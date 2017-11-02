DHA YURT BÜLTENİ-3

DATÇA\'DAKİ ORMAN YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

1)KORKUNÇ TABLO GÜN AĞIRINCA ORTAYA ÇIKTI

MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'nde akşam başlayan ve kundaklama şüphesi bulunduğu ortaya çıkan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı. Gün aydınlanınca ortaya çıkan korkunç tabloda, onlarca hektarlık alanın zarar gördüğü görüldü. Kızlan Mahallesi Gereme Koyu Dalyan Mevkii\'ndeki çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, dün (çarşamba) akşam orman yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 320 orman işçisi, 20 teknik personel, 18 memur, 40 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 14 hizmet aracı, 5 dozer, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'ndan 2 su tankesi ve 12 belediye arazözü karadan gece boyu müdahale etti. Gündüz kontrol için ise 1 helikopter havadan çalışma yaptı. Datça Yarımadasının Ege Denizi Gökova Körfezine bakan yüksek tepelerin sırtlarında etkili olan yangında, yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü. Dağlık bölgedeki yangında 30 hektarlık alanda çam ağaçlarının kül olduğu kaydedildi. Kısmen kontrol altına alınan yangının bazı noktalarda ise küçük çaplı sürdüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, jandarma tarafından bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Yangında kundaklama şüphesi bulunduğu belirtildi.

Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Enver Demirci, gece boyu süren yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi. Gün ağarmasıyla birlikte yangın bölgesinin üzerinde havadan helikopterle tespit çalışmalarının yapıldığını ifade eden Demirci, \"Yangın 50 hektarlık alanda etkili olmasına rağmen, bölgenin coğrafi konumu gereği, yangından zarar gören alan yaklaşık 30 hektarla sınırlı kaldı. Şuanda yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Çok küçük çaplı alevleri de söndürme çalışmalarımız sürüyor. Korkulacak bir durum söz konusu değil\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Yangın yerinden görüntü

- Gün ağarmasıyla birlikte yanan alanlardan görüntü

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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2)EVDEN KAÇAN SEVGİLİLER, OTOGARDA YAKALANDI

KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde evden kaçan 17 yaşındaki O.I. ve kız arkadaşı 16 yaşındaki A.Y., Adana Otogarı\'nda yakalandı. İddiaya göre, O.I. ve A.Y. bir süre önce sevgili oldu. Birbirlerini çok seven yaşı küçük çocuklar ailelerine evlenmek istediklerini söyledi. Ailelerinin ilişkilerine karşı çıkması üzerine, O.A. ve A.Y. yanlarına eşyalarını alarak, Adana\'daki bir arkadaşlarının yanına gitmek için Konya\'dan otobüse bindi. Kızlarının kaçtığını anlayan aile, A.Y.\'ye eve dönmesi için mesaj attı. Genç kız ise, \'Merak etmeyin, birbirimizi çok seviyoruz Adana\'ya gidiyoruz\' diye cevap mesajı attı. Bunun üzerine küçük kızın ailesi polisi arayarak durumu bildirdi. Otogara gelen polis, otobüsten inen O.I. ve A.Y.\'yi yakaladı. Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürülen sevgililer, daha sonra çağrılan ailelerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin sevgilileri otogardan çıkarması

- Polis aracına bindirmesi

- Aracın gidişi

- Peronlardan görüntüler

- Bir vatandaşın olayı anlatması- Otogar polis noktasından görüntüler

SÜRE:01\'36\" BOYUT:98 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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3)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PAZAR TEZGAHINDA UYGULAMA YAPTI

BURDUR\'un Ağlasun İlçesi\'nde yüksekokul öğrencileri pazarlama ve işletme dersinin uygulamasını semt pazarında yaptı. Pazar tezgahının başına geçen öğrenciler hem hayatın zorluğunu, hem de ilk iş tecrübesini yaşadı.Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Kültürel Miras Bölümü 2\'nci sınıf öğrencileri pazarlama ve işletme dersini ilçenin pazarında gerçekleştirdi. Sabah erkenden pazar yerine gelen öğrenciler pazar esnafıyla birlikte tezgahın başına geçti. Tezgahlara meyve ve sebzeleri dizen kız ve erkek öğrenciler mesleğin inceliklerini esnaftan öğrendi. Pazarlama ve işletme tekniğini pazarcılardan dinleyen öğrenciler vatandaşa ilk satışlarını da gerçekleştirerek pazarlamacılığa ilk adımı attı.

