DHA YURT BÜLTENİ-3

1)HER GÜN BİR RUS GEMİSİ AKDENİZ\'E İNİYOR

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan bir gün önce geçen Rus savaş gemisi Azov\'un ardından bu sabah da yine Rus Donanması\'na ait 158 borda numaralı Caesar Kunikov adlı Rus savaş gemisi geçerek, Akdeniz\'e doğru yol aldı. Rus Donanması\'na ait 112.5 metre uzunluğundaki, 158 borda numaralı savaş gemisi Caesar Kunikov, bugün saat 08.00\'de Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Saat 09.15\'de boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndü. Ardından da saat 09.30\'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü\'nde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı ile Kilitbahir Kalesi\'nin önünden geçen Ropucha-1 sınıfı çıkarma gemisi Rus savaş gemisi, Ege Denizi\'ne açılmak üzere yoluna devam etti. Rus savaş gemisi Ceasar Kunikov, sıcak gelişmelerin yaşandığı Suriye\'nin de bulunduğu Akdeniz\'e doğru yol aldı. Rus savaş gemisi Caesar Kunikov, 4 Aralık 2015\'te İstanbul Boğazı\'ndan geçerken, güvertesindeki bir askerin, karadan havaya atılan bir füzeyi boğaz geçişi boyunca omzunda atış pozisyonunda taşımasıyla gündeme gelmişti. Çanakkale Boğazı\'ndan dün de Rus Donanması\'nın Karadeniz Filosu\'na bağlı 151 borda numaralı çıkarma gemisi \'Azov\' geçmiş, Akdeniz\'e doğru yol almıştı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Rus savaş gemisinin boğaz geçişinden görüntüler

Haber: Burak GEZEN- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

===================================================

2)ŞEHİRLERARASI OTOBÜSÜN BAGAJINDA KÖPEĞİN HAVASIZLIKTAN ÖLDÜĞÜ İDDİASI

BURSA\'dan Kayseri\'ye şehirlerarası otobüsle \" Odin \"isimli köpeğiyle birlikte seyahat etmek isteyen 23 yaşındaki Merve Işıktaş, köpeğini firma yetkililerinin zorlayarak koydurduğu bagajda havasızlıktan öldüğünü belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.İstanbul\'da yaşayan Merve Işıktaş, yaz tatili için 1,5 yaşındaki Odin isimli köpeğiyle birlikte Bursa\'ya gitti. Tatil sonrası genç kız , akrabalarının yaşadığı Kayseri\'ye gelmek üzere bir şehirlerarası otobüs firmasından \" Yanımda 24 kilo ağırlığında Golden cinsi bir köpeğim var\" diyerek bilet aldı. Işıktaş, köpeğinin ölümüyle sonuçlanan seyahati ve yaşadıklarını DHA\'ya şöyle anlattı :\"Bulabildiğim tek otobüs firmasına yanımda 24 kilo ağırlığında golden cinsi köpek olduğunu belirttim. Yanımda seyahat etmesini istediğimi söyledim. Gerekli şartlar sağlandığında ve veteriner kontrolünde uyutulduğunda ve kafese konulduğunda benimle seyahat edebileceğini ifade ettiler. Otogara geldiğimizde durum değişti. Şoför, köpeğimi bagaja koymamı istedi. Bagajı reddettiysem de beni rahatlatarak, (Sürekli bu şekilde hayvan taşıyoruz. Geçenlerde kuş taşıdık. Kedi, kuş taşıyoruz\"dediler. Büyük bagaja koyduğumuzda yolculardan birisi (Burada erzak var ve erzakların olduğu yerde köpek istemiyoruz\" dedi. Buna yönelik muavin orta yolu bulmak için daha küçük bir bagaj gösterdi. Köpeğimin kafesi ile oraya sığmayacağını düşündüm. Sonrasında ikram kabini dedikleri yeri gösterdiler. Sürekli kuş, kedi gibi hayvanları burada taşıdıklarını belirttiler. Bu kabinin havalandırma aldığını söylediler. Köpeği oraya koyduk ama Bursa\'dan Eskişehir\'e gelene kadar sürekli tedirgindim. şeklinde konuştu.Eskişehir otogarında yolcu alınırken köpeğine 2 dakika süreyle baktığını belirten Işıktaş, \"Köpeğimin daralıp, terlediğini gördüm. Şoföre inmek istediğimi ve köpeğimi bulunduğu yerden almak istediğimi söyledim. Bana belirttiği saatte başka peronda olmaları gerektiğini, inemeyeceklerini ve 1 saat sonra Sivrihisar\'da mola verdiklerinde görebileceğimi söyledi. Sivrihisar\'a gidene kadar şoförün yanında oturdum ve içimin rahat olmadığını belirttim. Şoför de sürekli telkin etti. Sivrihasar\'a geldiğimizde köpeğimin ölüsüyle karşılaştım. Firmayı aradığımda suçu önce bana atmaya çalıştılar. Sürekli hayvan taşıdıklarını, o hayvanlara bir şey olmadığını köpeğimde problem olduğunu söylediler. Köpeğim zaten otobüse binmeden önce veteriner kontrolünden geçtiö ifadelerini kullandı.

