DHA YURT BÜLTENİ-3

Başbakan Yıldırım : Bunun bedeli olacaktır ama bu bedeli bu kararı verenler ödeyecektir (1)

Kırşehir\'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım \"Birisinin bir gün aklına düşüp bir maceraya kalkışmasıdır ve bütün dünyanın ikazlarına, uyarılarına kulağını tıkayarak bildiği yolda, yanlışta ısrar etmesi... Tabii ki bunun bedeli olacaktır ama bu bedeli bu kararı verenler ödeyecektir. Oradaki hiçbir dahli olmayan günahsız insanlara bedel ödetmeye hakları da yoktur.\" dedi.

\"KOMŞULARININ HİÇBİRİNİN İSTEMEDİĞİ BU YANLIŞTA ISRAR ETMENİN SONU HAYIR OLMAZ\"

Başbakan Yıldırım \"Bu referandum kararı yanlış bir karardır, bir maceradır. Gerekli uyarıları başından beri dostça, komşu ülke olarak, Türkiye olarak yaptık. Ancak

görüyoruz ki bu uyarılar yerini bulmamış. Bu yanlışta ısrar devam ediyor. Bütün dünyanın karşı olduğu, komşularının hiçbirinin istemediği bu yanlışta ısrar etmenin sonu hayır olmaz. 80 milyon vatandaşımızla, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızla ülkemizin güvenliği, milletimizin refahı için hiçbir maceraya asla müsamaha göstermeyiz. Doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, bu ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın bütün insanlarımız müsterih olsun. Bu mesele, Kürt kardeşlerimizin meselesi değildir. Kürt kardeşlerimizin, hem bizim ülkemizle hem de komşu ülkelerle aynı şekilde huzurla, barışla, istikrar içinde yaşamaları bizim en büyük arzumuzdur.\" dedi.

\'SINIR ÖTESİ OPERASYON SEÇENEKLER ARASINDA MI?\' SORUSU

\'Sınır ötesi operasyon seçenekler arasında mı?\' sorusuna Başbakan Yıldırım, \"Gayet tabii. Güvenlik, ekonomik ve siyasi seçenekler, hangisi ne zaman devreye girecek, bu bir zamanlama meselesi, gelişen şartlar bunu belirleyecek.\" diye yanıtladı.

\"BUNUN BEDELİ OLACAKTIR AMA BU BEDELİ BU KARARI VERENLER ÖDEYECEKTİR\"

Başbakan Yıldırım \"Birisinin bir gün aklına düşüp bir maceraya kalkışmasıdır ve bütün dünyanın ikazlarına, uyarılarına kulağını tıkayarak bildiği yolda, yanlışta ısrar

etmesi... Tabii ki bunun bedeli olacaktır ama bu bedeli bu kararı verenler ödeyecektir. Oradaki hiçbir dahli olmayan günahsız insanlara bedel ödetmeye hakları da yoktur.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Yıldırım\'ın açıklamaları (GÖRÜNTÜ DHA FEED\'TEN GEÇİLİYOR)

Haber-Kamera: KIRŞEHİR (DHA)

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Habur\'da hem tatbikat, hem ticaret devam ediyor

IRAK Bölgesel Kürt Yönetiminin 25 Eylül\'de yapacağı bağımsızlık referandumunda mesaj niteliği taşıyan TSK\'nın Irak sınırındaki askeri tatbikatı devam ederken, Habur Sınır Kapıs\'ından yapılan sınır ticareti ise devam ediyor. Tatbikat kapsamında zırhlı personel taşıyıcılar bugün tatbikat alanının yanındaki arazide hızlı manevra eğitimi yaptı. Dün MGK ve Bakanlar kurulunun bölgesel yönetime karşı alacağı kararları bekleyen bölge halkı Habur Sınır Kapısı ile ilgili bir kısıtlama kararının çıkmamasına sevindi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin 25 Eylül\'de yapacağı bağımsızlık referandumunun yapılmasını istemeyen Türkiye\'nin buna mesaj niteliği taşıdığı belirtilen askeri tatbikatı bugünde devam etti. Şırnak\'ın Silopi ilçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkının karşısında 18 Eylül\'den beri devam eden tatbikatta bugünde hareketli saatler yaşandı. Sabah saatlerinde tatbikat alanında konuşlu bulunan zırhlı personel taşıyıcılar tatbikat alanından ayrılarak alanın yanında bulunan boş arazide hızlı manevra eğitimi yaptı. Yaklaşık 12 zırhlı personel taşıyıcının katıldığı hızlı manevra eğitimi yaklaşık 2 saat sürdü. Tanklarında zırhlı personel taşıcılardan sonra aynı alanda zaman zaman manevra eğitimi yaptıkları belirtildi.

