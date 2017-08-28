DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ŞEHİTLİKTE ALKOL ALAN 3 KİŞİYE CHP\'DEN İHRAÇ



CHP\'nin Çanakkale\'deki Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Kocadere kamp alanında düzenlenen Adalet Kurultayı\'nda alkollü içki içtikleri belirlenen 3 kişi bir daha geri alınmamak üzere kamp alanından çıkarılırken, partiden ihraç işlemleri başlatıldı.AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Twitter hesabından şehitlikte içki içildiğine ilişkin fotoğraf ve videoları ekleyerek, \'Kimin ne içtiğinde değiliz, ama hiç olmazsa mekanın hatırası için şehitlikte yapmasaydınız. Ayıptır, yazıktır\' yazarak paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, dün yaptığı açıklamada \"Kurultayı karalama peşindeler\" diyerek tepki gösterirken Turan\'ı Kurultay\'a davet etti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Çan İlçe Kongresi\'nden Tezcan\'ın açıklamasına yanıt verdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı alanda alkol alındığı iddiaları üzerine harekete geçti. Basında yer alan haberler üzerine CHP\'li yetkililere resmi bir tebligatta bulunan Alan Başkanlığı yazısında yasa gereği alanda alkollü içki tüketiminin yasak olduğunu, 25 Ağustos\'ta CHP yetkilileriyle de konuyla ilgili protokol imzalandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:\"Ayrıca alkol tüketimlerine yönelik Tarihi Alan sınırları içerisinde ve kamp alanında, Tarihi Alan\'ın kuralları, hassasiyetleri ve önemi göz önünde bulundurularak daha duyarlı olunması ve alkol tüketiminde bulunanların Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerince tespit edilerek kanuni işlem yapılmak üzere Başkanlığımıza bildirilmesi hususu ile ilgili resmi yazı yazılarak Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine tebliğ edilmiştir.\"

TEZCAN\'DAN 3 İHRAÇ AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, bugün yaptığı yazılı açıklamada Kocadere Kamp Alanı\'nda, alkol aldıklarını belirledikleri parti üyesi 3 kişinin, bir daha geri alınmamak üzere kamp alanından çıkarıldıklarını ve partiden ihraç işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. CHP\'li Tezcan\'ın açıklamasında, kampa başlamadan önce 12 madde halinde kamp kurallarının tespit edildiğini, açıklandığını ve kurultay broşürüne de yazıldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

\"Bu kuralların 1\'inci maddesi; \'Adalet Kurultayı, Çanakkale Savaşları\'nın geçtiği bölgede yapılacaktır. Burada yapacağımız bütün faaliyetlerimiz aziz şehitlerimizin değerli hatıralarına yakışır hassasiyette olmalıdır\' şeklindedir. Günde yaklaşık 30 bin kişinin katılım sağladığı kurultayımızda bütün katılımcılar bu ruha uygun, şehitlerimize saygılı, adalet kurultayına yakışır tutum ve davranış içinde olmaya azami özen göstermiştir. Buna rağmen bazı sosyal medya paylaşımları ve yayın organlarında, kamp alanında alkol alındığına ilişkin haberler yayınlanması üzerine tarafımızdan derhal araştırma yapılmış ve kendini bilmez birkaç kişinin, kamp alanının ana konaklama bölgesi dışında alkol aldığı akşam saatlerinde tespit edilmiştir. Alkol aldığı tespit edilen bu 3 kişi derhal kamp alanından çıkarılmış, bir daha girişleri yasaklanmıştır. Ayrıca parti üyelikleri de tespit edilen bu kişilerin ihraç işlemlerine başlanmıştır. Öte yandan bu kişilerin isimleri yarın itibarıyla yetkili kurumlara bildirilecektir. Kendini bilmez birkaç kişinin, Çanakkale şehitlerimizin aziz hatırası ve adalet kurultayının ruhuna tamamen aykırı bu davranışı kuşkusuz bin bir emek, güçlük ve fedakarlıkla kurultaya katılan binlerce vatandaşımızı ve bizleri derinden yaralamıştır. Bütün dikkat ve çabalarımıza karşın ortaya çıkan bu olay nedeniyle üzüntümüzü ifade ederken, bugüne kadar sürdürdüğümüz hassasiyetin bundan sonra da artarak devam edeceğini ve Çanakkale ruhuyla örtüşmeyen bu tür ahlak dışı davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi aziz milletimizle paylaşırız.\"

Görüntü Dökümü

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-Bülent Turan ın açıklamaları

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)-

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2)HATAY\'DA YAKALANAN DEAŞ’LI TERÖRİSTLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

HATAY\'da yakalanan DEAŞ üyesi 4 terörist, adliyeye sevk edildi. Antakya-İskenderun karayolundaki Topboğazı Mevkii\'nde 19 Ağustos\'ta Hatay MİT Bölge Başkanlığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 DEAŞ üyesi gözaltına alındı, güvenlik güçlerine direnen 1 terörist ise çıkan çatışmada öldürüldü. Türkiye\'de sansasyonel eylem yapmak için Suriye\'den geldikleri açıklanan 2\'si Türk vatandaşı diğeri 2\'si Suriyeli olan 4 terörist Hatay Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulandı. 9 gün süren sorgu ardından teröristler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü

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- Hatay Emniyet Müdürlüğü genel

- DEAŞ\'lı teröristlerin merdivenlerden indirilmesi

- Araca bindirilmeleri

- Araçların hareket etmesi

Süre: 1\'16\"

Boyut: 143 MB

(Haber-KAmera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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3)ZONGULDAK\'TA KAZA; 1 ÖLÜ, 5 YARALI

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.aza, Zonguldak-İstanbul Karayolu Ören mevkiinde meydana geldi. 39 yaşındaki Mustafa Ergün\'ün kullandığı 67 UF 709 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna girmek için şeridine giren 40 yaşındaki Bora Bozkurt yönetimindeki 34 UP 2874 plakalı elektrik firmasına ait kamyonet ile çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan sürücü Mustafa Ergün\'ün annesi 62 yaşındaki Yadigar Ergün hayatını kaybetti. Yaralılar, Mustafa Ergün, babası 67 yaşındaki İsmail Ergün, kamyonet sürücüsü Bora Bozkurt ve yanındakiler İbrahim Başaran ve Yunus Korkmaz ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mustafa Ergün\'ün hasta olan annesi Yadigar Ergün\'ü hastaneye götürmek için Fındıklı Köyü\'nden yola çıktığı öğrenildi. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan kamyonete hafif ticari aracın çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası

-Kaza yeri

-Yaralı sürücü Mustafa Ergün\'ün ağlaması

-Baba İsmail Ergün\'ün ambulansta ağlaması

-Kamyonetin parçalanan ön camı

-Polis inceleme

Süre: (4.04) Boyut: (125 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ERĞELİ(Zonguldak),(DHA)

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4)TEK KİŞİLİK ZAFER TIRMANIŞI



UZUN yıllar Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı yapan Alaattin Karaca, Zafer Haftası nedeniyle Erzurum\'daki Palandöken Dağı\'nın zirvesine \'Zafer tırmanışı\' yaptı.

Türkiye\'deki tüm dağlara tırmanan, yurt dışında 7 binlik zirvelere çıkan ve 1997- 2016 yılları arasında Türkiye Dağcılık Federasyon Başkanlığı yapan Alaattin Karaca, Zafer Haftası nedeniyle 26 Ağustos günü Palandöken Dağı\'na \'Zafer Tırmanışı\' yaptı. Tek başına tırmanışı gerçekleştiren Karaca, Palandöken\'in deniz seviyesinden 3 bin 176 metredeki zirvesine tırmandı. Alaattin Karaca, Palandöken\'in doruğundan dünyaya birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Atatürk Üniversitesi Spor Müdürü olarak 1980\'de başlattığı Uluslararası Ağrı Dağı Zafer tırmanışına Türkiye\'deki üniversitelerden gelen öğrencilerle gerçekleştiren Karaca, yörede ortaya çıkan terör nedeniyle son yıllarda Zafer Tırmanışı\'nı Kaçkar ve diğer dağlara kaydırmıştı. Federasyon Başkanlığı\'ndan ayrıldıktan sonra solo tırmanışlar yapan Karaca, Palandöken\'in zirvesinde çektiği ve sosyal medyada paylaştığı videoda şunları söyledi: \"Bugün 26 Ağustos 2017 ve Zafer Haftası. Şimdiye kadar Ağrı ve Kaçkarlar başta olmak üzere İzmir\'den, Afyon\'a varıncaya kadar tüm dağlara geleneksel zafer tırmanışları ve yürüyüşler gerçekleştirdik. Bugün de Palandöken Dağı\'nın Ejder Tepesi\'nden bu anlamlı 30 Ağustos Zafer Bayramınızı canı gönülden kutluyorum Ülkemizin birliği ve bütünlüğü uğruna şehit ve gazi olanları minnetle, şükranla anıyorum.\"

Görüntü Dökümü

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-Alaattin Karaca\'nın çektiği video

Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

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5)MİNİK NİSANUR, RÜZGAR KURBANI OLDU

Kars\'ın Akyaka İlçesi\'ne bağlı Karahan Köyü\'nde 7 yaşındaki Nisanur Kesen, evlerinin önünde oyun oynarken çıkan şiddetli rüzgarda uçan çatının altında kalıp öldü. Nisanur Kesen\'den geriye \"Bayramınız kutlu olsun\" sözünü kardeşine öğretirken çekilen video görüntüleri kaldı. Nisanur\'un babası Muzaffer Kesen, \"Kızımı okula kaydettirmiştik. Ne okula gitmek ne de bayramı görmek nasip olmadı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Babanın konuşması

-Düşen sac tabakaları

-Düşen taş

-Çocuğun fotoğrafı

-Nisanur\'un son videosu

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

207 MB - 3 DK 06 SN



