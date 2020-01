DHA YURT BÜLTENİ-3 

Karakola bombalı araçla intihar saldırısı: 1 asker yaralı

DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi\'ne 15 kilometre uzaklıktaki beton bariyerlerle çevrili Duru Jandarma Karakolu\'na bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Beton bariyerlerle çevrili ve korunaklı karakoldaki 1 asker yaralanırken, hain saldırıyı düzenleyen PKK\'lı terörist parçanarak öldü.

Hain saldırı, Diyarbakır-Bingöl karayolunda bulunan ve Lice ilçesi\'ne 15 kilometre uzaklıktaki Duru Jandarma Karakolu\'na bugün saat 06.00 sırlarında düzenlendi. Alınan ilk bilgilere göre, bomba yüklü cinsi henüz açıklanmayan araçla gelen PKK\'lı teröriste \'Dur\' ihtarında bulunuldu. PKK\'lı terörist bu uyarıya uymayınca ateş açıldı. Bomba yüklü araç karakolun güvenliği için önceden yerleştirilen beton bariyerlere çarparken, şiddetli bir patlama ile infilak etti. Teröristin intihar saldırısında duyulan şiddetli patlama sesi Lice İlçe merkezinden de duyuldu.

Daha önce de teröristlerin bir kaç saldırısına maruz kaldığı için etkili fiziki önlemlerin alındığı, çevresi beton bariyerlerle örülü karakol önündeki bomba yüklü araçlı saldırıda 1 askerin yaralandığı ifade edildi.

Olay üzerine çok sayıda zırhlı araç bölgeye sevk edilirken, helikopter desteğinde bölgede operasyon başlatıldı.

Kız için çıkan kavgadaki 9 bıçak darbesine, 15 yıl hapis istemi

DİYARBAKIR\'da amcasının kızının eski erkek arkadaşı 19 yaşındaki Muhammed Çakır\'ı 9 kez bıçakla yaralayan aynı yaştaki Cüneyt Ürkek hakkında, \'Kasten öldürme girişimi\' iddiasıyla, 9-15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Ürkek bıçakladığı kişinin amcasının kızını rahatsız ettiğini öne sürdü.

İnşaatlarda işçi, 19 yaşındaki Muhammed Çakır, şüpheli Cüneyt Ürkek\'in daha önceden kaçırdığı ancak, yaşı küçük olduğu için ailesine teslim ettiği amcasının kızı ile bir süre sevgili olarak görüştü. Cüneyt Ürkek, iddiaya görde bu ilişkiyi öğrendikten sonra Muhammed Çakır\'ı rahatsız etmeye başladı. Cüneyt Ürkek, geçen nisan ayında yemek için çalıştığı ciğer kebap salonuna gelen Çakır\'ı 9 bıçak darbesi ile 15-20 yerinden bıçakladı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Cüneyt Ürkek hakkında \'Kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan 9-15 yıl hapis cezası istendi.

Diyarbakır 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ifade veren Ürkek, Çakır\'ın karşılık görmeden sevdiği amcasının kızını rahatsız ettiğini öne sürerken kendisine \"Onu sana yar etmeyeceğim\" demesi üzerine bıçakla ona saldırdığını anlattı.

Mahkeme, sanık Cüneyt Ürkek\'in amcasının kızını kaçırdığına dair ifadesi üzerine \'Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'Cinsel istismar\' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Cüneyt Ürkek\'in Muhammed Çakır\'ı bıçaklaması olayı çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları ile kaydedildi. Dava dosyasına giren görüntülerde, Çakır\'ı bir köşeye sıkıştıran Ürkek\'in, elindeki bıçağı defalarca sapladığı, çevredekilerin izlediği olayı, yoldan geçen iki gencin engellemeye çalıştığı görüldü. Çakır\'ı bıçaklamaya devam eden sanığı kolundan tutup engelleyen iki genç, daha sonra sanığı uzaklaştırmak istiyor. Cüneyt Ürkek, gençlerin kolunu tutması üzerine can çekişen Çakır\'a kafa atarak, tokat vurup uzaklaşıyor. Bıçaklanınca kaldırıma yığılan ve kan kaybeden Çakır\'ın bir süre yerde can çekiştiği, çevredekilerin yarasına tampon yaptığı görülüyor.

