DHA YURT BÜLTENİ-3

1)MEHMETÇİK\'TEN IRAK SINIRINDA TATBİKAT



IRAK\'taki Bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül\'de yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumuna kısa süre kalırken, Türk Silahlı Kuvvetleri bu sabah Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında tatbikat başlattı. TIR parkı karşısında bulunan arazide yapılan tatbikata büyük bölümü tank olmak üzere yaklaşık 100 askeri araç katılıyor.

Genelkurmay Başkanlığı, bu sabah Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığını, tatbikat ile eş zamanlı olarak sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam edildiği bildirildi. Tatbikat Silopi ile 15 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkının karşısında bulunan arazide yapılıyor. Tatbikita büyük çoğunluğu tank olmak üzere yaklaşık 100 askeri araç katılıyor. Habur Sınır Kapısı\'na 7 kilometre uzaklıkta bulunan Hac Konaklama Tesisleri\'nde konuşlandırılan askeri araçlar sabah erken saatlerinde araziye çıkarak tatbikata başladı. Obüs topları, 4\'lü füze ramplaranı taşıyan araçların da katıldığı tatbikat nedeniyle Silopi-Habur yolunun bir şeridi askeri hareketlilik nedeniyle kapatıldı. Askerlerin tatbikatı Drone kullanılarak alınan görüntüleri tatbikat merkezine aktardıkları görüldü. Tankların sürekli manevra yaptığı tatbikat sürüyor.

1 YIL ÖNCE ANKARA\'DAN GETİRİLEN TANKLAR TATBİKATA KATILDI

Silopi ile Habur sınır kapısı arasındaki TIR parkının karşısında bulunan arazide yapılan tatbikata geçen yılın Kasım ayında Ankara\'daki 28\'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'ndan bölgeye gönderilen ve Hac Konaklama Tesisi\'nde konuşlandırılan tanklar da kullanılıyor.

2)NİĞDE\'DE OKULUN ÖĞRENCİ AZLIĞINDAN KAPATILMASINA TEPKİ

İZMİRLİ hayırsever Necla Filibeli tarafından 2007 yılında Niğde merkeze bağlı Kızılören Köyü\'ne yaptırılan ve annesinin adını taşıyan Kızılören Rebia Filibeli Ortaokulu, öğrenci azlığı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatılma kararı aldı. Öğrenci velileri karara tepki göstererek, gerekirse çocuklarını okula göndermeyeceklerini söyledi.

Tepki için okul önünde toplanan köy sakinleri ve öğrencilere CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de destek verdi. Kızılören Köy Muhtarı Hacı Göktekin, okulun öğrenci sayısının 40\'ın altında olduğu için kapatıldığını belirterek, \"Okul açıldığı günden bu yana 25 öğrenci eğitim görüyor. Şimdi neden kapatılıyor anlamış değiliz. Çocuklarımızı başka okula göndermek istemiyoruz. Çocuklarımız dışarıya gitmek istemiyor\" dedi. Kadın veliler ise her türlü cezaya razı olduklarını okullarının kapatılması durumunda çocuklarını başka bir okula göndermeyeceklerini söyledi.

KAPATILAN OKULLAR HARAP OLUYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise okulun kapatılmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:\"Hayırsever Necla Filibeli, annesi Rebia Filibeli adına yaptırdığı dönemde Niğde\'ye 6 okul yaptırdı. Okulun yapılış tarihi 2007. Daha yeni bir okul her şeyi var. Hiçbir sorunu yok. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde televizyonlarda dedi ki, \'Biz 70 kişilik sınıflarda okumuştuk. Bundan sonra çocuklarımız 30 kişilik sınıflarda okuyacak.\' Burada 25 tane öğrenci varken söylediğine uyarken bu köyün okulu neden kapatılıyor. Bunun bir açıklaması yok. Niğde\'nin bir çok yerinde kapatılan 25 tane okulumuz harap oldu. Bu milli servet.\"

========================================================

3)İMAM VE ÖĞRETMENLER, MAAŞLARIYLA OKUL ONARIYOR

BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'nde, öğretmen ve imamlardan oluşan eğitim gönüllüsü bir grup, maaşlarından arttırdıkları para ile tamir gereken okullarda onarım yapıyor.