HABUR\'DA TİCARET SÜRÜYOR, GÜNDE 2 BİN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPIYOR

Bölgesel Kürt Yönetiminin bağımsızlık referandumunda ısrar etmesi üzerine dün gözler Ankara\'da yapılan MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısına çevrilmişti. Türkiye\'nin Irak bölgesel Kürt Yönetiminin yapacağı referanduma karşı atacağı adımlardan biri ekonomik yaptırımlar kapsamında Habur Sınır Kapısı\'nın kapatılması tartışılırken böyle bir kararının çıkmaması bölge insanını ve Irak ile ticaret yapan işadamlarını sevindirdi. Habur sınır kapısının 2 kilometre uzağında TSK\'nın askeri tatbikatı devam ederken sınır kapısında da sınır ticaretinin kesintisiz devam ettiği gözlendi. Günde yaklaşık 2 bin büyük aracın giriş çıkış yaptığı sınır kapısında bugün işlenmiş benzin ve mazot taşıyan tankerlerin Irak\'a giriş yaptığı görüldü.

\"SİYASET VE TİCARET BİRBİRİNİ ETKİLEMESİN\"

Türkiye-Irak Sanayici ve İşadamları Derneği TISIAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Türkiye\'nin bu son yaşanan siyasi gelişme dışında en iyi komşusunun Irak ve bölgesel Kürt yönetimi olduğunu belirterek, “Türkiye, Almanya\'dan sonra en büyük ihracatını Irak\'a ve Irak Kürdistan bölgesine yapmaktadır. Irak\'a geçen yıl 7.6 milyar dolarlık bir ihracat yapıldı.

Bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla oranla Irak\'a ihracıtımız yüzde 30 artışla 4,5 milyar doları buldu. Mersin\'den başlayarak Silopi\'ye kadar bölgede üretilen ürünlerin yüzde 50\'si Irak\'a ihraç ediliyor. Lojistik olarak yılda Irak\'a 700 bin sefer yapılıyor. Habur\'un kapatılması demek ihracatın durması demektir. Siyaset ve ticaretin bir birini etkilememesini istiyoruz. Dünyadaki bütün ülkeler en iyi ticareti komşuları ile yapıyorlar. Dün Ankara\'daki toplantılardan ekonomik yaptırımlar ve Habur ile ilgili bir karar çıkmaması bizi sevindirmiştirö diye konuştu.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Osman Geliş, Bölgesel Kürt Yönetiminin yapacağını açıkladığı referandumdan sonra bütün gözlerin Habur Sınır Kapısı\'na çevrildiğini belirterek, “dün Ankara\'dan ekoomik yaptırımlar konusunda bir karar çıkmaması bizleri sevindirmiştir. Biz sorunların diyalogla çözülmesinden yanayızö dedi.

Görüntü Dökümü

-Tatbikat alanından genel görüntüler

-Zırhlı personel taşıyıcıların arazideki manevraları

-Hızlı manevralardan detaylar

-Habır Sınır Kapısı\'ndan görüntüler

-Sınır kapısındaki tanker hareketliliğinden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Halil COŞKUN-Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), DHA)

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Duşakabinde ölü bulunan küçük Muhammed\'in görüntüleri ortaya çıktı

MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'ne bağlı Kızkalesir\'nde 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Suriyeli 5 yaşındaki Muhammed Hacderviş\'in görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde küçük Muhammed\'in elindeki su şişeleri ile çevresine gülücükler dağıtarak dolaştığı görüldü.

Suriye\'deki iç savaştan kaçarak 3 yıl önce Kızkalesi\'ne geldiği belirlenen ailenin en küçük çocuğu olan Muhammed Hacderviş, 18 Eylül\'de akşam saatlerinde evine dönmedi. Bunun üzerine annesi Ranya Hacderviş ve diğer yakınları çocuğun bulunması için çevrede aramaya çıktı. Ancak, Suriyeli ailenin gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdüğü arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Sabah Kızkalesi sahil kesimindeki duşakabinde küçük çocuğun cesedi bulundu. Yapılan otopside 25 yerinden bıçaklandığı belirlenen küçük çocuğun cenazesi Mersin\'de toprağa verildi.

200 KAMERA İNCELENDİ

Katil ve katillerin bulunması için harekete geçen Emniyet Müdürlüğü\'nün oluşturduğu ekip Kızkalesi\'nde geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekip, çok sayıda kişinin ifadesine başvururken, yaklaşık 200 işyerinin güvenlik kameraları görüntülerine el koyulup,e mobese kayıtları ile incelemeye alındı. 18 Eylül\'de saat 20.59\'da küçük Muhammed\'in elindeki su şişeleri ile çevresine gülücükler dağıtarak dolaştığı görüntülerinin bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Başka bir işyerinin güvenlik kamerasında koştuğu görülen küçük Muhammed\'in katil ya da katillerinin bulunması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerasında Muhammed Hacderviş dolaşırken

- Hacderviş oturmaya çalışırken

- Hacderviş elindeki şişe ile dolaşırken

- Haçderviş\'in koşturması

- Haçderviş\'in öldürüldüğü duşa kabininden genel ve detay

- Kızkalesi görüntüsü

- Polis merkezinin bina ve tabela görüntüsü

Haber: Ali Rıza EREN-Kamera:ERDEMLİ/Mersin, (DHA)

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Eskişehir\'de çete operasyonu: 13 gözaltı

Operasyon polis kamerasında

ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği operasyonda çek senet tahsilatı, gasp, yaralama ve tehdit olaylarına karıştıkları iddiasıyla 13 kişi yakalandı, 3 kişi aranıyor. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 17 dinamit lokumu, 4 tabanca, 5 tüfek, polis arması, cop ve göz yaşartıcı sprey ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, suça azmettirmek, nitelikli gasp, kasten yaralama, çek-senet tahsilatı yapma ve tehdit olaylarına karışan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişi yakalandı, 3 kişinin de yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

CEPHANELİK GİBİ

Gözaltına alınan 13 şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda; 17 dinamit lokumu ve katran izoleli saniyeli fitil, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabancı, 1\'i pompalı olmak üzere 5 tüfek, 283 tabanca mermisi, 172 av tüfeği fişeği,13 kurusıkı tabanca fişeği, 57 senet, 2 çek,1 metal polis arması, 1 plastik cop, 1 göz yaşartıcı sprey,1 sustalı bıçak, 1 kasatura bıçak ve çeşitli not kağıtları, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri şüphelilerin sorgulamalarının devam ettiğini belirtti.

Görüntü dökümü:

Polis kamerasından çekilen görüntülerde;

-Özel harekat polislerinin de desteği ile otel ve evlere yapılan baskınlar,

-Evlerde yapılan aramalar,

-Evin çatısına atılmış tabancanın,

-Çelik kaza içerisinde ele geçirilen tabancanın,

-Dinamit lokumlarını bolunması,

-Ele geçirilen malzemelerin çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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Okul servisinde öğrenciye dayak

ADANA\'da ilkokul 4\'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki T.K. okul servisinde yer tartışması yaşadığı üst sınıf öğrencileri tarafından dövüldü.

Kentteki özel bir kolejin okul servisine önceki gün binen T.K., kimin nereye oturacağıyla ilgili 14-15 yaş grubundaki üst sınıf öğrencileriyle tartıştı. Serviste öğrencilerin başında bulunan kadın görevlinin çabalarına karşın öğrencilerin tartışması büyüdü. Bu sırada yaşça büyük üst sınıf öğrencileri, T.K.\'yı tartakladı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir erkek öğrenci ise, servis görevlisinin tüm engelleme girişimlerine karşı aracın içinde T.K.\'yı dövdü. Olayla ilgili hem okul yönetimi hem de kolluk güçlerince soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kadın görevlinin Tuna Koçak\'ı sakinleştirmeye çalışması

- Tuna Koçak\'ın ayakkabısını fırlatması

- Büyük çocuğun Tuna Koçak\'ın üstüne atlaması ve tartaklaması

- Kadın görevlinin çocuğu ayırması

Haber: Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA, (DHA)

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5 metre uzunluğundaki \'ağlı piton\'

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Doğa Parkı\'na bağışlanan 5 metre uzunluğunda, 100 kiloluk ağlı piton yılanı, görenleri şaşırtıyor.