Bebek arabası hırsızını güvenlik kameraları yakalattı

KONYA\'da apartmanlara girerek kapı önlerine bırakılan bebek arabalarını çalan 39 yaşındaki Nizayi Karadal, güvenlik kamerası kayıtları sayesinde yakalandı. Karadal ifadesinde, bebek arabalarını kolay satabildiği için çaldığını söyledi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi güven tim ekipleri merkez Karatay İlçesi\'ndeki 3 apartmanda çeşitli zamanlarda görülen bebek arabası hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Apartmanların güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin daha önceden çeşitli suçlardan kaydı bulunan Niyazi Karadal olduğunu belirledi. Polis, Karadal\'ı dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi\'nde yakalayarak gözaltına aldı. Karadal, ifadesinde bebek arabalarını çaldıktan sonra ikinci el eşya alım satımı yapan yerlere 30 TL\'ye sattığını bunlara kolay müşteri bulabildiğini söyledi. Karadal\'ın sorgusu sürüyor.

Bu köyde yok yok

ERZİNCAN\'ın Kemaliye İlçesi\'ne bağlı Ocak Köyü, tarih müzesi, hamamı, kültür merkezi, tiyatro salonu ve helikopter pisti ile Türkiye\'de örnek köylerden biri oldu. Her yıl yaklaşık 30 bin turisti ağırlayan köyde, cami ve cemevi de yan yana hizmet verirken, Sünni ve Alevi köylüler yıllardan bu yana birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyor. 20 yıllık muhtar Ali Gürer, Ocak Köyü\'nün geçen yıllarda düzenlenen yarışmada \'En temiz köy\' seçildiğini söyledi.

Erzincan\'a 180 kilometre uzaklıktaki Kemaliye İlçesi\'ne bağlı yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip Ocak Köyü, bölgenin en modern köylerinden biri konumunda. Devlet tarafından yapılan yatırımların yanı sıra, 98 haneli köy ve gurbette yaşayanların desteği ile küçük ilçeyi anımsatan Ocak Köyü, 24 saat güvenlik kamerası ile korunuyor. 1994 yılında eğitimci Mustafa Gürer\'in katkıları ile o dönemin ilk olma özelliğine sahip bir müze bulunuyor. Yaklaşık 4 bin eserin sergilendiği 2 katlı müze 1996 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın denetiminde hizmet veriyor. Türkiye\'nin dört yanından halkın bağışladığı eserlerin sergilendiği özel statüdeki müze yıl içerisinde binlerce kişiyi ağırlıyor.

Her yıl düzenlenen Hıdır Abdal Sultan Anma etkinlikleri ve birlik cemi dolayısıyla halkın büyük ilgi gösterdiği Ocak Köyü\'nde köylülerin her türlü ihtiyacının karşılanması da düşünülmüş halde. Market ve kafesi de bulunan köyde yine güneş enerjisi ile çalışan bir hamam, içerisinde kütüphane ve tiyatro salonu olan kültür merkezi de yıllardan bu yana hizmet veriyor. Alevi ve Sünni köylülerin birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı Ocak Köyü\'nde ayrıca, misafirhane, çocuk parkının yanı sıra hava yolu ile köye gelmek isteyenler içinde bir helikopter pisti de bulunuyor.

Ocak Köyü\'nde bu yıl 18\'ncisi düzenlenen Hıdır Abdal Sultan Anma etkinlikleri ve birlik cemi etkinliği, il dışından çevre ilçeler ve illerden yüzlerce insanı bir araya getirdi. Dev kazanlarda yemeklerin hazırlandığı etkinlikte dualar edildi, ardından semah dönüldü.

