DHA YURT BÜLTENİ-3 

Halktan gelen ihbarlarla 609 terörist etkisiz hale getirildi

GÜVENLİK güçlerince yürütülen terörle mücadeleye halktan büyük destek geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, yapılan ihbarın sonucunda 562\'si ölü 609 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İhbarlarla terörle mücadeleye katkı sağlayanlara da 10 milyon 70 bin lira ödül verildi.

Resmi Gazete\'nin 31 Ağustos 2015 tarihli sayısında yayımlanan \'Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik\' ile terörle mücadelede yeni bir dönem başladı. Başta ABD olmak üzere birçok ülkede uygulanan para ödülü sistemiyle İçişleri Bakanlığı, aranan teröristleri www.terorarananlar.pol.tr internet sitesinden liste halinde ilan etti. Teröristleri; \'Kırmızı\', \'Mavi\', \'Yeşil\', \'Turuncu\' ve \'Gri\' olmak üzere 5 ayrı kategoride listeleyen bakanlık, yakalanmalarına katkı sağlayanlara 300 bin liradan 4 milyon liraya kadar para ödülü verileceğini duyurdu.

İHBAR YAĞDI

Terörle mücadelede halkın güvenlik güçlerine yardımını daha da artırmak amacıyla uygulamaya konulan sistem karşılık buldu ve ilgili birimlere adeta ihbar yağdı. Güvenlik güçleri tüm ihbarları değerlendirdi ve teröristleri yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü. Halk ile güvenlik güçlerinin bu işbirliği kısa sürede sonuç verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye\'nin terörle mücadelede yoğun bir süreçten geçtiğini, ülkenin güvenliği ile vatandaşların huzur ve emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarla etkin bir mücadele sürdürüldüğünü bildirdi.

\'İHBARLAR, BİRÇOK OLASI TERÖR EYLEMİNİ ENGELLEDİ\'

Halkın yaptığı ihbarların terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlara, terör olaylarının önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve aranan teröristlerin yakalanmasına büyük katkı sağladığını kaydeden Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi: \"Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül bilgileri ve 5 ayrı renk kategorisinde aranan terör örgütü mensuplarının bilgilerinin yer aldığı www.terorarananlar.pol.tr isimli web sitesinde bulunan 69 terör örgütü mensubu ölü olarak, 14 terör örgütü mensubu ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımızca yapılan ihbarlar sonucunda www.terorarananlar.pol.tr isimli web sitesinde bulunmayan 493 terör örgütü mensubu ölü olarak, 33 terör örgütü mensubu ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiş, önemli miktarda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve bomba yapım malzemesi ele geçirilmiş ve böylelikle olması muhtemel birçok terör eyleminin engellenmesi sağlanmıştır.\"

10 MİLYON LİRA ÖDÜL DAĞITILDI

Açıklamada, ayrıca ihbarları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına, terör eylemlerinin önlenmesine ve bu suçların aydınlatılmasına katkı sağlayanlara da toplamda 10 milyon 70 bin lira para ödülü verildiği kaydedildi.

14 AYRI TERÖR ÖRGÜTÜNDEN 727 KİŞİ

İçişleri Bakanlığı\'nca www.terorarananlar.pol.tr isimli internet sitesinde; PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, MLKP, El Kaide, Hizbullah, MKP, TKP, TİKB, THKP-C Acilciler, İslami Hareket Örgütü, Tevhid-Selam Kudüs Ordusu ve Vasat Terör Örgütü olmak üzere toplam 14 ayrı terör örgütünden 727 terörist para ödülü ile aranıyor. Aranan teröristlerin 570\'ni PKK\'lılar, 54\'ü FETÖ, 43\'ü DEAŞ, 14\'ü DHKP-C, 11\'i MLKP, 8\'i El Kaide, 8\'i Hizbullah, 6\'sı MKP, 5\'i TKP, 4\'ü TİKB, 1\'i Vasat Terör Örgütü, 1\'i İslami Hareket Örgütü, 1\'i Tevhid-Selam Kudüs Ordusu ve 1\'i de THKP-C Acilciler oluşturuyor.

DAĞITILMAYI BEKLEYEN ÖDÜL: 510 MİLYON

Aranan teröristler 5 farklı listede yer alıyor. Kırmızı listedekiler için 4 milyon, mavi listedekiler için 1.5 milyon, yeşil listedekiler için 1 milyon, turuncu listedekiler için 600 bin ve gri listedekiler için 300 bin lira ödül verecek olan İçişleri Bakanlığı, teröristleri ihbar edenlerin kimliklerini de deşifre etmiyor. Aranan 727 terörist ihbarlar sonucu yakalanması durumunda toplam 510 milyon lira ödül dağıtılacak.

Öte yandan PKK terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık, FETÖ lideri Fetullah Gülen, DHKP-C liderleri Musa Aşoğlu ve Zerrin Sarı gibi terör örgütlerinin üst düzey yöneticileri, 4 milyon liraya kadar ödül verilen kırmızı listede yer alıyor.