Güneydoğu Asya\'da yaygın görülen, yaşam alanı olarak tropikal ormanları seven ağlı piton yılanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Doğa Parkı\'nda ilgiyle izleniyor. Hayvanat bahçesi içindeki Sürüngen Evi\'nde bulunan özel alanda yaşayan ağlı piton, uzunluğu ve cüssesiyle görenleri şaşkına çeviriyor. 1 ay önce hayvanat bahçesine bağışlanan ağlı piton, alışma sürecinin ardından kendisine ait daha geniş bir yaşam alanına nakil edilecek. Ağlı piton, ön tarafı camla kaplı, üç tarafı kapalı özel bölümde tutuluyor. Sürüngen Evi\'ni dolaşan meraklılar, dev yılanı uzun uzun inceleyerek selfie yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı sorumlu Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, Türkiye\'deki en büyük ağlı piton yılanının Antalya\'da olduğunu, uzunluğunun 5 metre, ağırlığının ise 100 kilo olduğunu kaydetti. Ağlı piton yılanlarının tropik yağmur ormanlarını, sulak ve bataklık alanları tercih ettiğini anlatan Arsun, \"Ağlı pitonlar küçük memelilerle ve kuşlarla beslenen bir tür. Çok iyi yüzücüler. Dişileri 3 ila 9 metreye kadar büyüyebiliyor. Ortalama ömürleri 20- 25 yıl. Bize gelen yılanın 5 veya 6 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Türkiye\'nin hiçbir hayvanat bahçesinde bu büyüklükte bir ağlı piton yılanı yok\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kafesteki yılandan görüntü

- Sorumlu Veteriner Hekim Aygül Arsun\'un açıklaması,



Haber- Kamera: İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)

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TIR, düğünden dönen 2 otomobile çarptı: 8 yaralı

SAKARYA\'da iddialara göre bir dügünden dönen 2 otomobile TIR çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Pekmezli rampasında meydana geldi. Sakarya istikametine giden Kamil Öksüz idaresindeki 66 LZ 150 plakalı TIR, iddialara göre rampada yağmurdan kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedenince kontrolden çıkarak Sakarya\'daki akrabalarının düğününden Bursa\'ya döndükleri öğrenilen Beytullah Hasan Ergün\'ün kullandığı 16 NYF 65 plakalı otomobil ve Nurettin Özbek’in kullandığı 16 NV 568 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada Nurettin Özbek, Derya Özbek, Nazif Uğur, Recep Özbek, Günay Özbek, Kevser Ergün, İsmail Ergün, Beytullah Hasan Ergün yaralandı. 16 NYF 65 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Beytullah Hasan Ergün, olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova Gurup Amirliği kaza kırım ekiplerin ve 112 ekiplerince uzun uğraşlar sonunda sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslar ile Pamukova Devlet Hastanesi\'ne, daha sonrada Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, yaralılardan Beytullah Hasan Ergün ile Günay Özbek’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken, TIR sürücüsü Kamil Öksüz gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Yaralılar

-Sıkışan sürücü kurtarılma çalışması

-Sağlık ekipleri

Haber-Kamera : İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya)(DHA)-

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Arıtma tesisindeki çatlak denizi kırmızıya boyadı

İZMİR\'in Foça İlçesi\'ne bağlı Yenifoça Mahallesi\'nde bulunan Arıtma Tesisi\'ndeki tanklardan birinin tahliye borusundaki çatlak nedeniyle yaşanan sıkıntı sonrası sorun giderildi, ancak deniz kırmızı renge büründü.

