DHA YURT BÜLTENİ-3

Niğde\'de \'sarma\' operasyonu 20 gözaltı

NİĞDE’de düzenlenen \'Sarma\' adı verilen açık tütün operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri açık tütün ürünleri sattığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 21 adrese yapılan operasyonlarda 20 kişi yakalandı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 494 kilo açık kıyılmış tütün, 50 kilo gümrük kaçağı çay, 14 bin 400 adet içine tütün basılmış makaron, 256 sigara sarma aparatı, 3 terazi, 650 elektronik sigara likiti, 340 elektronik sigara, 341 makaron, 9 kilo nargile tütünü, 54 kutu 24\'lü paketler halinde nargile folyosu, 2 bin 750 kutu 45\'li paketler halinde sigara sarma kağıdı ve kilitli şeffaf poşetler ele geçirildi.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Celeboğlu, kent genelinde yasalara aykırı tütün ürünleri satan kişilere izin vermeyeceklerini söyledi. Cebeloğlu, \"Yasalara aykırı bir şekilde hazırlanıp, piyasaya sürülmek istenen tütün mamülleri olarak ve elektronik sigara kitleri, makaron olarak tabir ettiğimiz malzemelere yönelik KOM şube müdürlüğümüzce daha öncede tespiti yapılan 21 adrese operasyon yaptı. Bu operasyon sonucunda çok sayıda yasalara aykırı şekilde piyasaya sürmek üzere hazırlanmış tütün ve tütün mamülleri ile bunların hazırlanmasında dağıtılmasında, tartılmasında kullanılan çok sayıda malzemeye el konulmuştur. Bu çalışma ile ilgili olarak Niğde İlinde 20 şahıs alınmış ve adli işlemleri yapılmaktadır\" dedi.

Yapılan operasyonun önemli olduğunu vurgulayan Cebeloğlu şöyle devam etti: \"Bu çalışmanın önemi, hem ekonomik değer kaybı açısından ülkemize bir kayıp yaratmakta, yani bu işi yasal yetkilendirilmiş belgelerle yapan vergilerini veren insanlar varken bu şahıslar tamamen vergisiz bu ürünleri piyasaya sürmekte ve haksız kazanç elde etmektedir. Ayrıca okul önlerinde de tek dal dediğimiz sigaraları genel irtibarı ile piyasaya süren bu şahıslar. Bunlarla ilgili Niğde’deki vatandaşlarımızın helal yetkilendirilmiş bir şekilde kazanç sağlamalarını hem de yasa dışı yollarla bu kazancı engellemek isteyen şahıslara engel olacağız. Özellikle okul çağındaki çocuklarımızın tek dal diye tabir ettiğimiz sigara satışı suretiyle bu sigara alışkanlığını önlemeye yönelikr bir çalışmadır aynı zamanda. 21 Adrese 40 Polis memuru ile gerçekleştirildi bu çalışma. Bu bir aylık bir çalışmanın sonucudur.\"

Turgutlu\'da huzur operasyonu

MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla kent genelinde huzur denetimi yapıldı.

Manisa İl ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Turgutlu\'da huzur denetimi yaptı. 230\'u polis olmak üzerine denetimi gerçekleştiren güvenlik güçleri, 1242 kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Bulvar Bölgesi ile Atatürk, Mustafa Kemal, Yıldırım, İstasyonaltı mahallelerinde 47 işyeri denetlendi. Suriyelilerin ise kimlik belgeleri kontrol edildi. Kontrol edilen 75 Suriyeliden Manisa\'ya kayıtlı olmayan 12\'si hakkında işlem yapıldı. Hırsızlık, suç eşyası satın alma, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçlarından aranan 3 kişi ise yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

(ÖZEL) 33 yıllık muhtarın \'ilginç\' isteği

SİVAS\'ta 33 yıldır kesintisiz muhtarlık yapan 79 yaşındaki Mehmet Aktaş, önümüzdeki seçimlerde de aday olmak istediğini belirterek, \"Emekli muhtar olmak değil, mahallemde \'Muhtar ölmüş\' diye sela verilmesini istiyorum\" dedi.

