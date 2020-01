DHA YURT BÜLTENİ-3

(ÖZEL)

1)RİZE\'DE BU YAYLAYI VATANDAŞLAR GÖZÜ GİBİ KORUYOR

DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde yıkımına başlanan kaçak yapılarla gündeme gelen yaylalar arasında doğal güzelliğini koruyabilen nadir yaylalarda yer alıyor. Rize\'nin Çamlıhemşin İlçesi\'ne bağlı Şenyuva köylülerinin kullandığı Sal Yaylası’nda vatandaşlar beton ve çift katlı yapılara izin vermedi, evlerini ahşap ve tek katlı inşa etti. Elektrik hatlarını da yer altına aldıran vatandaşlar yaylaya motorlu araç ile televizyon ve çanak anten girişine yasak getirdi. Köylüler, yaylaya çıkabilmek için bir kilometre boyunca yüklerini taşımak zorunda kalmalarına rağmen yolun ulaşmasına izin vermedikleri yayla doğal güzelliği ile büyülüyor. Çamlıhemşin İlçesi’ne 19 kilometre uzaklıkta 2 bin 70 metre yükseklikteki Sal Yaylası’nı kullanan Şenyuva köylüleri yılardır yaylalarını korumak için hep birlikte çaba harcıyor. Yıllar önce komşuluk ilişkileri ve doğal güzelliğin bozulacağı gerekçesiyle yayladaki evlerine elektrik bağlanmasını karşı çıkan köylüler, elektrik istemedikleri yönünde imza topladı. Köy sakinleri, yaylaya televizyon sokulmayacağı ve elektrik hatlarının da yeraltına alınması şartıyla elektrik getirilmesine ikna edildi. Köylüler, doğal güzelliğin bozulacağı, gelecek araçların çıkaracağı egzoz gazı nedeniyle temiz havanın etkileneceği gerekçesiyle Sal Yaylası\'na yol yapımına da karşı çıktı. Yaylaya yaklaşık 1 kilometre uzaklığa kadar gelen araç yolunun yaylaya girmesine izin verilmedi. Köylüler patika yoldan ulaşımını sağladıkları yaylaya yüklerini ancak sırtlarında veya el arabaları yardımıyla taşıyarak ulaşıyor. Tamamı tek katlı ve ahşap evleri bulunan köylüler, beton yapı ve çift katlı yapılara da izin vermediği yaylaya televizyon ve çanak anten girişine yasak getirdi. Yayla sakinleri, gelen turistlere de uyarı olarak, \'Mezramızda uyulması zorunlu yaşam kuralları\' başlığı ile aldıkları kararları tabelaya yazdı. Yayladaki kararlarda öncelikli yaşam hakkının hayvanlara ait olduğuna yer verildi.

\'BU ZORLUĞA SEVEREK KATLANIYORUZ\'

Yayla sakinlerinden İbrahim Danışoğlu, yola karşı çıktıklarını ve yayla içerisine yolu sokmadıklarını söyledi. Danışoğlu, \"Yaylaya yol ve araç girerse bu güzellik bozulur. Yüklerimizi kendi gücümüzle taşıyoruz. Buranın güzelliğini korumaya çalışıyoruz. Yükleri taşımak biraz zor oluyor ama bu zorluğa severek katlanıyoruz. Yeter ki yaylamızın güzelliği bozulmasın\" dedi. Turgay Danışoğlu ise \"Yol gelince bu güzellik bozulur. Ufak tefek çileleri çekmek uğruna yola karşı çıktık\" diye konuştu. Hamdiye Danışoğlu da \"Doğa bozulmasın diye yol geçirmedik. Yüklerimizi sırtlarımızda taşıyoruz, el arabaları var. Böyle iyiyiz. Televizyonda yok. Televizyon olsaydı çanak anten olacak, haliyle de yaylanın görüntüsü bozulacaktı.\" diyerek çok mutlu olduklarını ifade etti.

“YASA İLE KORUMAK TEK BAŞINA YETMİYORö

Şenyuva Köyü Muhtarı Atilla Güneri de yaylaları yasalardan daha çok vatandaşın kendisinin koruması gerektiğini belirterek kendilerinin köylülerle birlikte yıllardır bunu başardıklarını söyledi. Güneri, “Bizim yayla içine araç yolu sokmamamız, elektrik hattını yer altına aldırmamız, mimari olarak dokuyu bozmamamız atalarımızdan bize kalan yaylayı gelecek kuşaklara aynı şekilde bırakabilmek içindir. Yaylalara böyle yaklaşmak lazım. Hep birlikte ve bizden sonrakilere bırakma arzusu ile korumak önemli. Yasa ile korumak bir etken ama tek başına yetmiyor. Diğer yaylalarda sıkıntı had safhada.Oradaki yapıların yıkılacağını duyuyoruz. Bu yapılara zamanında müsaade edilmiş. Vatandaş oraya harcama yapmış. Bugün ‘yıkılacak’ deniyor. Bu çok zor bir durum.ö dedi.

