DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ÇANAKKALE\'DE DOMATES ÜRETİCİSİ UMDUĞUNU BULAMADI

ÇANAKKALE\'nin ünlü domatesi, bu sezon üreticisini memnun etmedi. Yaz mevsimi boyunca fiyatı düşük seyreden Çanakkale domatesi, bu kez düşen kırağı yüzünden üreticilerin bir bölümünün hayallerini yıktı. Meşhur Çanakkale domatesi, büyük zahmetle tarlalarda yetiştirilip, toplanarak tüketicinin mutfağına girdi. Harcadığı emeklerin karşılığında para kazanmayı hedefleyen üretici ise düşük fiyatlar nedeniyle domatesten beklediği kazancı bir türlü elde edemedi. Sezon, domates üreticisi için oldukça kötü geçti. Tarladan toplanan domatesin toptancıya satışı bir ara 35 kuruşa kadar düştü. Maliyetleri karşılayamamaktan yakınan üreticilerin hayali, son turfanda ürünlerden para kazanmaktı. Ancak bu da Çanakkale\'de bazı bölgelere düşen kırağı nedeniyle tam olarak gerçekleşemedi. Kırağı düşen yerlerdeki üreticilerin hayalleri suya düşerken, bu doğa olayından etkilenmeyen belli sayıdaki üretici ise bekledikleri gibi para kazanabildi. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, ilk turfanda domates fiyatlarının üreticiyi üzdüğünü, orta turfanda üretiminin de yine düşük fiyat politikasıyla seyrederek üreticiyi üzmeye devam ettiğini ve domates üreticisinin umudunu son turfanda üretime bağladığını belirtti. Başkan Kaya, \"Domates fiyatları 50-60 kuruşlardan bir hafta 10 günlük zaman diliminde 1.25 TL ile 1.50 TL arasına yükseldi. Yaklaşık 15 gün süreyle de fiyatlar bu seviyede kaldı. Bu zaman diliminde üretim yapan arkadaşlarımız belli ölçüde memnun oldu. Ancak son turfanda domates üretimi Çanakkale\'de ciddi şekilde risk teşkil eder. Havaların soğumasıyla birlikte kırağı tehlikesi oluşur. Kırağı düştüğünde de domates üretimi sonlandırılır. Ürünleri arazide kalır, bozulur ve çürür. Geçen hafta içinde don uyarıları vardı. Son turfanda üretim yapan üreticilerde tarladaki ürünlerinin üzerini tüllerle kapatarak kırağı olayını aşmaya gayret ettiler. O arada kırağı yağdı. Bu olayı kısmen aşan üreticiler de oldu, aşamayanlar da. Bu olayı aşan üreticiler hala daha mallarını toplamaya devam ediyorlar. Ancak son 15-20 günü saymadığımız takdirde fiyat noktasında çok sakıntılı bir yıl geçirdik. Son günlerde üretici domatesten tatmin edici bir kazanç elde ediyor. Ama bunun ne kadar süreceği beli değil. Eğer hava şartları uygun olursa üretici önümüzdeki 1 aylık süreçte de domates toplamaya devam eder. Havanın bir anda bozması ve kırağı düşmesiyle beraber de Çanakkale domatesi tezgahlardaki yerini sera ürününe bırakır\" dedi.

DOMATESTEKİ FİYAT FARKI ŞAŞIRTTI

Çanakkale\'de kırağının vurduğu ve vurmadığı bölgeler bulunduğuna dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, \"Denize yakın arazilerde, rüzgarın bol olduğu yerlerde kırağının geçiştirildiği bölgeler var. Bir de tül dediğimiz bir malzeme ile domates tarlasını örten arkadaşlarımız var. Gündüz bu tülü açıp, gece de kapatarak ürününü soğuktan koruyup üretimine devam edenler var. Örneğin Bayramiç İlçemiz biraz daha yukarıda kalıyor. Bu nedenle Bayramiç üreticisi son turfanda da fazla üretim yapmaz. Bayramiç bölgesinde kırağı oldu ve tarladan toplanan ürün artık örtü altına girmiştir. Şu anda tarladan ciddi şekilde domates çıktığını tahmin etmiyorum. Örtü altında muhafaza ettikleri domatesleri tezgahlara gönderiyorlar. Ama Çanakkale merkezinde daha hala tarlada dalından kopartılıp tezgahlarda satılan ürün var. Yani arada bir kalite farkı var. Bayramiç\'teki fiyatlarla Çanakkale merkezindeki fiyatlar arasındaki fark bu kalite farkından kaynaklanıyor. Çünkü örtünün altındaki mal kendini koruyamayacaktır. Üreticinin biran önce onu tüketiciye satma telaşı vardır. Ama bizim Çanakkale merkezinde Batak Ovası\'nda son turfanda için 15 Temmuz gibi dikilen domatesler şu anda yeni toplanmaya başladı\" diye konuştu.

BU DOMATESTEN BİR ŞEY KAZANMADIK

Çanakkale merkeze bağlı Halileli Köyü\'nde domates üreticiliği yapan ve ürünlerini kent merkezinde kurulan pazarda satan 45 yaşındaki Fatma Çakıl, \"Ürettiğimiz domatesler şimdiye kadar hiç para etmedi. Köylerde aracılar kazanıyor, biz kazanamıyoruz bu domatesten. Yazın 35 kuruştan domates verdik toptancılara. Şu anda son turfanda domatesi köyde toptancıya 1 TL\'den veriyoruz. Ama pazardaki sergimizde 2-2.5 TL fiyat kurtarıyor ve böyle satıyoruz. Ama alıcı domatese sezon boyunca 35 kuruş ile 50 kuruş fiyatla çekti. Biz bir şey kazanmadık bu domatesten\" diyerek dert yandı.

Görüntü Dökümü

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- Çanakkale\'deki Cuma Pazarından görüntü

- Pazar tezgahlarında 2 ile 3 TL etiketle satılan domateslerden görüntü.

- Domates üreticisi Fatma Çakın ile röp.

- Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya ile röp.

- Bayramiç Pazar tezgahında 1 TL etiketle satılan domateslerden görüntü.

- Bayramiçli bir domates üreticisi ile röp.

(Haber- Kamera: Burak GEZEN- Fatih DALDAL / ÇANAKKALE, (DHA)

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2)ALMAN GEZGİNLER, KUŞADASI\'NDA BATIK DALIŞI İÇİN 2 AY PEDAL ÇEVİRDİ

AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'ndeki uçak batığına dalmak için Almanya\'dan yola çıkan iki dalış eğitmeni, iki ayda 3 bin 800 kilometre pedal çevirdi.

Basından haberdar oldukları uçak batığına dalmak için Almanya\'dan bisikletle yola çıkan fizik tedavi uzmanı Monica Hofman ile öğretmen Cristian Wagner, hedeflerine ulaşmak amacıyla 3 bin 800 kilometreyi 2 ayda kat etti. Kuşadası\'na gelen ikili, usta dalgıç Tağmaç Saraçoğlu ile gün boyu dalış yaptı. Uçağın içi ve çevresinde dalış yapan ikili, batığın yanı sıra bölgede, nesli tükenmek tehlikesi altında olan iki Akdeniz foku ile karşılaşınca büyük heyecan yaşadı.

İKİ AYDA 3 BİN 800 KİLOMETRE

Daha önce de değişik ülkelere dalış yapmaya gittiklerini, Monaco, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri\'nde keyifli dalışlar yaptıklarını söyleyen Monica Hofman ile Cristian Wagner, \"Haberlerde, gazete ve TV\'lerde dünyanın en büyük uçak batığının Kuşadası\'nda olduğunu öğrenince heyecanlandık. İznimizi en güzel şekilde değerlendirmek için yola çıktık. Bisikletlerimiz ile iki ayda 3 bin 800 kilometre yolu pedal çevirerek Kuşadası\'na geldik. Burada yaptığımız dalışa değdi. Gerçekten harikaydı. Uçak batığında birçok balık gördük. Ardından yaptığımız mağara dalışında uzaktan da olsa, nesli tükenmekte olan iki Akdeniz foku gördük. Büyülendik\" dedi.

GÜRCİSTAN\'A GİDECEKLER

Kuşadası\'nda geçirdikleri üç günü unutmayacaklarını söyleyen iki Alman, geldikleri güzergahtan dönme yerine tatillerini uzatmaya karar verdi. Pamukkale\'ye giden ikili, ardından Gürcistan\'ın başkenti Tiflis\'e geçeceklerini, ardından yılbaşı tatili için Almanya\'ya döneceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Almanların bisikletle gelmesinin görüntüleri

- Dalış teknesine binişleri

- Dalgıç elbiseleri ile röp.

- Deniz altındaki görüntü

- Uçak batığından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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(GENİŞ HABERİ)

3)UÇURTMA TUTKUSUNU, SANATA DÖNÜŞTÜREN MARDİNLİ ZAHİT, 25 YAŞINDA DÜNYAYI DOLAŞTI

MARDİN\'de, yaptığı uçurtmalarla gökyüzünü renklendiren uçurtma ustası Zahit Mungan, 25 yaşında olmasına rağmen festivaller sayesinde 25\'in üzerinde ülkeyi gezdi. Naylon poşeti ipe bağlayarak uçurmaya başladığını belirten Mungan, Mardin simgesi haline gelen kadrolu eşeklerin üç boyutlu uçurtmasını yapıp, Mardin semalarında uçurtmak istediğini söyledi. Hayalindeki insan uçuran uçurtma projesi için halat ip kullanarak 5 ayda 60 metrekarelik uçurtma yapan Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan, yaptığı bu uçurtma ile 55 kilo ağırlığındaki bir insanı, 4-5 metre havalandırdığını söyledi. Mungan, \"Bu uçurtmayla 55 kilo ağırlığındaki bir kişiyi 4-5 metre havalandırarak uçurttum. Gerekli kabini hazırlayamadığım ve yeteri derecede güvenli olmadığı için daha fazla yükseğe uçurtamadık. Ama bunu daha da geliştirerek farklı projelere de imza atmak istiyorum. İnsan uçurma hayali gerçekleştirdim, şimdi de Mardin\'in simgesi olan eşeklerin 3D formatında uçurtmasını yaparak Mardin\'in semalarında uçurtmak istiyorum\" dedi.

800 PARÇADAN OLUŞAN ŞAHMERAN UÇURTMA

Mardin\'in başka bir simgesi olan ve 800 parçadan oluşan 3 boyutlu Şahmeran uçurtması yapan Mungan, bu uçurtmasıyla Hindistan\'dan Fas\'a, Fransa\'dan Ukrayna\'ya kadar farklı ülkelerde festivallere katıldı. Çocukluğundan beri uçurtmalara merakının olduğunu anlatan Mungan, \"Yapmış olduğum uçurtmaları burada uçurmaya çalışıyorum. Mardin\'de 7\'den 70\'e herkes ve dört mevsim uçurtma uçuruyor. Uçurtma sadece bir ip ve parçadan oluşmuyor. Önce saatlerce hayal ediyorsun, sonra bunu çizime döküyorsun. Sonra bunu birleştirip ve sonrasında onu uçurabilmek inanılmaz bir mutluluk. Uçurtmanın heyecanı sadece ipini tutmak değildir. Havada dalgalanması ve onun için saatlerce emek veriyor olman heyecan verici bir şey. Kendime özgü uçurtmalarım var. Şahmeran ile 5 ay uğraştım, 800 parçadan oluşuyor. 8 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, 7 yılanbaşı var. Parasled uçurtmada şuan dünyanın en büyük uçurtması\" diye konuştu.

FRİDA VE TÜRKAN ŞORAY UÇURTMALARINA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Kendi kurduğu atölyesinde bugüne kadar sayısız uçurtma yaptığını anlatan Mungan, bunlar arasında en çok iki tanesine gözü gibi baktığını ifade ederek, \"Bunlar Frida ve Türkan Şoray uçurtmaları. Frida\'nın hayat hikayesi ve mücadelesi beni çok etkiledi. Türkan Şoray\'ın \'Selvi boylum al yazmalım\' filminden de çok etkilenmiştim. Zaten yüzyılın en iyi filmlerinden biri seçildi. Bu çok etkilendiğim iki sanatçının görünüşlerinin özel baskısını yapıp uçurtmasını yaptım. Onlara gözüm gibi bakıyorum\"dedi.

UÇURTMADAN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARLA SERGİ AÇTI

Uçurtma üzerine bir çok ilklere imza atan ve sanal ortamda kurulan Martı Uçurtma Kulübü\'nün de üyesi olan Mungan, uçurtmaya bağladığı fotoğraf makinesi ile istediği bölgenin, tarihi mekanın havadan fotoğraflarını çektiğini anlatarak, \"Daha dronelar yaygınlaşmamışken uçurtmaya fotoğraf makinesi bağlayarak Mardin\'in havadan fotoğraflarını çektim. Bu düzeneği hem 360 derece oynatabiliyorum hem de görüntüyü aşağıdan izleyebiliyorum. Bu tamamen benim bulduğum bir yöntem. Çektiğim hava fotoğraflarıyla da sergi açtım\"dedi.

METEOROLOJİ UZMANI OLDU

Uçurtma sayesinde artık bir meteoroloji uzmanı da olduğunu kaydeden Mungan, \"Ağaçların dallarına ve asılı bayrakların dalgalanmasına göre saatte kaç kilometre rüzgar estiğini hesaplayabiliyorum. Artık birçok arkadaşım ve tanıdığım beni telefonla arayarak hava durumu hakkında bilgi soruyorlar. Ne zaman yağmur yağar, rüzgar çıkar mı diye bilgi alıyorlar benden. Uçurtmaları paraşüt kumaşından ve internet yoluyla yurtdışından alıyorum. Dolarla satılıyor. Metresi ortalama 8-9 dolar civarında. Uçurtmanın uzun ömürlü olması için iyi malzemeyi kullanmak zorundayım\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Mardin geneli görüntü

-Uçurtmaları hazırlaması ve uçurması

-Atölyesinden görüntü

-Farklı uçurtmalardan görüntü

-Uçurtmaya bağladığı kameradan görüntü

-Zahit Mungan\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-