Görüntü Dökümü

FOTOĞRAFLI

ARŞİV

-Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlardan görüntü

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

Kaya tırmanışında düşen Cansu öldü



ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde kaya tırmanış şenliği sırasında dengesini kaybedip düşen Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi 22 yaşındaki Cansu Nur Özkalp, yaşamını yitirdi.

Kumluca\'ya bağlı Yazır Mahallesi\'ndeki Olympos mevkiinde dün gerçekleştirilen kaya tırmanış şenliği kapsamında tırmanış yapan Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi Cansu Nur Özkalp, dengesini kaybederek düştü. Şenliğe katılanların çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Cansu Nur Özkalp, ambulansla ağır yaralı halde Kumluca Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Özkalp, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkalp\'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Kaza nedeniyle şenliğe ara verildiği belirtildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu da Cansu Nur Özkalp için taziye mesajı yayımlandı. Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, \"Federasyonumuz Karabük İl Temsilcisi, spor tırmanış 1\'inci kademe antrenörü ve sporcumuz Cansu Nur Özkalp Antalya\'da gerçekleştirdiği tırmanış esnasında geçirmiş olduğu elim bir kaza sonrasında hayatını yitirmiştir. Merhuma Allah\'tan rahmet diliyor, kederli ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Adın gibi nurlar içinde yat Cansu Nur. Türkiye Dağcılık Federasyonu\" denildi.

Görüntü Dökümü

FOTOĞRAFLI

Haber: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) -

Doğu Karadeniz’in en sıra dışı yaylası

ARTVİN’in 2 bin 100 rakımlı Yanıklı Köyü Yaylası ilginç yapılaşması ile dikkat çekiyor. Arazi kıtlığı yaşanan yaylada çığ ve rüzgar riski taşımayan tek yamacına inşa edilen ahşap ve tek katlı evlerin kapı ve pencereleri neredeyse birbirine açılıyor. Yaylacılar birbirine yakın evlerin komşuluk ilişkilerini geliştirdiğine inanıyor.

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Yanıklı Köyü’nün 2 bin 100 rakımlı yaylasında aralarında asırlık yapılarında yer aldığı 170 dolayında ev inşa edildi. Arazi kıtlığı yaşanan yaylada çığ ve rüzgâr riski taşımayan tek yamacına inşa edilen ahşap ve tek katlı evlerin kapı ve pencereleri neredeyse birbirine açılıyor. Yaz aylarında büyükbaş hayvanları ile yaylaya göç eden vatandaşlar yaklaşık 2 ay buradaki yaylada yaşıyor. Elektriğin olmadığı yaylada gaz lambaları ile aydınlatmalarını sağlayan yaylacılar yemeklerini ise sobada odun ateşinde pişiriyor. Yaylada hayvanlarından elde ettikleri süt ile yağ, peynir ve kaymak üreten yaylacılar aile ekonomilerine de katkı sağlıyor. Doğal ortamda yaşamlarını sürdüren yaylacılar birbirine çok yakın inşa edilen evlerin komşuluk ilişkilerini de geliştirdiğine inanıyor.

“ESKİ GÜNLERİ ARIYORUZö

Küçük yaştan itibaren yaylacılık yaptığını anlatan 73 yaşındaki Zenifer Avcı, eskiden yaylaların daha güzel olduğunu ve herkesin iç içe yaşadığını belirterek “Günümüzde bu biraz azaldı. Keşke o günler bir daha geri gelse. Mayıs ayının 15’inde papatyalar çıkar yaylada insan hastaysa bile iyileşirdiö dedi. 55 yaşındaki Kibar Altun da yaylada geçimini hayvancılıkla sağladığını dile getirip “Eskiden yaylalar çok eğlenceli olurdu. Şenlikler olurdu şimdi o günleri arıyoruzö diye konuştu.

“EN KORUNAKLI ALANDA EVLER İNŞA EDİLDİö

Yanıklı Köyü Muhtarı Cemal Genç ise zor bir coğrafyaya sahip yaylalarında evlerin çığdan ve rüzgârdan korunaklı tek alanda iç içe inşa edildiğini söyledi. Atalarından kalan yaylacılık geleneğini sürdürmeye çalıştıklarını da vurgulayan Genç “Büyüklerimiz zamanında en doğru yeri seçmiş. Yayladaki evlerin tamamı ahşap ve doğalö ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

Yayladan görüntüler

Yaylacılarun görüşleri

Çevreden genel görüntüler

Drone ve ev detayları

HABER KAMERA: ADEM GÜNGÖR / ARTVİN (DHA)

