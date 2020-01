DHA YURT BÜLTENİ-3

1)LÖSEMİ HASTASI ZEYNEP\'İN HAYATINI BİR HABER DEĞİŞTİRDİ, İLİK NAKLİ OLAN ZEYNEP ARTIK KOŞUP OYNUYOR

DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde yaşayan ve 2005 yılında lösemi hastası olduğu için ilik nakli yapılması gereken 9 yaşındaki Zeynep Kaçar\'ın hayatını, dramını anlatan bir haber ve haber sonrası aileye verilen destek değiştirdi. Daha önce hasta olduğu için arkadaşları gibi koşyup oynamayan Zeynep, yapılan destekler ve Antalya\'da yapılan ilik nakli ile sağlığına kavuştu. Eğitimine devam eden ve şimdi 3\'üncü sınıfa giden Zeynep Kaçar ve artık arkadaşları ile koşup oyun oynayabiliyor. Baba Metin Kaçar, kızı Zeynep\'in ilik nakli olduktan sonra sağlığına kavuştuğunu ve arkadaşları ile rahat oynadığını belirtirek, 4-5 ayda bir kontrole götürdüğünü söyledi. Ergani İlçesi\'nde yaşayan Safinaz-Metin Kaçar çiftinin ilkokul birinci sınıfa giden lösemi hastası kızları 8 yaşındaki Zeynep Kaçar, 2015 yılı Mayıs ayında ilik bulunmasına rağmen ailenin tedavi masraflarını karşılayamaması nedeniyle okula düzenli gidemedi. Öğretmeni Arzu Zengin, Zeynep\'in durumunu sosyal medyada paylaşması ve olayın DHA tarafından yazılı ve görsel basına taşınması üzerine aileye destek çığ gibi büyüdü. Ailenin bankada açtığı ve Ergani Kaymakamlığı\'nın da internet sitesinde duyurduğu banka hesabına 2 gün içerisinde Zeynep için 98 bin lira yatırılmış, aileye yardım için Diyarbakır, Antalya Büyükşehir Belediyeleri ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de destek olmuştu. Aileye verilen destekler ile Zeynep\'in ameliyatı 2005 yılının Mayıs ayı sonlarında Antalya\'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisinde yapılarak kendisine Almanya\'da bulunan ilik nakledildi. Nakil işleminden sonra uzun süre Antalya\'dan kalan Kaçar ailesi daha sonra Ergani ilçesine döndü.

Gerçekleştirilen ilik nakli sayesinde yeniden sağlığına kavuşan ve arkadaşları ile koşup oyunlar oynayan Zeynep Kaçar eğitimine şimdi Cahit Sıtkı Tarancı ilköğretim okulunda 3\'üncü sınıfta devam ediyor. Nakilden önce hasta olduğu için okula düzenli gedemeyen ve arkadaşları ile oyun oynayamayan Zeynep, şimdi hem okuluna devam edip hem arkadaşları ile oyunlar oynarken, kenhdisini yeniden hayata bağlayan hayırseverlere teşekkür etti. Baba Metin Kaçar, kızı Zeynep\'in ilik nakli olduktan sonra sağlığına kavuştuğunu ve arkadaşları ile oyunlar oynayarak eğitimine devam ettiğini belirtirek, \"Zeynep\'i 4-5 ayda bir kontrole götürüyorum. Kızımın eğitimi için eski işim olan inşaatlarda çalışıyorum, kızımın sağlığı benim için her şeyden önemlidir\"dedi. Görüntü Dökümü:

-Zepnep Kaçar\'ın okuldaki görüntüleri

-Zepnep\'in sınıfta arkadaşları ile oyunlar oynaması

-Zepnep\'ten genel ve detay görüntüler

ZEYNEP İN ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ, (Diyarbakır- (DHA)-

