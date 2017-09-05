DHA YURT BÜLTENİ-3

Dürümlü katliamında 16 sivili şehit eden terörist ölü ele geçti

DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi kırsal kesiminde çatışmada etkisiz hale getirilen PKK\'lı \'Dijvar\' kod adlı PKK\'lı terörist Mehmet Barkın\'ın, 16 kişinin yaşamını yitirdiği Dürümlü Köyü\'ndeki bomba yüklü kamyonun infilak ettirilmesi dahil birçok eyleme katıldığı belirtildi.

Lice İlçesi\'ne bağlı Bağlan Köyü\'nde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve işbirlikçilerini yakalamak amacıyla 3-4 Eylül tarihlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında mühimmat ve teçhizatı ile birlikte Bağlan Köyü içerisinde ölü ele geçirilen teröristin, 1988 Şırnak doğumlu, \'Dijvar kod adlı Mehmet Barkın olduğunu tespit edildi. Diyarbakır Valiliği\'nin açıklamasında, bu teröristin diğer PKK\'lılarla katıldığı eylemler ile ilgili şöyle açıklandı:

* 21 Eylül 2015; Dicle İlçe merkezindeki Kaymakamlık konutu, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet binası ve zırhlı kobra aracına roketatarlı saldırı,

* 26 Aralık 2015; Ergani İlçe merkezindeki Kaymakamlık konutuna roketatarlı saldırı,

* 16 Ocak 2016; Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığına roketatarlı saldırı,

* 5 Şubat 2016; Hani İlçesi Vezirboğazı bölgesindeki Üs bölgesine roketatarlı saldırı,

* 18 Şubat 2016; Dicle İlçesi Taşağıl Köyü yol ayrımındaki yol kontrol faaliyetinde görevli personele silahlı saldırı,

* 21 Şubat 2016; Diyarbakır-Bingöl Karayolu, Çalıbükü Köyü mevkiinde yol kesme ve araç yağmalanması,

* 1 Mayıs 2016; Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına patlayıcı madde yüklü araçlı saldırı neticesinde 1 personelin şehit edilmesi, 36 personelin yaralanması,

* 12 Mayıs 2016 tarihinde, Diyarbakır ili Sur ilçesi Sarıkamış Köyü Dürümlü mezrasında patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi neticesinde, 16 vatandaşın şehit edilmesi, 23 vatandaşın yaralanması.

HDP\'Lİ MİLLETVEKİLLERİNİN İDDİASI YALANLANDI

Lice İlçesi\'ne dün giderek operasyonun yapıldığı köylerde incelemelerde bulunan HDP Milletvekilleri Ziya Pir, Feleknaz Uca ve Sibel Yiğitalp, operasyonda ağır yaralı yakalanan Celal Yıldırım\'ın sivil olduğunu öne sürmüştü. Diyarbakır Valiliği açıklamasında, üzerinde 1 el bombası olduğu halde ağır yaralı yakalanan Celal Yıldırım\'ın da bölücü terör örgütü mensubu olduğu, \'Terör örgütüne üye olmak, kasten adam öldürme ve uyuşturucu ve uyarıcı madde imali ve ticareti yapmak\' olmak üzere 3 ayrı suçtan arandığı belirtildi. Açıklamada, \"Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-operasyon görüntüleri

-Dürümlü\'deki saldırı sonrası çekilen görüntüler

Haber: DİYARBAKIR (DHA)

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(Özel) - İzne ayrılan asker 11 gündür kayıp

MARDİN\'de vatani görevini yaparken, 11 gün önce memleketi Gaziantep\'e gelmek için birliğinden izin alan piyade er 20 yaşındaki Yakup Keklik, ortadan kayboldu. Ailesi, son olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda görülen oğullarının bulunması için yetkililerden yardım istiyor.

Mardin\'de vatani görevini yapan 6 aylık asker Yakup Keklik, geçen 24 Ağustos\'ta birliğinden izin alarak memleketi Gaziantep\'e gelmek için yola çıktı. İstanbul aktarmalı uçuşla memleketine gelmek isteyen Keklik, iddiaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Gaziantep uçağını kaçırdı ve o günden sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi, bütün aramalarına rağmen ulaşılamadığı Keklik\'in bulunması için yetkililerden yardım istiyor. Eşinden ayrıldıktan sonra kayınpederinin evinde çocuklarını yetiştiren 4 çocuk annesi Hatice Aydın, en büyük çocuğu Yakup Keklik\'ten 11 gündür haber alamadığını söyleyerek gözyaşı döküyor.