Öğretim elemanı Bilal Karasakal, \"Bugün farklı bir çalışma yapıyoruz öğrencilerimizle birlikte. Öğrencilerimizle pazarlama dersine paralel olarak meslek yüksekokullarında 4 dönemin bir dönemini sahada uygulama olarak yapıyoruz. Bugün de pazarda öğrencilerimizi sahaya saldık. Tezgahlarda hem hayatın gerçek yüzüyle birebir karşılaşacak öğrencilerimiz, hem pazarlama sürecini hem de iletişimi en iyi şekilde uygulayacak. Buradaki en büyük hedefimiz teoride öğrenmiş oldukları bilgileri, sahada pratikte en iyi şekilde uygulamaları. Bunun için de her hafta farklı sektörle öğrencilerimizi buluşturuyoruz, hayatın gerçeklerini ve iş ortamını en iyi şekilde yaşıyorlar\" dedi.

Pazarcılığın zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu söyleyen öğrenciler, uygulamanın kendileri için iyi bir tecrübe olduğunu kaydetti.

Pazar esnafı da yaşadıkları tecrübeyi öğrencilerle paylaştıklarını, bunun kendileri için de güzel bir gün olduğunu aktardı.

Görüntü Dökümü

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- Öğrenciler pazarda

- Bilal Karasakal ile röp.

- Öğrencilerle röp

- Detay

( HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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4) ÖZEL İDARE BÜTÇESİ 68 MİLYON

BURDUR İl Özel İdaresi\'nin 2018 yılı bütçesi 68 milyon lira olarak belirlendi.

İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı başkanlığında yapılan İl Genel Meclisi kasım ayı birinci birleşimine Vali Şerif Yılmaz da katıldı. Toplantıda meclis üyelerine seslenen Vali Yılmaz, 2017 yılı yatırımlarıyla 2018 bütçesi ve yapılacak projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2018 yılı için bütçe teklifinin 68 milyon TL olduğunu aktaran Vali Yılmaz, \"Yatırım öncelikleri olarak 2017 yılı bütçesinde köylerimizin sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için bu projelere ağırlık verdik. Aynı zamanda terfili hatların elektrik maliyetlerini düşürmek için güneş enerjisi paneli projelerine hem Özel İdare hem de KÖYDES yatırımlarında öncelik verdik\" dedi.

Köy grup yollarından başlamak üzere sıcak asfalt yapımına da ağırlık verildiğini vurgulayan Vali Yılmaz, bu güne kadar hedeflenen 80 kilometre sıcak asfalt hedefinin 74 kilometresi, 80 kilometre hedeflenen sathi kaplama hedefinin 65 kilometresinin tamamlandığını belirtti. İl Özel İdaresi yeni hizmet binasının da fiziki gerçekleşmesinin yüzde 85\'ler civarında olduğunu söyleyen Vali Yılmaz, \"2018 yılında da aynı şekilde içme suyu ve sıcak asfalt projeleri önceliklerimiz arasında yer alacak. Bu projelerin yanında ayrıca köylerimizde ortak kullanım alanları, sosyal alanlarla ilgili çalışmalarımız da olacak. Ayrıca güneş enerjisi projeleri, çöp konteynerleri, fide ve tohum alımı, meyve bahçesi tesisi projesi gibi sosyal kalkınma amaçlı projeleri de 2018 yılı için hedefliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Vali Yılmaz\'ın konuşması

- Salondan detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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5)MANAVGAT\'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde jandarmanın operasyonunda 186 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı narkotik timleri, Side Mahallesi\'nde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Çalışmalarını arttıran İlçe Jandarma ve Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri durdurdukları 07 LNF 52 plakalı otomobildeki O.Ç. ve H.K.\'nin şüpheli davranışları üzerine kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Arama sonucunda şüphelilerin üzerinde 75 gram satışa hazır eroin ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet savcılığına bilgi veren jandarma ekipleri şüphelilerin evlerinde de arama yaptı. O.Ç.\'nin ikametinde 111 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Selimiye Jandarma Karakolu\'nda işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta yapılan sorgulamada H.K., uyuşturucu madde ticareti yapmadığını sadece kullanıcı olduğunu söyledi. O.Ç. ise uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirtti. H.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, O.Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimine sevk edildi.

