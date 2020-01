DHA YURT BÜLTENİ-3

1)İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, ŞEHİT KORUCULARIN CENAZE TÖRENİNE KATILMAK ÜZERE ŞEMDİNLİYE GİTTİ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli ve kötü hava kosullarından faydalanarak sızmaya çalışan PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 güvenlik korucusu için ilk tören Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit korucular için ikinci törenin yapılacağı Derecik Beldesine bağlı Tokyo köyüne gitti. Şemdinli ilçesi\'ne bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli ve kötü hava koşularından faylalanarak sızmaya çalışan PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Alaattin Tekin ve Osman Yeşil için bugün sabah saatlerinde ilk tören Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlendi. Şehit korucular daha sonra Derecik beldesine bağlı Toklu köyü\'ne gönderildi.Şehit korucular için ikinci tören de köylerinde düzenecek. Şehit korucuların cenaze törenine katılmak üzere sabah özel uçakla Yüksekova Selahatin Eyyübi Havalimanına inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra helikopterle şehit korucular Tekin ve Yeşil\'in cenaze törenlerine katılmak üzere Derecik Beldesine bağlı Tokyo köyüne gitti. Bakan Soylu\'yu Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve kurum amirleri karşıladı.

İçişleri Bakanı Soylu şehit korucuların yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunduk sonra cenaze törenine katılacak.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Bakanın köye gelişi

-Karşılanması

-Şehit güvenlik korucularının ylakınlarına başsağlığı dilemesi

-Cenazelerin köye getirilmesinden görüntüler

Yaşar KAPLAN-Azer DEMİR- Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ( Hakkari)-(DHA)

==================================================

2)MUŞ\'TA KURTLAR KOYUN SÜRÜSÜNE SALDIRDI

MUŞ (DHA)- MUŞ\'ta kurtların saldırdığı 300 koyundan 10\'u telef olurken, 25\'i de yaralandı. Kurtlardan korkup dağa doğru kaçan 67 koyun ise kayboldu.

Merkeze bağlı Sudurağı köyünde Şerafettin Tan\'a ait 300 koyunun yer aldığı ahıra gece yarısı kurt sürüsü saldırdı. Ahırdaki sesleri duyan sürü sahibi, köylülerin de yardımıyla kurtları ahırdan uzaklaştırmayı başardı. Yapılan incelemede 4 koyunun ahırda telef olduğunu ve 25 koyunun da yaralandığını tespit eden köylüler, 73 koyunun ise ahırda olmadığını fark etti. Hemen dağlık bölgede arama yapan köylüler, ormanlık kısımda da 6 koyunun telef olduğunu gördüler. Saatlerce arama yapan köylüler, kaybolan 67 koyunu bulamadan köye döndü. Haber verilmesi üzerine köye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nde görevli veteriner hekimler, yaralı koyunlara tıbbi müdahale ederken, telef olan koyunların da küpe numaralarını alarak sistemden düşüşlerini yaptı.

Köy halkından Mehmet Tan saat 02.00 sıralarında kurtların ahıra girdiğini kaydederek, \"Kurtlar ahıra girmiş ve 10 koyunu telef etmiş. 60-70 koyun da dağa kaçıp kaybolmuş. Köylülerle birlikte tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Şu anda Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nden arkadaşlar gelmiş. Yaralı olan hayvanlara müdahale ettiler\" dedi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nde görevli Veteriner Hekim Murat Yücel de, haber verilmesi üzerine köye geldiklerini ifade ederek, \"Yaşanan saldırı sonucunda telef olan hayvanların kulak küpe numaralarını alarak sistem üzerinden düşüşünü yapacağız. Ayrıca yaralı olan hayvanlara da gerekli müdahaleyi yaptık\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Telef olan koyunlar

-Veterinerin müdahalesi

-Koyunlardan gör.