2)EŞİNİN KATİLİ OLAN SEVGİLİSİYLE ÇAY DEMLEYİP İÇMİŞLER

KONYA\'nın Altınekin ilçesinde pancar tarlasında tabancayla başından vurularak öldürülmüş bulunan Ali Sarı\'nın (37), katil zanlısı olan amcasının oğlu İskender Sarı (47) ile öldürülen Sarı\'nın cinayeti azmettirdiği ileri sürülen eşi Zekiye Sarı (31) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İskender Sarı, ifadesinde Zekiye Sarı ile 6 aydır ilişkisi olduğunu, kuzenini de ilişkiden şüphelendiği için öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. İki sevgilinin cinayetin ardından çay demleyip içtikleri ortaya çıktı. Olay, geçen 2 Kasım günü Altınekin ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kalınyer mevkiinde bulunan pancar tarlasında meydana geldi. İlçede çiftçilik yapan 2 çocuk babası Ali Sarı, pancar sökmeye gittiği tarlasında sabah saatlerinde işçiler tarafından başından tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Sarı\'nın akrabası ve çevresindeki 70 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesine başvurulanlardan Mükremin Sarı (24), ölü bulunan Sarı\'nın amcasının oğlu İskender Sarı\'ya daha önce tabanca verdiğini ileri sürdü. Jandarma, durumdan şüphelenip 3 çocuk babası çiftçi İskender Sarı\'yı gözaltına aldı.

EŞİ \'ORTADAN KALDIRALIM\' DEDİ İDDİASI

İskender Sarı, ifadesinde, amcasının oğlu Ali Sarı\'nın eşi Zekiye Sarı ile 6 aydır gönül ilişkisi yaşadığını, Zekiye Sarı\'nın cep telefonuna gelen bir mesaj nedeniyle Ali Sarı\'nın ilişkilerinden şüphelenmeye başladığını ileri sürdü. Bunun üzerine de Zekiye Sarı\'nın, Ali Sarı\'yı öldürmesini istediğini iddia eden İskender Sarı, \"Zekiye Sarı, \'Şunu ortadan kaldıralım ve şundan kurtulalım. Yoksa bizi köye rezil edecek\' diye cep telefonuma mesaj attı. Ali\'nin de tarlada çalıştığını söyledi. Mesaj üzerine tarlaya gittim. Traktör üzerinde bir süre Ali ile sohbet ettik. Daha sonra tabancayla başına ateş ederek öldürdüm. Kaçarken de yolda tabancayı attım\" dedi.

\"ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BİRLİKTE ÇAY İÇTİK\"

İskender Sarı, ifadesinde öldürdükten sonra kuzeninin başında yaklaşık yarım saat ağladığını ve daha sonra Zekiye Sarı\'nın yanına gittiğini söyledi. Burada Zekiye Sarı\'nın çay demlediğini ileri süren İskender Sarı, \"Kuzenimi öldürdükten sonra cesedin başında yarım saat boyuncu ağladım. Daha sonrada Zekiye\'nin evine gittim. Zekiye çay demledi. Karşılıklı çay içtik. Daha sonra birbirimize sarılıp ağladık. Zekiye\'yi çok seviyorum, ona aşığım. Ali\'yi öldürdüğüm için pişmanım. Şimdiki aklım olsa öldürmezdim\" dediği öğrenildi.

\"ONDAN İNTİKAM ALMAK İSTEDİM\"

Zekiye Sarı ise İskender Sarı ile olan ilişkisini itiraf edip \"Eşimin kadınlarla birlikte olduğunu biliyordum. Ondan intikam almak istedim. Ali, Cep telefonuma isimsiz olarak gelen bir mesajı gördü. \'Ben bu numarayı savcılığa verip kim olduğunu ortaya çıkaracağım\' dedi. O numarayı verseydi, bizim İlişkimizde ortaya çıkacaktı. Bende bundan korktum. İskender\'e mesaj atıp durumu anlattım. \'Ondan kurtul, bizi köye rezil edecek\' dedim\" dediği öğrenildi.

Yapılan sorgulamanın ardından İskender Sarı, Zekiye Sarı ve olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen Mükremin Sarı dün adliyeye sevk edildi. İki sevgilisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Mükremin Sarı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

3)KATİL ZANLISINI ÖZEL EKİP YAKALADI

ADANA\'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 28 yaşındaki Zeynel Yıldız\'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen firari katil zanlısı 28 yaşındaki Remzi Can Yıldırım, 6 ay sonra Şanlıurfa\'da yakalandı. Olay, 13 Mayıs\'ta merkez Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi\'nde meydana geldi. Haraç meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Remzi Can Yıldırım, tabancayla ateş açtığı Zeynel Yıldız\'ı ağır yaralandı. Yıldız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken katil zanlısı Remzi Can Yıldırım kayıplara karıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için özel ekip kurdu. Polis, 6 aydır firar olarak yaşayan Remzi Can Yıldırım\'ın Şanlıurfa\'da saklandığı bilgisine ulaştı. Zanlıyı yakalama için harekete geçen polis, Şanlıurfa\'daki eve geniş güvenlik önlemi altında operasyon yaptı. Yakalanarak Adana\'ya getirilen Remzi Can Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4)İKİ KUZEN CAMİ KAPILARINI ÜCRETSİZ YENİLİYOR