Okulların açılmasıyla birlikte okullarda bulunan eksiklikleri gidermek için bir araya gelen öğretmen ve 1 imamdan oluşan eğitim gönüllüleri, ilçeye bağlı köy okullarını gezerek onarılması gereken, demir doğrama, boya, badana, elektrik ve fayansları onarıyor. Karlıova Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Sevim ve ilçeye bağlı diğer okullarda görevli öğretmenler; İlhan Zeytin, Sait Kızılboğa, Ömer İnak, Enes Kılıç, Enes Çolak ile ilçeye bağlı Pasaj Cami imamı Ahmedi Bas, kendi paralarıyla önce bir kaynak makinası alarak ilçeye bağlı köy okullarında bulunan eksiklikleri kendi maaşlarından aldıkları malzemelerle tamirat yapıyor. Bir hafta boyunca köy köy gezen eğitim gönüllerinden oluşan gurup, bazı okulların kaynak işlerini, bazı okulların ise inşaat işlerini yapıyor. Elektrik, boya-badana, fayans ve kaynak işlerini yapan eğitim gönüllüleri, bazı hayırseverlerin verdiği paralarla da bu okulların ihtiyaç malzemelerini aldı.

Karlıova Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Sevim, oluşturdukları gönüllü ekiple birlikte, her şeyi devletten beklemeden, okullarda eksikliği görülen her türlü tadilat ve anırımı yaptıklarını belirterek, \"Biz kendimizce bir gurup eğitim gönüllüsü oluşturup, ilçeye bağlı bazı okullardaki eksiklikleri kendi imkanlarımızca çözmeye başladık. Her şeyi devletten beklemek yanlış diyerek başlattığımız bu projede her geçen gün başka arkadaşlarımız da katılarak, gün be gün sayımız ve onarım yapacağımız okul sayısı da arttı. Eğitim sadece bilgiyi öğretmek değil. Gerekirse bazı zamanlarda köy okullarımızda zorlukla okuyan öğrencilerimizin daha sağlıklı koşullarda eğitim görmeleri için kendimizce bazı fedakarlıklara girdik. En ucra köyümüze bile giderek orada ne gerekiyorsa o işleri yapacağız. İlçemizdeki iklim şartları zor ve çetin geçtiği aylarda çocuklarımızın üşümemeleri için okulları onarıyoruz. Gittiğimiz bazı köylerde yaşayan vatandaşlar da bize yardım ediyor. Bu uygulama ile iyiliğe öncülük etmiş olduk. Belki bu vesile ile iyiliğin yaygınlaşmasına da katkı etmiş oluruz. Eğitim sadece kitapları ezbeklemek değil. Eğitim hayatın her alanında olması gerekir. Son olarak Sakaören Köyü\'ndeki okulun dış duvarının demir korkuluklarını tamamiyle kendi imkanlarımızla onardık. Okulun iç badanasını yaparak, kırılan fayansları değiştirdik\" dedi.

4)ÜÇÜZ KIZ KARDEŞLERİN OKUL HEYECANI

TOKAT\'ta 6 yaşındaki tek yumurta üçüzü kız kardeşler Ceren, Cemre ve Ceyda İşler ilkokula başlamanın heyecanını yaşadı.Kent merkezinde Çay Mahallesi\'nde ikamet eden 26 yaşındaki tekstil işçisi Mustafa İşler ile 26 yaşındaki Şule İşler çiftinin tek yumurta ve 7 aylık olarak dünyaya gelen üçüz kızları Ceren, Cemre ve Ceyda İşler kentte eğitim veren Gazipaşa İlkokulu 1\'nci sınıfına başladı. Üçüzler sabah saatlerinde anneleri tarafından okula götürüldü. 1-B sınıfında sınıfında aynı sırada birlikte oturan üçüzler okula başladıkları için mutlu olduklarını söylediler.

Anne Şule İşler, 7 aylık olarak dünyaya gelen üçüz bebeklerinin zorlu süreci atlatarak 6 yaşına girdiklerini ve okula başladıklarını ifade ederek, \"Bugün kızlarımın ilk okul günü, çok heyecanlıyız. Çok zor büyüdüler. Masrafları için okul müdürümüze rica ettim. Okul formalarını karşıladı. Kırtasiye malzemelerini alamadım henüz, yine eksikleri var. 3 Çocuk olduğu için masrafları karşılamada zorluk çekiyoruz\" dedi.

5)KÖPEK, KEDİ YAVRUSUNU EMZİRİYOR

MUĞLA\'nın merkez ilçesi Menteşe\'de, \'Bihter\' adlı 7 yaşındaki köpek, annesi tarafından terk edilen ve \'Şirin\' adı verilen yavru kediyi hem emziriyor, hem annelik yapıyor.

Menteşe ilçesinin Yerkesik Mahallesi\'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ayhan Berberoğlu (58), kızı Zeliha Berberoğlu\'nun Bodrum İlçesi\'nden yavruyken getirdiği terrier cinsi köpeğe \'Bihter\' adını verdi. Şu an 7 yaşında olan Bihter, Berberoğlu ailesinin evlerini korurken, mahallenin de maskotu haline geldi. Sevimli köpek, annesi tarafından terkedilmiş bir yavru kediyi yuvasına getirdi. Olaya anlam veremeyen Ayhan Berberoğlu, köpeğinin kediyi emzirmeye başlamasıyla şaşkına döndü.

Eşi Şahizer Berberoğlu ve kızı Zeliha Berberoğlu ile görüşerek kediyi sahiplendiklerini ve \'Şirin\' ismini verdiklerini belirten Ayhan Berberoğlu, \"Köpeğim benim için çok değerli. Onun sevdiği bir kediyi de sahiplendim. Annesi tarafından terkedilen kediyi getirerek onu emzirerek hayata döndürdü. İkisi hem arkadaş hem de anne ve evlat oldu. Birbirlerini yalıyorlar, beraber oynuyorlar. Köpeğim günde üç defa yavru kediyi emziriyor. Kediye bir kimlik kartı çıkartacağım. Buradan gelip geçen vatandaşlar dışarıda köpeğin kediyi emzirdiğini görünce telefonlarıyla görüntü çekiyorlar. Bihter, kediyi sevmek için yaklaşan biri olunca kıskanıyor ve havlıyor. Ben de onlar da mutlu, daha ne isteyeyim\" dedi.

6)VAN\'DA TEZEKLERİN ARASINDA 92 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'ın Özalp İlçesi\'nde, kamyonette yapılan aramada tezeklerin arasına gizlenmiş 92 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Van Jandarma Komutanlığı, bugün açılan okulların önlerinde zehir tacirlerine fırsat vermemek için denetimlerini sıklaştırdı. Okul bölgelerinde torbacılar tarafından öğrencilere satılmak amacıyla kırsal alandan Van kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle riskli bölgelerde sıkı kontreller yapıyor. Özalp İlçesi\'nde dün yapılan yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelenilen bir kamyonet, durdurularak arama yapıldı. Özel eğitimli \'Rakip\' adlı köpeğin de kullanıldığı aramalarda, aracın bagajındaki tezeklerin altına gizlenmiş 92 kilo eroin ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

7)UKRAYNALI ÇİFTTEN, ÇALINAN EŞYALARINI BULAN POLİSE ÖVGÜ

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki plajda Ukraynalı turist çiftin çantasını çalarak kaçan 22 yaşındaki R.D. (Ramazan Diner), polis tarafından yakalandı. Ukraynalı çift, içindeki eşyalarla birlikte çantalarını teslim eden polise övgü dolu sözlerle teşekkür etti. Olay, dün (pazar) akşam, İçmeler Mahallesi\'ndeki halk plajında meydana geldi. Ukraynalı ekonomist 32 yaşındaki Valode Viktovie ve 35 yaşındaki Maria Viktovie çifti plajda dolaşırken, çantalarını ve üzerlerindeki elbiseleri çıkartarak denize girdi. Turist çift, kendilerini izleyen bir kişiden habersiz yüzmeye başladı. Maria Viktovie, eşyalarının yanında biri olduğunu fark ederek bağırmaya başladı. Çantayı alan hırsız, hızlı adımlarla plajdan uzaklaşarak gözden kayboldu. İhbar üzerine plaja gelen polis, çalışma yaptı. Plaja gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Maria Viktovie\'ten şüphelinin eşkalini aldı. Sivil polis ekipleri bir saat süren arama sonucu eşkale uyan bir kişiyi; 300 metre mesafede bir bankta yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, turist çifte ait çeşitli eşyalar çıktı. Çevresinde yapılan aramada çalınan çantanın bir aracın altına atılmış halde buldu.