Jandarmaya tutanak tutturacağını ve şikayetçi olacağını söylediğini kaydeden Işıktaş, \" Bunun için otobüsün beklemesi gerektiğini belirttim. Firma bunu kabul etti. Jandarma gecikince çirkinleşmeye başladılar ve (Bir sürü insan ölüyor. Sen bir köpek için ağlıyorsun. Hepimiz bunun için bekliyoruz. İşimiz, gücümüz varö dediler. Firmaya da bunu ilettiğimde aynı şeyi söylediler. İşte (Bir sürü asker, Müslüman ölüyor. Sen bir köpek için insanları alıkoyuyorsunö denildi. Jandarma geldiğinde şoför ve muavinin köpek bilgileri alındı. Onlar sonra yola devam etti. Ben de ifade verdikten sonra Sivrihisar Belediyesinin ekipleri geldi. Köpeğimin kireçlenip gömülmesi gerekiyormuş. Bu şekilde yaparak gömdük. Sonrasında ben Kayseri\'ye döndüm. Olayla ilgili suç duyurusunda bulundum. Şuanda konu , basit mala zarar vermek olarak geçiyor. İlk dava sonrası durumu öğrenip manevi tazminat davası da açacağım. Manevi tazminat davasını kazanırsam onun 1 kuruşuna bile dokunmadan ya bir barınağa bağış yapacağım ya da sokak hayvanları için bir kliniğe fon olarak vereceğim. Artık başka hayvanlar zarar görmesin. İnsanlar köpeğin, kedinin, kuşun nefes aldığının farkına varsın. Köpek sahiplerinin de seyahat etmesi gerekiyor. Buna göre otobüslerde bir bölüm olsunö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Merve Işıktaş ile röportaj

-Merve Işıktaş\'ın daha önce köpeğiyle oynarken görüntüsü

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ DHA)

DV 2 DOSYA, 5 dakika 33 saniye/ 194 MB

==================================================

3)SALDIRDIĞI SAHİBİNİN PARMAĞINI KOPARDI

MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde, 49 yaşındaki Eşref Yalçın\'ın, 3 ay önce satın aldığı eşeği tarafından ısırılan sağ el orta parmağı koptu. Kopan parmağı yerine dikilen Yalçın, insanlara saldıran eşeğini eski sahibine iade edemediğini belirtip, \"Başka birini ısırıp, başıma bela olacak diye azledip, doğaya salmaktan da korkuyorum\" dedi.

Seydikemer\'in kırsal Bağlıağaç Mahallesi\'nde çiftçilikle uğraşan evli, 2 çocuk babası Eşref Yalçın, fidan dikiminde kullanmak için geçen yıl Haziran ayında 800 liraya bir eşek satın aldı. Yalçın, geçen 15 Eylül\'de otlaması için evinin bitişiğindeki tarlasına götürdüğü 5 yaşındaki erkek eşeğinin saldırısına uğradı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Yalçın\'ı altına alıp, sağ el orta parmağını ısararak koparan eşek, sol kolunu ve sırtını da yaraladı. Kanlar içinde kalan ve eşeğin altından güçlükle kurtulan Yalçın, akrabaları tarafından Fethiye Devlet Hastanesi\'nde götürülüp, tedaviye alındı. Sağ el orta parmağı doktorlar tarafından yerine dikilen Yalçın, taburcu edilip, evine gönderildi.

EŞEĞİN SAKİNLEŞECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOR

Akrabaları yardımıyla evinin önündeki tarlaya halatla sıkı sıkı bağladığı eşeğinin saldırganlığının devam ettiğini belirten Yalçın, \"Normal bir hayvan değil. yanına kim yaklaşsa saldırıyor. Bağlarken bile 3 kişi uğraşıyoruz. Çok eşek gördüm ancak böyle saldıranına ilk kez rastladım\" dedi. Korkudan yaklaşamadığı eşeğine su ve yem verirken elinden sopayı bırakmadığını vurgulayan Yalçın, \"Eşeğe sopa ile vurmuyorum. Saldırması durumunda korkutmak için tedbir amaçlı taşıyorum\" dedi.

\"EŞEK ÜZERİME SIÇRADI\"

Eşeği Yaka Mahallesi\'nde yaşayan Hüseyin Bıçak\'tan satın aldığını belirten Yalçın, yaşadığı o anları, \"Tarlaya otlatmak için götürdüğümde, ipini bağlamak için yere çömeldiğim sırada aniden saldırıp, üzerime sıçradı. Sağ elimle durdurmaya çalıştım. O anda parmağımı kaptı ve koparttı. Ayağa kalktım. Ancak beni tekrar yere yatırdı. Yularından tutup, uzaklaştırdım ve kendimi kurtardım. Hastanede kopan parmağım yerine dikildi. Ancak his kaybı var. Eski haline gelmesi için ameliyat olmam gerekiyor\" diye konuştu.

\"BAŞKA BİRİNİ ISIRACAK, BAŞIMA BELA OLACAK\"

Eşeği iade etmek istediğini ancak eski sahibinin kabul etmediğini öne süren Yalçın, şunları söyledi:

\"Eski sahibi, \'Eşek oyun oynar, ısırmaz\' demişti. Isırınca tekrar yanına gidip, eşeği iade etmek istedim. \'80 yaşındayım, bakamam. O zaman azlet, doğaya sal\' dedi. Doğaya salmaktan da korkuyorum. Eşek insan görünce saldırıyor. Başka birini ısıracak, başıma bela olacak diye azledemiyorum. Çaresiz bakıyoruz. Kuduz aşıları vuruluyorum. Hastanede kontrollerimiz devam ediyor. Eşeği veterinere göstereceğim. Kısırlaştırılırsa sakinleşebilirmiş. Son çare bu yolu deneyeceğiz.\"

Görüntü Dökümü

----------------------

-Eşref Yalçın ve eşeğinin görüntüsü

-Saldırgan eşeğin yakın plan görüntüleri

-Yalçın\'ın parmağındaki sargının eşekle birlikte görüntüsü

-Yalçın eşeğe sopayla yaklaşması

-Yalçın\'ın üzerine gelen eşekten hızla uzaklaşması

-Eşeğin anırmasından görüntü

-Eşref Yalçın ile röp.

-Yalçın\'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte görüntüsü

( Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

======================================================

4)EDİRNE\'DE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI SÜRÜYOR

EDİRNE\'de 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde rol aldıkları gerekçesiyle aralarında ordudan ihraç edilen 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı\'nın da bulunduğu 7\'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkemede emekli 5\'nci Kolordu Komutanı Alpaslan Erdoğan tanık olarak dinledi.

