DHA YURT BÜLTENİ-3

1)GAZİANTEP\'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ndeki üs bölgesine PKK\'lı teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan piyade sözleşmeli er İbrahim Halil Çetinkaya, tedavi gördüğü GATA\'da kurtarılamayarak şehit oldu. Çetinkaya\'nın şehadet haberi, Gaziantep\'teki ailesini yasa boğdu.

Sözleşmeli er olan ve Irak sınırındaki Şemdinli\'deki üs bölgesinde görev yapan İbrahim Halil Çetinkaya, geçen pazar günü sınırın Irak tarafından PKK\'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda yaralandı. İlk müdahalesinin ardından GATA\'ya sevk edilen Çetinkaya, dün gece doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit düştü. Gaziantep\'te yaşayan yakınlarını yasa boğan şehit Çetinkaya, bugün ikinci vakti düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

GAZİANTEP, (DHA) -

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2)POLİSİN DURDURDUĞU OTOMOBİLE MİNİBÜS ÇARPTI, YANGIN ÇIKTI: 2 ÖLÜ

ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde gece uygulama noktasından kaçtıktan kısa süre sonra durdurulan otomobil sürücüsünü polis sorguya aldı. Bu sırada park halindeki otomobile arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu yangın çıktı. Alevlerin sardığı otomobilden çıkamayan kimliği belirsiz 2 kişi yanarak yaşamını yitirdi.Manavgat\'tan Antalya istikametine giden İsmail T.\'nin kullandığı 07 AHF 22 plakalı otomobil iddiaya göre, D-400 karayolu Serik sanayi kavşağında uygulama yapan polisin \'dur\' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polisin plakasını anons ettiği otomobil kısa süre sonra başka bir ekip tarafından aynı karayolu üzerindeki Serik\'e bağlı Cumalı Mahallesi\'nde durduruldu.

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Aracı park eden sürücü İsmail T., polis tarafından sorgulanırken, saat 03.00 sıralarında karayolunda seyreden İsa Ç.\'nin kullandığı 07 C 32663 plakalı minibüs İsmail T.\'nin park halindeki otomobiline arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın tüm aracı sararken, otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi alevlerin arasında kaldı ve çıkmayı başaramadı.

YANARAK ÖLDÜLER

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında araç tamamen yandı. Yapılan incelemede arka koltukta oturan ve kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen 2 kişinin cenazesi savcının incelemesi sonrası otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Polis sürücüler İsmail T. ile İsa Ç.\'yi gözaltına aldı.

Yanarak ölen 2 kişinin Suriye uyruklu olduğu, Gaziantep\'ten Antalya\'ya geldiği ve Manavgat\'ta İsmail T.\'nin aracına bindikleri iddia edildi.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan araçların otoparkta görüntüleri

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

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3)PKK\'LI TERÖRİST, SAHTE KİMLİKLE UÇAĞA BİNMEK İSTERKEN YAKALANDI



ADANA\'da terör örgütü PKK\'nın gençlik yapılanması içinde yer alarak silahlı terör örgütü suçlamasıyla aranan 20 yaşındaki Sipan S., sahte kimlikle uçağa binmek isterken yakalandı.

Kuzey Irak\'ta askeri ve siyasi eğitim alarak Adana\'ya geldiği saptanan Sipan S.\'yi takibe alan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, havayoluyla yurtdışına gideceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polisler, Sipan S.\'yi Adana Havalimanı\'nda sahte kimlikle uçağa binmek isterken yakaladı. Terör örgütü PKK\'nın gençlik yapılanması içinde yer aldığı, kentteki korsan gösterileri organize ettiği bildirilen Sipan S., Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gazetecilerin \'Neden gözaltına alındın?\' sorusuna, \"Sizi ilgilendirmez\" yanıtı veren Sipan S., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)-

