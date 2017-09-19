DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TERMAL OTEL YAPACAĞIZ DİYE KİRALADIKLARI SUYU TESİS KURUP SATMAYA BAŞLADILAR

SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, 2014 yılında orman köylülerinin içme suyu ve tarımda kullandıkları Bıçkı Deresi suyunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bölgede yapılacak termal otele kiralanmasının ardından, dere suyunu kiralayan şirket suyu şişeleyip satmaya başladı. Bölge halkı, idare mahkemesinde açtıkları davanın sonucunu beklerken, bilirkişi, ruhsat sahası içerisinde izinsiz çalışma yapıldığı yönünde rapor verdi.

Büyükşehir Yasası\'ndan önce 2014 yılında Akyazı\'ya bağlı kırsal kesimindeki Küçücek ile Bıçkıdere Mahallesi\'nde oturanların içme ve tarım sulamada kullandıkları Bıçkı Deresi\'nin suyu, Çevre ve Şehiricilik Bakanlığı tarafından yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yapılacak termal otel için kiralandı. Bu kiralama kararı ardından otel için dereden su alma noktası oluşturuldu ve orman içerisinde yaklaşık 5 kilometre boru hattı döşendi. Bu arada bölge halkı durumu mahkemeye taşıdı. Mahkeme sürerken Bıçkı Deresi suyunu kiralayan şirket 2016 yılında Sakarya Valiliği\'nden izin alarak 24 kilometrelik çift boru hattından suyu Kuzuluk yolu üzerinden dolum tesislerine gitererek 2 bin 650 metrekarelik alana sahip dolum tesislerinde suyu şişeleyip satmaya başladı.

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEGİZ

Akyazı’ya bağlı Küçücek ile Bıçkıdere Mahallesi\'nde oturanlar kendileri için hayati önem arz eden derelerine ellerinden alarak \'Doğal mineralli su\' ruhsatı bulunan EMSEY Termal Enerji Gıda Sağlık İçecek ve Turizm San. Tic. A.Ş. tarafından şişelenip satılmasıyla ilgili başlattıkları mücadeleyi yargıda sürdürüyor.

Küçücek ile Bıçkıdere Mahallesi sakinleri Bıçkı Deresi\'ndeki suyun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, \"Şirket ana kaynak civarında ne kadar su gözeneği bulduysa (32 adet su gözeneği) tamamını boruları döşeyerek ve bir yerde toplayarak şişeleyip satıyor. Bizim kullanmamız için, hiç su bırakmadılar\" diye tepki gösterdi.

\'SU DOĞAL MİNERALLİ DEĞİL\'

Firmanin elinde bulunan ruhsatında ana kaynaktan almak istediği suyun doğal minareli su olarak gösterildiği, bu suyu yapacağını taahhüt ettiği termal otelde kullanacağını söylemesine rağmen, suyun doğal minareli su olmadığının bilirkişi raporu ile kanıtlandığını, taahhüt ettikleri oteli yapmadıklarını söyleyen Küçücek ve Bıçkıdere Mahalle sakinleri, \"Bizden izinsiz ve kaçak olarak aldıkları suyu \'NAKSU Doğal Minareli Su\' adıyla Sefam Turizm Gida Organizasyon Ve Işletmecilik Ticaret Limited Şirketi firması tarafından piyasaya satıldığını bu durumun bile ruhsatın iptalini gerektirdiğini, ancak irişimlerine rağmen ruhsat iptalini gerçekleştiremediklerini söyledi.

DERNEK KURDULAR

Aynı suyu kullanan Bıçkıdere ve Küçücek Mahalle sakinleri, Bıçkıdere Havzası Doğal Yaşamı Koruma adı altında bir dernek kurarak haklarını kurdukları bu dernek vasıtasıyla aramaya başladılar. Kurulan bu derneğe aynı içme suyundan yararlanan Salihiye ve Ahmediye Mahalle sakinleri de dernek üyelik kayıtlarını yaptırarak destek verdi.

SASKİ VE ORMAN İŞLETMESİ MÜDAHİL OLDU

\"Ruhsatım var\" diyerek su gözeneklerine de el koyan ve borularla deposuna aktaran firma ile ilgili olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) \'İçme suyuna zarar vermek ve hakkı olmayan suyu kullanmak\', Orman İşletmesi de \'izinsiz olarak ormanda yol açmak ve yine izinsiz ağaç kesmekten\' dolayı davaya müdahil oldu. Bölge sakinleri İdari yönden yaptıkları tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine 2015 yılında Sakarya Bölge İdare Mahkemesi\'nde ruhsatın iptali davası açtıklarını söyledi. Bunun yanı sıra, 2016 yılında da savcılık şikayetine bağlı olarak Akyazı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde çevreyi kirletme, imar kirliliğine neden olma, hakkı olmayan yere tecavüz etme gibi hususlar nedeniyle dava açtı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE RUHSAT DIŞINA ÇIKILMIŞ

Mahkemeler tarafından tayin edilen bilirkişilerin hazırladıkları raporda; Su alan şirketin ruhsat sahası içinde izinsiz olarak kaynak suyu gözlerini sahiplenmiş, bu suları toplamak için borular döşemiş, betonarme bina yapmış, yol açmış, ağaç devirmiş, (ağaçlar hayatiyetini kaybetmiş) orman arazisi ve dere yataklarına zarar vermiştir. İzin verilirken yasa ve yönetmeliklerle konulan şartların dışına çıkmıştır. Bu şekilde havzadaki ekolojik dengeye, havzada yaşayan halka olumsuz etki ortaya çıkmıştır. Bu yasa ve yönetmelik dışı faaliyetlerin durdurulması ve ruhsatın iptal edilmesi gerekmektedir görüşlerine yer verildi.

Küçücek Belediyesi Başkanı Yaşar Akgün, Küçücek Mahalle sakinlerinden İbrahim Baykan ve eski Bıçkıdere Mahalle Muhtarı Talat Aşan ortak şu açıklamayı yaptı:

\"Zengin su yatağımız yok. Bıçkıdere suyu iki mahalleye zar zor yetmektedir. Birkaç yıl sonra ise yetmeyecek hale gelecektir. Hal böyleyken EMSEY firmasının elinde ruhsatı var diyerek suyumuza el koymasına asla izin vermeyiz ve göz yummayız. Biz bu suyu mahalle sakinlerimize ulaştırabilmek için neler çektiğimizi bir biz bir de yüce mevlamız bilir. Hakkımızı hiç kimseye yedirmemeye kararlıyız. Hakkımızı yasal yollardan arıyoruz ve açtığımız davaların lehimizde sonuçlanacağına olan inancımızı da muhafaza ediyoruz. Bu konu öyle bir duruma geldi ki inanın mızrak çuvala sığmıyor artık.\"

Görüntü Dökümü

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-Bıçkı deresi önünde toplanan mahalle sakinleri

-Açıklamalar

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER -Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

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2)BURSA\'DA ULUSLARARASI FUHUŞ SİTESİNDEN MÜŞTERİ BULAN 4 YABANCI UYRUKLU KADIN YAKALANDI

BURSA polisi, uluslararası bir fuhuş sitesi üzerinden müşteri bulan 3 Ukraynalı ve 1 Rus hayat kadını yakaladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Türkiye\'ye Ukrayna ve Rusya\'dan gelen hayat kadınlarının uluslararası bir fuhuş sitesi üzerinden ilan vererek Bursa\'da müşteri bulduklarını, müşterilerle Whatsapp\'tan iletişime geçtiklerini belirledi. Adresleri belirlenen 1 Rus, 3 Ukrayna uyruklu hayat kadını, ekiplerin yaptığı operasyonla yakalandı. Yakalanan hayat kadınları gözaltına alınarak emniyete götürülürken, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

Görüntü Dökümü

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- Kadınların emniyete girişi

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

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3)ENGELLİ KIZINI, KOLTUKLA GEZDİRİYOR

ÇORUM’da 50 yaşındaki Öznur T., 14 yaşındaki engelli kızını sokakta koltukla gezdiriyor.

Çorum’da hem zihinsel hem de fiziksel engelli olan N.E.’nin ulaşımını annesi evindeki tekli koltuğun altına teker koyarak sağlıyor. Çorum\'un cadde ve sokaklarında tekerlekli sandalye yerine koltukla gezen N.E.\'nin bu durumunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bir süre önce eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Öznur T., Valilik desteğini de kabul etmiyor. Valilik tarafından temin edilen akülü aracı kabul etmeyen anne kızını tek kişilik koltukla kentin cadde ve sokaklarında gezdiriyor. 2 çocuk annesi kadın, sadece devletten kızı için bakım parası alıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Öznur T’nin engelli kızını cadde ortasında koltukla gezdirmesi

-Yardım etmeye çalışanlara tepkisi

- Detaylar

(SÜRE: 2 -BOYUT 1 40 MB)

Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

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4)EKMEKLERİNİ MANGAL KÖMÜRÜ YAPARAK KAZANIYORLAR

KONYA\'nın Hadim İlçesi\'ne, Mardin ve Kahramanmaraş\'dan gelen aileler, ormanlık alandan topladıkları meşe odunlarını, üstünü toprakla kapatarak oluşturdukları ocakta yakıp, mangal kömürü haline getiriyor. Yaz boyunca ekmeklerini meşe odununu kömür yaparak sağlayan aileler, kış ayları yaklaştığında ise tekrar memleketlerine dönüyor.