\"HASSAS TERAZİYLE YEMEK Mİ TARTIYORDUN?\"

Şüpheli O.Ç. sulh ceza hakimine verdiği ifade ise uyuşturucu ticareti yapmadığını iddia etti. Hakimin \"Bu kadar eroin sende ne arıyor?\" sorusuna O.Ç., \"Ben toptan aldım, ticaretini yapmıyorum\" dedi. Manavgat sulh ceza hakiminin \"Uyuşturucu ticareti yapmıyorum diyorsun. Evinde hassas terazi bulunmuş. Hassas teraziyle yemek mi tartıyordun?\" sorusuna ise şüpheli O.Ç. cevap veremedi. O.Ç., \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Manavgat adliyesinden görüntü

- Şüphelilerin adliyeye girişi

- Tutuklanan şüpheli O.Ç.\'nin cezaevine götürülüşü

47 MB /// 01.30\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

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6)MAKÜ\'DE GELİŞİM PLANI TOPLANTISI

MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi\'nde (MAKÜ) Burdur İl Gelişim Planı kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere İl Gelişim Planı toplantısı yapıldı.Burdur Valiliği öncülüğünde, MAKÜ teknik ve akademik desteğiyle başlatılan çalışmaya ilişkin MAKÜ Burdur Gelişim Merkezi\'ndeki toplantıya Vali Şerif Yılmaz, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Planlama Müdürü Zekeriya Bölükbaşı, Gelişim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Murat Alparslan, MAKÜ Gelişim Planı moderatörleri ve moderatör yardımcıları katıldı.

Gelişim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Murat Alparslan, Türkiye\'de yapılmış 8 il gelişim planını incelediklerini ve hepsinin ortak noktasının ille alakalı bir envanter çalışması olduğunu belirterek, İncelediğimiz gelişim planlarında geleceğe dair projeksiyon önerileri, kısa- orta ve uzun vadede strateji önerileri bulunmuyordu. Bu kısım dikkatimizi çektiği için odak noktamız burası olsun istedik. Hazırladığımız moderatör rapor formatında özellikle bazı başlıklar belirledik. Bulunduğumuz ilin özelliklerine göre tarım, hayvancılık, madencilik ve taş ocakçılığı, sanayi, turizm, ticaret, finans, sağlık, gençlik ve spor, çevre ve mekânsal gelişim gibi tema başlıkları oluşturduk. Bu planı 1 yıl içerisinde bitirip kitaplaştırmayı düşünüyoruz\" dedi.

Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, planlamanın önemine değinerek, \"Bu ve buna benzer planlarda zaman çok önemlidir. Çünkü zamanlamayı iyi yapamazsanız verimli sonuçlar alamazsınız. Burdur İl Gelişim Planında 13 tema belirlendi ancak bunlarda ekleme, çıkarma veya alt başlıklarda çalışma gibi durumlar da olabilir. Toplantıları yerinde yapmanın da faydalı olacağı inancındayım. Turizm, sanayi ve hayvancılık gibi yerinde inceleyebileceğimiz konularda toplantıların kırsalda yapılması taraftarıyım. Böylece oradaki ilgili kişiler de katkı sağlayabilir\" diye konuştu.

Vali Şerif Yılmaz da Burdur\'un elinde Burdur\'la ilgili yapılacak olan çalışmalarda pek bir kaynak olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

\"Herkes haklı söylemlerle, farklı bakış açısına göre bir önceliği, bir görüşü var. Bu da ister istemez planlamalarda yapılan çalışmalarda tek bir ses, tek bir yumruk haline gelmemize engel oluyor. Bunun için önümüze bir hedef koyalım. Yapılması gereken çalışmayı hep beraber gerçekleştirelim. Ve nihai kararı da tüm ilimizin katmanları, tarafları, kişileri dahil olup bu hedefi gerçekleştirme yönünde adım atalım istedik. Böyle bir çalışmaya başladık. Ben bunun hayata geçirilmesi için de elimizde çok büyük bir kaynağın olduğunu, MAKÜ\'nün de bunu yapabilecek güçte, kabiliyette olduğunu, yeterli personelin de bulunduğunu düşünerek, rektörümüzle böyle bir düşünceyi paylaşınca sevinerek karara vardık. Buradaki çalışmaları sizler yöneteceksiniz. Tüm kurum ve kuruluşlar, ilgili tüm iş ve işlemlerle ilgili herkes bu çalışmanın içine dahil olacak. Şehirle ilgili yapılacak her çalışmada üniversitenin katkısı olursa o üniversite şehrin lokomotifi olur ki her ilde üniversite kurulmasının sebeplerinden biri buydu.\"

Görüntü Dökümü

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- Salondan detay

- Ali Murat Alparslan\'ın sunumu

- Rektör Korkmaz\'ın konuşması

- Vali Yılmaz\'ın konuşması

- Detay

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HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)