ANNESİNDEN SEVDİĞİ YEMEKLERİ YAPMASINI İSTEMİŞ

Oğluyla en son kaybolduğu gün telefonla görüştüğünü ve kendisinden sevdiği yemekleri yapmasını istediğini anlatan anne Hatice Aydın, şunları söyledi: \"Oğlumla en son 24 Ağustos\'ta görüştük. Bana izin aldığını ve 25 Ağustos günü sabah saatlerinde evde olacağını söyledi. Benden sevdiği yemekleri yapmamı istedi. Ben de oğlum gelecek diye hazırlık yaptım. Sabah saatlerinde bilmediğim bir numara beni aramış telefonun sesini duymadım. Uyandıktan sonra numarayı aradım. Havalimanında görevli bir polisin numarasıymış. Oğlumun şarjı bittiği için beni o numaradan arayarak uçağı kaçırdığını söylemek istemiş. Şu anda oğlum nerede bilmiyorum. Herkes bayram kutladı, biz kara bayram yaşadık. Ne olur birileri yardım etsin, oğlum bulunsun.\"

Amca İrfan Keklik ise, yeğeninin nasıl kaybolduğunun araştırılmasını istedi. Amca Keklik şöyle dedi:

\"Yeğenim izin alarak aktarmalı uçakla buraya gelmek istemiş. İstanbul\'da aktarma yapıldıktan sonra Gaziantep uçağına binmemiş. 11 gündür arıyoruz telefonu kapalı. En son sabah saatlerinde bir polis memurunun telefonuyla ulaşmaya çalışmış, ondan sonra ortadan kaybolmuş. Devlet büyüklerimizden Yakup\'un bulunması için yardım istiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hatice Aydın\'ın konuşması

- İrfan Keklik\'in konuşması

- Asker Yakup Keklik\'in fotoğrafı

- Anne Hatice\'nin ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)

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Üniversiteli Tuğçe kazada öldü

KARABÜK\'ün Eskipazar İlçesi\'nde üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Tuğçe Nur Comart, gezintiye çıktığı otomobille çay yatağına yuvarlanarak öldü. Comart\'ın kardeşi ve arkadaşı ise yaralı kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Bahçepınar Mahallesi Hastane Caddesi\'nde meydana geldi. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Nur Comart, iddiaya göre annesine ait otomobil ile kardeşi ve arkadaşını da yanına alarak gezintiye çıktı. Comart\'ın kullandığı 06 D 1999 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak Soğanlı Çayı yatağına yuvarlandı.

Kaza sırasında araçtan fırlayan sürücü Tuğçe Nur Comart, olay yerinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilde sürücünün kardeşi 18 yaşındaki Şevval Comart ve arkadaşı 20 yaşındaki Neslihan Işıklı ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Tuğçe Nur Comart\'ın cenazesi Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Kaza yerinde polisin incelemeleri

-Hurdaya dönen otomobil

-Yol

-Tuğçe Nur Comart\'ın resmi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Havuz başında mehter takımlı doğum günü kutlaması



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki beş yıldızlı otelde düzenlenen doğum günü partisinde birden havuz başına çıkan mehter takımı, yerli ve yabancı turistleri şaşırttı.

Bodrum ilçesindeki 4 yıldızlı Golden Beach Otel\'in animasyon ve eğlence müdürlüğünü yapan 31 yaşındaki Özgün Uzunali, doğum gününü mehter takımı eşliğinde kutladı. Aydın\'ın İncirliova Belediyesi Mehter Takımı\'nı otele davet eden Uzunali, havuz başında ilginç bir parti hazırladı. Birden marşlar ve müzikler eşliğinde ortaya çıkan mehter takımını gören yerli ve yabancı turistler önce kısa süreli bir şok yaşadı ardından gösteriye büyük ilgi gösterdi. Tatilciler mehteran başı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Belçika\'da yaşayan ve yaz aylarında Bodrum\'daki otelde çalışan bir çocuk babası Özgün Uzunali, \"Doğum günümde bir değişiklik yapmak istedim ve çoğu yabancı olan tuistlerle bu mutlu günü birlikte yaşamak istedim. Havuz başında birden mehter takımını görenler önce çok şaşırdı ama sonra üç dilde gerekli açıklamayı yaptım. Bunu duyan herkes büyük ilgi gösterdi. Turistler belki de hayatlarında ilk kez havuz başında mehteran takımını izleme fırsatı buldular\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)-