Sivas\'ta Altuntabak Mahallesi\'nde ikamet eden evli ve 8 çocuk babası Mehmet Aktaş 1955 yılında Devlet Demir Yolları\'nda işe girdi. 5 sene çalıştıktan sonra 1960 yılında çimento fabrikasına geçen Aktaş 20 yıl çalıştıktan sonra 1980 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra bir süre kendi mahallesinde kömür işiyle uğraşan Aktaş 1984 yılında yerel seçimlerde Altuntabak Mahallesi muhtarlığına adaylığını koydu. Seçimlerde 8 aday arasından 2 bin 93 oy alarak Altuntabak Mahallesi muhtarlığına seçildi. O tarihten sonra da mahallede muhtarlık görevini geride kalan 33 yılda aralıksız olarak sürdürdü. Aktaş ilerleyen yaşına rağmen hizmete devam etmeyi hedefliyor. 1984 yılında seçildiği muhtarlık mazbatasını da 33 yıldır saklıyor.

\"6 CUMHURBAŞKANI İLE ÇALIŞTIM\"

Sabahın erken saatlerinde muhtarlığı açan ve mahalle sakinlerinin işlemlerini yapan Aktaş, ömrünü muhtarlığa adadığını söyledi. Muhtarlığı boyunca bir çok Cumhurbaşkanı, başbakan ve belediye başkanıyla çalıştığını söyleyen Aktaş, \"20 sene çimento fabrikasında çalıştım. Emekli olduktan sonra bir süre kömür deposu açtım. Sonra da 1984 yılında yerel seçimlere adaylığımı koyarak Altuntabak Mahallesi\'ne muhtar oldum. Karşımda 8 tane aday vardı. Birinci ben oldum. Muhtarlığı ben kazandım. O zamandan bu zamana kadar devam ettiriyorum. Mahallemin elinden geldiği kadar eksiklerini ilgili makamlara iletiyorum. Benim muhtarlık süresince 6 Cumhurbaşkanı, 9 başbakan ve 6 da belediye başkanı ile çalıştım ve hizmet verdim\" dedi. Aktaş\'ın muhtar seçildiği yıl Kenan Evren Cumhurbaşkanı idi. Sonrasında Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve son olarak Recep Tayyip Erdoğan dönemlerinde görevini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın muhtarlarla yaptığı toplantılara daha önce rahatsızlığı nedeni ile katılamadığını ifade eden Aktaş, bir sonraki Sivas\'tan gidecek gruba katılacağını söyledi.

\"MUHTAR ÖLMÜŞ DİYE SELA VERİLMESİNİ İSTİYORUM\"

Mahallesine hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş, \"Eskiden mahallede kaldırım dahi yoktu. Her yer tarlaydı. Sivas Belediyesi Eski Başkanı Bekir Timurboğa mahallemdeki kaldırımları yaprak yolları asfaltladı. Eskiden hiç bir şey yoktu. Lamba yoktu, direk yoktu. Şimdi her şey modern oldu. Her yer pırıl pırıl oldu\" dedi. Ömrü yettikçe muhtarlığa devam etmek istediğini söyleyen Aktaş, \"Muhtarlığa bir dönem daha devam etme niyetim var. Çünkü emekli muhtar değil de, mahallemde \'Muhtar ölmüş\' diye sela verilmesini istiyorum\" şeklinde konuştu. Mahallesinin her kaldırım taşını ezbere bildiğini ifade eden Aktaş, şu anda 9 bin nüfusa sahip olduklarını, sorumluluk alanında 2 bin 20 hane, 4 tatlı su çeşmesi, 3 cami, 21 sokak, 6 büyük cadde, 5 bin seçmen bulunduğunu belirtti. 60 hanede ise mültecilerin oturduğunu sözlerine ekledi.

Protestanlığın kutlamasına Süryaniler\'den çok Müslümanlar ilgi gösterdi

MARDİN\'de protestanlığın 500\'üncü yılı Protestan Kilisesi tarafından bir otelde düzenlenen bir programla kutlandı. Hristiyanlar\'dan çok Müslümanlar\'ın katıldığı programın sunuculuğunu ise ünlü sinema oyuncusu Melih Ekener yaptı.