Köyün 20 yıllık muhtarı Ali Gürer, Ocak Köyü\'nün geçtiğimiz yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen \'En temiz köy\' unvanını aldığınısöyledi. Muhtar Gürer, şöyle dedi: \"Köyümüzde misafirlerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için devletimizin yanı sıra hayır sever vatandaşlarımızın desteği ile kültür merkezi, misafirhane, hamam ve devlet büyüklerimizin ulaşımı için helikopter pisti yaptık. Kültür merkezinde çeşitli seminer ve toplantılar düzenliyoruz. Turistlerin ilgi gösterdiği köyümüzde büyüklerimizin gösterdiği yoldan devam ederek, geliştirmeye çalışacağız.\"

Ocak Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Erman ise, 700 yıllık geçmişe sahip köyde birlik ve beraberlik içerisinde yaşadıklarını vurgularken, \"18 yıldır festival adı altında bir araya geldik. Erzincan\'ın yanı sıra Elazığ, Malatya gibi çevre illerden misafirlerimiz geliyor. İnşallah birliğimiz ve dirliğimiz bozulmaz\" dedi.

3 bin yıllık kale, samanlık olarak kullanılıyor

MARDİN\'in Mazıdağı İlçesi\'ne bağlı Gümüşyuva Köyü\'nde bulunan Roma İmparatorluğu döneminde yapıldığı ve Bizanslılar\'ın da aktif kullandığı Dermetina Kalesi, köylüler tarafından samanlık olarak kullanılıyor.

Mazıdağı İlçesi\'ne 32 kilometre uzaklıktaki 50 hane ve yaklaşık 500 nüfuslu Gümüşyuva Köyü\'nde bulunan 3 bin yıllık Dermetina Kale ve Kilisesi, ilgisizlik sonucu harabeye döndü. 570 metrakarelik alan üzerinde, 260 metre uzunluğunda ve 150 metre yüksekliğindeki tepe üzerinde kulu Dermetina Kalesi için bugüne kadar inceleme yapılmadığı öne sürüldü. Köyün 30 yıldan bu yana muhtarı, 80 yaşındaki Sadun Eken, baba ve dedesinin anlattığı hikayelere dayanarak, kalenin 3 bin yıl önce yapıldığını söyledi. Kalenin kapısının kırıldığını belirten Sadun Eken, şunları anlattı: \"Kapısı olmadığı için içerisine sap ve samanlarımızı koyduk. Kalenin girişine de tel ve şişlerden kapı yaparak sahip çıktık. Devlet el atıp restore ederse buraya çok turist gelir. Babamın anlattığına göre 70 at kervanı bu kaleden çıkarılıp sefere çıkıyorlardı. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin\'de çok iyi bilinen bir yerdir. Dermetina Kalesi ile ilgili efsane haline gelmiş bir çok masal, şarkı ve türkü vardır. Aşk üzerine acılar üzerine türküler ve ağıtları vardır.\"

Geçen yıllara kadar Ermeniler\'in köye gelip kurban kestiğini ve geceleri kale içerisindeki kilisede uyuduklarını anlatan köylüler, çeşitli tarihlerde Almanya ve İngiltere\'den gelen heyetlerin kalede inceleme yaptığını söyledi. Köylülerden 66 yaşındaki Hacı Eken de, kale içerisinde 300 metre derinliğinde bir kuyu olduğunu anlatırken devletin buraya sahip çıkmasını istedi. Hiç bir yetkilinin kale ve kilisede inceleme yaptığını hatırlamadığını öne süren Eken, şöyle dedi: \"Buraya gelen yabancılar, kalenin 3 bin yıl önce Romalılar tarafından yapıldığını ve Bizanslılar\'ın da aktif olarak kullandığını söylemişti. Biz çocukken Ermeniler geliyor, bize şeker veriyor, sonra geceleri kalede yatıyorlardı. Kale içerisinde çeşitli haç figürleri, şekil ve figürler var. Atalarımız kalenin 3 bin yıllık olduğunu anlatırdı. Devlet büyüklerimizden bu kaleye sahip çıkmalarını ve onarıp turizme kazandırmalarını istiyoruz.\"

Hacılar Büyük Höyük\'te 5 bin yıllık küpler bulundu

BURDUR merkez Hacılar Köyü\'ndeki Hacılar Büyük Höyük\'te bu yılki kazılarda 5 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen 4 küp, içlerinde ise küçük testi ve çömlekler bulundu.