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FETÖ mağduru Astsubay üniformasını giyeceği günü bekliyor

FETÖ/PDY kumpası sonucu ordudan ayrılmak zorunda kalan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Arama Kurtarma Timi\'nde (MAK) Piyade Astsubay Başçavuş Fırat Çavdı (39) Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olarak geçimini sağlıyor. Çavdı, tekrar üniformasını giyeceği günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Bodrum\'un Göltürkbükü Mahallesi\'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Fırat Çavdı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Arama Kurtarma Timi\'ndeki görevine dönüp üniformasını tekrar giyeceği günü bekliyor. Yüksek Disiplin Kurulu\'na çıkarılarak \'TSK\'nın şeref ve haysiyetini küçük düşürücü hareketlerde bulunmak, Türk toplumunun örf adet yapısına uygun yaşamamak, içki ve kumara düşkünlük ve ahlaksızlık\' suçlamalarıyla 2014 yılında re\'sen emekli edilen Çavdı, hayatına devam edebilmek için güvenlik görevlisi sertifikası aldı. Göltürkbükü Mahallesi\'nde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıp ailesine bakan Çavdı, \"Benim yerim Türk Silahlı Kuvvetleri ve ben üniformamı dolaptan çıkaracağım günü bekliyorum\" dedi.

ÜNİFORMASINI GİYİCEĞİ GÜNÜN HAYALİYLE YAŞIYOR

Üniformasının hazır bir şekilde beklediğini belirten Fırat Çavdı, \"Hava Kuvvetleri Komutanlığı MAK ekibinde başarılı bir Astsubay olarak görev yapıyordum. FETÖ tertiplenmesine girmedim diye, reddettim diye beni kibarca kapının önüne koydular. Bunun adına da re\'sen emekli dediler. Bu süreçten sonra hayata tutunabilmek için gittim güvenlik sertifikası aldım. Şu an Bodrum\'da bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Normal şartlarda bir MAK ekibinin yetişmesi devlete tam 1 milyon dolara mal oluyor. Ben vatanımı, milletimi, devletime hizmet etmem gerekirken, Bodrum\'da bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Benim yerim Türk Silahlı Kuvvetleri ve ben üniformamı çıkaracağım günü bekliyorum. Üniformamı ütüledim dolabımdan çıkaracağım günü bekliyorum, o günün hayaliyle yaşıyorum\" dedi.

\"KENDİ PERSONELLERİNİ YERİMİZE KOYDULAR\"

TSK\'da 16 yıl görev yaptığını belirten Çavdı, \"1998 yılında Hava Kuvvetleri\'ne girdim. Daha sonra MAK sınavlarına katıldım. MAK ekibine girdim. Yaklaşık 12 yıl görev yaptım Hava Kuvvetleri MAK ekibinde daha sonra bu FETÖ tertiplenmesini kabul etmediğim için, karşı çıktığım için, bizim gibi başarılı personelleri hassas yerlerdeki personelleri alıp, kendi personellerini yerimize koydular. Bizi ise kapının önüne koydular. Bunun adına da re\'sen emekli dediler. Aslında emekli filan değiliz\" dedi.

\"ÖLÜMDEN DÖNDÜM, GÖREVİME GERİ DÖNDÜM\"

Meslek yaşamında başına gelen olayları da anlatan Çavdı, bir helikopter kazasında ölüm tehlikesi geçirdiğini, mesleğine aşık olduğu için görevine geri döndüğünü söyledi. Çavdı, \"Türkiye\'nin gözbebeği bir kurumdur, bir birimdir. Tüm savaş şartlarında arama kurtarma görevi icra eden bir birimdir. İki yıl boyunca eğitim aldıktan sonra MAK olabiliyorsunuz ve bu eğitimleri başarıyla bitirmeniz gerekiyor. Kurbağa adam, paraşüt, dalgıç, arama kurtarma, ilkyardım ve bunun gibi komando temel, komando ihtisas kurslarını da başarı ile bitirip, bundan sonra anca olabiliyorsunuz. Ben de Türkiye\'deki diğer arkadaşlarım gibi MAK ekibine katıldım. 2002 yılında helikopter kazası geçirdim. Ben mesleğime o kadar aşık bir insanım ki 2002\'deki helikopter kazasında beni öldü diye çıkardılar helikopterin içinden. Ben bir yıllık tedavi sürecinden sonra emekliliği teklif ettikleri halde, ben görev aşkın da olduğum için tekrar eski görevime döndüm. Emekliliği reddettim. 12 yılın sonunda ben bir FETÖ tertiplenmesi içinde olmadım diye beni ayırdılar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fırat Çavdı\'dan genel detay görüntüler,

- Çavdı ile röp.

