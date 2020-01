DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TELAFER OPERASYONUNDA DEAŞ\'TAN KAÇMAK İSTEYEN 5 KİŞİLİK TÜRK AİLENİN YAKINLARI YARDIM BEKLİYOR

İSTANBUL\'da, terör örgütü DEAŞ\'e 2015 yılında katılan ve daha sonra Kuzey Irak\'ta Telafer\'e giden Orhan Sazak ve ailesinin Telafer operasyonu sırasında DEAŞ\'tan kaçtıkları ancak, Peşmerge kontrolünde olan bir köye alınmadıkları ve çatışmaların sürdüğü bölgede mahsur kaldıkları belirtildi. Irak\'a geçmek için Habur sınır kapısına gelen Sazak\'ın yakınları, Cumhurbaşkanı ve başbakan\'dan yardım beklediklerini söyledi.

2015 Ağustos\'unda İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e katılan 35 yaşındaki Muş doğumlu Orhan Sazak, 3 kızı ve eşi, geçen hafta DEAŞ\'a yönelik operasyonun başladığı Irak’ın Telafer İlçesi\'nde iddiaya göre terör örgütü DAEŞ’ten kaçarak İyyadiye (Abğani) Köyü\'nde Peşmerge güçlerine teslim olmak istedi. Ancak, Peşmerge güçlerinin 5 kişilik Sazak ve onlarınla birlikte kaçan 5 kişilik başka bir Türk ailesinin fertlerinin güvenli bölgeye geçmesine izin verimediği iddia edildi. Sazak’ın babası Abdulkerim Sazak ve yakını Mehmet Karacağ, Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’na gelerek Irak’ın Erbil kentinde Türk Konsolosluğu ve Peşmerge yetkilileri ile görüşmek üzere Irak’a geçti. Torunları, oğlu ve gelinini kurtarmak için İstanbul’dan karayolu ile kilometrelerce yol kateden baba Abdulkerim Sazak, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’dan bu konu hakkında kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Telefon ile yapılan görüşmede Orhan Sazak, 3 gündür aç bir şekilde, Peşmerge güçlerine teslim olmak için çaba harcadığını belirterek, \"Biz teslim olmak istiyoruz. Bizi kurtarın. Biz Türk vatandaşıyız. Türkiye askerlerine teslim olmak istiyoruz. Türkiye’ye gelmek istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Çocuklarla burada perişanız. 3 gündür hiç bişey yemedik. Yaşamak için geldik. Peşmerge\'ye teslim olduk ama Peşmerge bizi istemedi, tekrar kovdu. Korkuttular çocukları, yaşamak istiyoruz. Bizi kurtarsınlar\" dedi.

Gaziantep’ten yeğenini kurtarmak için Habur Sınır Kapısı\'na gelen amca Mehmet Karacağ, \"Yeğenim ve ailesi DEAŞ tarafından kandırılarak Irak bölgesine götürülmüşlerdir. Pişman olmuşlar. Defalarca kaçmaya teşebbüs etmişlerdir. Fakat başarılı olamamışlardır. Dün DEAŞ\'tan kaçıp Peşmerge\'ye teslim olmak istiyorlar. Önde Peşmerge ateş ediyor onlara. Arkalarında Irak ordusu Haşdi Şabi birlikleri ateş ediyor. 7’si çocuk, 2’si kadın toplam 11 kişi iki ateş arasında kalmışlardır. Bizim devletimizden, hükümetimizden talebimiz, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla devreye girerek bu insanların ölümünü engellemek, bu insanlık dramına engel olmalarını arz ediyoruz\" diye konuştu.

Orhan Sazak’ın babası Abdulkerim Sazak da, oğlunun pişmanlık yasasından faydalanmak için Peşmerge güçlerine sığınmak istediğini dile getirerek, \"Oğlum pişmanlık yasasından yararlanmak için Peşmerge güçlerine sığınmak istiyor. Onlar da kabul etmiyorlar. Kuzey Irak’a gideceğim. Yetkililerden rica ediyoruz. Yardım etsinler. Cumhurbaşkanımız\'dan, Başbakanımız\'dan yardım istiyoruz\" şeklinde konuştu.

-Baba ve Amcanın Habur önünde beklemesi

-DAEŞ\'ten kaçan Orhan Sazak\'ın telefon ile konuşması

-Amca Mehmet Karacağ\'ın konuşması

-Baba Abdulkerim Sazak\'ın konuşması

-Baba ve Amcadan genel ve detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

2)MARMARA’NIN BODRUM’U ÇINARCIK 300 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAK

\'MARMARA’nın Bodrum’u olarak nitelendirilen Yalova’nın Çınarcık İlçesi’nde bayram tatilini geçirecek tatilciler ilçeyi doldurmaya başladı. Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, ilçenin yerleşik nüfusunun on katı olan 300 bin kişiyi ağırlayacağını öngördüklerini söyledi.