TOKAT\'ın Tokat\'ın Erbaa ilçesinde demir doğrama işiyle uğraşan kuzenler 37 yaşındaki Arif Gül ve 26 yaşındaki Yunus Vural ilçedeki camilerin kapılarını işçilik ücreti almadan gönüllü olarak yapmaya başladı. İlçede 14 yıldır esnaflık yapan kuzenler Arif Gül ve Yunus Vural ilçe merkezi ve köylerde bulunan bütün camilerin eskiyen veya tadilat gerektiren kapılarını yenileme kararı aldı. İki kuzen ilk olarak ilçeye bağlı Yukarı Çandır köyü camisinin bahçe kapısını yeniledi. İkinci bir cami kapısı için de çalışmalara başladı. Köylerle birlikte 196 caminin bulunduğu ilçede hafta sonu tatillerini bu işe ayıracaklarını söyleyen kuzenler ihtiyaç olan camilerin cemaatinden veya imamlarından kendilerine ulaşmasını istedi.

Bu çalışmaya hiçbir beklentileri olmadan, gönüllü olarak başladıklarını ifade eden Arif Gül, \"Erbaa\'da, köylerde fark etmiyor. Cami kapılarının tamiratlarını yapmaya karar verdik. Malzeme gerekiyorsa birazını karşılayacaklar, birazını da biz karşılayacağız. Bu hayır kervanına biz de katılacağız. Böyle bir karara vardık\" dedi.

Hafta sonu tatillerini bu işe ayıracaklarını söyleyen Yunus Vural ise \"Erbaa\'nın ekmeğini yiyoruz. Erbaa kendi memleketimiz, doğup büyüdüğümüz yer. Böyle bir şeye yardımcı olmak istiyoruz. Bu sadece camilerimiz için geçerli bir şey değil. Bu tür yardımcı olabileceğimiz noktalarda biz elimizden geleni yapmak istiyoruz. Olur ki camilerin kapısı kötü olur, tadilat olması gerekir. Biz kendi pazar günümüzü bu iş için ayarlayacağız. Bizim burada farklı bir düşüncemiz yok. Sadece hayır amaçlı biz bu işi yapıyoruz. Böyle bir projenin içindeyiz. Kapısı tamir edilecek, yenilenecek yerlerin bize ulaşmalarını istiyoruz. Çünkü hangi camide ne olduğunu bilemeyiz\" diye konuştu.

5)VAN\'DA PARK HALİNDEKİ KAMYONDA 59 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'da, polisin park halindeki bir kamyonda narkotik köpeği \'Lisa\' ile yaptığı aramada 59 kilo 430 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Tuşba ilçesi Erciş yolu üzerinde bulunan 1 nolu kamyon garajında durumundan şüphelendikleri park halindeki bir kamyonda, eğitimli köpek \'Lisa\' ile arama yaptı. Yapılan aramada, aracın kasasına gizlenmiş 114 paket halinde 59 kilo 430 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

6)YALVAÇ\'TA ARAÇ YANGINI

ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde seyir halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yalvaç Şehirlerarası Otobüs Terminali\'ne dün saat 22.00 sıralarında bir yakınını almak üzere gelen Mustafa Özalp\'in 32 YV 876 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Aracından inen Özalp çevreden yardım istedi. Otogarda çalışanlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

7)KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde otomobille motosikletin karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Manavgat Hisar Caddesi\'nde geçen ay meydana gelen trafik kazasında, işyerinden paket servis yapmak için motosikletine binerek ayrılan E.A., yoldan U dönüşü yapmak istediği sırada Ö.Ö.\'nün kullandığı 07 LU 123 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, E.A. arabanın üstünden havalanarak yere düştü. Vatandaşın haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri E.A. ve Ö.Ö.\'yü hastaneye götürdü.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İşyerinden çıkıp motosiklete binen E.A.\'nın yola çıktıktan kısa süre sonra otomobille çarpıştığı görüntülerde yer aldı.