Mardin Protestan Kilisesi tarafından bir otelde düzenlenen kutlama programı, İstanbul Anadolu Protestan Kilisesi görevlisinin Levent Kınran, Protestanlık hakkında bilgi vermesi ile başladı. Salonunun yarısından fazlasının boş kaldığı ve katılımcıların çoğunun da Müslüman olduğu programın sunuculuğunu ise ünlü sinema oyuncusu Melih Ekener yaptı. 500\'üncü yıl kutlama programına Artuklu İlçe Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, HDP İl Eşbaşkanı Eylem Amak, Diyarbakır-Mardin Metropoliti Saliba Özmen ve vatandaşlar katıldı.

Oyuncu Ekener de tiyatro dolayısıyla dünyanın birçok şehrini gezdiğini ancak Mardin gibi tarihi bir kenti görmediğini belirterek, \"Mardin\'de farklı bir ruh var. Burada bütün dil, din, ırk bir arada yaşıyoruz. Ayrım yapan bütün şeyler bir kenara atılmış, insan olarak bakıyor herkes herkese. Bu bence muhteşem bir şey.Büyüklerime sesleniyorum buradaki güzellikleri lütfen korusunlar. Burası bırakın Türkiye\'ye dünyaya örnek olacak bir şehir\" dedi.

Programda Mardin Valiliği\'nin Dinler ve Diller Korosu Türkçe, Kürtçe, Arapça, Ermenice ve Süryanice şarkılar, Süryanice ve Ermenice ilahiler seslendirirken, Güney Kore\'den gelen Kilise korosu Türkçe Hıristiyan ilahileri ile Süryani Kırklar Kilisesi Kız Korosu da Süryanice ilahiler seslendirdi.

Programda ayrıca Güney Koreli sanatçı Sora Lim\'in keman ve Gwansig Park\'ın piyano dinletileri izleyenleri mestetti. Programa katılan Protestan ve Ortodoks Süryaniler ile Müslümanları tebrik eden Mardin Protestan Kilisesi Pastörü Ender Peker de, protestanlığın 31 Ekim 1517 tarihinde kurulduğunu, hoşgörü şehrinde 500\'üncü yılını kutlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi. Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ise Süryani cemaati adına bütün protestanların gününü kutlayarak, \"Bu anlamlı günün barışımıza hoşgörümüze güç katmasını diliyoruz\" diye konuştu.

Turistlere özel cadılar bayramı kutlaması

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde turistler için Cadılar Bayramı kutlaması yapıldı. Otel personelinin cadı, zombi ve korku filmi karakterleri kılığına girdiği kutlamalarda ilginç görüntüler oluştu.

Kemer merkezindeki Crystal De Luxe Otel\'de düzenlenen Cadılar Bayramı organizasyonunda otel personeli, zombi, cadı ve korku filmleri karakterlerinin maskelerini ve kıyafetleri giydi. Restoranın girişi korku tüneline benzetilirken, çeşitli figür ve desenlerde oyulmuş bal kabakları ile etkinliğe özel pasta ve şekerlemeler hazırlandı. Kıyafet ve makyajlarıyla cadı kılığına giren personelin tatilcileri hem eğlendirip hem korkuttuğu gösteriler ilgi çekti.

Otelin Genel Müdürü Ali Osman İlhan, Cadılar Bayramı dolayısıyla oteldeki turistlere gün boyu eğlenceli ve korku dolu anlar yaşattıklarını belirterek, \"Otelimizde konaklayan Rus, Alman, Hollandalı, İngiliz, Belçikalı ve diğer ülkelerden gelen misafirlerimiz için Hıristiyan aleminde geleneksel olarak kutlanan halloween partiyi kutluyoruz. Misafirlerimiz bu güne özel bir kutlama yaptığımızı bildikleri için büyük bir coşku ile eğleniyor\" dedi.