-Harun Toktaş röportaj

-Mehmet Ali Tan röportaj

-Veteriner Murat Yücel röportaj

(Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

==================================================

3)BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ\'NDEN YOUTUBE HAMLESİ



DÜNYANIN en çok kullanılan video paylaşım platformu YouTube’da artık İzmir’in de bir kanalı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle hayata geçirilen ‘İzmirTube’ kanalı, İzmirlilere ve İzmir’i sevenlere kente dair notlar aktaracak. İzmirTube, Türkiye’nin ilk ve tek şehir kanalı olarak keyifli içerikler sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tanıtımı ve bilinirliğinin artırılması amacıyla Türkiye’de bir ilke imza atarak video paylaşım platformu YouTube’da “İzmirTube\" adlı bir kanal açtı. Türkiye’deki ilk ve tek şehir kanalı ‘İzmirTube’ ile artık kent ile ilgili pek çok sorunun cevaplarına hızlı bir biçimde ulaşılabilecek. İzmir’e dair her şey için artık ‘İzmirTube’ var. İzmir usulü enginar dolması tarifinden Kordon’daki spor egzersizleri programlarına, festival günlüklerinden haberlere kadar pek çok şey ‘İzmirTube’da yayınlanıyor. Eğlencenin, tarihin, lezzetin, sanatın ve sporun yeni adresi ‘İzmirTube’a www.youtube.com/izmirtube adresinden abone olunabiliyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Tanıtım filmi

İZMİR/DHA

===================================================

4)NAZİLLİ MHP\'DEN 150 İSTİFA

AYDIN\'da MHP Nazilli ilçe teşkilatı üyesi 150 kişi, partiden istifa etti. Topluluk, yaptıkları açıklamayla İyi Parti\'ye geçmek için müracaat edeceklerini duyurdu.

Nazilli\'de yaklaşık 150 MHP\'li, eski ilçe başkanı Kürşat Engin Özcan öncülüğünde istifa etti. İstifa dilekçelerini vermeden önce Cumhuriyet Parkı\'nda toplanan grup adına açıklama yapan Özcan, \"Ben doğduğum günden bugüne ülkücü hareketin içinde olmuş bir insanım. Ölünceye kadar da öyle olacak. Ancak günümüz gelişmeleri ülkülerimizi de hayallerimizi de yanımıza alarak kurulan İyi Parti\'ye katılma gereksinimi doğurmuştur. İnşallah ülkenin tüm meselelerini çözmek adına herkesin iyiliği için Milliyetçi Hareket Partisi\'nden istifa edip, İyi Parti\'ye katılıyoruz\" dedi.

Açıklama sonrası topluluk istifa dilekçeleri doldurarak Hükümet Konağı\'nda bulunan İlçe Seçim Kuruluna teslim etti.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- MHP eski Nazilli ilçe Başkanı Av. Kürşat Engin Özcan\'ın açıklamaları

- Kalabalıktan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

=========================================================

5)BAŞKANDAN HEM ÖZÜR HEM DESTEK

İZMİR\'de, sokakta yaptığı pandomim gösterisinden sonra zabıtanın önce 82 TL ceza yazdığı 5 yıl sonra da hakkında haciz uygulaması başlatılmasıyla gündeme gelen sanatçı İlker Kılıçer\'e, Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar\'dan destek geldi. Kılıçer\'i makamında kabul eden Akpınar, ceza kendisinden önce yazılmış olsa da yapılan uygulamadan dolayı özür diledi, ardından da bu tür gösteriler için belli alanlar belirleyeceklerini, buralarda herkesin özgürce sanatını yapabileceğini söyledi.

Karşıyaka Çarşısı\'nda \'sessiz sanat\' olarak bilinen pandomim gösterisi yapan İlker Kılıçer\'e bu sırada müzik setinden çaldığı müzikle gürültü yapıp, çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle zabıta görevlileri, Kabahatlar Kanunu kapsamında 2012 yılının Nisan ayında 82 TL para cezası uyguladı. Sessiz sanatına aldığı gürültü cezasıyla büyük yankı uyandıran İlker Kılıçer, sanatına yapılmış saygısızlık olarak değerlendirdiği için 82 TL olan cezayı ödemedi. Kararı protesto etti. Ancak aradan geçen 5 yıl sonunda, önceki Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Cevat Durak zamanında yazılan cezayı ödemediği gerekçesiyle, Karşıyaka Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğü İlker Kılıçer hakkında haciz işlemi başlattı.