Tekirdağlı çift dünyayı dolaşmak için arsada katamaran yapıyor



TEKİRDAĞ\'da 46 yaşındaki Ali Fuat Gökçe ile eşi 48 yaşındaki Nihal Gökçe, dünyayı gezme hayallerini gerçekleştirmek için yakınlarındaki bir arsada 10 metre uzunluğunda yelkenli katamaran yapıyor. Gökçe çifti, büyük bölümünü tamamladıkları katamaranı, gelecek yıl mayıs ayında denize indirmeyi planlıyor. Ali Fuat Gökçe, \"Eşim ile birlikte önce Türkiye kıyılarını gezeceğiz. İnşallah dünya turuna çıktığımızda Yunanistan, Adriyatik, Süveyş Kanalı\'ndan geçeceğiz ve Tayland\'a kadar gideceğiz\" dedi.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi\'nde çevre mühendisi Ali Fuat Gökçe ve Fransızca çevirmenlik yapan eşi Nihal Gökçe, bir süre önce işlerini bırakıp, pansiyon işletmeye başladı. İki çocukları üniversite öğrenimlerini sürdüren deniz tutkunu Gökçe çifti, dünyayı dolaşmak için internette araştırma yaptı. Araştırmalarının ardından deniz yoluyla dünyayı dolaşmak için bir katamaran yapmaya karar veren çift, evlerine yakın boş arsanın sahibinden izin alarak, burada yelkenli katamaran inşa etmeye başladı. İşyerinlerini atölye olarak kullanan çift, geçen yılın nisan ayında başladıkları katamaranın gövde kısmını tamamladı. 10 metre uzunluk ve 5 metre genişliğinde olan katamaranın 12 metre de yelken direği olacak. Amatör kaptanlık brövesi bulunan Ali Fuat Gökçe, hayal ettikleri dünya turunu deniz yoluyla yapmak istediklerini belirterek, şöyle dedi: \"Bunun için de böyle bir tekne yapmaya karar verdik. Eşimle birlikte geçtiğimiz nisan ayında yapmaya başladık, yaklaşık 7 ay oldu. Önümüzdeki mayıs ayı başlarında bitirip, denize indirmeyi hedefliyoruz. Eşimle birlikte önce Türkiye kıyılarını gezeceğiz. İnşallah dünya turuna çıktığımızda Yunanistan, Adriyatik, Süveyş Kanalı\'ndan geçeceğiz ve Tayland\'a kadar gideceğiz.\"

Ali Fuat Gökçe, internetten bu konuyla ilgili bazı videoları izlerken \'Katamaran projesi\' düşüncesinin aklında oluştuğunu anlattı. Gökçe, Avustralya\'dan bir proje satın aldım. Bu modele karar verdik eşimle. Başladık ve nisandan beri de çalışıyoruz\" dedi. Gökçe, biraz teknik proje okuyabilen herkesin böyle bir tekne yapabileceğini ifade ederek, yapım aşamasında olumsuz hava koşullarının kendilerini zorladığını söyledi. Gökçe, şöye devam etti: \"Katamaranın 2 odası ve çalışma odası bulunuyor. 10 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olacak. Böyle bir katamaranın benzerlerinden satın almaya kalktığınızda ABD\'de mesela, fiyatının 100 bin dolar olduğunu göreceksiniz. Bize ise bu teknenin maliyeti, bittiğinde, 100 bin lira gibi olacak.\"

Eşi ile birlikte dünyayı gezme hayalleri olduğunu söyleyen Nihal Gökçe ise \"Kaptan; Ali bey, ben miçoyum. Kendimize bir rota çizdik. Yaptığımız katamaran ile dünya turuna çıkmayı istiyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-

Atatürk Barajı ile ortaya çakın saklı cennet: Takoran Vadisi

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde, Atatürk Barajı\'nın yapımıyla suların yükselmesinin ardından oluşan Takoran Vadisi, görenleri hayran bırakıyor. Yöre halkı, el değmemiş doğası ve kaya mezarlarıyla tarihi yapılar arasındaki kanyon ve koylarıyla dikkat çeken, \'saklı cennet\' olarak adlandırdığı vadinin turizme kazandırılmasını istiyor.

Şanlıurfa Büyükşehir ve Siverek Belediyesi, yapılacak çalışmayla Takoran Vadisi\'nin, Türkiye ve dünyaya tanıtılarak, turizme kazandırılmasını hedefliyor. Şanlıurfa turizminin cazibe merkezlerinden biri olmaya aday Takoran Vadisi, yapılan girişimlerle gün yüzüne çıkarılıyor. Küçük koyları ve 20 kilometre uzunluğundaki doğal mağarasıyla henüz keşfedilmemiş bakir vadi, görenleri hayran bırakıyor. Fırat Nehri\'nin oluşturduğu vadi, Siverek\'e 40 kilometre uzaklıkta, nehir üzerinde yarım ada gibi gözüken Baki Mahallesi\'nden başlayıp, Adıyaman\'ın Gerger İlçesi\'ne kadar uzanıyor.