Toros Dağları eteklerinde bulunan Hadim İlçesi\'ne yaz sezonunda Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye\'den gelen aileler, meşe odunlarını toplayıp, onlardan mangal kömürü yapıyor. Orman Bölge Müdürlüğü, ömrünü tamamlamış ve kurumak üzere olan meşe ağaçlarını ihale usulüyle yüklenici bir firmaya veriyor. Firmada, uzmanlar tarafından belirlenen ağaçların toplanıp kömür haline getirilme işini ailelere yaptırıyor. Memleketlerinden göç edip Hadim\'e gelen ve çadırda yaşam süren aileler de, çoluk çocuk önce belirlenen meşe ağaçlarını kesip, traktörle çadırın bulunduğu Çakıllı Seke Mevkii\'ne getiriyor. Ardından odunları parçalara ayırıp istifliyor. İstiflenen odunların üstü toprakla örtülerek ocak haline getiriliyor ve ortasındaki boşluktan ateş yakılıyor. Bu ateş, gece ve gündüz aile bireyleri tarafından sürekli kontrol ediliyor ve yaklaşık 20 gün yanıyor. Ateş tamamen söndükten sonra odunlar, mangal kömürüne dönüşmüş oluyor.

Kahramanmaraş\'ın Elbistan İlçesi\'nden ailesiyle birlikte gelen Ali Tosun, \"Bizler her yıl ailecek gelip meşe odunundan mangal kömürü yapıyoruz. Eşim, oğlum ve gelinim burada birlikte çalışıyoruz. Sezon başında 8 aile vardık. Şimdi 3 aile kaldık. Onlar, işlerini bitirip memleketlerine döndüler. Biz de işimiz bittikten sonra memleketimize döneceğiz\" dedi.

Her ailenin şirketle anlaştığı miktarda kömür yapıp işini sonlandırdığını belirten Ali Tosun, \"Bizler yıllardır bu işle uğraşıyoruz. Bu yıl bu bölgeyiz. Belki önümüzdeki yıllarda farklı bölgelerde oluruz. Aile bireyleri olarak hepimiz çalışarak ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Kazancımızda yaptığımız kömür miktarına göre değişiyor. Ortalama kişi başı yevmiyemiz 50 ila 60 liraya geliyor. Yazın kazandığımız parayla da kışın geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz\" dedi.

(Görüntü Dökümü

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- Odunların getirilmesi

- Ocağın ateşinin karıştırılması

- Ailelerin çalısmasından ve ailelerden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Cengiz ÖZCAN HADİM KONYA DHA))

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5)ESKİŞEHİR\'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ 16 KİŞİ ADLİYEDE

ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan aralarında memur, öğretmen, işçi ve esnafın bulunduğu 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik geçen 14 Eylül\'de Eskişehir kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Götürüldükleri KOM Şubesi\'nde sorgulamaları tamamlanan FETÖ şüphelisi 16 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmelerinden çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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6)ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

BURSA\'da 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sabah saat 08.00\'de merkez Osmangazi İlçesi Hacıilyas Mahallesi Dinç Sokak\'ta 6 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Sabah saatlerinde işe giden Erdal Sarı\'nın oturduğu çatı katında, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, paniğe neden oldu. Sarı\'nın komşuları yangnı itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen 3 itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken, olay sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturmaya başlandı.

Görüntü dökümü:

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Dumanların yükselmesi

İtfaiyenin gelişi

Yangna müdahale

Detaylar

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

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7)GAZİLER İLGİ BEKLİYOR

MANİSA\'da, 19 Eylül Gaziler günü sebebiyle düzenlenen törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Şener Tarım, gazi ve yakınlarının gereken ilgiyi görmediğinden yakındı.

19 Eylül Gaziler Günü Manisa\'da düzenlenen törenle kutlandı. Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Mili Egemenlik Anıtı\'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, daire müdürleri, şehit ve gazi dernekleri ile öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Şener Tarım yaptı. Gazilik unvanının kendilerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ten miras olduğunu dile getiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Şener Tarım, kendilerine bırakılan kutsal mirasa sahip çıktıklarını, ancak kendilerine sahip çıkılmadığını iddia etti. Tarım, \"Kore ve Kıbrıs\'ta savaşarak gazi olanların sayısı 59 bindir. Bugün hayatta olanlanların sayısı ise 29 bin civarında olup, Kıbrıs gazileri 65-70, Kore Gazileri ise 85-90 yaşları arasındadır. Üzülerek şunu ifade etmek istiyorum ki hayatta olan gazilerimize gösterilen ilgi ve ahde vefa yetersizdir. Gazilerimizin taşıdıkları onura yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri hak ettikleri imkan ve şartlara kavuşturulmaları konusunda sorunlarımızın çözümünü bekliyoruz\" dedi.

Milli Egemenlik Anıtı\'ndaki çelenk sunma törenin ardından Vali Güvençer başta olmak üzere beraberindeki protokol üyeleri şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti.

Görüntü dökümü:

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-Çelenk sunma töreninden detay görüntüler,

-Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Şener Tarım\'ın konuşması.

Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA,(DHA)