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , DHA)

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Emre Kongar\'ın Cumhurbaşkanı adayı Büyükerşen

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap günleri etkinliğine katılan Yazar Emre Kongar, etkinliğe katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen\'in elini tutup havaya kaldırarak, \"Halk olarak bastıracağız bu adamı Cumhurbaşkanı adayı yaptıracağız\" dedi.

Marmaris Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda bu yıl 26 Ağustos- 04 Eylül arasında 3\'üncü düzenlenen \'Marmaris Kitap Günleri\' etkinliğinin son gününe usta yazarlar imza vermek için katıldı. Çeşitli şehirlerden gelerek stant açan 30 yayınevinin kitaplarını sattığı etkilikte; usta yazar ve köşe yazarı Emre Kongar, Hıfzı Topuz, Ali Topuz, Ali Demirsoy yer aldı. Yazarlara Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü de eşlik etti. Vatandaşlar, stantlardan satın aldıkları kitapları yazarlara imzalatarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

EMRE KONGAR ESPRİLERLE GÜLDÜRDÜ

Yoğun ilginin yaşandığı imza gününde Yazar Emre Kongar, espri ve açıklamalarıyla ilgi odağı oldu. Kitaplarını imzalatan bir kadın hatıra fotoğraf çektirmek istedi. Cep telefonundan fotoğraf çekmeyi başaramayan vatandaşın imdadına, bir kız çocuğu yetişti ve çekimi yaptı. Bu sırada Kongar, kız çocuğuna \"Seni saray fotoğrafçısı yaptım\" esprisi yaptı. Çevrede bulunan vatandaşlar gülerek alkışladı. Yazar Kongar, yanına gelen Yılmaz Büyükerşen\'in elinden tutarak havaya kaldırıp, \"Halk olarak bastıracağız bu adamı Cumhurbaşkanı adayı yaptıracağız\" dedi. Bu sözlere vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Kongar\'ın açıklamalarına cevap veren Büyükerşen, \"Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Buna no comment derler. Kendisi beni çok sever ve sevgisinin göstergesi olarak ifade etti\" dedi.

Büyükerşen\'in etkinlikten ayrılmasının ardından Kongar, bu kez de İlçe Belediye Başkanı Ali Acar ve CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü\'yü yanına alarak açıklama yaptı. İlçe Belediye Başkanı Ali Acar\'ın güzel projeye imza attığını ifade eden Kongar, \"Marmaris, deneyimli ve başarılı iki başkan ile güzel projelere imza atıyor. Marmaris, doğal güzellikleri ile gündemde, bu sefer kültürel olarak gündeme gelecek. İki başkan arasında güzel ve uyumlu bir dayanışma mevcut. Özelikle tatil beldelerinde ki belediyelerin kültürel faaliyetlerini artırmalarını tavsiye ediyorum. CHP Genel Merkezi başarılı belediyeleri ön plana çıkarmalıdır. Böyle başarılı belediyeler genel merkez tarafından deneyimleri faydalanmalılar ve destek verilerek yalnız bırakılmamalıdırlar\" dedi.

Etkinlik sonrası İlçe Belediye Başkanı Ali Acar, yazarlara günün anısına plaket hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yazarların imza gününden görüntü

- Emre Kongar\'ın \"seni saray fotoğrafçısı yaptım\" esprisi görüntü

- Emre Kongar\'ın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen için söylediği konuşmalar

- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen açıklaması

- Emre Kongar\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Hayranlarından Ece Seçkin\'e ilgi

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde konser veren şarkıcı Ece Seçkin hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Şarkıcı Ece Seçkin, Kızılağaç\'taki Starlight Resort Hotel\'de konser verdi. Sahnede zaman zaman kendisine Brezilyalı dansçı kızların eşlik ettiği Ece Seçkin seslendirdiği hareketli yerli ve yabancı parçalarla hayranlarını coşturdu.

Hayranları 1 saatten fazla sahnede kalan Ece Seçkin\'i yakından görebilmek için zaman zaman sahnenin önünde izdiham yaşanmasına neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ece Seçkin\'in sahneye çıkışı

Sahneden görüntüler

Brezilyalı dans grubuyla birlikte şarkı söylemesi

Detay görüntüler

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

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