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden sonra Türkiye\'nin en büyük 3\'üncü eğik askılı asma köprüsü olan, Nissibi Köprüsü\'yle birbirine bağlanan ve Fırat Nehri\'nin sularını kucaklayan iki yaka boyunca devam eden Takoran Vadisi, serin sularının altında 1992 yılında Atatürk Barajı\'nın yapılmasıyla birlikte sular altında kalan birçok tarihi yapıyı içinde saklıyor. Takoran Vadisi, yer yer 100 metreyi bulan derin ve serin suları altında Güneydoğu\'nun gerdanlığı olarak da adlandırılan Nissibi Köprüsü\'nün de adını aldığı eski bir yerleşim yerini de saklıyor.

Takoran Vadisi\'ni turizme kazandırmak isteyen Şanlıurfa Büyükşehir ve Siverek Belediyesi, çeşitli projeler yürütüyor. Siverek Kaymakamlığı\'nın ziyaretçiler için tur düzenlenmesi amacıyla satın aldığı tekne ile bölgede ulaşım sağlanırken, isteyenlere nehir üzerinde vadi turu yaptırılıyor. Dalgıçların, su sporcularının, tarihçilerin, doğaseverlerin, araştırmacıların farklı yönleriyle dikkatini çeken eşsiz vadi için iki belediye, bazı projelerin de yapımını sürdürüyor. Köprü ayaklarına yapılacak dinlenme alanları ve vadinin çıkış noktalarında oluşturulacak iskeleler vadiyi gezmek isteyenlerin tekne turlarını da kolaylıkla yapmalarına izin verecek. Takoran Vadisi\'ni de içine alan Fırat Havzası\'nı turizme kazandırmak için projeler yürüttüklerini anlatan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, çalışmalar tamamlandığında vadinin, bölge turizminin lokomotifi olacağına inandığını söyledi. Takoran Vadisi\'nin bakir koy ve kanyonlarıyla görenleri büyülediğini anlatan Yılmaz, ilerleyen süreçte yapacakları tanıtımla bölgeyi turizme kazandıracaklarını vurguladı. Başkan Yılmaz, \"Takoran Vadisi ve eklentileri kesinlikle keşfedilmeyi bekliyor. Burayı görme fırsatı bulanlar, neden daha önce gelmediklerinden dolayı şikayet edeceklerdir. Bu vadiyi, bu kanyon ve koyları, Fırat\'ın masmavi el değmemiş sularında gizli batık kilise ve doğal mağaralarını şimdiye kadar insanlarımıza tanıtmamız gerekiyordu. Bu eksikliğimizi bölgede gelecek yıl su sporları festivalleri ve çeşitli aktiviteler düzenleyerek en kısa sürede gidererek Takoran Vadisi\'ni önce ilçemiz, sonra ilimiz, sonra ülkemiz ve en sonunda da dünyaya tanıtacağız\" diye konuştu.

Vadide en dikkat çeken nokta olan, üç tarafı sularla çevrili ve yarım ada gibi gözüken Baki Mahallesi\'nin muhtarı Sıtkı Köprüdüz de güzelliğiyle kendilerinin \'saklı cennet\' olarak adlandırdığı Takoran Vadisi\'ni görmeye herkesi davet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Takoran Vadisi

- Drone ile vadinin görüntüleri

- Tekneyle gezinti

- Fırat Nehri

- Koy ve mağaralar

- Hasan Kırmızıtaş anons

- Nissibi Köprüsü

- Muhtar Sıtkı Köprüdüz ile röp.

- Belediye Başkanı Resul Yılmaz ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

(ÖZEL) Görme engelli eşi ve çocuklarını bırakıp sevgilisine kaçtı

SİVAS\'ta iddiaya göre 23 yaşındaki Güner Y.K., geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini büyük ölçüde yitiren kocasını ve 2\'si öz 1\'i üvey 3 çocuğunu bırakıp sosyal medyadan bulduğu Muş\'ta yaşayan sevgilisine kaçtı. Çocukları ile çaresiz kalan Emrah K., eşine evine geri dönme çağrısı yaptı.

Sivas\'ta yol yapım işçisi olarak çalışan Emrah K. 2010 yılında yabancı uyruklu bir kadın ile evlendi. Bu evlilikten 6 yaşında Talih adını verdiği bir oğlu oldu. Daha sonra eşinden boşanan Emrah K. 2013 yılında görücü usulüyle Güner Y.K. ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden 3 yaşındaki Ensar ile 2 yaşındaki Rıfat adlı iki oğulları oldu. Göz tansiyonu rahatsızlığı oluşan Emrah K. yapılan tedaviye rağmen görme yetisini büyük oranda kaybetti. Yüzde 80 görme engelli olan Emrah K., malulen emekli oldu. Bağlama çalmayı öğrenen Emrah K., eşi ve çocuklarıyla yaşamını yardımlarla sürdürmeye başladı. Bir yandan da görme yetisini büyük oranda yeniden kazandıracak olan kornea nakli için girişimlere başladı. Bu sırada 4 yıllık eşi Güner Y.K., iddiaya göre 1.5 ay önce İstanbul\'daki halasının ameliyat olacağını ileri sürerek eşinden izin alıp evden ayrıldı. İstanbul\'da iki gün kaldıktan sonra ayrılan Güner Y.K. Sivas\'a dönmedi. Eve geri dönmeyen Güner Y.K.\'dan haber alamayan Emrah K. telefon kayıtlarından eşinin M.B. isimli bir erkekle görüştüğünü belirledi. Genç kadının sosyal medyadan tanışıp yaklaşık 1 yıl görüştüğü Muş ilinde koruculuk yapan M.B.\'nin yanına kaçtığı tespit edildi.

İSTANBUL\'A GİTTİ, GERİ DÖNMEDİ

Eşinin kendisinin görme engelli olmasından yararlandığını ileri süren Emrah K. \"Eşimin İstanbul\'da halası var. Ameliyat olacaktı halası. \'Onun yanına gidiyorum\' diyerek gitti. Sonra halası ameliyat olduktan sonra aradım ve çocukların perişan olduğunu, bir an önce dönmesi gerektiğini söyledim. Bana bir kaç gün sonra geleceğini söyledi. Bir gün sonra beni gizli bir numaradan aradı. \'Telefonumu kaybettim, beni merak etme\' dedi. Niye gizli numaradan aradığını sorunca da beni tersledi. Eniştesinin yanına gideceğini söyledi. Ancak ertesi gün eniştesi beni arayarak kendisine ulaşamadıklarını söyledi. Onlar aynı gün Sivas\'a dönmesi için otogara bıraktıklarını ifade ettiler ama eve gelmedi\" dedi.

\'ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM\'

Geri dönmeyince eşinin başına bir şey gelmiş olabileceği düşüncesiyle arayışa girdiğini ifade eden Emrah K., \"Kullandığı telefon hattı benim adıma kayıtlıydı. Müşteri hizmetlerinden telefon dökümlerini istedim. Orada bir numara dikkatimi çekti. Uygunsuz saatlerde sık sık görüşmeler yaptığını fark ettim. Bu numara üzerine yoğunlaştık ve Muş\'ta yaşayan M.B. isimli bir erkek olduğunu öğrendik. İstanbul\'dan onun yanına gittiği ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından yazışmalarını bulduk. Bu adama bir yıl boyunca yalan yanlış bilgiler vermiş. Ona işkence yaptığımı söylemiş, çocuğunun olmadığını söylemiş. Konuştuğu adam da 20-25 yaşlarında. O da buna sahip çıkacağını söyleyerek kandırmış. Arayıp kendilerine ulaştık ama ölüm tehdidi ile karşılaştık. Savcılığa şikayette bulundum\" diye konuştu.

\'EVİNE DÖN\' ÇAĞRISI

Eşinin kendisini ve çocuklarını bırakıp başkasına kaçmasının şokunu yaşadığını belirten Emrah K., \"Ben yine de kendisine ulaşıp evine ve çocuklarının başına dönmesini istedim. Ama geri dönmek istemediğini söyledi. Oysa çocuklarına çok düşkündü. Bu olay ortaya çıkınca kendi ailesi de eşimi reddetti. Ama ben yine de çocukları için evine dönmesini istiyorum. Bu adamlar kandırıyor onu. Muş\'ta da kaçtığı adamın ailesiyle sorun yaşayınca tekrar İstanbul\'a gitmiş Son 15-20 gündür de İstanbul\'daymış. Bu olaylar ortaya çıktığı için gittiği hiç kimse evinde tutmak istemiyor\" ifadelerini kullandı.

İki çocuğuna yakınlarının yardımı ile bakmaya çalıştığını söyleyen Emrah K. zor urumda olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Görme engelli Emrah K. ve çocukları

-Evinden görnütüler

-Kaçan eşin fotosu

-Emrah K.\'nın bağlama çalıp türkü söylemesi

-Çocukları ile sokakta gezintisi

-Konuşmaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

Suriye\'deki hastaneler için 350 metre sargı bezi üretiyorlar

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nca Suriye’nin İdlib kentine yakın ve Türkiye sınırında bulunan Atme kasabasındaki fabrikada günde 350 metre sargı bezi üretimi yapılıyor.

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne bağlı Kuşaklı Mahallesi karşısında bulunan Atme kasabasındaki sargı bezi fabrikasında üretilen sargı bezlerinin savaş mağduru insanların ihtiyaçları için kullanıldığı belirtildi. İHH’nın Bab-El Hava Ofisi Sorumlusu Şuayip Altun, vakfın Suriye’de olayların başladığı ilk günden bu yana birçok alanda insani yardım çalışması yürüttüğünü belirterek, şöyle dedi: \"Yapmış olduğumuz yardım çalışmaları kapsamında Suriye’deki savaş mağduru sivillerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Sağlık yardımları konusunda da kalıcı projeler geliştirerek ileriye dönük adımlar atıyoruz. Atme kasabasında sargı bezi fabrikasında günlük 350 metre sargı bezi üretiliyor. Fabrikada üretilen sargı bezleri, İdlib merkez ve kırsalındaki çeşitli hastanelere dağıtılıyor. Haftanın 6 günü 15 kişilik bir ekiple üretimlerimize devam ediyoruz. Sivil hastanelerdeki sargı bezi ihtiyacını ücretsiz bir şekilde karşılıyoruz.\"

Görüntü Dökümü

- Sargı bezi fabrikasında makineler çalışırken

- Üretim yapılırken

- Çalışanlardan görüntü

- Binanın görüntüsü

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

Müftülerin nikah kıymasına tiyatral tepki

MERSİN’de müftülere nikah kıyma yetkisine tiyatral gösteriyle tepki gösterildi.

Mezitli Kent Konseyi, Kadın Çalışma Grubu ve Pompei Tiyatro ekibinin hazırladığı tiyatral gösteriyle, müftülere nikah kıyma yetkisi tanıyan yasal düzenlemeye karşı çıktı. Mezitli Kent Konseyi Toplantı Salonu’ndaki gösterinin ardından konuşan Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, \"Müftülere nikah kıyma yetkisi, hem Medeni Kanun\'un başka bir şekle dönüştürülmesi hem de anayasanın \'Devlet, bütün vatandaşlarına eşit mesafededir, hiçbir şekilde ırk, mezhep ayrımı yapmaz\' ilkesine aykırıdır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Toplanan kadınlardan genel ve detay

- Oyuncular bir arada

- Nikah kıyacak temsili müftünün gelmesi

- Temsili mütfünün konuşması

- Kadınların ve çocuğun tepki göstermesi

- Temsili adaletin getirilmesi

- Adaletin tepkisi

- Slogan atan kadınlar

- Mezitli Kenti Konseyi Başkanı Sibel Gelbul\'un konuşması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

Mermi parası öğrencilere kalem ve silgi oldu

OSMANİYE\'de, pek çok masum insanın ölümüne, bir çoğunun da yaralanmasına yol açan düğünlerde silahla havaya ateş açılmasının önüne geçilebilmesine yönelik, \'Silahlı sevince hayır\' kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda Şekerdere Mahallesi\'nde Emine ve Mikail Canbolat çifti için kurulan düğün evine, \'Bu düğünde silah atılmadığından bu düğün güvenlidir\', \'Silaha hayır, hiç bir kurşun havada kalmaz\' ve \'Silahlı Sevince Hayır\' pankartları asıldı. Düğünlerde havaya ateş edilmesi için harcanacak kurşun paralarıyla alınan kırtasiye malzemeleri ise jandarma ve muhtarlar tarafından, eğitim öğretim gören çocuklara dağıtıldı.

\'YAYILMASINI BEKLİYORUZ\'

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Şekerdere Mahallesi Muhtarı Ali Kama, \"Şekerdere, Çağşak, Serinova, Kayalı ve Kırıklı mahallesi muhtarları olarak, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde köylerimizde düzenlenen düğün ve eğlencelerde silah atılmaması konusunda kampanya başlattık. Birey olarak güvende olmadığımız bu duruma karşı \'Düğünlerde silah atma huzurumuzu kaçırma, mermi parasını çocukların eğitim ihtiyacına harca\' sloganı ile kampanyayı devam ettireceğiz. Jandarma ve muhtarlar olarak düğün yerlerine pankart asıp, okullarda eğitim gören öğrencilerimize katkıda bulunmak için kırtasiye malzemesi alarak dağıtımını yapacağız. Hiçbir ocağın maganda kurşunu yüzünden sönmemesini istiyoruz. Bizler tarafından başlatılan bu anlamlı girişimin tüm ülke genelinde yayılmasını bekliyoruz\" dedi.

Daha önceki düğünlerde rastgele havaya atılan maganda kurşunları ile yaralanan Ökkeş Kara, Cemal Canbolat ve Süleyman Kıvrak da, kampanyaya destek olduklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

- \"Silahlı sevince hayır\" pankartı

- Düğün evi önündeki dev Türk Bayrağı ve kalabalıktan detay

- \"Hiç bir kurşun havada kalmaz\" pankartı

- \"Mutlu günümüzü hüzne çevirmeyin\" pankartı

- \"Bu düğünde silah atılmadığından bu düğün güvenlidir\" pankartı

- Düğüne gelenlerden detay görüntü

- Düğüne katılan jandarmalardan görüntü

- Düğün yemeği yapan kadınlar

- Mermi paralarıyla alınan kalem ve silgilerin öğrencilere dağıtılması

- Muhtar Ali Kama ile röportaj

- Maganda kurşunu ile yaralanan Ökkeş Kara, Süleyman Kıvrak ve Cemal Canbolat ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

Aile Hekimliği Derneği\'nden doktorlara \'aikido\' dersi

Son günlerde doktorlara yönelik şiddet eylemlerinn artması 500 üyesi bulunan Aile Hekimliği Derneği\'ni harekete geçirdi. Dernek, \'Aile Hekimine Dokunma\' adı verilen proje kapsamında, aikido dersi vermeye başladı. Dernek üyesi erkek ve kadın hekimlere haftanın iki günü 2\'şer saat savunma sporu olarak bilinen aikido dersi veriliyor.