CEZAYI ÖDEDİ, MAKAMINDA AĞIRLADI

Konunun gündeme gelmesiyle olaydan haberdar olan Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar, önce para cezasını kendi cebinden ödedi. Ardından da Sanatçı İlker Kılıçer\'i makamında kabul etti. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını söyleyen Akpınar, ceza kendisinden önce yazılmış olsa da yapılan uygulamadan dolayı özür diledi. Akpınar, \"Bu tür sanatlar içini belli alanlar belirleyeceğiz. Zaten bu alanlar vardı. Bunları daha da geliştireceğiz. Sanatlarını icra etmek isteyenler, burada özgürce bunu yapacaklar. Belediye ve şahsım olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğim\" dedi. Akpınar ayrıca, belediyenin organizasyonlarında İlker Kılıçer\'in de görev alıp sanatını çocuklara daha iyi göstermesini de istedi. Kılıçer de, cezayı sanatına saygısızlık yapıldığı için ödemediğini ancak konunun gündeme gelmesinden sonra Belediye Başkanı\'nın kendisini arayıp destek olmasından memnuniyet duyduğunu, artık gönül rahatlığıyla Karşıyaka\'da sokak gösterilerini yapabileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Belediye başkanıyla röportaj.

- Sanatçıyla röportaj.

İZMİR/DHA

=====================================================

6) 56 YAŞINDA İKİZ BEBEK SEVİNCİ

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır çocuk hasreti çeken 58 yaşındaki Abdurrahman ve 56 yaşındaki Güllüşen Güzel çifti, tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Güllüşen Güzel, Türkiye\'de en ileri yaşta ikiz annesi unvanıyla tıp literatürüne girdi.

Manavgat\'ta oturan Abdurrahman ve Güllüşen Güzel çiftinin 25 yıllık evlat hasreti, 40 gün önce dünyaya gelen ikiz bebekleriyle sona erdi. Güzel çifti, Şükriye Fatmanur ve Bilal Veysel adını verdikleri bebeklerini, dünyaya geldikleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne kontrole getirdi.

EN İLERİ YAŞTA İKİZ ANNESİ

Sezaryenle doğumu gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, Gülüşan Güzel\'in, Türkiye\'de en ileri yaşta ikiz bebek dünyaya getiren anne olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kumru, hamilelik sürecinde Gülüşan Güzel\'in yüksek tansiyonu olduğunu belirterek, \"Önce hastanemizde yatışını yaparak incelemelerde bulunduk. Daha sonra taburcu ettik. Tekrar tansiyon yüksekliği şikayetleriyle gelince uzunca bir süre yatışlı takip altında tutuk. Tansiyon yüksekliğine rağmen hamilelikte 34 haftayı geçebildik. 34 hafta bizim \'en az olsun\' diye hedeflediğimiz gebelik haftası. Hastamızın şu an kabaca loğusalığı bitmiş durumda, yani 40 günlerini geçirmiş durumdalar. Bebekler oldukça sağlıklı ve nörolojik durumları iyi görünüyor. Anne de oldukça iyi. Babayı da çok heyecanlı görüyorum, çok etkilenmiş bu doğum olayından. Oldukça mutlu bir aile tablosuyla karşı karşıyayız\" diye konuştu.

İLERİ YAŞTA GEBELİK RİSKLİ

İleri yaş gebelikleri korkulan gebelikler olarak adlandırdıklarını aktaran Prof. Dr. Kumru, \"İleri yaştaki gebeliklerde kromozom bozuklukları riski artıyor. Gebelik zehirlenmesi, tansiyon yükselmesi ile birlikte giden tablo riski artıyor. Gebelikte diyabet riski artıyor. Hastamızda diyabet çıkmadı, sadece tansiyon riski arttı. Biz de elimizden geldiğince onunla mücadele ettik\" dedi.

VATANA MİLLETE HAYINLI OLSUNLAR

Anne Güllüşen Güzel, hamileliği süresinde yüksek tansiyon çıkınca Manavgat\'taki doktorunun kendisini Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne yönlendirdiğini söyledi. 34\'üncü haftada bebeklerini dünyaya getirdiğini belirten Güzel, \"Özel bir hastanede tüp bebek yöntemiyle hamile kaldım. Bu süreçte tansiyon hastalığım ortaya çıkınca devamlı takip altındaydım. Çok zor bir hamilelik dönemi yaşadım fakat üniversitedeki hocalarımızın sayesinde başardım çok şükür. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Evlilikte 25 yıl geçirdik, şu an çok mutluyuz. Çok şükür iki bebeğimi de sağlıklı dünyaya getirdim. Allah olmayan herkese versin. Bizlere de sağlıkla büyütmeyi nasıp etsin\" diye konuştu.

