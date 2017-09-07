DHA YURT BÜLTENİ-3 

Bursa\'da kaza: 1\'i çocuk 7 ölü, 18 yaralı (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bursa\'nın Kestel ile İnegöl ilçeleri arasındaki BAbasultan Mevkii\'nde bu sabah meydana gelen kaza da, ölenlerin ve sürücülerin kimlikleri belirlendi. Kaza, Bursa yönüne gelen Ali Gültekin yönetimindeki 60 ZC 115 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontroülünü yitirip karşı şeride geçerek, İnegöl\'de devam eden yol çalımasında görevli olan taşerofn bir firmaya ait işcileri taşıyan Fatih Şahin yönetimindeki 16 NTM 81 plakalı servis aracına çarptı. Kazada ayçiçeği tarlasına savrulan ticari araçta bulunan ve aile ve akraba oldukları belirtilen yaşları alınamayan Ali Gültekin, eşi Satı Güldetekin, Emin Gültekin, Engin Gültekin, Ercan Gültekin Gülüzar Gültekin ile 9 yaşlarında olduğu belirtilen Ebru Gültekin öldü. Kazada yaralanan servis aracında bulunan 18 işçi ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ÇOCUKLARINI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNE YAZDIRMAYA GELİYORLARDI

Bu arada kazada yaşamını yitiren Gültekin Ailesi\'nin Tokat\'ın Zile ilçesinde oturup, Uludağ Ünivestisei7ni kazanan ve ismi öğrenilemeyen çocuklarını buraya kayıt ettirmek için geldiği öğrenildi.

KAZA OLMAMIŞ GİBİ CALISTILAR

Kaza sonrası ay çekirdeği tarlasına düşen ve 7 kişinin öldüğü 18 kişinin ise ağır yaralandığı kazanın ardından ay çiçeği tarlasındaki üreticilerin hiç bir şey olmamış gibi çalışma yapması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: BURSA (DHA)

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Kayseri\'de ByLock operasyonu: 13 gözaltı

KAYSERİ\'de FETÖ/PDY\'nin kriptolu iletişim programını kullandığı iddiasıyla 24 kişiye yönelik yapılan operasyonda 13 kişi evlerinde yakalandı. Diğer 11 kişinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından yapılan operasyonda, FETÖ\'nün kriptolu iletişim programı ByLock\'u kullandığı iddiasıyla aralarında öğretmenlerin de bulunduğu mesleklerinden ihraç edilmiş 24 kişi hakkında düzenlenen operasyonda 13 kişi evlerinde yakalandı. Plastik kelepçe ile elleri bağlı olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Adli Tabipliğe getirilen aralarında öğretmen, polis ve askerlerin de bulunduğu şüpheliler, muayenelerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Gözaltına alınan şüphelinin sağlık kontrolünden çıkarılışı

- Diğer detaylar

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)

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Jel yakıt anne- kızı hastanelik etti

KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde, 33 yaşındaki Havva Uzuner\'in balkonda kahvaltı yapmak için demliği koyacağı ocağın içerisine döktüğü jel yakıt alev alarak kendisi ve 17 yaşındaki kızı Zehra Uzuner\'in üzerine sıçradı. Vücutlarında yanıklar oluşan anne ve kızı tedavi altına alındı.

Bir hafta önce meydana gelen olayda, Gölcük İhsaniye Mahallesi\'nde oturan Havva Uzuner balkonda kahvaltı keyfi yapmak için üzerine demliği koyacağı piknik tipi ocağın içerisine jel yakıtı doldurduğu sırada alev alan jel yakıt kendinin ve masada oturan kızı Zehra Uzuner\'in üzerine sıçradı. Elbiseleri alev alan anne ve kızı telaş içerisinde banyoya koşarak alevi söndürdü. Vücutlarında yanıklar oluşan Havva Uzuner ve kızı Zehra Uzuner tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Anne ve kızı daha sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

\'KENDİMİZİ DUŞ KABİNİNE ATTIK\'

Tutuşturduğu jelin üzerlerine sıçrayarak kızı ve kendisini yaktığını söyleyen Havva Uzuner şunları anlattı: \"Kızımla birlikte kahvaltı hazırladık. Ocağın jeli bitmişti. Jel kutusu kızımın elindeydi, jeli doldurdu. Ben de çakmakla yaktım ve o sırada jel patladı. Ocağın içindeki jel, kızımın elindeki bidon da tutuştu. Kızım hemen kendini banyoya attı. Benim tişörtüm tutuştu, başörtüsü saçlarımızın yanmasını engelledi. Tişörtümü çıkardım, kollarım yüzüm hep alev aldı. Koştukça, bir yere gittikçe daha çok alev alıyordu. Yanımda annem vardı, annem de kızıma ve bana müdahale edemedi. O da şok oldu. Sonra duş kabinine attık kendimizi.\"

\'ALEVLER YÜZÜME YAPIŞTI\'

Zehra Uzuner de jelden çıkan alevlerin yüzüne yapıştığını söyleyerek, \"Annem çakmağı çakınca, alev alan jel yüzüme sıçradı. Ben can havliyle banyoya koştum. Sönünce annemi çağırdım. Annem o sıra koridorda gidip geliyordu. Sonra o da banyoya geldi. Benim kollarımda derin yanıklar var ve yüzüm yandı. İkinci dereceden yanıklar oluştu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Anne ve kızı ile hastanede röp.

-Anne kızında oluşan yanıklardan detaylar

-Jel yakıtlardan detay görüntüler

Haber: Ergün AYAZ- Faruk KIYAK / GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) -

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Ağabey ve kardeşe uyuşturucudan gözaltı

KAHRAMANMARAŞ\'ta polisin düzenlediği operasyonda 24 yaşındaki Osman T. ile kardeşi 21 yaşındaki Okan T., üzerlerinde uyuşturucuyla yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece geç saatlerde Dulkadiroğlu Mahallesi Şeyh Adil Caddesi\'nde Osman T. ile kardeşi Okan\'ı şüphe üzerine takibe aldı. Ekipler, bir süre sonra ara sokakta düzenledikleri operasyonla kardeşleri yakaladı. Üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu çıkması üzerine kardeşlerin kaldığı otel odasında da arama yapıldı.

Operasyonda 13 uyuşturucu hap, 10.89 gram eroin ve 187 gram esrar ele geçirildi. Osman T. ile kardeşi Okan, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisin otel odasında arama yapması

- Yastıklardan çıkan uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ- (DHA)

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Azeri genç anne iliğiyle hayata tutundu, babası faturayı ödeyemiyor

ANTALYA\'da, Azeri 15 yaşındaki Cavit Abdullayev, annesinin yüzde 60 uyumlu iliğiyle hayata tutundu. Özel hastanenin ilik nakli için 120 bin dolarlık faturasını ödeyen baba Davut Abdullayev, ilaç ve hastane masrafları için istenen 87 bin 500 dolar tutarındaki ikinci faturayı ödeyebilmek amacıyla çalışma izni istiyor.

Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de yaşayan ve inşaat sektöründe çalışan Davut ve Aynura çiftinin ilk çocukları olan Cavit Abdullayev\'e, iki yıl önce yüksek ateş ve aşırı yorgunluk şikayetleriyle gittiği hastanede milyonda 3 kişide görülen aplastik anemi (Kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi) hastalığı teşhisi kondu. Çocuklarının hastalığı nedeniyle zor günler geçiren çift, Rusya ve Belarus\'ta çare aradı. Aile, tedavinin daha süratli olabilmesi için yakınlarının tavsiyesiyle Antalya\'ya geldi. Doktorların kontrolünün ardından Cavit Abdullayev\'in ilik nakli olması gerektiği kaydedildi. Abdullayev\'e uygun ilik bulunması için tüm dünyadaki ilik bankaları ile temasa geçildi.

Yapılan taramalarda uygun ilik bulunamaması üzerine doktorlar aileye yöneldi. Aileden alınan kan örnekleri incelendiğinde, anne Aynura Memmetli\'nin yüzde 60 uyumlu olduğu görüldü ve iliğinin nakledilmesine karar verildi. Özel hastanenin Pediatrik Kemik İliği Nakil Bölümü Başkanı Prof. Dr. Akif Yeşilipek tarafından gerçekleştirilen operasyonla anneden alınan ilik Cavit Abdullayev\'e nakledildi. 8 Ocak 2016\'da gerçekleşen ilik naklinin ardından iyileşmeye başlayan Cavit Abdullayev\'in tedavisi aynı hastanede sürdürülüyor.

Yaklaşık 20 aydır devam eden tedavi sürecinde 120 bin dolar tutarındaki nakil faturasını ödeyen Davut Abdullayev, ilaç ve hastane masrafları için kesilen 87 bin 500 dolarlık fatura karşısında şaşkına döndü. Davut Abdullayev, \"Azerbaycan\'dan Türkiye\'ye gelinceye kadar 60 bin dolar, Rusya ve Belarus\'taki hastanelerde 30 bin dolar harcadım. Bakü\'deki evimi, arabamı ve tüm mal varlığımı sattım. 120 bin dolar tutarındaki ilik nakil faturasını, Azerbaycan Premier Lig takımlarından Qabala futbol takımının yöneticilerinin yardımıyla ödedim. Tüm faturanın bu olduğunu sanıyordum. 87 bin 500 dolar tutarındaki ikinci fatura beni gerçekten şoke etti. Çünkü ne satacak malım, ne borç isteyecek dostum kaldı. 87 bin 500 dolarlık faturayı nasıl öderim diye düşünürken uykularım kaçıyor\" diye konuştu.

Sadece oturma izni olduğunu ve çalışma izni verilirse çalışmak istediğini söyleyen Davut Abdullayev, \"Bugüne kadar çocuğumun tedavisiyle uğraşmaktan çalışmayı düşünemiyordum. Fakat artık her şeyimiz bitti, maddi ve manevi sıkıntı yaşıyoruz. Eğer çalışma izni verilirse çalışırım, evimi ve çocuklarımı geçindiririm\" dedi.

Oğluna ilik verip ikinci kez can olan Aynura Memmetli ise \"Oğlumun sağlığı önemli fakat yaşamamız için eşimin çalışması lazım. Hastanede tedavisi süren evladımın faturasının ödenmesi lazım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cavit Abdullayev ve ailesinden görüntü

- Röp1: Baba Davut Abdullayev,

- Röp2: Cavit Abdullayev

- Röp3: Anne Aynura Memmetli

Haber- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA-DHA)

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Van Gölü için yeni arıtma tesisi kuruluyor

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kuruluş aşamasında olan arıtma tesisi alanında incelemelerde bulundu. 2019 yılına kadar yapımı tamamlanacak tesis sayesinde Van Gölü kirlenme tehlikesinden kurtulmuş olacak.

Türkiye\'nin en büyük gölü konumunda bulunan, turkuaz rengi görüntüsü ile görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü için önemli bir adım atıldı. Van Büyükşehir Belediyesi, mevcut arıtma tesisinin bulunduğu alana yapacağı yeni tesis ile Van Gölü\'nü kirlenmekten kurtaracak. Van Gölü için hayati önem taşıyan arıtma tesisinin 2019 yılına kadar hizmete girmesi hedeflendi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş ile birlikte yeni yapılacak arıtma tesisinin yerini inceleyen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu yetkililerden bilgi aldı. Zorluoğlu\'na Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yaşar ve Fazıl Tamer de eşlik etti. Van Gölü\'nün Türkiye\'nin ve dünyanın en önemli göllerinden biri olduğunu belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, şöyle dedi:

\"Şu anki arıtma tesisi yaklaşık 30 yıl önce yapılmış. Artık mevcut ihtiyacı karşılayamıyor. Ve ne yazık ki buraya gelen atık suyun üçte ikisi de göle akıyor. Bu da Van gölü için ciddi bir sorun. Van Gölü’nün korunması amacıyla yeni arıtma tesisimizin startını verdik. Projemiz hazır, maddi kaynağını da iller bankasından aldık. Enerji kaynaklarını da azaltmak için bizde projeye güneş enerjisi tesisini entegre ettik. İnşallah tesisimiz 2019 yılında hizmete girecek. Van denilince ilk akla gelen Van Gölü\'dür. Bu güzelliğe sahip çıkmalıyız. Çünkü Van gölü güzelliği kadar Van’ın ekonomisi için de bir değer. Her yıl binlerce kişi bu güzelliği görmek için kentimize geliyor. Ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Gölde çok güzel sahillerimiz mavi bayraklı plajlarımız var. Hedeflerimiz büyük. Van ve Van Gölü\'nü dünyaya tanıtmak istiyoruz. İnşallah Van Gölü hep böyle masmavi kalacak.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vali Zorluoğlu\'nun aratıma tesislerine gelişi

-Vali Zorluoğlu\'nun tesi bölgesinde yaptığı inceleme

-Bilgi alması

-Çevreden ve yapılan incelemelerden detaylar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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Mersin\'de geleneksel Suriyeli düğünü

MERSİN\'de Suriyeli 2 kardeş, aynı düğün töreniyle kendi gelenek ve görenekleriyle dünya evine girdi.

İç savaşın ardından Halep\'ten Mersin\'e göç edip yeni bir yaşam kuran 21 yaşındaki İsmail Alhamud ile kardeşi 20 yaşındaki Muhammed Alhamud için farklı bir düğün töreni düzenlendi. Gelenek ve göreneklerine uygun olarak gerçekleştirilen düğüne, Alhamud Ailesi\'nin çeşitli illerde yaşayan akraba ve yakınları da geldi. Ancak Suriyeli olan gelinler ile kadınlar, geleneklerine göre, törene katılmadı, düğün evinde bekledi.Müzik grubundan şarkıcısına kadar herkesin Suriyeli olduğu düğünde sadece Arapça şarkılar ve türküler çalındı. Tatil sitesinin bahçesinde yapılan düğünde Suriye kültürüne ait ilginç dans ve şovlar yer alırken, sahilden geçen Türk vatandaşları ise bu seremoniyi şaşkınlıkla izledi. Alışılmışın dışında figürler taşıyan halay ve hareketli oyunlarıyla dikkatleri üzerine çeken Suriyeliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendi. Gelenek gereği damatlar ve babası omuzlara alınarak oynatılırken, her masada ayrı ayrı nargile içilmesi alışılmışın dışında bir görüntü oluşturdu.

Görüntü Dökümü

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- Suriyeli santçı şarkı söylerken

- Halay çekilirken

- Suriyeliler geleneksel oyunlarını oynarken

- Damatlar halay çekerken

- Eğlenen Suriyeliler

- Davul şovdan görüntüler

- Türk vatandaşlar düğünü izlerken

- Cep telefonu ile eğlenenleri kaydederken

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali Ekber ŞEN/Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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Foseptik kuyusuna düşen eşeği itfaiye kurtardı

DENİZLİ\'de bir çiftlikteki foseptik kuyusuna düşen eşek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Pamukkale İlçesi Korucuk Mahallesi\'ndeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde eşek, foseptik kuyusuna düştü. Eşeğin çıkardığı sesleri duyarak kuyuya düştüğünü görenler durumu, itfaiyeye bildirdi. Halat yardımıyla kuyuya inen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu eşeği kurtardı. Veteriner kontrolünün ardından eşek, sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eşeğin kurtarılması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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