Edirne\'de 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan ve aralarında ordudan ihraç edilen 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı\'nın da bulunduğu 7\'si tutuklu 22 askerin yargılanmasına Edirne 2\'nci Ağır Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Hidayet Arı\'nın yanı sıra Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun, Ekrem Tekinaslan, İsmet Sezgin ve Kağan Kaya ile tutuksuz sanıkların bir kısmı katıldı.

Duruşmada emekli 5\'nci Kolordu Komutanı Alpaslan Erdoğan\'ın İstanbul\'dan SEGBİS sistemi ile tanık olarak ifadesi alındı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde izinli olduğunu ve televizyonlardan askeri hareketlilik gördüğünü anlatan Erdoğan, \"Anormallik fark edince Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Harekat Merkezi\'ni aradım. Telefona çıkan subay, üst düzey güvenlik önlemleri alındığını, bazı faaliyetler yürütüldüğünü, daha fazla konuşamayacağını söyleyerek kapattı. Bunun üzerine karargaha geçtim. Nöbetçi kolordu amirini arayarak bütün birliklerin derhal mesaiye gelmesini söyledim. Nöbetçi amir olan yarbayımız bana bir emir getirdi. \'Komutanım Yurtta Sulh Konseyinden bir mesaj geldi, sizin tayininiz çıkmış\' dedi. Korgeneral rütbesindekiler görevden alınmıştı.Kısa bir süre sonra bunun FETÖ/PDY\'nin bir işi olduğunu anladım. 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı’yı aradım ve personelin dışarı çıkmayacağını, bunun bir FETÖ darbesi olduğunu ifade ederek, \'Hiçbir birlik dışarı çıkmasın. Benim ve ordu komutanının verdiği sözlü emirler haricinde hiçbir emir uygulanmayacaktır\' şeklinde emir verdim. Sonrasında diğer komutanları da aradım. Saat 04.00’e kadar emre itaatsizlik ibaresi hissetmedim. Askerliğe yönelik işlemlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Saat 05.30 civarı Hidayet Arı’yı cep telefonundan aradım, cevap vermedi. Daha sonra askeri telefondan aradı ve savcılıktan çağırıldığını, bilgim olup olmadığını sordu. Bende \'eğer çağırılıyorsanız Ordu Komutanı’nın bilgisi vardır. Sivil kıyafetlerle gidebilirsiniz\' diye cevap verdim\" şeklinde konuştu.

Emekli 5\'nci Kolordu Komutanı Alpaslan Erdoğan\'ın ifadesinin ardından mahkeme heyeti bazı erleri tanık olarak dinledi. Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından duruşmayı yarına erteledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Cezaevi araçlarının gelişi

-Jandarma ekipleri

-Sanıkların içeri alınması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)-

========================================================

5)SEYİR HALİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL, YANDI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde seyir halinde alev alan otomobil kısa sürede küle döndü. Araç içerisinde 4 kişi ise alevler büyümeden inerek kurtuldu.

Çorlu\'da oturan Sefa Bıyıkoğlu, dün gece 59 TT 917 plakalı spor otomobiline üç arkadaşını alarak gezmeye çıktı. Otomobil Seymen Mahallesi\'ne geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otomobili yol kenarına çeken Bıyıkoğlu ve 3 arkadaşı inerken, alev alan araç yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangını söndürdü. Otomobil tamamen yanarak küle döndü. Otomobil sürücüsü Sefa Bıyıkoğlu, aracın motor kısmından duman çıktığını daha sonra ise bir anda yanmaya başladığını söyledi. Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

------------------------

-Yanan araçtan görüntü

-İtfaiyenin kontrolü

-Polis ve jandarma ekipleri

-Araçtan detay görüntüler

-İtfaiye aracı

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-