Tek kanadı kesilen leylek yaşamını Lisinia\'da sürdürecek

AFYONKARAHİSAR\'da avcılar tarafından vurulan sol kanadı ampute edilen (kesilen) leylek, hayatının geri kalanını Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi\'nde geçirecek.

Afyonkarahisar\'ın kırsal bölgesinde yaklaşık 2 ay önce yaralı halde bulunan leylek Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma, Rehabilitasyon, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne (AKÜREM) teslim edildi. Burada tedaviye alınan leyleğin sol kanadından yaralı olduğu belirlendi. Yapılan tedavinin ardından leyleğin sol kanadı kesilmek zorunda kaldı. Uçamayacak hale gelen leylek bundan sonraki yaşamını sürdüreceği Burdur\'un Karakent Köyü\'ndeki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi\'ne getirildi.

\"ATEŞLİ SİLAHLA YARALANMIŞ\"

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yaralı leyleğin yaklaşık 2 ay önce Afyonkarahisar kırsalında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bulunarak kendilerine getirildiğini ve kanadını ampute ettiklerini söyledi. Leyleği Lisinia\'ya getirdiklerini aktaran Kandır, \"Burada kendi türdaşları ile daha rahat bir hayat geçireceğini düşünüyoruz. Çünkü bir kanadı eksik olduğu için doğaya dönme ihtimali yok. Ateşli silahla yaralanmış, maalesef eli tüfekli her kişi avlanmak amacıyla değil doğadaki bütün hayvanlara ateş etmek amacıyla o tüfeği kullanmakta bu nedenle son zamanlarda özellikle av sezonu dışında çok sayıda kuş doğada yaralanarak tarafımıza getiriliyor\" dedi.

\"DOĞAYA DÖNME ŞANSI YOK\"

Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Öztürk Sarıca da \"Leyleğin tekrar doğaya dönme şansı yok. Kanadı ampute edilmiş durumda. Belli ki avcılar tarafından vurulmuş. Son dönemlerde avcı ehliyeti olmadan da insanlar ciddi anlamda avlanmalar yapıyor ve özellikle eti yenmeyecek hayvanlar da çiftçi dostu olan leylekler de avlanır durumda. Bunların kanatlarında ve organlarında bir hasar oluştuğu durumda tekrar doğal hayata dönme şansları yok. Bu leylek de hayatının geri kalan kısmını merkezimizde geçirecek. Oysa ki bunlar doğadaki zincirin birer parçası ve sıfır kimyasallı üretimlerde fareleri toplayan yaban hayvanları. İnsanlar av konusunda bilinçli olmalı ve doğadaki zinciri kırmamalı\" diye konuştu.

Karakol bahçesi, yakalanan motorsikletlerle doldu taştı

ADANA\'da, kent genelinde yapılan uygulamada, 1 hafta içerisinde yakalanan 500 motorsiklet karakol otoparkında ilginç görüntüler oluşturdu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çalıntı, trafikten men ve şase numarası değiştirilmiş motorsikletlere yönelik uygulama yaptı. 1 hafta süreyle yapılan uygulamada 500 motorsiklet yakalandı. Yakalanan motorlar ise Şakirpaşa Karakolu otoparkına götürüldü. Çalıntı motorların karıştıkları suçlar incelenmeye alındı. Bu sırada motorsikletler otoparkın her yerini doldurdu. Binlerce marka ve modelin bulunduğu motosikletlerin ise üzerinde, ‘deli çocuk\', \'esmerim’, ‘çavreşamın’, ‘öldürüldük ama yenilmedik’, ‘alayına tın tın, tribine vın vın’ ve ‘güzel gözlüm’ gibi yazılar görüldü.

Uygulamanın devam edeceği bildirildi.

Askerler davul zurnayla gönderildi

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde 97/4 tertip askerler aileleri, akrabaları ve arkadaşları tarafından davul ve zurnayla uğurlandı.