Yeni Foça Atık Su Arıtma Tesisi\'ndeki tanklardan birinin tahliye borusundaki çatlak sızıntı yarattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, durumun hemen fark edilerek 10 dakika içinde önlem alındığı ve arızanın giderildiği açıkladı. Ancak bir süre devam eden sızıntı sonrası deniz kırmızıya büründü. İZSU yetkilileri, şu açıklamayı yaptı: \"Mevcut çatlaktaki arıza giderildi ancak bu süre içinde arıtma tesisi içindeki yağmur suyu hattına ulaşan tanktan gelen su, tesis dışındaki deşarj hattında bulunan mevcut suyun debisinin de fazla olması nedeniyle seyrelerek denize ulaştı. Sızıntı suyunun daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla iş makineleri ile hızla temizlik çalışması başlattık. Bariyer kurarak da gereken önlemi alacağız. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nı da bilgilendirdik.\"

Yenifoçalı vatandaşlar, yeni inşa edilen tesiste böyle bir sızıntı yaşanmasını eleştirdi. Denizin kırmızıya bürünmüş halinin fotoğrafını çeken vatandaşlar, bunları sosyal medya üzerinden paylaşarak olayın tekrar yaşanmaması için yetkilileri önlem almaya çağırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Arıtmadan gelen suyun denize döküldüğü yer ve denizdeki görüntü

- Ölen balık ve bazı deniz canlılarından görüntü

Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

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Yörükler dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde, yaz aylarında ilçeye 85 kilometre uzaklıkta bulunan Toros Dağı eteklerine göçen Köselerli Yörükleri dönüş hazırlıklarına başladı.

2 bin 200 rakımlı Musa Bozulduğu mevkiinde yaz mevsimini geçirdikten sonra dönüşe başlayan Yörüklerin kullanacağı bozuk yollar da iş makineleri düzeltiliyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Yörükleri konakladıkları bölgede ziyaret edip sorunlarını dinledi. Köselerli Mahallesi muhtarı Kemal Çelik, Yörüklerin yaz aylarında sıcaktan etkilenmemek için Toros Dağı eteklerine çıktıklarını belirterek, \"Hayvanlarımızı burada otlatıp besliyoruz. Havalar yavaş yavaş soğumaya başlayınca göç hazırlıklarına girdik. Şu anda ekmek yapıyoruz, yoğurt, peynir gibi yiyeceklerimizi hazırlayıp daha sonra aşağı kesimlere gideceğiz. Göç güzergahımızın yolları çok kötüydü. Başkanımıza söyledik ve şuanda yollarımız iş makineleri ile açılıyor. Erdemli Belediyesi\'ne çok teşekkür ediyoruz. Yollarımızın çalışmaları bittikten sonra dönüş yolculuğuna başlayacağız\" dedi.

YOLLARI AÇIYOR

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise, Yörüklerin ülke ekonomisine katkılarının çok büyük olduğunu kaydederek, \"Onların yetiştirdiği hayvanlar ülkemizin milli geliri demektir. Burada ciddi bir üretim var. Bizim kültürümüzün yaşatılmasında, bizi biz yapan değerlerin sürdürülmesinde katkısı olan kardeşlerimizin diyarındayız. Şu anda göç hazırlığında olan kardeşlerimizin dönüş yolculuğu güzergahındaki yol açma çalışmalarını yapıyoruz. Biz bu kültürün sürdürülmesi ve yaşatılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- İş makinesi yol açarken

- İş makinesine bakan çocukların görüntüsü

- Yörük kadını keçi sağarken

- Keçilerin görüntüsü

- Belediye Başkanı mükerrem tollu keçi sağarken

- Yayık ayranı yapılırken

- Yörükler ekmek yaparken

- Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile röportaj

- Köselerli muhtarı Kemal Çelik ile röportaj

Haber:Mehmet DOĞANER -Kamera:ERDEMLİ/MERSİN, (DHA)

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Erdoğan\'ın heykel tepkisi sonrası maket fotoğrafı değişti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın heykelinin yapılmasına tepkisinin ardından, memleketi Rize\'nin Güneysu İlçesi\'nde götürüldüğü etkinliklerde vatandaşların fotoğraf çektirdiği maket şeklindeki portre fotoğrafı yerine de artık çerçeveli bir fotoğrafı kullanılıyor.