8)MOTOSİKLET HIRSIZI, TUVALETTE YAKALANDI

ADANA\'da 28 yaşındaki Burhan T., çaldığı motosikleti götürdüğü tamircinin tuvaletinde yakalandı. Merkez Seyhan İlçesi Emek Mahallesi\'nde oturan Hakan Coşkun\'a ait motosiklet, evinin önünde direksiyon kilidi kırılarak çalındı. Motosikletin yerinde olmadığını fark eden Hakan Coşkun, şikayetçi oldu. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri yaptıkları incelemede, hırsızlığın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi. Soruşturma başlatan polis, çalınan motosikletin bir tamirciye götürüldüğünü tespit etti. Tamirciye giden polis, hırsızlık zanlısını tuvalette yakaladı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen Burhan T., tutuklandı.

9)TÜRKİYE\'NİN İLK BAĞIMSIZ TEKSTİL KENTİ DİYARBAKIR\'DA KURULUYOR

TÜRKİYE\'nin, diğer sektörlerden bağımsız olan Tekstil Kent\'i Diyarbakır\'da kuruluyor. Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İşadamları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı İhsan Oğurlu, 123 parselden oluşan bin 290 dönümlük arazi üzerinde kurulacak Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nin tam kapasite ile faalliyet göstermesi halinde en az 10 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Tekstil kentinde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların belli kriterleri olduğunu belirten Oğurlu, \"Tekstil kentinde sektörel bazda faaliyet yürüten firmalar yerabilecek. Buna göre tahsis edilen parselin yüzde 50\'sine tesis kurulacak, sektörde en az 3 yıl hizmet vermiş olması gerekecek ve en az 45 kişiyi çalıştırma zorunluluğu getiriyoruz\" dedi.

\"TAMAMLANIRSA 10 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK\"

Elazığ karayolu 20\'inci kilometrede, bin 290 dönüm üzerinde ve 123 parselden oluşan Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nin kurulması için hazırlanan proje, Bakanlık tarafından onaylandı. Kısa bir süre olmasına rağmen yaklaşık 60 kişinin fabrika kurmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nin 2018\'de fabrikaların temelinin atılması ve 2020\'de tamamlanması hedeflenirken, Tekstil kentin kurulması için uzun yıllardan beri çalışan GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu, projenin büyük emekler verilerek bu aşamaya geldiğini belirterek, \"Tekstil kent, Diyarbakır için büyük proje, belli bir emekle bu aşamaya geldi. Son olarak şu anda parselasyonlar yapıldı. Bununla ilgili 123 parselin tapusu alındı. Bunun 105 parseli sanayi , 18\'i de idare ve sosyal tesisi olacak. Alt yapı proje ihalesi tamamlandı, bugün imzalanarak Ankara\'ya gönderdik. Toplam bin 290 dönümden oluşuyor, yatırıma hazır bu konuda bir sıkıntı yok. Şu an alt yapısıyla ilgili ihale aşamasına geldik. Bize direk başvuru yapan 60 yatırımcı var. Kalkınma Ajansı ve belediye de var; onlara da 20\'ye yakın başvuru var. Bir talep var yani. Öncelikle alt yapı çalışmalarını tamamlamamız lazım. Hem bölge, hem ilimiz, hem de ülkemiz açısından çok önemli bir proje. Yüzde 100 kapasite ile çalışması halinde en az 10 bin kişi istihdam edilecek. Konfeksiyon sektörü emek yoğunluğu isteyen bir sektördür. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, tekstil sektöründe emek yoğunluğu ve istihdamı devam edecek bir sektör\" dedi.