Kurban Bayramı tatilini Çınarcık’ta geçirecekler sahilleri doldurmaya başladı. Mavi Bayrağı da bulunan Çınarcık, Teşvikiye Beldesi’ndeki plajı ile göz doldurdu. Tatilciler, gündüz sahillerde güneşlenip yüzerken, akşam saatlerinde yine sahilde kurulan tesislerde eğlenerek vakit geçiriyor.

Çınarcık esnafının yüzünü güleceğini söyleyen Başkan Avni Kurt, “Özellikle buradaki esnaf arkadaşlarımız ekonomik olarak güçlenecekler, kışa da daha kuvvetli girecekler. 10 günlük Kurban Bayramı tatili Çınarcık’ta herkesin yüzünü güldürdü. Daha çok Marmara illerinden vatandaşlarımız burayı tercih ediyor. Bayram tatili boyunca nüfusumuzun 300 bin seyrinde olacağını düşünüyorumö dedi.

HALK GÖNÜL VERMİŞ

Çınarcık Çevresi Koruma Kalkındırma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Naci Soyer de turistlerin ilçe ekonomisine katkı sağladığını söyledi. İDO’ya ait gemilerin İstanbul’dan dolu dolu gelmeye başladığını söyleyen Soyer, “Halk buraya gönül vermiş gibi buraya akıyor. Araçlarıyla gelenler de var. Bu kadar uzun tatil beklemiyorduk. Bu yıl böyle oldu. Yazlıkçılar daha önceden gelmeye başlamıştı. Şu an bugünkü nüfusumuz yüzde 40 artacakö dedi.

İstanbul\'dan gelen turistler Çınarcık\'taki esnafın yüzünü güldürdü. İlçede yıllardır dondurmacılık yapan Hüseyin Demirer, “Çınarcıklı olarak umutla beklemekteyiz. Hükümetimiz tatili uzattı. Biz de bayram için hazırlıklarımızı yaptık. Sezona Ramazan bayramı tatiliyle başladık. Sezonu da Kurban Bayramı tatili ile sonlandıracağız. Son on günlük tatili iyi değerlendiririz inşallahö diye konuştu.

3)AZRA AKIN, TRAKYA USULÜ DÜĞÜNLE DÜNYAEVİNE GİRDİ(EK GÖRÜNTÜLER)



ESKİ Dünya Güzeli model ve oyuncu Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile Edirne\'nin Keşan İlçesi\'nde yapılan düğün töreniyle dünyaevine girdi.2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, erkek arkadaşı Atakan Koru ile Keşan İlçesi\'ne bağlı Bahçeköy\'deki bir kır lokantasının bahçesinde düzenlenen Trakya\'ya özgü düğün töreniyle evlendi. Düğünde davetlileri, kapıda Azra Akın\'ın anne ve babası Ayda ve Nazım Akın ile Atakan Koru\'nun anne ve babası Seniye ve Ahmet Koru karşıladı. Düğüne modacı Cemil İpekçi ve çok sayıda davetli katıldı. Azra Akın, Cemil İpekçi imzasını taşıyan gelinlikle düğüne geldi. Atakan Koru ise lacivert takım elbiseyi tercih etti. Çift, düğünden önce gazetecilere açıklama yaptı.

Azra Akın ve Atakan Koru, oldukça heyecanlı olduklarını söyledi. Azra Akın, gelinliğinin 2 aylık bir sürede Cemil İpekçi tarafından hazırlandığını ifade ederek, \"Cemil benim için çok özel biri. Bizim birbirimize uğur getirdiğimizi düşünüyorum. Bu düğünde beraber olmak beni çok mutlu etti. Aynı zamanda gelinliğimi hazırladı. Bu benim için çok anlamlıydı. İğne oyasıyla işledi. Cemil, bu toprakların kültürü ve zamanın ruhunu çok iyi harmanlayan biri. O yüzden çok mutlu oldum\" dedi. Azra Akın, çekimlerine Ekim ayında yurtdışında başlanacak sinema filmi projesi olduğunu da söyledi.

ÇOK ÖZEL YANLARINI BİLİYORUM

Atakan Koru, bir dünya güzeliyle evlendiğinin hatırlatılması üzerine, \"Azra dünya güzeli ama aynı zamanda benim için Azra. Çoğu insanın bilmediği çok özel yanlarını biliyorum. Ondan çok değerli, bu da beni çok mutlu ediyor. Balayını bir süre erteledik. İşlerin yoğunluğu\" diye konuştu.

Çift daha sonra alkışlar eşliğinde piste gelerek, açılış dansını yaptı. Düğünde modacı Cemil İpekçi de göbek dansı şovu yaptı. Azra Akın ve Atakan Koru çifti düğünde gönüllerince eğlendi.