Güneysu İlçesi\'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için maket şeklinde yapılan porte fotoğrafı götürüldüğü tanıtım günlerinde ilçe standına konuluyordu. Cumhurbaşkanlığı forsunun önünde yer verilen ve vatandaşların da fotoğraf çektirdiği portre fotoğrafı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, Kocaeli\'nde yapılan heykeline gösterdiği tepkinin ardından değiştirildi. Yerine çerçeveli bir fotoğrafı kullanılmaya başlandı. İstanbul Maltepe\'de süren Rize Tanıtım Günleri\'nde açılan Güneysu standında Erdoğan\'ın bu çerçeveli fotoğrafına yer verildi.

BELEDİYE BAŞKANI: \"BİZİMKİNDE BİR SIKINTI YOKTU AMA\"

Konuyla ilgili açıklama yapan Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın şablon şeklinde kesilmiş portresinin daha önce etkinlikler ve fuarlara götürüldüğünü belirterek gelen ziyaretçilerin de portre ile fotoğraf çektirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yapılan heykellerinin gündeme geldiğini hatırlatan Turan, ilgili arkadaşların bu durumdan tedirginlik duymaları üzerine portreyi İstanbul\'daki Rize günlerine götürmediğini belirterek \"Tabii heykel farklı bir şey. Bizim ki sadece maketti. Bir sıkıntı yoktu ama arkadaşlarımız tedirgin oldular ve onu İstanbul\'a getirmedi. Aslında gelmesi gerekirdi. Ama o durumu telafi etmek için biz de tablo yaptırdık. Güneysu\'yu marka yapan Cumhurbaşkanımızın kendisidir. Dünyanın ve İslam aleminin kendisinden çok beklentisi var. Allah ona uzun ömür versin\" diyerek Erdoğan\'ın ilçelerinin medarı iftiharı olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

Tablonun görüntüsü

Stant detayı

Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan\'ın açıklaması

Haber: Muhammet KAÇAR/ GÜNEYSU, (Rize), (DHA) -

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Sandıklı\'da Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması düzenlendi. 46 takımın katılımıyla Örenler Barajı\'nda yapılan yarışmada yakalanan balığın kilosu ve uzunluğu esas alınacak. Yakalanan balıklar kilo ve uzunluk ölçümü yapıldıktan sonra tekrar baraja bırakılacak. Balığı baraja bırakmayan ya da baraja bırakırken balığı ölen yarışmacı ve takımlar diskalifiye edilecek.

Akharım Belediyesi\'nin Afyon Tatlı Su Olta Balıkçıları ve Su Hayatı Koruma Derneği (ATSOBDER) işbirliğiyle düzenlediği Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması Örenler Barajı\'nda başladı. Yarın sona erecek yarışmaya 2\'şer, 3\'er kişiden oluşan toplam 46 takım katıldı. Balık tutulacak bölgelerin kura çekimiyle başlayan yarışmada takımlar 33 metre aralığındaki sektörlerde en fazla 4 olta ve en fazla 4 iğneyle yarışacak. Takımlar tutulan balığın kilo ve uzunluğunun değerlendirileceği iki kategoride yarışacak. Yakalanan balıklar kilo ve uzunluk ölçümü yapıldıktan sonra tekrar baraja bırakılacak. Balığı baraja bırakmayan ya da baraja bırakırken balığı ölen yarışmacı ve takımlar diskalifiye edilecek.

\"AMACIMIZ YAKALA- BIRAK KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK\"

Yarışma öncesi açıklama yapan Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) Genel Başkanı Serkan İnanç, \"Türkiye genelinde benzer birçok yarışma düzenleniyor. Bu yarışmalardan bir tanesi için buradayız. Amacımız yakala- bırak kültürünü, arkadaşlarımızın amatör ruhunu geliştirmek. Gölde var olan kültürü devam ettirmek. Yakaladığımız balıkları kilo ve uzunluğunu ölçtükten sonra göle tekrar bırakacağız\" dedi.

\"YARIŞMANIN SÜRDÜRÜLMESİNİ İSTİYORUM\"

Akharım Belediye Başkanı Ak Partili Eşref Ünsal, Afyonkarahisar\'da ilk defa bu tür bir yarışmanın düzenlendiğini kaydetti. Başkan Ünsal, \"Bana bu yarışmanın yapılacağı söylendiğinde \'hemen, derhal\' dedim. Afyonkarahisar\'da düzenlenen bu yarışmanın ilkinin beldemizde düzenlenmesi güzel bir şey. Bu yarışmanın devamının sonraki senelerde de sürdürülmesini istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım\" diye konuştu.

