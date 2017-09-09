DHA YURT BÜLTENİ-3 

Alkollü sürücü kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı

İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde, 2.00 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü 34 yaşındaki Öner Yalçın Köse\'nin kontrolünden çıkan otomobil sol taraftaki bariyerlere çarpıp takla attı. Sürücü Köse\'nin yaralandığı kazada, ön camdan fırlayan yeğeni 33 yaşındaki Mustafa Güden ise yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 00.15\'te, Kınık-Soma Karayolu\'nun 9\'uncu kilometresi Alişanın Çiftliği Mevkii\'nde meydana geldi. Bergama İlçesi\'nde yaşayan Mustafa Güden, Kınık\'ın Sucahlı Mahallesi\'nde yaşayan dayısı 34 yaşındaki Öner Yalçın Köse\'yi görmek için yanına gitti. Dayı ve yeğen, birlikte eğlenip alkollü içki içti. Daha sonra eğlenceye devam etmek için, Bergama\'nın Bölcek Mahallesi\'ndeki bir müzikhole gitmek üzere, Öner Yalçın Köse\'nin kullandığı 35 AE 2261 plakalı otomobille yola çıktılar. Köse, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yolun sol tarafındaki bariyerlere çarpıp takla atan otomobil ters döndü. Emniyet kemeri takılı olmayan Mustafa Güden, ön camdan fırlayarak başını yere çarparak öldü. Kazayı yaralı olarak atlatan sürücüsü Köse ise ambulansla Soma Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mustafa Güden\'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Yapılan kan testinde, sürücü Köse\'nin 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yapan aracın olay yerindeki görüntüsü

- Ölen Mustafa Güden\'in yerde örtülü görüntüsü

- Kazada ölen Mustafa Güden fotoğrafı

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), DHA)

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Yeşil kaplumbağalar deniz dibini çölleştirdi

GEÇMİŞ yıllarda özellikle turizm bölgesi Side\'de yüksek popülasyon oluşturan yeşil deniz kaplumbağaları buradaki deniz çayırlarını tüketince, deniz dibini çölleştirdi. Otçul olan yeşil kaplumbağalar şimdi de başka bir turizm bölgesi olan Kekova\'da yığılma gösteriyor.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya kıyılarında iki tür deniz kaplumbağası bulunduğunu, bunlardan birinin Caretta Carettalar diğerinin ise, Chelonia Mydas (yeşil kaplumbağa) olduğunu söyledi. Her iki deniz kaplumbağasının birbirine benzediklerini ancak, şekil ve kabuktaki plaka sayısının farklı olduğunu belirten Doç.Dr. Gökoğlu, zaman zaman Caretta Carettalar\'ın insanlara zarar verici davranış eğilimi gösterdiğini, yeşil kaplumbağaların ise sakin ve bu tür davranışlarda bulunmadığını kaydetti.

CARETTA ETÇİL, YEŞİL KAPLUMBAĞA OTÇUL

Caretta Carettalar\'ın daha çok etçil beslenen bir tür olduğunu, deniz eko sistemi içerisinde bulduğu balık, yengeç, istiridye, ıstakoz ve karides gibi canlılarla beslendiğini anlatan Doç.Dr. Gökoğlu, \"Diğer tür olan yeşil kaplumbağa ise yavru dönemde etçil, ileri dönemlerde tamamen otçul bir beslenmeye geçer\" dedi.