4)ORGANLARIYLA 5 KİŞİYE UMUT OLDU

BURSA\'da, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 37 yaşındaki Elif Kovancı\'nın 2 böbreği, kornea ve karaciğeri 5 kişiye umut oldu. Kovancı\'nın kuzeninin de kalp nakli için sırada beklediği ifade edildi.Bursa\'da geçen hafta yüksek tansiyon şikayetiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 çocuk annesi, 37 yaşındaki Elif Kovancı\'nın, yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahaleye rağmen, dün beyin ölümü gerçekleşti. Kovancının ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yapan organ nakli koodinatörleri, ailenin olumlu yanıt vermesiyle organları almak için ameliyata girdi. Bağışlanan kornealar aynı hastanede nakil bekleyen 2 hastaya karaciğer ve 1 böbrek Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki hastaya nakledilirken, diğer böbrek de Sağlık Bakanlığı Organ Nakli veri tabanında yağılacak eşleştirmeye göre gönderilecek.

Beyin ölümü gerçekleşen Elif Kovancı\'nın ailesine teşekkür eden Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Yavuz Selim Çınar, hastanın yaklaşık 1 hafta önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sebebiyle hastaneye geldiğini, tüm müdahaleye rağmen dün beyin ölümünün gerçekleştiğini belirtti. Çınar, şöyle dedi:

\"Beyin ölümünün gerçekleşmesi ardından Organ Nakli Koordinatörlerimiz, organ nakli için ailesiyle görüşme yaptı. Gerçekten merhumenin ailesi yüce gönüllülük göstererek bağış yapmayı kabul ettiler. Öncelikle merhumeye Allah\'tan rahmet diliyorum, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.\"

Kovancı\'nın bir kuzeninin de kalp nakli için sırada beklediğini belirten Dr. Çınar, ailenin bu kararı almalarında bir etken olduğunu ifade etti. Yavuz Selim Çınar, şöyle konuştu:

\"Organ bağışı beklemenin, ne kadar zor ve yıpratıcı bir süreç olduğunu kendileri de bizzat yakından yaşamış bir aile. Bu acıyı bildikleri için tereddüt etmeden organ bağışında bulunarak bugün 5 hastamıza hayat verecek. Biz organ bağışında bulunan ailelere çok teşekkür ediyoruz. Kendi acılarını kenara bırakıp bu bayram öncesinde organ bekleyen insanların umudu oldular.\"

5)KAVŞAKTA OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI: 9 YARALI

ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde kavşakta dönüş yapan otomobile başka bir otomobil arkadan çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza İstanbul-Samsun D-100 Karayolu Çorum yol kavşağında bu gece meydana geldi. İstanbul\'dan Sinop\'a giden 22 yaşındaki Muhammet Başkara yönetimindeki 34 FT 50 83 plakalı otomobilin sürücüsü Kargı yol kavşağını kaçırınca Osmancık\'a kadar geldi. Burada trafik polislerine sorarak yol tarifi aldı. Çorum yol kavşağından dönüş yaptığı sırada, İstanbul\'dan Trabzon\'a giden 26 yaşındaki Ufuk Ziya Mubayaacıoğlu yönetimindeki 61 AR 085 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada sürücü Başkara ile iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

6)SAPANCA\'DA KAZA: 3 YARALI

SAKARYA\'nın Sapanca İlçesi\'nde otomobilin cadde de manevra yapan otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Sapanca Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi\'nde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Hakan Şirin idaresindeki 34 PU 0655 plakalı otomobil cadde de manevra yapan Faruk Çınlar idaresindeki 54 FC 394 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Faruk Çınlar ile diğer araçta bulunan Mehmet Gür ve Fırat Yıldız yaralandı. Hasar gören araçta sıkışan Faruk Çınlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiyesi Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralanan Faruk Çınlar yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Mehmet Gür ve Fırat Yıldız ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlardan yola akaryakıt sızması nedeniyle yol yıkanırken, ulaşım kontrollü sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

7)SÜRÜCÜLERE \'DRONE\'LA YAKIN TAKİP

ISPARTA\'da, jandarma ve polis ekipleri, 10 günlük tatilin başlaması dolayısıyla yol güvenliğini sağlamak için trafik uygulamalarını yoğunlaştırıldı. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri belirlemek için havadan \'drone\' ile takip ediyor.

Isparta- Keçiborlu karayolunda, İl Jandarma Komutanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, tatil trafiği dolayısıyla denetim yaptı. Drone ile havadan trafiği takip eden ekipler, radar uygulaması da yapıyor. Sürücülerin aşırı hız yapmasının engellenmesi amacıyla belirli noktalara polis ve jandarma araçlarının maketi yerleştirdi.

Drone\'la yapılan denetimlerde özellikle hatalı sollama, hız ihlali ve tehlikeli araç kullanması gibi kural ihlalleri tespit ediliyor. Ekipler sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız ihlali yapmamaları konusunda \'Frene Değil, Kurala Güven\' sloganıyla uyarıyor.

8)PROF. DR. KARATAY’A BAKLAVA FESTİVALİNE DAVET HAZIRLIĞI

BAYRAM ziyaretlerinde bir dilim baklava yenilmesi uyarısında bulunan Prof.Dr. Canan Karatay’a Bursa’dan tepki ve davet geldi. Hacı Hasanoğulları Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, baklavaya haksızlık yapıldığını bu açıklamanın satışları düşürdüğünü belirterek, “İstanbul’da Sultanahmet’te bir baklava festivalimiz olacak. