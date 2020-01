DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TÜRK KONSOLOSU VE AFAD EKİBİ DEPREMDE ZARAR GÖREN DERBENDİHAN BARAJINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

IRAK\'ın Süleymaniye kenti güneyinde önceki gece meydana gelen ve yaklaşık 400 kişinin ölümü ile sonuçlanan 7.2 büyüklüğündeki depremin hasar verdiği yerlerin başında Derbendihan barajı ve ilçesi yer aldı. Repremden sonra bölgeyşe ilk yardım ve kurtarma ekiplerini gönderen Türkiye\'nin Erbil Başkonsolosu Akif İnam ve AFAD ekipleri baraj ve ilçede incelemelerde bulundu. Deprem ile birlmikte dağdan kopan kayaların baraj gövdesi üzerindeki yapılara zarar verdiği gözlenirken, baraj gvdesi ve çevresinde dev çatlakların oluştuğu gözlendi.

Kuzey Irak\'ıın Süleymaniyi kentinin güneyinde önceki gece meydana gelen deprem ile birlikte bölgeye ilk yardım ve kurtarma ekibi gönderen Türkiye\'nin Erbil Başkonsolosu Akif İnam, ADAF ekipleri ile birlikte depremin vurduğu Derbendihan ilçesinde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Başkonsolos İnam, depremden en çok etkilenen yerlerden birinin Derbendihan olduğunu öğrendiklerini belirtirek, \"Dolayısıyla AFAD ekibi başkanı ile buraya gelerek durum tespiti yapıyoruz. Tespite göre, elimizden gelen yardımı yapmaya çalışacağız. AFAD başkanı gelirken bazı destek malzemelerini de beraberinde getirdi zaten. İşte çadır, battaniye arama kurtarma çalışmalarında değerlendirme yapabilecek uzman ekibimiz de burda. Bizim yapmaya çaülıştığımız burda yetkililerle birlikte durumu tespiti yapmak ve buna göre hayata geçirmek. Bu da bizim dost komşu ve kardeş ülke olarak bizim vazifemiz. Bilmek için önce ihtiyaçları tespit etmek gerekiyor. Şu an ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz bir takım malzemeleri hem AFAD hem Kızılay bölgeye getiriyor. Ayrıca muhataplarımızla yaptığımız temaslarda bazı yeni ihtiyaç malzemelerinden de haberdar oluyoruz. İşte sağlık malzemeleri, tıbbi malzemeleri olsun. Bu çerçevede imkanımız ölçüsünde destek olmaya çalışacağız. Bugünkü ziyaret esasında durum tespiti yapmak. Bunu yaptıktan sonra durum değerlendirmesi yaparak bunu hayata geçireceğiz\"dedi.

DEV KAYALAR YUVARLANDI, BARAJ ÇEVRESİNDEKİ YOLLARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Irak başta olmak üzere komşu ülkeleride sarsan 7.2 büyüklüğündeki depremin Derbendihan barajında da hasara yol açtığı görüldü. Depremin etkisiyle dağlardan dopan dev kayaların baraj baraj gövdesi üzerindeki yapılara zarar verdiği, ve yollarda hasara yol açtığı gözlendi. Sarsıntı ile birlikte baraj gövdesinde hasar oluşması nedeniyle baraj çevresindeki yerleşim birimleri tahliye edilirken, baraj yerleşkesindeki yollarda dev yarıkların oluştuğu görüldü.

2)JAK VE NAK\'TAN TEMSİLİ KURTARMA OPERASYONU

BURSA İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Uludağ JAK, JÖH ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) timleri Afet Eğitimi ve Hazırlık Günü etkinlikleri kapsamında , zirve tırmanışı yapan bir dağcının yaralanarak mahsur kalmasının ardından düzenlenen kurtarma operasyonuda yaşadıkları anları temsili olarak canlandırdılar. 12 Kasım Afet Eğitimi ve Hazırlık Günü etkinlikleri çerçevesinde afet durumunda hazırlık seviyesini tespit etmek ve diğer kurumlarla müşterek koordinasyonu sağlamak maksadıyla Jandarma Özel Harekat (JÖH) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri zirve tırmanışı yapan bir dağcının yaralanarak mahsur kalmasının kurtarma operasyonda yaşadıkları anları temsili olarak canlandırdılar. Ekipler 156 Jandarma İmdat telefonuna gelen ihbarın ardından mahsur kalan yaralı şahsın yerini coğrafi konum belirleme sisteminden tespit edip yaralıya ulaşmak isterken Özel Harekat Timleri ise bölgede güvenlik önlemi alarak kurtarma ekipleri mahsur kalan yaralıya ulaşıp bölgeden tahliye etti.

NAK ekip Başkanı Fatih Işık gösteriyi izleyenlere Depremle yaşam konusuyla ilgili bir sunum yapıp Türkiye’nin deprem kuşağında bir ülke olduğunu belirterek, depremden korunma yolları ile yapılması gerekenleri anlattı.

3)ARKADAŞININ AŞIRI DOZDAN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜNE ŞAHİT OLDU, UYUŞTURUCUYU BIRAKTI

KONYA\'da, Yasin Koçak (28), 7 yıl kullandığı uyuşturucuyu, bir arkadaşının aşırı doz alıp, ölümden dönmesini gördükten sonra bıraktı. Arkadaşının o anki durumundan çok etkilendiğini belirten Yasin Koçak, \"Sanki canlı ceset gibiydi. Yüzü bembeyazdı ve bir cenazenin yüzünü andırıyordu. Durumunun nasıl olduğunu sorunca krizde olduğunu anladım. Bu beni çok etkiledi\" dedi. Konya’da 7 yıl uyuşturucu madde kullandıktan sonra bırakan taş ekmek ustası Yasin Koçak, uyuşturucuya nasıl başladığını ve kullanırken yaşadıklarını anlattı. Girdiği arkadaş ortamında uyuşturucuya merakla başladığını belirten Koçak, \"Liseyi bıraktıktan sonra sokakta çevremde farklı insanlarla karşılaştım. Yeni arkadaş ortamlarına girdim. Çevremizdeki arkadaş, abi dediğimiz insanlar bizim yanımıza gelip uyuşturucu içiyorlardı. Ben de onları içerken görünce nasıl bir şey olduğunu merak ettim. Onlar da bizdeki merakı görünce bu maddeyi kullanmaya teşvik ettiler. Kola içmek ve çekirdek yemekle başlayan muhabbetimiz daha sonra sigara, alkol ve uyuşturucuya döndü. Zaten bir kere kullandın mı arkası da geliyor\" dedi.

7 KEZ TEDAVİ GÖRDÜ AMA OLMADI

Her geçen gün uyuşturucu madde sayısı ve dozajının arttığını belirten Koçak, şunları söyledi:

\"Uyuşturucu kullanmaya başlayınca hem bende bir değişiklik oldu, hem de ailemin bana bakışı değişti. Ailem bu durumu ilk öğrendiğinde kabullenemedi. Bırakmam gerektiğini ve çabucak bundan kurtulabileceğimi söylediler. Ama kolay olmadı. 4.5 sene hiç aralıksız uyuşturucu madde kulandım. Daha sonra bırakmak için çaba sarf ettim. 2 yıla yakın ara ara bırakmak için 7 kez tedavi gördüm. Ama olmadı.\"

Uyuşturucu kullandığı dönemlerde tüm gününü uyuşturucuya ayırdığını ifade eden Koçak, \"Tamamen yorgun düşüyordum, yeme ve içmeyi unutuyordum. Karnım aç olmasına rağmen, yiyecek bir şeyler almak yerine cebimdeki parayı son kuruşuna kadar uyuşturucu madde almak için harcıyordum. Çok zor günler geçirdim. Sokakta kaldığım zamanlar oldu. Şu an da uyuşturucu kullanan gençlerin hepsi benim anlattığım durumdalar\" dedi.

‘EVDEKİ TELEVİZYONU SATTIM’

Mesleği olduğu için ara ara fırınlarda çalıştığını ve kazandığı bu günlük yevmiyeyle uyuşturucu madde aldığını anlatan Koçak, şöyle konuştu: \"Para bulamadığım zaman da ailemden istiyordum. Onlardan alamadığım zaman da yakın akrabalarıma başvuruyordum. Bir keresinde uyuşturucu almak için para bulamadım ve evdeki LCD televizyonu çok az bir miktara sattım.\"

Uyuşturucu krizine girdiği zamanları anlatan Koçak, \"Her tarafınızdan makaslarla kesildiğinizi düşünün. Sanki etinizi koparıyorlar ve bunu canlı canlı hissediyorsunuz. Vücudunuza iğneler batırılıyor. Ağzınızda, burnunuzda ve gözlerinizde akıntılar başlıyor. Bir taraftan titriyorsun, bir taraftan yanıyorsun. Böyle durumlarda ben buz gibi suya giriyordum. Kışın ortasında bile bunu yaşadım ve yaptım. Çünkü vücudun aşırı derecede ateşleniyor ve hararet yapıyor. Ayrıca ne düzenli uyku uyabiliyorsun ne de rahat bir şekilde oturabiliyorsun. Ben bunları yaşarken binlerce kez öldüm.’’ diye konuştu.

ARKADAŞININ GİRDİĞİ KRİZDEN ETKİLENDİ

Uyuşturucu kullanırken arkadaşının aşırı dozda uyuşturucu kullanıp ölümden dönmesine şahit olduğunu ve bunun kendisini çok etkileyerek kesin bırakmaya karar verdiğini ifade eden Koçak şunları söyledi:

’’Bir arkadaşımın aşırı doz aldığında girdiği duruma şahit oldum. Arkadaşımın canlı ceset gibi olduğunu gördüm. Yüzü bir cenazenin yüzünü andırıyordu. Durumunun nasıl olduğunu sorunca krizde olduğunu anladım. Bu beni çok etkiledi. Tabi o dönemde ailemin başına gelen trafik kazası ve babamın kalp krizi geçirmesi de bırakmaya karar vermemde etkili oldu. Başarısız geçen 7 bırakma girişimimin ardından sekizinci kez tedaviye başladım. Bırakmaya karar verdikten sonra önce elimdeki cep telefonunu attım. Eski ortamımdan tamamen uzaklaştım. Sadece 2-3 tane iş arkadaşım, ailem ve sürekli gittiğim ve bırakmamda bana büyük destek veren Gül Gençlik Derneği yöneticileri ile görüşmeye başladım. Artık sokakta gezmiyorum ve mümkün olduğunca ailemle vakit geçiriyorum. Kendimi uyuşturucudan uzak tutmak için kitap okuyorum, resim yapıyorum ve müzik dinliyorum. Bu aktivitelerle uyuşturucu madde isteğini baskılıyorum. 2,5 yıldır da kullanmıyorum. Ama halen tedavim devam ediyor. Tekrar başlama noktasında halen tehdit altındayım. Bu iradeyle devam edeceğim. Tedavi süresi uyuşturucu maddeyi kullandığın zaman kadar oluyor.\"

‘ÇOCUĞUNUZLA ARKADAŞ OLUN’

Aileleri de uyaran Koçak, \"Aileler çocuklarıyla arkadaş olsunlar. Eğer arkadaş olmazlarsa başkaları arkadaş olur. Onlara annelik, babalık, abilik, kardeşlik yapmazlarsa bir başkaları yapıyor ve sokağa çıktığı zaman 7 milyar insanla karşı karşıya kalıyor.\" dedi.

4)HASSAS TERAZİYİ KAYIT CİHAZI SANDI, ÇALIŞMADIĞINI GÖRÜNCE HIRSIZLIK YAPTI

ADANA\'da, masa üzerindeki çalışmayan hassas teraziyi, bozuk güvenlik kamerasının kayıt cihazı zanneden 23 yaşındaki Şafak F., arama yaptığı işyerinden sadece bulabildiği cep telefonunun şarj aletini çaldı. Olay, merkez Seyhan İlçesi, Sümer Mahallesi\'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Gece işyerinin sürgülü çam kapısını açarak içeri giren Şafak F., çekmeceleri karıştırmaya başladı. Şüpheli, masa üzerindeki hassas teraziyi, güvenlik kamerasının kayıt cihazı sandı. Hassas terazinin çalışmadığını da anlayınca rahat hareket etti. Aramalarına rağmen değerli birşey bulamayan şüpheli cep telefonunun şarj aletini aldı. Hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sabah geldiğinde hırsızlık olayını fark eden, işyeri sahibi polisi aradı. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kısa sürede yakalanan Şafak F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5)5 MİLYON YILLIK AMETİST TAŞINI 200 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

AMASYA\'da bulunan Ormancılık Müzesi\'nde sergilenen 5 milyon yıllık olduğu ileri sürülen \'Ametist Taşı\' 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2016 yılında bu yana ziyaretçilerine açılan ‘Ormancılık Müzesi’nde ormanla ilgili bütün faaliyetleri, iş ve işlemleri, ormandaki ekolojik hayatı, canlıların hayatını, yangını, bitkilerin hayatını, bitkileri tohumdan itibaren ağaç haline gelmesi ve ormanla ilgili bütün araç ve gereçleri dışında, ormanlardan bulunan doğal taşlar da sergileniyor. Bir çok eserin yer aldığı müzede en büyük ilgiyi ise \'Ametist Taşı\' görüyor. Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, “Ormancılık müzesi Türkiye’de sadece Bursa ve Amasya’da var. Müzemizin konseptini değiştirdik. Ormanla ilgili bütün faaliyetleri, iş ve işlemleri, ormandaki ekolojik hayatı, canlıların hayatını, yangını, bitkilerin hayatını, bitkileri tohumdan itibaren ağaç haline gelmesi ve ormanla ilgili bütün araç ve gereçleri müzemizde sergiledikö diye konuştu.

Ametist taşının çok değerli olduğunu ifade eden Zekeriyya Nane, \"Ametist taşı Türkiye’de bulunuyor. Ama burada sergilenen taş, yurt dışından getirildi. Birazda ziyaretçilerin dikkatini çekmek için. Ama 5 milyon yıldan daha fazla bir geçmişinin olduğunu söyleyebilirim. Doldurulmuş hayvanların olduğu odamızda şuan kuş türlerinden bazı hayvanlar var. Tilki, çakal gibi hayvanlarda mevcut ama amacımız ayı, kurt ve ceylan bulup burada sergilemek. Burada da ormandaki yaşamı ziyaretçilere göstermek istiyoruz. Bu müzeyi 2018 yılı içerisinde tam anlamıyla faaliyete geçirmiş olacağız. 2016 yılı verilerine göre, 200 binin üzerinde müzemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist olduö ifadelerini kullandı.

6)OTOMOBİL, MİNİBÜSE ÇARPTI: 1 YARALI

KONYA\'da otomobilin, minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Musalla Bağları Mahallesi Hava Lojmanları Kavşağı\'nda meydana geldi. İbrahim K. yönetimindeki 42 BUK 01 otomobil, Tarık K.\'nın kullandığı 34 FB 4430 plakalı midibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Kazada otomobilde bulunan Hüseyin T. yaralandı. Yaralı Hüseyin T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücüler İbrahim K. ve Tarık K. ile minibüste bulunan Turgut Ahmet K., yara almadan kurtuldu. Sürücülerin yapılan alkol testinde otomobil sürücüsü İbrahim K.\'nın 1.03 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ehliyetine el kondu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

7) İŞ GÜCÜ AÇIĞI ÜRETİMİ DÜŞÜRÜYOR

FARİKALARIN afişlerle işçi aradığı Kahramanmaraş\'ta yaşanan iş gücü açığı üretimi de düşürüyor. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, iş gücü açığı nedeniyle birçok fabrikanın bazı kısımlarının üretim yapamadığını söyledi. İşsizlik Türkiye\'nin en büyük sorunlarından biri olsa da bu durum Kahramanmaraş\'ta tam tersi. İŞKUR verilerine göre 2017\'in ilk 8 ayında 14 bin kişinin yönlendirildikleri açık işte çalışmayı reddettiği, fabrikaların afişle işçi aradığı kentin en büyük sorunlarından biri iş gücü açığı.

\'DAHA RAHAT İŞ İSTİYORLAR\'

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Serdar Zabun, 150 bin kişiyi istihdam eden 1000 sanayi tesisine sahip olduklarını ancak yine de birçok fabrikanın çalıştıracak işçi bulamadığını söyledi. İŞKUR verilerine göre iş için müracaat edenlerin sayısında düşüşler olduğunu ifade eden Zabun, bunun nedenlerini şöyle sıraladı:

\"Çalışmak isteyen insanlarımız daha rahat, kendilerine göre daha müreffeh bir iş istiyor. Ya da ara eleman diye tabir ettiğimiz mesleki yeterlilikte olan elemanların sayısının şuan piyasada az olması gibi çeşitli etkenler var. Burada işe müracaat açısından mutlaka çalışanlarımızın daha duyarlı olması, üstelik de asgari ücret bugün rakam olarak malum geçmiş birkaç sene öncesi yapılan zamda 1400\'ler sınırına geldi. Bu rakamlar yeni işe özellikle yeni işe girmiş kişiler için fayda sağlayacak rakamlar. Ama \'Hâlâ işletmelerinizde bez asıp işçi arayan var mı?\' diye sorarsanız evet var. Bu da iş gücünün yetersiz olması, fabrikalardaki müracaatların az olması üretime de yansıyor tabi. Bazı işletmelerin bazı kısımları, bazı bölümleri üretim yapamıyor. Biz, çalışanlar açısından bu konuya daha hassas olunması, eğitimli kalifiye kişilerin piyasa da daha da çoğalmasını arzu ediyoruz.\"

İş gücü açığının en büyük nedenlerinden birinin de eğitim sistemi olduğunu ifade eden Zabun, mevcut sistemde liseyi bitiren her gencin üniversiteye gidecek algısı olduğunu bu durumun da sanayide \'ara eleman\' diye tabir edilen mesleki yeterliliğe sahip kişilerin sayısını düşürdüğünü söyledi. Zabun, işi kabul etmeyenlerin çoğunun asgari ücreti düşük bulduğunu vurgulayarak, \"İnsanın sınırı yoktur. Asgari ücrete bundan 2.5 yıl önce yüzde 30 civarında bir zam geldi. Yani azımsanmayacak bir zamdı bu. Daha öncesinde de evet asgari ücret düşüktü bunun üzerine gayet olumlu zam yapıldı. Onun üzerine de zaten her yıl TFE-TÜFE oranında, onun aşağı düşmeyecek şekilde hükümetle yapılan görüşmelerde zamlar yapılıyor\" dedi.

\'İHRACAT BU YIL 1 MİLYAR DOLARI BULACAK\'

İş gücü açığına rağmen Kahramanmaraş sanayisinin üretmeye devam ettiğini ifade eden Serdar Zabun, yılsonu ihracat rakamları için de umutlu konuştu. Zabun, şunları söyledi:

\"İlimizden direkt yapılan ihracat rakamımız geçen yıl 832 milyon dolar civarındaydı, bu yıl 1 milyarı bulacaktır. Tabi bu ihracat rakamlarımız da direkt Kahramanmaraş\'tan direkt yapılan ihracat rakamları. Kahramanmaraş\'tan dolaylı olarak yapılan ihracat rakamlarını tespit etmekte de zorlanıyoruz. Ama biliyoruz ki ara mamul ürettiğimiz için birçok ürünümüz, yani kağıtta da olsun, çimento sektöründe de olsun özellikle tekstil ve çelik mutfak eşyalarında bu mamullerimiz buradan ara mamul olarak çıkıyor ama fiiliyatta yurt dışına ihracat olarak gidiyor.\"

SADECE BİR FABRİKADA 9 MİLYON LİRALIK 6 MAKİNE İŞÇİ BEKLİYOR

Serdar Zabun\'un \'Bazı işletmelerin bazı kısımları, bazı bölümleri üretim yapamıyor\' dediği gibi birçok fabrika işgücü açığı nedeniyle üretimini düşürdü. Üretimi düşüren tesislerden bir iplik fabrikasının Personel Müdürü Ahmet Aydın, çalıştıracak işçi bulamadıklarını söyledi. Hem İŞKUR aracılığıyla hem de fabrika dışına astığı afişle işçi aradıklarını belirten Aydın, \"Eleman eksikliğimizden, işçi bulamadığımızdan dolayı makinelerimiz boş yatıyor. Her biri 1.5 milyon liraya alınan 9 milyon lira değerindeki 6 ring makinesini çalıştırıp üretim yapacak işçi bulamıyoruz\" dedi.