\"YAYLAMIZA AŞIRI İLGİ VAR\"

Yaylalarını yıllarca korumaya çalıştıklarını anlatan Güneri, “Ama şimdi doğal güzelliğe karşı aşırı bir ilgi var. Bu aşırı ilgiden sıkıldık. Günde 500 kişiden fazla turist yaylayı geziyor. Her bireyin basıp yok ettiği ot hayvanlarımızın yiyeceği. Çöpleri yaylaya bırakıyorlar. Gelenlere misafirimiz gözüyle bakıyoruz. Ama hayvanın merasına çöp atıyorlar. Hayvanlarımız bu nedenle hastalanıyor.ö diyerek yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

2)SURİYELİLERİN KAVGASI GÜVENLİK KAMERASINDA

ADANA\'da yol ortasında cesedi bulunan Suriyeli 29 yaşındaki Meşir Ellevad ile arkadaşı 30 yaşındaki Hasan El Ali\'nin bıçaklı kavgası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 4 Ekim\'de merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Yalmanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana\'ya gelen Suriyeli Meşir Ellevad, çiftlikte birlikte çalıştığı Hüseyin El Ali ile iddiaya göre, \"Benim ailemi Suriye\'de siz katlettiniz\' diyerek tartıştı. Tartışma sırasında Ellevad, Ali\'yi sırtından 4 kez bıçakladı. Suriyeli Yusuf El Halife, kanlar içinde kalan arkadaşı Hasan El Ali\'yi hastaneye götürmek için çiftlikte çalışan Hakan Sönmez\'in kullandığı kamyonete bindirip, yola çıktı, bu sırada da sağlık ekiplerinden yardım istedi. Halife, yolda karşılaştığı sağlık ekiplerine Hüseyin El Ali\'yi teslim edip, tekrar çiftliğe döndü. Bu sırada yolda, bıçaklı saldırgan Meşir Ellevad ile karşılaşıp, onu da kamyonetin arkasına aldı.

Hakan Sönmez\'in kullandığı kamyonetin kasasında oturan Meşir Ellevad ve Yusuf El Halife arasında da tartışma çıktı. Arkadaşının bıçaklanmasına sinirlenen Halife, iddiaya göre, Ellevad\'ı aracın kasasından yola attı. Başını asfalt zemine çarpan Meşir Ellevad olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Hakan Sönmez adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı katil zanlısı Yusuf El Halife\'nin tutuklandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Hasan El Ali\'nin sendeleyerek kaçması, öldürülen Meşir Ellevad\'in dolaşması, yaşanan panik ve yaralının götürüldüğü kamyonetin hızla olay yerine geldiğini gösteren görüntüler, delil olarak dosyaya eklendi.

3)PKK OPERASYONUNDA, ATATÜRK BÜSTÜNE MOTOLOF ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI



ADANA\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 16 yaşındaki H.Ş.\'nin daha önce bir okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne motoloflu saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

Kent merkezinde terör örgütü PKK adına korsan gösteri düzenleyen ve katılanların adreslerini belirleyen Terörle Mücadele Şube ekipleri, 5 Ekim\'de şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş ve Narkotik şubelerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda evde arama yapan ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan H.Ş.\'nin daha önce Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk büstüne gece yarı molotofkokteyli attığı ortaya çıktı. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, sorgusu devam ediyor.

(ÖZEL)

4)16 AYLIK MİNA\'YA ANNE BÖBREĞİ

AĞRI\'da oturan Elmas ailesinin böbrek hastası 16 aylık kızları Mina, Antalya\'da annesi 28 yaşındaki Yeşim Elmas\'ın böbreğiyle yaşama tutundu.

Saffet ve Yeşim Elmas çiftinin ilk bebekleri olan Mina, doğduktan sonra idrarını yapamayınca her iki böbreğinin küçük kaldığı anlaşıldı. 16 aydır her gün 12 saat diyalize giren minik Mina\'ya, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından annesinin bir böbreği nakledildi. Annesinin böbreğiyle yaşama tutunan minik kız, sağlığına kavuştu. Mina doğduğunda idrarını iki gün sonra yapabildiğini anlatan Yeşim Elmas, \"O zaman iki böbreğinin küçük kaldığını söylediler. Bebeğime iki günlükken kateter takılarak diyalize başlandı. 16 aydır diyalize giriyordu, her gün 12 saat. Sonra Prof.Dr. Alper Demirbaş\'ın 10 kg altındaki bebeklere nakil yapabildiğini öğrendik. Ağrı\'dan geldik, ben böbreğimi verdim. Mina 7 kg\'dı. Şu an böbrek çalışıyor. Diyalizden daha iyi bir hayat. Herşey çok daha iyi oldu\" dedi.

İYİ Kİ BURAYA GELMİŞİZ

Baba Saffet Elmas ise çocuklarının sağlığına kavuşmasından dolayı çok sevinçli olduklarını belirterek, \"Çünkü umut yok dediler. Kilosu olmuyordu, büyümüyordu. İyi ki gelmişiz buraya, iyi ki nakle karar vermişiz\" diye konuştu.