EVDE ÇOCUK SESİNE HASRET KALMIŞTIM

Eşinin 25 yılda 3-4 kez düşük yaptığını söyleyen Abdurrahman Güzel ise \"Kısmet bugüneymiş. İki çocuğumuz oldu, duygularımı anlatamam. Bunun mutluluğu çok başka bir şey. Evin içinde çocuk sesine hasrettim. Dışarıda bir çocuk bir baba ile oynarken ben kendi kendime ağlıyordum. \'Allahım ben de bu duyguları yaşayacak mıyım, çocuğumu kucağıma alacak mıyım\' diye düşünüyordum. Şu an bunu tattım, bundan sonra ölsem de gam yemem. Rabbim sağlık sıhhat versin hepsine\" dedi.

Çocuklara eşiyle birlikte baktıklarını söyleyen Abdurrahman Güzel, mutluluğunu ifade ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Güzel, \"Şu an çok duygu yüklüyüm, çünkü ben baba sevgisi almadan büyüdüm\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Aile bebekleri ile hastaneden çıkışları

Doktorları ile birlikte görüntüleri

Bebeklerin görüntüsü

Aile bebeklerini kucağına almaları

RÖP 1: Prof. Dr. Selahattin Kumru

RÖP 2: Güllüşen Güzel (Anne)

RÖP 3: Abdurrahman Güzel (Baba)

Detaylar

523 mb --04.41

Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA)

======================================================

7)İNTERNET ÜZERİNDEN BULUŞTULAR, GASP ETTİLER

ADANA\'da, 19 yaşındaki Tanış Ş. ile kardeşi 17 yaşındaki S.Ş., internet üzerinden kendilerini kadın olarak tanıtıp buluştukları, 29 yaşındaki Mustafa K.,\'nın başında şişe kırıp, bıçak çekerek gasp etti.

Olay, 31 Ekim\'de merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Emek Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmada çalışan Mustafa K.\'ya kendilerini kadın olarak tanıtan Tanış Ş., ile S.Ş randevulaşarak bir apartman boşluğunda buluştu. Bu sırada Mustafa K., karşısında iki erkeği görünce korkup gitmek istedi. Bu sırada kardeşler adamın başına şişeyle vurup kol saatini, bin 200 lira parasını ve 2 cep telefonunun aldı.

Olayın ardından yaralanan Mustafa K., Adana Şehir Hastanesi\'ne giderek tedavi oldu. Yaralı adamın şikayetçi olması üzerine polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan kardeşler, sorgusunda, \"Ders vermek istedik, amacımız korkutmaktı\" dedi. İşlemlerin ardından 2 kardeş sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi tabelası

SÜRE: 01\'22\" BOYUT:84 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

======================================================

8)UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ÇİFT, HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI



ADANA\'da marketten hırsızlık yaparken yakalanan 26 yaşındaki Aykut T., ile eşi 19 yaşındaki Dilara T., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 25 Ekim\'de merkez Seyhan İlçesi Gazipaşa Bulvarı üzerindeki markette meydana geldi. 3 yıl önce evlenen Aykut T. ve eşi Dilara\'nın bu beraberlikten 1 çocukları oldu. 1 yıl önce trafik kazası geçiren Aykut T.\'nin koluna platin takıldı. İş bulmakta zorlanan Aykut T., geçen süre içinde eşiyle uyuşturucuya başladı. Olay günü Mersin\'nin Tarsus İlçesi\'nde oturan çift, iş aramak için geldikleri Adana\'da bir markete girdi. Burada değişik zamanlarda, 16 adet traş bıçağı, 6 adet diş fırçası , 1 adet saç jölesi ve şampuanı çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tıraş bıçaklarını 50 lira karşılığında satan Aykut T., tekrar aynı markete girip hırsızlık yapmak isteyince, market görevlileri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polis, çifti alarak emniyete götürdü. Sorgularında pişman olduklarını söyleyen çift, marketin zararını karşılama istediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan çift, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

***Güvenlik Kamerası***

- Hırsız çiftin markete girişi

- Raflardaki ürünleri incelemeleri

- Raflardan ürün almaları

- Marketten çıkışları

- Adli Tıp Birimi\'ne getirilmeleri

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılmaları

- Polis aracına bindirilmeleri

- Polis aracının gidişi

SÜRE:04\'19\" BOYUT:264 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)