Batı Anadolu\'nun bilinen en eski yerleşim yerlerinden Hacılar Köyü\'ndeki Büyük Höyük\'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsün Umurtak başkanlığında devam eden kazılarda, kent yaşantısına ait önemli bulgular ortaya çıkartıldı. Kazı çalışmalarında arkeologlar tarafından 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen küpler bulundu. Küplerin içinde ise diğer tarihi çömlekler ve testiler çıkartıldı.

KAZILAR 2011\'DE BAŞLADI

Kazı başkanı Prof. Dr. Gülsün Umurtak, bölgenin MÖ 3\'üncü bin yıl başlarında kurulmuş bir yerleşme olduğunu söyledi. 2011 yılında başlayan kazılarda şimdiye kadar 300 metrelik alanda 37 tane mekan/kazamat açtıklarını anlatan Umurtak, \"İlk yıllardaki öngörümüzle ve bulduklarımızla bu yıl bulduklarımız birbirini desteklemekte. Her bir kazamatın ailelerin, insanların yaşadığı avlularında günlük yaşamın, domestik işlerin yürütüldüğü yerler olduğu daha da kesinleşti\" dedi.

\'İLK KEZ BİZ DOKUNDUK\'

Kazılarda alandaki bir binanın avlusunda 4 küp, içlerinde ise küçük testi ve çömlekler bulduklarını vurgulayan Umurtak şunları kaydetti: \"Bunları korumaya çalışıyoruz. Küplerin içinde başka testiler, daha küçük çömlekler in situ (yerinde) durumda. Yani günümüzden 5 bin yıl önce, yerleşmenin son terk edildiğinde bırakıldığı haliyle ilk kez biz dokunduk. Ellerimizle onlara dokunup, çıkarmanın keyfini, heyecanını yaşadık. Sağlam durumda pek çok kap bulundu. Binaların içinde ezgi öğütme taşları var. Yerleşmede yanmış durumda arpa, buğday, mercimek, keten tohumu gibi gıda maddeleri buluyoruz. Ayrıca bu insanların incir ve üzümü bolca tükettiklerini biliyoruz. Onun dışında çok zengin bir fauna var. Çevrenin ormanlık olduğu düşünülüyor o dönemde. Avcılık yapıyorlar. Yerleşme içinde koyun, keçi, evcil köpek ve domuz da yetiştiriliyor.\"

ONARIM VE KORUMA ÇALIŞAMALARI

Onarım ve koruma çalışmalarının Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'na sunulduğunu ve projenin kabul edildiğini belirten Umurtak, şöyle dedi: \"Bu projeye göre sur sisteminin düşen taşlarını aynı malzemeyle, yörede \'geren\' denilen bir toprakla su ve saman karıştırarak yeniden örüp sağlamlaştırdık. Maddi imkanlar elvermesi halinde bölgeyi gezmeye gelenler için yürüyüş yolu ve tabelalar dikmek istiyoruz. Amacımız kazdığımızı korumak, gelecek kuşaklara aktarabilmek.\"

Onursal Kazı Başkanı Prof. Dr. Refik Duru da Büyük Höyük\'teki kazının 40- 50 yıl sürebileceğini söyledi.

Mübaşirlikten avukatlığa

ANTALYA Adliyesi\'nde mübaşirlik yapan 28 yaşındaki Serdar Oğur, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nden mezun olup avukatlık stajına başladı. Oğur, bundan sonraki hayatına avukat olarak devam etmek istediğini söyledi.

Avukatlığa ilgisinin lise yıllarında başladığını belirtden Oğur, \"Hatta üniversite sınavında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ni kazanmıştım. Ama babamın işleri kötü gidip iflas etmesi nedeniyle o dönemde okula gitme imkanı yakalayamadım. Ailem Denizli\'de ikamet ettiği için tekrar sınava girip İzmir\'de işletme fakültesini kazandım. Ancak işler daha kötü gidince orayı da bırakmak durumunda kaldım\" dedi.