YAŞININ İKİ KATI SABIKAYA SAHİP

Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi\'ne getirilen şüphelinin yapılan kimlik incelemesinde 22 yaşındaki Ramazan D. olduğu tespit edildi. Ramazan D.\'nin sicil kaydı incelemesinde Bodrum İlçesi\'nde 2 işyeri hırsızlığı, Marmaris\'te 2 işyeri hırsızlığı ve Milas İlçesi\'nde adam öldürmeye teşebbüs ile bir işyeri hırsızlığı suçundan aranması olduğu tespit edildi. Poliste gasp, yağma, ev ile iş yeri hırsızlığı, kasten adam yaralama gibi suçlardan 51 tane kaydı bulunan Ramazan D., verdiği ifadesinde üzerine atılan hırsızlık suçunu itiraf etti. Poliste İşlemleri tamamlanan Ramazan D. gözaltına alındı.

TURİST ÇİFT POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ

İçinde iki adet cep telefonu, bir miktar para, gümüş kolye, makyaj malzemeleri bulunan çanta Maria Viktovie\'ye teslim edildi. Çantaya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Maria Viktovie, \"Bizler eşyalarımızın bulunabileceğine dair bir ihtimal vermiyorduk. Türk polisi bir anda olayı aydınlatıp, çözüme kavuşturması mutlu etti. Kısa sürede hırsızı ve eşyalarımızı bulan polise minnettarlığımızı sunuyoruz\" dedi. Valode Viktovie ise, \"Türk polisi mükemmel, teşekkür ederim\" dedi. Eşyalarını teslim alan Ukraynalı çift, polislerle tokalaşarak yüzlerinde tebessümle kaldıkları otele gitti. Ramazan D.\'nin ise işlemleri ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

8)MUĞLA TURİZMİNDE HEDEF PAZAR; HİNDİSTAN

MUĞLA\'nın turizm çeşitliliğini Hindistan pazarında tanıtmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Hindistan Seyahat Acentaları Federasyonu\'nun (TAFİ) 27-29 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği kongre Dalaman\'da yapılacak.

TAFİ Yönetim Kurulu Üyeleri, 2 yılda bir gerçekleşen olağan kongrelerinin, Dalaman-Ortaca-Köyceğiz Turizm Birliği (DOKTOB) ve Türk-Hindistan Turizm Konseyi (TITC ) işbirliği ile Dalaman Hilton Otel\'de yapılmasına ve Hindistan için yeni destinasyon olarak Muğla ilinin tanıtılmasına karar verdi. TAFİ\'nin 650 aktif üyesi 27-29 Ekim tarihleri arasında kongre için Muğla\'da olacak. Kongre öncesi Kuşadası-Bodrum, Marmaris gezilecek. Kongre sırasında, Dalaman-Ortaca-Dalyan-Köyceğiz ve Fethiye tanıtımları yapılarak, Hintli grup bölgede misafir edilecek. Kongre sonrasında da Muğla\'nın yanı sıra, Antalya-Pamukkale-Konya, Kapadokya ve İstanbul destinasyonlarında da tanıtımlar gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili olarak Ortaca İlçesi Sarıgerme Mahallesi\'ndeki Sarıgerme Hilton\'da bir toplantı yapıldı. Toplantıya, Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP\'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, CHP\'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Türk Hindistan Turizm Konseyi Başkanı Emin Çakmak, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur ile Hindistan Seyahat Acentaları Federasyonu yetkilileri katıldı. Turizm sektöründe yeni pazar arayışı çalışmaları kapsamında Turizm Bakanlığı\'nın öncülüğünde geçen yıldan bu yana Hindistan pazarı için, Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu ile yoğun görüşmeler yapıldığını hatırlatan Muğla Valisi Esengül Civelek, \"Bu yoğun çalışmalar sonucunda TAFİ 11\'nci olağan genel kurullarını ilimizde yapmaya karar verdi. Hindistan ve ülkemiz arasındaki kültür ve turizm alanındaki işbirliği geliştirilecek\" dedi.

TURİZM 12 AYA YAYILACAK

Muğla\'da turizmin 12 aya yayılması açısından bu işbirliğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Çin ve Afrika\'da da bir turizm hareketi ve destinasyonu yaratmanın faydalı olacağını dile getirdi. Hindistan\'ın büyük turizm acenteleri ve firmaları ile görüştükten sonra Muğla\'ya davet ettiklerini anlatan DOKTOB Başkanı Yücel Okutur ise, \"Buraya gelen kişiler ülkemizi tanıdıktan sonra ülkemizin ne kadar mükemmel olduğunu gördüler. Biz sayın Başbakanımız ve Turizm Bakanımız ile görüşmede Hindistan\'ı anlattık, çok büyük ilgi gösterdiler ve Cumhurbaşkanımıza bu konuları ileteceklerini anlattılar. Hindistan\'daki tatilciler bizim turizm sezonumuzun bitme noktasında seyahate çıkıyor. Bu demek oluyor ki 12 aya ya da 9-10 aya çıkabilecek bir sezona ulaşabileceğiz\" dedi.

HİNDİSTAN DÜĞÜNLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPILACAK

Türk Hindistan Turizm Konseyi Başkanı Emin Çakmak da Hindistan pazarının tüm dünyanın ilgisini çeken bir pazar olduğunu belirterek, \"Türk Hindistan Turizm Konseyi olarak 2006 yılından bu yana yüzlerce basın mensubu, yüzlerce seyahat acentesini Türkiye\'nin birçok bölgesini ağırladık. Ancak bölge o dönemlerde çok yoğun Avrupalı turist aldığı için Hint pazarı ile çok fazla yakından ilgilenmediler. Avrupa\'dan yavaşlayan turist akışı ile birlikte en önemli pazarlardan biri Hindistan diğeri Çin oldu. Turizm Bakanımız, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız turizm ile ilgili her konuşmasına mutlaka bu iki pazara değiniyorlar. 24 Ekim itibariyle 22 milyon Hint turistin yurt dışına gönderilmesinde vesile olan 650 aktif acenteyi bölgemizde ağırlamış olacağız. Ekim ayında 150 kişilik Hint düğünü yapılacak. Hint pazarı bir deniz ,güneş pazarı değil. Hint pazarı bölge ekonomisine gerçek anlamda katkı sağlayacak bir pazar. Hint turizmi alışverişi, eğlenceyi, yemek yemeyi seven, kültürel ve tarihsel bölgeleri ziyaret eden bir profildir. Geldiği zaman Türkiye\'de 7-15 gün arası kalan bir aile ziyaretinden bahsediyoruz. Hindistan pazarı, dünya sinema turizminin de en önemli pazarı. Hollywood\'dan bile daha fazla film yapım endüstrisine sahip bir Bollywood endüstrisi var. Düğünlerini yurt dışında yapan bir kültürü var. Bugüne kadar onlarcasını Bodrum, Antalya, İstanbul\'da yaptığımız milyonlarca dolarlık Hint turizmi pazarı var. Ayrıca toplantı ve konferanslarını gerçekleştiren çok büyük firmalar var. 50-1500 kişiye kadar hareketliliğe neden olan büyük bir ekonomiden bahsediyoruz\" diye konuştu.

\"ÜLKELER HİNDİSTAN PAZARININ PEŞİNDE\"

Toplantıda son olarak açıklama yapan TAFI Başkanı Praveen Chugh, ekim ayında Muğla\'ya gelecekleri için büyük heyecan duyduklarını anlattı. Her yıl 30 milyon kişinin yurt dışına seyahat ettiğini söyleyen Chugh, \"2 yıl önce 300 uçuş yapan uçağımız vardı ve şu an da 700 uçuş yapan uçağımız var. Önümüzdeki yıl bu sayı 900\'e ulaşmış olacak ve önümüzdeki 5 yıl içinde de 2 bin uçuşa ulaşacağız. Bu hızlı büyüme ve gelişme bütün dünyanın dikkatini çekti ve tüm dünya ülkeleri bu büyümeden pay almak için yarışır durumda. Buraya yaptığımız 3 seyahatte, Hint pazarına bu bölgenin tamamen uyum sağladığını gördük. Şundan da çok eminiz ki vatandaşlarımız Türk misafirperverliği ile ağırlanacak\" dedi.