Son günlerde ülke genelinde doktorlara yönelik şiddetin artması nedeniyle Bursa\'daki aile hekimleri bir araya gelerek, kendilerini savunma amacıyla aikido dersleri almaya başladılar. 500 üyesi bulunan Bursa Aile Hekimliği Derneği’nin kadın ve erkek doktorları 3 aydır haftada iki gün 2’şer saat hem kendisinin hem de karşısındaki kişinin zarar görmesini önleyen savunma sporu olarak bilinen Aikido eğitimlerine devam ediyorlar.

Aile Hekimliği Derneği Başkanı Ali Torun “Vatandaşlara sağlık hizmeti, şifa sunan sağlıkçılara yönelik şiddetin kabul edilmesi mümkün değil, devlet bunun için etkili yasal önlemler almalıdır. Göstermelik tedbirlerle bunların önlenemediği artık çok açık. Devlet çalışanlarını korumalı ve gerçekçi bir şekilde onların güven içerisinde hizmet yapmalarına olanak sağlamalıdır. Bu kapsamda üyelerimizin karşısındaki kişiye zarar vermeden kendilerini savunmaları için aikido dersi almalarını sağlıyoruzö dedi.

Sağlıkçılara yönelik şiddete dikkat çekme amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Doktor Mehtap Aslan ise, \"Dövüldük, öldürüldük, saçımızdan sürüklendik. En son geçtiğimiz hafta Erzurum\'da bir meslektaşımız bıçaklandı. Bizler de aile hekimleri olarak Bakanlığa seslendik, milletvekilleriyle görüştük. Baktık olmuyor, saldırılara karşı savunmaya geçelim dedik. Biz dayak yemek istemiyoruz, karşımızdakine de zarar vermek istemiyoruz, çünkü halkın sağlığı için uğraşan insanlarız. Şiddetin sona ermesi için vicdanlarına sesleniyorum, insanları insan olarak görelim. Sağlıkçılar da birer insandır\" diye konuştu.

Doktor Tülay Gündüzcü de \"Hekimler olarak biz, sağlıkta şiddete karşıyız ve kendimizi korumak için aikido sanatını öğreniyoruz\" derken, Doktor Devrim Öztürk ise \"Bizler sağlık çalışanları olarak hayatlarımızı, başka insanların yaşamları için adamış insanlarız. Sadece sağlıkta değil, hayatın bütün alanında şiddete karşıyız, Aikido, yaşam gücüyle bütünleşme yoludur. Felsefemiz, kendi yaşam gücümüzü geliştirmektir. Biz burada Bursa aile hekimleri olarak, haftada 2 gün, zaman, farkındalık, tekniksel bütünlük anlamında eğitim almaktayız. Hekimler olarak biz, sağlıkta şiddete karşıyız ve kendimizi korumak için aikido sanatını öğreniyoruzö dedi.

Bursa Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Doktor Özlem Sezen ise \"Hayatın her anında dengemizi ve huzurumuzu sağlamamız amacıyla kullanabileceğimiz bir spor aktivitesi olarak gördüğümüz aikido sporuyla amacımız kendimizi korumak, kadınım, anneyim, doktorum şefkatle uzattığım eli geri çevirme. Şiddeti istemiyoruz\" diye konuştu.

Doktor İlker Kat; \"Bir insan ve sağlıkçı olarak, toplumun her kesimindeki şiddete karşıyız. Sağlık Bakanlığı\'ndan da sağlıkçılara yönelik şiddetin durdurulması için, yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını bekliyoruzö dedi.

Doktorlara aikido eğitimi veren antrenör Oğuz Öcal ise \"Aikido sporunun içerisinde şiddet bulunmadığı için doktor arkadaşlarımız bu sporu tercih etti. Burada amaç, karşınızdakini yok etmek değil sadece psikolojik durumunu anladıktan sonra ona zarar vermeden etkisiz hale getirmek. Meslekleri gereği görevleri insan iyileştirmek olan kişiler, elbette ki başka bir insana zarar veremez. Tabii ki amaçları şiddet karşısında kendilerini korumak, ancak aikido öğrenmek de şiddeti bitirmeyecektir, ama en azından şiddete uğrayan doktorların kendilerini korumaya etkisi olacaktırö dedi.