Vatani görevini yapmak için 97/4 tertip olarak askere gidecek olan Manavgatlı gençler, arkadaşlarıyla birlikte onlarca otomobil ve motosikletlerden oluşan konvoyla eşliğinde ilçede tur attıktan sonra otogara geldi. Aileleri, akrabaları ve arkadaşları tarafından uğurlanan gençler için Manavgat Otogarı\'nda olağanüstü yoğunluk yaşandı. Yüzlerce kişi askere gidecek olan gençlerle önce davul zurna eşliğinde dakikalarca oyun oynadı. Askerlerle birlikte 1.5 yaşındaki Sebahattin Eymen\'in davula eşlik ederek oynadığı oyun ilgi çekti.

Kerim Çetin, \"97/4 tertip olarak Manisa Alaşehir\'e gidiyorum. Askerlik vatan borcu, sıra bizde. Nöbet sırası bize geldi, hazırız gidiyoruz\" dedi.

Cemil Tokmak da Hatay İskenderun\'a denizci olarak gittiğini ve hayırlısıyla yapıp gelmeyi düşündüğünü söyledi.

Asker adayları aileleriyle vedalaşırken özellikle anneleri duygusal anlar yaşadı. Asker adayları arkadaşlarının omuzlarında otobüslerin ilk basamağına kadar götürüldü. Askerler gözyaşları ve alkışlar arasında görev yerlerine uğurlandı.

Davul zurnalı asker uğurlaması

BURDUR\'da askerlik görevini yapacak gençler aileleri ve arkadaşları tarafından davul zurna eşliğinde birliklerine uğurlandı.

Burdur\'da askerlik görevini 1997/4 tertip olarak yapacak gençler için uğurlama töreni yapıldı. Evlerinde kına yakılan asker adaşları daha sonra otogarda davul zurna eşliğinde birliklerine uğurlandı. Arkadaşları tarafından sloganlar ve alkışlar eşliğinde havaya atılan asker adayları daha sonra otobüslere bindirilerek görev yapacakları birliklerine gönderildi. Uğurlamalar sırasında duygulu anlar da yaşandı.

Yeğenini askere gönderen Mehmet Sarıtaş, \"Tüm askere gidecek gençlerimize hayırlı teskereler diliyorum\" dedi.

Papağanı bulana 1000 lira ödül

ANTALYA\'da kaybettiği papağanını el ilanlarıyla arayan Seval İbrahimoğulları, \'Çiko\' adlı kuşunu bulana 1000 lira ödül verecek.

Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi\'nde annesi Saniye İbrahimoğulları ile oturan 30 yaşındaki Seval İbrahimoğulları, jako cinsi papağanını gezdirmek için parka götürdü. İbrahimoğulları\'nın Çiko adlı papağını bir süre sonra uçarak bir ağacın dalına kondu. Çiko\'yu aşağıya indiremeyen Seval İbrahimoğulları, itfaiyeden yardım istedi. Ancak ekipler gelene kadar papağan gözden kayboldu.

4 gündür annesi ile papağanını her tarafta arayan Seval İbrahimoğulları, bulamayınca mahallenin birçok bölgesine kayıp ilanı verdi. İlanda kuşu buluna 1000 ira ödül vereceğini belirten Saniye İbrahimoğulları, kuşu 2 yıl önce İstanbul\'dan 1100 liraya aldıklarını kaydetti. Papağanı aileden biri gibi gördüklerini anlatan İbrahimoğulları, \"Çok üzülüyoruz. Bu ara eve gitmek istemiyoruz. Sürekli telefon bekliyoruz. Çocuğumuz gibiydi. Sabahları onun sesiyle uyanıyorduk. Kızıma adeta aşıktı. Kızım artık hiç eve gitmek istemiyor. Yerine başka bir papağan almak istedik ama kızım kabul etmedi. Aramaktan kızımın ayakları ağrıyor\" diye konuştu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gözyaşlarına hakim olamayan Seval İbrahimoğulları ise Çiko\'yu bulmak için sürekli dua ettiğini söyledi. İbrahimoğulları, \"Ondan başka bir şey düşünmüyorum. 4 gündür uyumadım. İyi insanlar o papağını bana teslim etsinler, bunu çok istiyorum\" dedi.