FİNİKE, KAŞ, KEKOVA\'DA YIĞILMA

Halen Kaş, Finike ve Kekova\'da yüksek popülasyon oluşturan yeşil kaplumbağaların geçmişte Antalya\'nın doğusunda yer alan Manavgat İlçesi\'ndeki turizm bölgesi Side kıyılarında çok görüldüğünü belirten Doç.Dr. Gökoğlu, şöyle devam etti:

\"Özellikle Side kıyıları geçmişte \'Cymodocea Nodosa\' dediğimiz deniz çayırlarıyla kaplıydı. Bu deniz çayırları Side\'den Gelidonya burnuna kadar olan koyların içerisinde çokça vardı. Aşırı şekilde bölgede yeşil kaplumbağa popülasyonu oluşunca bu deniz çayırları bitti. Çünkü yeşil kaplumbağalar bu deniz çayırlarıyla besleniyor. Side bölgesinde deniz çayırları bitince yeşil kaplumbağa popülasyonu şimdi batı ilçelerine kaydı. Finike, Kaş ve Demre\'nin Kekova bölgesinde yoğunlaştılar. Oralarda adeta bir yığılma oldu. Yaz döneminde bulunduğumuz için yeşil kaplumbağaların beslenme fizyolojileri artmış durumda. Bu nedenle sürekli deniz çayırlarını tüketiyorlar.\"

\"HİÇ BİR CANLIYA ZARAR VERMEZ\"

Yeşil kaplumbağaların el sürülmediği sürece hiçbir canlıya zarar vermediğini vurgulayan Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, bu türün deniz tabanında beslendiğini vurguladı. Beslenme sırasında yeşil kaplumbağaların yüzeye çıkarak nefes aldığına işaret eden Doç.Dr. Gökoğlu, \"Tekrar aşağıya inip yatar. Sakin bir hayvandır. Kimsenin korkmasına gerek yok. Ağırlıkları 100 kiloya kadar ulaşabilen bu türün kabuğu, Caretta Carettalar\'a nazaran daha geniş, yüksekliği ise, daha azdır. En önemli farklardan biri kabuğundaki plakalardır. Üstündeki plaka sayısı 4 ise yeşil kaplumbağa, 5 ise Caretta Caretta\'dır\" dedi.

DENGELER Mİ DEĞİŞTİRİLDİ?

Yeşil kaplumbağaların bölgede deniz çayırlarını tüketerek deniz dibinde çölleşmeye neden olduklarının bir gerçek olduğunu vurgulayan Doç.Dr. Gökoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu türler uzaydan gelmedi, Akdeniz ekosisteminde hep vardı. Ancak, şu düşünülebilir; Acaba biz dengeyi bozduk mu? Kaplumbağalar üzerindeki koruma dengeleri mi değiştirdi? Bu da tartışılabilir. Hep koruduk, müdahale ettik. Dolayısıyla acaba çok mu çoğaldı? Önceden kendi kendine bir denge mi vardı? Böyle olduğunu tam olarak söyleyemiyorum ama bunu da tartışmak lazım. Araştırmak lazım.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- RÖp: Mehmet Gökoğlu

- Mehmet Gökoğlu detay

- Kaplumbağaların bilgisayardaki görüntüleri

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, DHA)

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\'Çocukluk hayalimdi\' dedi, gelini almaya TIR\'la gitti

ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde, nakliyatçı 24 yaşındaki İzzet Çetin, çocukluk yıllarında kurduğu \"Bir gün evlenirsem düğün arabam TIR olacak\" hayalini gerçeğe dönüştürdü. Çekin, müstakbel eşini almaya süslediği TIR\'la gitti.

Yalvaç\'ta çocukluğundan bu yana ağır vasıta araçlara ilgi duyduğunu, bu nedenle başka bir mesleğe yönelmediğini belirten Çetin, nakliyatçılık alanında çalışmaya başladı. Ağır vasıtalara olan tutkusunu daha küçük yaşlarda \'Bir gün evlenirsem düğün arabam TIR olacak\' diyerek dile getiren İzzet Çetin, bu hayalini gerçekleştirdi.