Görüntü dökümü

Muhabir Anonsu

Doktorların Aikido dersi almaları

Antreman yapmaları

Doktorlarla röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat göllerinde kano gösterisi

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilciliği\'nin organizasyonuyla bir araya gelen bir grup dağcı, 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat göllerine doğa gezisi düzenledi. Geziye katılan dağcılar, sat göllerinde nefes kesen kano gösterisi yaptı. Yüksekova İlçesi yönünden araçlarla belirli bir noktaya kadar giden Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç başkanlığındaki 8 kişilik dağcı ekip, daha sonra yaya yürüyerek krater gölleri ve önemli zirveleri olan Cilo-sat göllerine ulaştı. Dağcı ekip, gittiği güzergahta dağ keçilerine denk geldi. Dağcılar, yanlarındaki cep telefon kameralarıyla dağ keçilerini görüntüledi. Hakkari kent merkezine 112 kilometre uzaklıkta bulunan Cilo-Sat göllerine giden ve aralarında kadınlarında bulunduğu dağcı ekip, gölün kıyısında sabah kahvaltısı yaptıktan sonra , kanolarla gölde gösteri yaptı. Buz gibi suda kano gösterisi yapan dağcılar,sat gölleri\'nin önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

HERKESİ BU GÜZEL COĞRAFYAYA BEKLİYORUZ

Organizasyosunu düzenleneyen Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, doğa harikası ve kültürel zenginlikleriyle ün salmış Sat gölleri artık doğa severlere mekan olmaya hazır olduğunu söyledi. Ertunç, şöyle dedi:

\"Bu günden itibaren yurt içinde ve dışında gelmek isteyen dağcılar,doğa severler hiç tereddüt yaşamadan Cilo-Sat yaylası\'nda bulunan Krater gölleri ve bazı önemli dağları gezebilirler. Konuyu (TDF ) Türkiye Dağcılık Federasyonu başkanlığına sunacağım. Hakkari ilimiz dağlarıyla, gölleriyle muhteşem bir yer. Herkesin gelip burayı görmelerini, özellikle Türkiye\'nin dört bir yanındaki dağcı kardeşlerimizi bu güzel coğrafyayı gelip görmelerini tavsiye ediyorum.\"

Doğa gezisine destek sağlayan Hakkarili, maden mühendisi Azat Ölmez ise, kritik noktaların dışında bölgemizin tamamı turizme açıldığını, Türkiye\'nin diğer illerinden gelecek olan dağcılara hizmet vermeye hazır olduklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cilo-Sat dağlarındaki dağ keçileri

-Cilo-Sat göllerinden genel ve detay görüntü

-Sat göllerindeki kraterleri gezen dağcılar

-Sat göllerinde yapılan kano gösterisinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-

Ekim ayında deniz keyfi

MUĞLA\'nın Marmaris ve Ortaca ilçelerinde ekim ayının ortalarına gelinmesine karşın güzel hava sayesinde yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkardı.

Ülke genelinde havanın soğumasına karşın Marmaris ve Ortaca\'da yazdan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25, nem oranının yüzde 30 ölçüldüğü Ortaca\'da tatilciler, dünyaca ünlü Dalyan İztuzu Plajı\'nda deniz keyfi yaptı. Güneşli havayı fırsat bilerek plaja akın eden tatilciler, müzik dinleyerek kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler günübirlik tekne turlarına çıkarak Dalyan\'ın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin açık havada 30 derece gösterdiği Marmaris\'te ise yerli ve yabancı turistler, Atatürk Caddesi\'nden turistik İçmeler Mahallesi\'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda güzel havanın keyfini sürdü. Deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Marmaris\'te kimi turistler şezlonglarında uzanarak güneş altında bronzlaşmaya çalışırken kimileri de şemsiye altında kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Deniz kayağı, jet-ski, deniz paraşütü ve muza binen turistler, su sporları ile heyecan yaşadı. Uzunyalı Mevkii\'nde bazı turistler yazlık kıyafetlerle yürüyüş yaparken kimileri bisiklet ile eşsiz deniz manzarası eşliğinde dolaştı. Kordon Caddesi\'ndeki kafeteryalarda deniz manzarası eşliğinde içeceklerini içenlerin çocukları ise parklarda oyun oynadı. Otel havuz başları da sahilleri aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Ebeveynler şezlonglarında dinlenirken çocuklar havuzda eğlendi.

Kastamonu\'dan Marmaris\'e tatile gelen Mehmet Denirci, \"Ekimin son iki haftası ile kasım aylarının belli dönemlerinde pastırma yazı yaşanır, derler biz de bunu yaşıyoruz. İlk defa geldiğim Marmaris\'in havası beni etkiledi\" dedi.

ORTACA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kumsalda yürüyenlerden görüntü

- Çocuklardan görüntü

- Güneşlenenlerden görüntü

- Genel detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

MARMARİS GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Caddelere konumlandırılmış elektronik termometre görüntüsü,

-Plajlar, otel havuz başı ve sahil yürüyüş yolunda turistlerden genel-ayrıntılı görüntü,

-Su sporları yapan turistlerden genel görüntü,

-Oyun parklarından ve yürüyüş yapan turistler genel görüntü.

Toplam: 4 dakika 37 saniye -334 MB görüntü)

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