\"PAMUK GİRECEK, GİYSİ OLARAK ÇIKACAK\"

Diyarbakır\'ın tarım bölgesi olduğunu hatırlatan Oğurlu, tekstil kentin tamamlanması ve fabrikaların çalışmasıyla birlikte katma değerin artık bölgede değerlendirileceğini ifade ederek, \"Bölgemiz çok önemli bir tarım bir bölgesi. Baraj ve sulama alanları genişledikçe tekstil sektörüne çok ciddi bir katkısı olacak. Dolayısyla bu çalışmayla ilgili şöyle bir projemiz oldu; pamuğu alıp iplik, örme boya ve konfeksiyon halinde dışarıya satmak. Bu çok ciddi bir katma değer sağlıyor ve bölgede kalacak. 5.5 liraya sattığımız pamuğu, tekstil kentinde işlenmiş hale geldiği zaman, 50 liraya satacağımız bir ürün olacak ve katma değeri de bölgede değerlendirmiş olacağız. Burdaki entergrasyon sağlanırsa ki eksik olan sadece boyahane idi. Mesela 4 boyahane başvurusu var. Arıtma ile ilgile mevcut OSB Başkan Vekilimizin bir açıklaması oldu; Mart başında ihale başvurusu oldu. Tekstil kentin tamamlanması halinde pamuk içeri girecek, iplik, boyaması, örmeden sonra ürün olarak çıkacak\" diye konuştu.

BATILI İŞADAMLARINA YATIRIM ÇAĞRISI

Batı illerinde aynı sektörde hizmet veren işadamlarına da çağrıda bulanan Oğurlu, \"Batıda bu sektörde faaliyet yürüten meslektaşlarımıza da yatırım yapmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Sektördeki sorunları burda çözmeye çalışıyoruz. Bizim onlara, onların da bize ihtiyaçları var. Burda bir genç nüfus var; 900 bine yakın 25 yaş altı bir nüfusumuz var. Batıdaki 4 ilimizi kapsayacak bir gezimiz oldu, tekstil sektörünün güçlü olduğu illerde olumlu geçen ziyaretlerimiz oldu. Çok iyi tecrübeler elde ettik. Bu tecrübeleri çok iyi değerlendirmek istiyoruz\" şeklinde konuştu.

\"YEREL BÜROKRASİ ÇOK İYİ ANKARA\'DA TIKINAN SÜREÇ ÇABUK AŞILIYOR\"

Yatırım ve özellikle de Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nin kurulması konusunda yerel bürokrasinin kısa sürede fayda sağlayacak önemli işler başardığını savunan GÜNTİAD Başkanı Oğurlu, \"Bürokraside artık eskisi gibi çok fazla engel kalmadı. Hükümetin de destek verdiği, sayın Başbakan\'ın da destek verdiği bir projeydi bizimkisi. Ama yereldeki büroksi, yani bürokratların, yerel dinamiklerin çok ciddi bir desteği var. Ankara\'da bir takım mevzuatların değişmesi gerekiyor. Yeni torba yasasında da bu mevcut sanırım. Bir yerin tahsisi, organizenin kurulması için 4-5 yıl çok uzun bir süre. Bir yatırımcıyı bu kadar bekletemezsiniz. Sadece altyapı ihalesi için hazırlığımız tamamladı. Sayın bakan ve valimiz de biran önce ihaleye çıkması için söz verdi ve yatırım programına alınması için ellerinden gelen çabayı harcayacaklarını biliyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"CAZİBE MERKEZİ BAŞVURULARI BİR YILDIR SONUÇLANMADI\"

Geçtiğimiz yıl hükümetin cazibe merkezi kapsamındaki teşviklerinden yararlanmak amacıyla işadamlarının yaptığı başvuruların henüz sonuçlanmamasının, bölgeye yatırımı düşünen işadamları için bir handikap oluşturduğunu savunan Oğurlu, şöyle konuştu:

\"Cazibe merkezi yatırımların önünü kesti. İnsanlar buraya başvuru yaptı. Ancak daha cazibe merkezi için yaptıkları başvrular, olumlu veya olumsuz olarak yanıtlanmadı, bunun cevap verilmesini bekliyorlar. Yaklaşık bir yıl oldu yatırımcı hala bekliyor. Bir yıldır yatırımcının önü kesilmiş, beklemeye alınmış. \'Geleyim\' diyor ama gelemiyor, yatırımcı önünü göremiyor. Başvuru yapan firmalar var, yatırım yapacak. Ama cazibe merkezi başvurusunu bekliyor, bu şekilde bekleyen batılı yatırımcılar da var. Hepsi cazibe merkezi başvurusunun sonuçlanmasını bekliyor. Bölgemiz için ne kadar uzatılırsa yatırımcı gelmez, bölge için erken karar verilmesi daha yararlı olacaktır. Hem de buraya yapılacak yatırımlarla ilgili büroksiye çok fazla takılmadan hayata geçirmemiz gerekiyor.