Geçen perşembe günü 21 yaşındaki Emine Şekerci ile dünya evine giren İzzet Çetin, gelin alamaya nakliyat işinde kullandığı TIR\'la gitti. Düğün sabahı kırmızı renkli TIR\'ı elleriyle süsleyerek gelin arabasına dönüştüren İzzet Çetin, direksiyona geçti. İzzet Çetin, Debbağlar Mahallesi\'ndeki evinin önünde 2 TIR ve 2 kamyonun yanı sıra çok sayıda aracın yer aldığı konvoy eşliğinde korna çalarak Zafer Mahallesi Orman Caddesi\'ndeki kız evine gitti. Düğün aracı olarak süslü TIR\'ı gören davetliler şaşırdı. Damat İzzet Çetin ve gelin Emine Şekerci, TIR ve kamyonlarında bulunduğu düğün konvoyuyla ilçe merkezinde kısa süreli tur attı. Gelin arabası olarak süslenen TIR\'ı gören kent sakinleri de şaşırdı.

\"HAYALİMDİ\"

İzzet Çetin, nakliyecilik yaptığını hatırlatarak, \"Hayatımın büyük bölümü bu TIR\'ın üzerinde geçiyor. Çocukluğumdan beri bu işe hayran biriyim ve o yaşlarda böyle bir hayalim vardı. Hep \'Bir gün evlenirsem gelin almaya TIR\'la gideceğim\' diyordum. Sonunda hayalimi gerçekleştirdim. Çifte mutluluk yaşadım. Benden önce bir arkadaşım aynı şeyi yapmak istedi. TIR\'ı benden istedi. Ama ilk benim hayalim gerçek olacak dedim ve vermedim\" dedi.

\"NASIL BİNECEĞİM?\"

Düğün hazırlıkları sırasında bu düşüncesini eşi Emine\'ye anlattığını belirten İzzet Çetin, \"İlk başta çekindi. \'Ben gelinlikle TIR\'a nasıl bineceğim\' diyerek tereddüt etti. İkna etmeyi başardım\" dedi. TIR\'la babaevinden alınan gelin Emine Şekerci ise \"İzzet bana bu isteğini söylediğinde açıkçası biraz tereddüt ettim. \'TIR\'a nasıl bineceğim?\' dedim. \'Sen merak etme, bindiririz\' dedi. İkna oldum. Tabureye çıkarak rahatça bindim. Yol boyunca bizi görenler şaşkınlıkla baktı. Hatta cep telefonlarıyla çekim yapanlar oldu. Değişik bir şey oldu\" diye konuştu.

Genç çift balayına TIR\'la değil otomobille gideceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gelin almasından görüntü

Gelinin TIR\'a binmesi

Tır konvoyunun ilçe merkezinde görüntüsü

Konvoyun önünün araç ve ağır iş makinesi ile kesilmesi

Damat gelini tır dan indirmesi

Dua okunması

Damat gelini kuçağında eve götürmesi

RÖP 1: İzzet Çetin

RÖP 2: Emine Şekerci ( Çetin )

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)

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Erzurum\'da \'buz devri\' başlıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, devlet koruması altındaki 8-13 yaş arasındaki çocuklar için ilk kez Erzurum\'da Buz Hokeyi eğitim kampı düzenledi. \'Buz Devri Başlıyor\' sloganıyla gerçekleştirilecek \'ASP Minikler Buz Hokeyi Şampiyonası\' yaklaşık 100 çocuğun katılımıyla gerçekleşecek. Kamp sonunda yapılacak müsabakalarda çocuklara madalya ve katılım sertifikası verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrencilerin antrenmanın detay

-Öğrenciler ile röp

-Genel Kordinatör ile röp

-Antrenman hocası ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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Manisa\'nın kurtuluş coşkusu, Hande ve Murat ile taçlandı

MANİSA\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü kutlamaları, Büyükşehir Belediyesi\'nin katkılarıyla gerçekleştirilen ünlü pop şarkıcıları Hande Yener ve Murat Dalkılıç konseri ile zirve yaptı. Binlerce kişi, konseri keyifle izledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü için Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı\'nda halk konseri düzenlendi. Ünlü pop şarkıcıları Hande Yener ile Murat Dalkılıç\'ın sahne aldığı konseri, binlerce kişi izledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can da konseri eşleriyle birlikte izledi.

