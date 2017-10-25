DHA YURT BÜLTENİ-3

1)IKBY\'DEN \'REFERANDUM SONUCUNUN DONDURULMASI\' ÖNERİSİ

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), merkezi Bağdat yönetimi ile yaşanan gerilimin diyalog ve müzakereler ile çözülmesi için, aralarında 25 Eylül\'de yaptığı bağımsızlık referandum sonucunun dondurulması dahil 3 öneride bulundu. Erbil\'deki Kürt Yönetimi Hükümeti dün gece yaptığı açıklamada, Irak ve Kürt bölgesinin karşı karşıya olduğu gerginlik ve tehlikeli durum karşısında, Irak güçler ile Peşmerge arasındaki gerginliğin daha ileri bir savaşa dönüşmesini engelleme konusunda tarihi sorumluluğun doğduğu belirtilerek, \"16 Ekim 2017 tarihinde Irak güçleri ve peşmerge arasında başlayan çatışma ve saldırılar, iki tarafa da zarar verdi. Bu durumun devam etmesi, daha çok kanın akmasına ve hatta Irak\'ın bileşenleri arasındaki sosyal bağların kopmasına yol açabilir. İki taraf arasındaki savaşın kazananı olmayacağı açıktır. Aksine, iki tarafa da yaşamın her alanında büyük zararlar verecektir\" denildi. Kürt yönetimi açıklamasında, \"Kürdistan ve Irak halklarına karşı olan sorumluluğumuz gereği, Irak hükümetine, Irak kamuoyuna ve dünyaya şu önerilerde bulunuyoruz\" diyerek önerilerini şöyle sıraladı:

* Kürdistan Bölgesi\'ndeki tüm çatışmaların ve her türlü askeri operasyonların acil bir şekilde sonlandırılması

* Irak Kürdistanı\'nda yapılan referandum sonuçlarının dondurulması

* Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasında Irak anayasası temelinde diyaloğa başlanması.

Ferit ASLAN-DİYARBAKIR/DHA

=======================================================

2)BURSA\'DA AVUKATA BIÇAKLI SALDIRI

BURSA Barosu Avukatlarından 44 yaşındaki Ahmet Cem Fırat bu sabah borusunun önünde uğradığı bıçaklı saldıı sonrası bacağından yaralandı. Amblans ile Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Fırat tedavi altına alındı. Bursa\'da avukatlara yönelik son günlerde yaşanan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bursa Barosu Avukatlarından Ahmet Cem Fırat, Uluyol Caddesi\'nde Bursa Adliey Sarayı\'nı8n yakınında bulunan5. Güler Sokak\'daki BAğnuşoğlu Adalet Apartmanı\'nın girişinde 25 yaşlarında doğu şirveli oludğu belirlenen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanan Fırat acılar içersinde kıvranırken şüpheli ise Kent Meydanına doğru koşarak kaçtı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Görüntü dökümü

Olay yerinden görünü

Detaylar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA(DHA)

===================================================

3)VAN\'DA 254 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'da polisin operasyon düzenlediği bir evde 254 kilo 81 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Van\'da 10 ayda yapılan operasyonlarda ele geçirilen eroin miktarının ise 3 ton 145 kilo 816 grama ulaştığı açıklandı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları bir istihbarat üzerine merkez İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi\'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 493 paket halinde 254 kilo 81 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.K. ve B.P. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayrıca ilde 1 Ocak - 24 Ekim 2017 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 140 operasyon yaptığı, bu operasyonlarda 3 ton 145 kilo 816 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Polis kamerasından görüntüler

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

=======================================================

4)KALDIRIM TAŞIYLA CAMINI KIRDIĞI İLETİŞİM MERKEZİNİ SOYDU

ANTALYA\'da kaldırım taşıyla camını kırdığı iletişim merkezinden 600 TL ile yaklaşık 20 bin lira değerinde 9 telefonu çalan 17 yaşındaki E.E., polis tarafından yakalandı.

Olay, önceki gün Kepez İlçesi\'nde bir iletişim merkezinde meydana geldi. Saat 02.40 sıralarında işyerinin önüne gelen E.E., yerden aldığı kaldırım taşıyla işyerinin camını kırıp içeri girdi. Kapüşonlu mont ile yüzünü kapatan E.E., kasadaki 600 TL\'nin yanı sıra stantlardaki yaklaşık 20 bin lira değerindeki 9 telefonu çaldı. 13 dakika içeride kaldığı belirlenen E.E., daha sonra ayrıldı.

Olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin E.E. olduğunu belirledi. Ekipler, E.E.\'yi gözlatına alırken, çaldığı telefonları da ele geçirdi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan E.E\'nin olay sırasında uyuşturucu madde kullandığı, camı kırarken kolunda da kesik oluştuğu belirlendi.

E.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileck.

Görüntü Dökümü

---------------

- Şüphelinin kaldırım taşı ile camı kırmaya çalışması

- Şüphelinin mağaza içine girmesi

- İçeride kasada bulunan paraları alması

- Cep telefonlarını çalıp içeride dolaşması

Haber Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)