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4) FUAR ÖNCESİ ÇOBAN ATEŞİ

AFYONKARAHİSAR Hayvancılık, Süt ve Et Teknolojileri, Çiftlik Ekipmanları ve Canlı Hayvan Irkları Fuarı açılışı için çoban ateşi yakıldı. Anıt Park\'ta gerçekleştirilen çoban ateşi yakma programına Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Arap, Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi ve çeşitli yerlerden gelen çobanlar katıldı. Ateş yakılmadan önce çobanlarla sohbet eden Vali Tutulmaz, kepenek çeşitleri hakkında şakalaştı. Çoban ateşinin yakılmasının ardından kısa bir konuşma yapan Vali Tutulmaz, \"İlimiz için büyük önem taşıyan fuarımızın başlangıcı için çobanlarımızla birlikte çoban ateşi yaktık. Çobanlarımız arasında ilimizden gelenlerin yanı sıra ülke genelinden gelen çobanlarımız da bulunmaktadır. Hayvancılığın gelişimi için yapılan çalışmalar ve faaliyetler kapsamında çoban ateşini yakarak fuarımızı hep birlikte başlatmış olduk\" dedi. Belediye Başkanı Burhanetin Çoban, böyle bir fuarın Afyonkarahisar\'da ilk kez yapıldığını hatırlatarak, fuarın bölgede ses getireceğine inandıklarını kaydetti. Konuşmaların akabinde Anıtpark\'ta yakılan çoban ateşi ve çektirilen hatıra fotoğrafı ile program son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Çobanlarla kuzuların bekleyişi

- Vali Tutulmaz\'ın Çobanlarla konuşması

- Ateşin yakılması

- Vali Tutulmaz\'ın konuşmaları

- Belediye Başkanı Çoban\'ın konuşmaları

- Programdan detaylar

124 MB /// 03.55\"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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5)ANKARALI AYŞE KINIKLILAR\'I COŞTURDU

İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde düzenlenen Hasat Festivali\'nin üçüncü gününde Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer sahne aldı. Hareketli parçalar, alanı dolduranları coşturdu.

Kınık\'ta ilk kez düzenlenen Hasat Festivali kapsamında dün sevenlerinin karşısına Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer çıktı. Öncesinde konuşma yapan Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, halka festivalin önümüzdeki sene de devam edip etmemesi konusundaki fikirlerini sordu. Yoğun alkış üzerine Başkan Doğruer, festivalin ikincisinin de düzenleneceğini söyledi. Ardından sahneye çıkan Ankaralı Ayşe, topuklu ayakkabılarını çıkarıp lastik ayakkabılarını giydi. 2.5 saat boyunca yerinde durmayan, konseri sırasında izleyicilerin arasına giren Ankaralı Ayşe, sandalye üstüne çıkarak türkülerini buradan da söyledi. Protokol üyeleriyle tek tek tokalaşan Ankaralı Ayşe \'Erik dalı\' türküsünü söylerken, Başkan Doğruer ve diğer protokol üyelerini kaldırarak karşılıklı oynadı. Konseri sırasında down sendromlu hayranı Berkay Yıldırım\'ı sahneye çıkartıp karşılıklı oynadı. Ankaralı Ayşe, konser alanının yan tarafında bulunan gıda stantlarının birinde pişirilen gözlemelerin kokusunu alınca \'hamur açma tahtası\', \'oklava\', \'un\' ve \'hamur\' isteyerek sahnede yufka da açtı. Konser sonunda konuşma yapan Başkan Doğruer, Ankaralı Ayşe\'ye Kınık\'ta dokunan kilim hediye etti.

Görüntü Dökümü

- Ankaralı Ayşe Down Sendromlu hayranı Bedrkay Yıldırım ile sahnede oynuyor

- Ankaralı Ayşe konseri Kınık Belediye Başkanının konuşması

- Ankaralı Ayşe oklava ile yufka açıyor

- Ankaralı Ayşe Protokol üyeleri ile tek tek tokalışıyor

- Ankaralı Ayşe vatandaşın arasında türkülerini söylüyor

- Ankaralı Ayşe\'ye kilim hediye ediliyor

- Kınık Belediye Başkanı Ankaralı Ayşe\'ye plaket veriyor

- Kınık Belediye Başkanı ve Protokol üyeleri Ayşe Dinçer ile oynuyor

Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)

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