Konserde ilk sahne alan Murat Dalkılıç, seslendirdiği hit parçalarıyla hayranlarını coşturdu. Genç popçu, sevilen şarkılarını Manisalı hayranlarıyla birlikte seslendirirken, enerjisi ve sahne performansıyla meydanı inletti.

Dalkılıç\'tan sonraya sahneye çıkan Hande Yener ise hem güzelliğiyle hem de sahne performansıyla dikkat çekti. Yeni şarkılarının yanı sıra ilk albümünden bu yana dillerden düşmeyen parçalarını da seslendiren Yener, hayranların gönüllerini bir kez daha fethetti. Yaklaşık 1 saat sahnede kalıp, şarkılarını seslendiren Yener, Manisa\'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, alanı dolduran hayranlarına teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kentin kurtuluş gününde sahne alan her iki sanatçıya ayrı ayrı çiçek ve sepet içerisinde mesir macunu hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konser alanından görüntü

- Murat Dalkılıç ve Hande Yener\'in sahne performansından görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Bodrum\'da bağbozumu şenliği

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki 3. Karaova Boğbozumu Şenliği davul zurna eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

Bodrum ilçesinde Karaova Derneği ve Bodrum Belediyesi tarafından Mumcular Mahallesi\'ndeki Mustafa Kalem Parkı\'nda düzenlenen 3\'üncü Karaova Bağbozumu Şenliği kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe CHP Bodrum İlçe Başkanlığı, Bodrum Çevre Platformu üyeleri, Karaova Derneği Başkanı Ali Öztürk ve birçok vatandaş katıldı. Yöresel kıyafetler ile yürüyüşe katılan kadınlar oyunları ile büyük ilgi gördü. Develerin de olduğu Kumbahçe Meydanı\'ndan başlayıp İskele Meydanı\'nda son bulan yürüyüş sırasında yerli ve yabancı turistlere üzüm dağıtıldı.

Karaova Derneği Başkanı Ali Öztürk, bu yolculuğa \"Hiç kimse atasından miras kalan toprağı satmak zorunda kalmasın\" diyerek çıktıklarını söyledi. Bölge ekonomisinin desteklenmesi ve ürün çeşitliliğinin arttırılması için hareket ettiklerini açıklayan Öztürk, \"Üretici ile tüketicinin bir araya getirilmesi, sürdürülebilir bir tarım anlayışının geliştirilmesi ve Bodrum\'da turizm çeşitliliğinin sağlanması hedeflenmekteydi. Bodrum deniz turizmi ile tanıştığından beri tarım toprakları ve sürdürülebilir tarım açısından elinde sadece Karaova kalmıştı. Onun için Karaova Bodrum\'un son soluk borusudur\" diye konuştu.

Çeşitli dans ve halk oyunları gösterilerinin sunulacağı şenlikte yöresel kıyafetli gençlerin develer eşliğinde halı ve kilim sergisini gezeceğini belirten Öztürk, \"Şenlikte ayrıca bağ temalı amatör resim yarışması, köyler arası yemek yarışması, yöresel tadımlar, bağ dağıtımı ile tohum takası, temel devran defilesi, halk dansları gösterileri ile çeşitli konserler düzenlenecek. Şenlikte Kızılağaç Mahallesi\'nden Erhan Yürüt\'ün \'Win Bodrum\'una, Pınarlıbelen Karanlık Mahallesi\'nden Mehmet Vuran\'ın \'Garaova\'sına ve Çömlekçi Köyü\'nden Selva İşmen\'in Karnas Şarapçılık Bağlarına ziyaretler yapılacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Koretjden genel detay görüntüler,

-Ali Öztürk\'ün konuşmasından görüntü.

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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