İşletme fakültesini bıraktıktan sonra tekrar sınava girip İzmir\'de il birincisi olduğunu ancak puanı kesildiği için bir yere yerleşemediğini kaydeden Serdar Oğur şunları anlattı: \"Sonraki yıl tek tercihde bulunup Sakarya Hendek\'teki eğitim fakültesini kazandım. Hendek\'te okurken ekonomik sıkıntılar nedeniyle kereste atölyelerinde, restoranlarda çalışırken KPSS\'ye girip kazandım. Aynı ilçede mübaşir olarak adliyede çalışmaya başladım. Antalya Adliyesi\'nde görev yaptığım mahkemenin hakimi beni teşvik etti. \'Hayallerini gerçekleştirip tekrar hukuk okuyabilirsin\' dedi. Eğitim fakültesinde okurken, diğer taraftan açıktan adalet meslek yüksek okulunda okudum. İki okul aynı anda bitti. Sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ni kazandım. 2013 yılında kaydımı yaptırdım. Ancak devam zorunluluğu olduğu için hem çalışıp, hem okumak zor oldu. Bunun üzerine kaydımı Isparta\'ya Süleyman Demirel Üniversitesi\'ne aldırdım. Adliyedeki işime de devam ettim. Bu yıl mezun oldum. Bir taraftan memuriyetim devam ediyor, diğer taraftan avukatlık stajımı yapıyorum.\"

Stajını tamamlayabilmek için ücretsiz izin aldığını belirten Serdar Oğur, eşinin de iş mahkemesinde mübaşir olduğunu söyledi. Eşiyle de adliyede tanışıp evlendiklerini kaydeden Serdar Oğur, \"Adliye bizim her konuda ekmeğimiz oldu\" dedi.

Balıkçı \'Çomar\'

Erzurum\'un Oltu İlçesi\'ne bağlı Çataksu Mahallesi\'nde oturan 20 yaşındaki Hakan Atmaca\'nın köpeği, gölde balık yakalıyor. Kurzhaar cinsi \'Çomar\' adlı av köpeği Ayvalı Baraj Gölü\'ne götürüldüğünde suya girip yakaladığı balıkları sahibine getiriyor. Hakan Atmaca avda vurulan ve göle düşen kuşları suya girip getirmeye alıştığı için, baraj gölüne her götürdüğünde suya girip yakaladığı balıkları kendisine getirdiğini, böylece balık ihtiyaçlarını \'Çomar\' sayesinde karşıladıklarını anlattı.

-Hakan atmaca köpeğini zincirden açması

-Göle doğru köpekle beraber yürüyüşleri

-Hakan Atmaca ile röp.

-Köpeğin gölde balık yakalaması

-Köpeğin sudaki balık yakalamasından detaylar

-Engin Atmaca ile röp.

-Köpeğin tuttuğu balıklar

-Eve doğru yürümeleri

Haber-Kamera: Murat AYDIN /OLTU, (Erzurum), (DHA)

============================================

Caz Festivali\'nde Ayhan Sicimoğlu rüzgarı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 1\'inci Uluslararası Turkcell Bodrum Caz Festivali\'nde Ayhan Sicimoğlu rüzgarı esti.

LEO Organizasyon; Bodrum Belediyesi ve Caz Derneği\'nin destekleri ile Turkcell\'in sponsorluğunda düzenlenen Bodrum Caz Festivali programı kapsamında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği\'nde Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konser verdi. Latin müziğin başarılı temsilcisi müzisyen Sicimoğlu ve Latin All Stars Grubu, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Bolero, salsa, çaça gibi dansların müziklerinden oluşan konseri yaklaşık 1500 kişi izledi. Zaman zaman izleyiciler ile şakalaşan Sicimoğlu, sahne performansıyla dikkat çekti.

Yaklaşık 2 saat süren müzik şöleninin ardından Sicimoğlu ve Latin All Stars Grubu, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Festival kapsamında bu akşam Karsu, Bodrum Kalesi\'nde sahne alacak.