\"AMAÇ VAKİT GEÇİRMEK, STRES ATMAK\"

Ankara\'dan yarışmaya katılan 37 yaşındaki Koray Şahin, \"Bu benim 6\'ncı yarışmam. Şu ana kadar yakaladığım en büyük balık 9 kilo civarındaydı. Bütün arkadaşlara bu tür faaliyetlere katılmalarını tavsiye ederim. Sadece amaç balık tutmak değil vakit geçirmek, stres atmak. Özellikle şehirden uzaklaşmak\" dedi.

BİLİNÇSİZ AVCILIK TEPKİSİ

Baraj kenarındaki iki ölü balığı göstererek bilinçsiz avcılığa dikkati çeken Koray Şahin, \"Bu barajda daha önceden bilinçsiz balık yakalayan arkadaşlarımız var. Yarışmanın ilerleyen zamanlarında burada 15 ya da 16 kilo civarında balıklar çıkacaktır. Elimde gördüğünüz bu küçük balıkları yakalayıp atmışlar. Yazık, günah bu balıkların ne suçu var? Bu balıkları suya bırakmamışlar. Bunlar büyüyüp bize av olacaklar fakat gördüğünüz gibi telef olmuşlar\" diye tepki gösterdi.

\"BABA- OĞUL YARIŞMAYA KATILDIK\"

Yarışmaya Kütahya\'dan oğluyla birlikte katılan 52 yaşındaki Halit Tunca, \"Baba- oğul yarışmaya katıldık. Ortam gayet güzel. Kuradan da istediğimiz yer çıktı. Maksadımız stres atmak. Gençlerimizi de, çocuklarımızı da bu tür sportif faaliyetlere alıştırmamız gerek diye düşünüyorum. İnşallah bir dahaki yarışmalara torunlarımızı da getiririz. Onlar da bizden bu faaliyetleri öğrenerek sürdürürler\" diye konuştu.

\"AMACIMIZ SEV, YAKALA, BIRAK, DOĞAYA CAN KAT\"

29 yaşındaki Mehmet Tunca da \"Bu dördüncü yarışmam. İki kez Eskişehir\'de ve bir kez de Balıkesir\'de katıldım. Babamla birlikte geldik. Baba- oğul takılmak, işlerin verdiği stresten uzaklaşmak maksadı ile geldik. Amacımız sev, yakala, bırak, doğaya can kat\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çadır kuran sporcular

- Kura çekiminde kalabalık

- RÖP 1: Serkan İnanç (ASOF Başkanı)

- RÖP 2: Eşref Ünsal (Akharım Belediye Başkanı)

- Kura çekiminden

- RÖP 3: Koray Şahin (Ankara\'dan gelen yarışmacı)

- RÖP 4: Halit Tunca (Baba oğul gelen yarışmacı baba)

- RÖP 5: Mehmet Tunca (Baba oğul gelen yarışmacı oğul)

- Baraja yarışmacılar olta atarken ve baraj kenarına yerleşirken

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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Bodrum Türk Filmleri Haftası\'nda emek ödülleri verildi

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Bodrum Türk Filmleri Haftası\'nda sinema sektörüne emek veren sanatçı ve sektör çalışanlarına emek ödülleri verildi. Gecede ödül alan Eşref Kolçak, \"Antalya film festivalleri iptal edildi. Lütfen Türk sinemasının değil, dünya sinemasının film festivalini Bodrum\'da yapın\" diyerek tavsiyede bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü\'nün katkılarıyla Bodrum Sinema ve Kültür Deneği, Cinemarine Sinemaları, Magazin Gazetecileri Derneği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından gerçekleştirilen Bodrum Türk Filmleri Haftası\'nda sinemaya emek vermiş emektar sanatçılara emek ödülleri verildi. Bodrum Trafo Hakan Aykan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen ve oyuncu Hakan Bilgin\'in sunuculuğunu yaptığı Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Ödül Töreni\'ne, çok sayıda ünlü ismin yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve eşi Cihan Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve eşi Selma Sarıkaya katıldı.

Açılış konuşmasını yapan SİSAY Başkanı Cenk Sezgin, \"Bodrum\'un dostluk, doğa pek çok cevheri var. Pek çok güzelliği var. Kültür ve sanata büyük ilgisi, sevgisi olan bizler de bu küçücük imkanlarımızla küçücük boyumuzla bir kıvılcım çaktık. Bir anda öyle bir parlayıverdi ki bu kıvılcım şu anda alev alev yanıyoruz. Bodrum Türk Filmleri Haftası olarak Türkiye\'mizin en büyük sanatçılarını sıra sıra, gün gün burada ağırlıyoruz, bunun çok büyük mutluluğunu ve onurunu duyuyoruz\" dedi.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Gecede SİSAY Başarı Ödülü Taner Birsel\'e, SİSAY Yaşam Boyu Onur Ödülü Türkan Şoray\'a, Emek Ödülleri Deniz Göçer, Tarık Ünlüoğlu, Eşref Kolçak, Yılmaz Gruda\'ya, Büyük Onur Ödülü ise Osman Sınav\'a verildi. SİSAY Medya Özel Ödülü ise NTV Gece Gündüz Programı ile Gülay Afşar\'a verildi. Ayrıca haftanın düzenlenmesine destek veren sponsor firmalara da teşekkür plaketi verildi.

\"DÜNYA FESTİVALLERİNİ YAPIN\"

Emek Ödülü alan Eşref Kolçak, \"Böyle güzel bir organizasyon yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Antalya Film Festivali iptal edildi. Lütfen Türk sinemasının değil, dünya sinemasının film festivalini Bodrum\'da yapın. Bana fazla güvenmeyin, ben bir daha bu kadar yaşamam ona göre. Harikulade güzel bir şey olur. Çünkü Bodrum buna çok daha layık. Antalya Film Festivali iptal edilmiş, ben memnun oldum iptal edildiğine. Çünkü Türk sinemasına hiçbir zaman gereken ilgiyi göstermediler. Dünya Film Festivali\'ni lütfen Bodrum\'da yapın, ben bir daha görür müyüm görmez miyim bilmiyorum ama lütfen bunu yapın\" dedi.

Yaşam Boyu Onur Ödülü\'ne layık görülen Türk sinemasının Sultan\'ı olarak bilinen Türkan Şoray, rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamadı. Şoray\'ın yerine ödülünü Şükrü Avşar aldı. Avşar, ödülleri almaya her zaman Şoray\'ın kendisinin geldiğini belirterek, doktorunun yolculuğu uygun görmediğini ve kendisinden rica ettiğini söyledi.

Büyük Onur Ödülü\'nü alan Osman Sınav ise dünyadaki önemli bütün kültür katmanlarının yaşadığı bu topraklarda roman ve hikaye anlatıyor olmanın zaten büyük bir onur olduğunu belirterek, hikaye anlatmaktan dolayı da ödüllendirilmenin çok daha büyük gurur olduğunu söyledi.

Ödül töreninin ardından Kore Savaşı sırasında, dünyanın öbür ucunda, anne ve babası ölmüş minik bir çocuğun hem Türkleri hem Güney Korelileri hem de Amerikalıları aynı duygularda, nasıl büyük bir içtenlikle buluşturduğunun hikayesini perdeye taşıyan Türkiye\'nin Oscar aday adayı \'Ayla\' filminin Türkiye prömiyeri yapıldı. Gösterim öncesinde dizinin yönetmeni ve oyuncuları sahneye çıkarak, heyecanlarını izleyicilerle paylaştı. İsmail Hacıoğlu\'nun canlandırdığı 82 yaşındaki Süleyman Dilbirliği de filmin gösterimine katıldı.

Kahramanlarının hala hayatta olduğu \'Ayla\' filmi zamansız, mekansız, dil-din ve ırk tanımadan vicdanın nasıl da gerçek bir sevgiyle insanları buluşturabileceğini ve savaşa rağmen gerçek insanlığın birleştiriciliğini Türkiye insanının güçlü gönül ve ruhunu yansıtan gözüyle dikkat çekti.

Bodrum Türk Filmleri Haftası 24 Eylül\'de sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ödül töreninde genel detay,

- Etkinliğe katılanlardan genel detay görüntü.

- Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Kalkan ile röp.

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , DHA)

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