MİNA EN KÜÇÜK HASTALARIMIZDAN

Prof.Dr. Alper Demirbaş ile birlikte operasyonu gerçekleştiren Doç.Dr. Sabri Tekin ise ameliyatla ilgili şu bilgileri verdi: \"16 aylık 7 kilo bir bebek. Doğuştan var olan bir böbrek yetmezliği sorunu var. Çok erken bulgu vermiş. Bu bulgular ortaya çıktığı için diyalize başlamış. Bu bebeklerde en büyük sorun büyüme geriliği, kilo alamama. Dolayısıyla genelde bu bebeklerde biraz kilo aldıktan sonra ameliyat ederiz ama Mina\'nın kilo alması zordu. Mina bebek bizim böbrek nakli yaptığımız hastalar arasında en küçük olanlardan. Şu an böbrek çalışıyor herşey yolunda gidiyor.\"

5)KAPKAÇ YAPTIĞI PARKTA TEKRAR GELİNCE YAKALANDI

ADANA\'da parkta yürüyen 36 yaşındaki Yeliz Matpan\'ın elindeki cep telefonunu kapkaç yoluyla çaldığı iddia edilen 19 yaşındaki Mustafa Berkan D., ertesi gün aynı yere gelince yakalandı.

Kent merkezindeki Atatürk Parkı\'nda yürüyen Yeliz Matpan\'ın cep telefonu, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından kapkaç yöntemi ile çalındı. Genç kızın şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, olayın meydana geldiği yerde güvenlik tedbirini arttırdı. Yeliz Matpan\'ın verdiği bilgilerle eşkali belirlenen şüpheli Mustafa Berkan D., olayın ertesi günü parka gelince, polis tarafından yakalandı. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı.

6)ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLER GALOŞ ÜRETİYOR

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde zihinsel engelli öğrenciler 4 yıldır galoş üretiyor. Hastane ve okul gibi yerlere gönderilen galoşlar karşılığında okul için kırtasiye malzemesi alınıyor. Sandıklı Özçınar Eğitim Uygulama Merkezi ve Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu\'ndaki zihinsel engelli öğrenciler tarafından üretilen galoşlar ihtiyacı olan yerlere gönderiliyor. Galoş alanlar para yerine öğrencilere okulda kullanabilecekleri kalem, defter, silgi gibi kırtasiye malzemeleri ya da okul için gerekli malzemeleri veriyor. 4 yıldır okulun atölyeyi andıran bir sınıfında öğrenciler, iş bölümüyle naylonlara lastik yerleştiriyor, sıcak baskı makinesiyle galoşlara son halini veriyor.

Okulda 65 öğrenci bulunuyor. Eğitim gören 25 öğrenci hafta içi iş uygulama derslerinde, mezun olan 9 öğrenci ise Tam Gün Tam Yıl Projesi kapsamında cumartesi günleri galoş üretiyor. Öğretmenleri gözetiminde galoş üreten öğrenciler günde 200\'e yakın üretim yapabiliyor. Galoş malzemeleri Okul Aile Birliği bütçesinden karşılanıyor.

Özel eğitim öğretmeni Ali Rıza Yüzyıl, \"Öğrencilerimizden 25\'i galoş üretimi yapıyor. Mezun olan gruplarımızdan da 9 öğrencimiz özel eğitimin temel amacı olan bağımsız yaşam becerilerini kazanmaları, hür bir hayat yaşayabilmeleri için tam gün tam yıl eğitim kapsamında galoş üretiyor. Amacımız engelli öğrencilerimizin engellerini kaldırarak onları topluma kazandırmak\" dedi. Zihinsel engelli 24 yaşındaki Halil Özçelik, galoş yapımını şöyle anlattı:

\"Poşeti alıyoruz. Tahtamızı koyuyoruz. Lastiği takıyoruz. Makineyle ısıtıyoruz. Galoş üretiyoruz. Galoşları hastane ve okullara veriyoruz.\"Öğrenci 29 yaşındaki Rıza Güzel, galoş üretirken çok mutlu olduğunu söyledi.

7)BESNİ’DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI

ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, kamyonetin çarptığı Hatice Akdağ, ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeni Besni Mahallesinde meydana geldi. Ziya Karaoğlan yönetimindeki 16 JBM 22 plakalı kamyonetle manevra yaparken fark etmediği Hatice Akdağ\'a çarptı. Kamyonetin altında kalarak yaralanan kadın, çağırılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Akdağ\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

8)BESNİ\'DE UYUŞTURUCU SATICISINA SUÇÜSTÜ

ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, polis ekiplerinin yaptığı çalışmada \'torbacı\' olarak tabir edilen bir uyuşturucu satıcısı yakalandı.Besni Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osman K. isimli kişinin parklarda ve açık alanlarda gençlere uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, takibe aldığı Osman K.\'yı Keçili Parkı\'nda iki kişiye uyuşturucu satarken yakaladı. Gözaltına alınan Osman K., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

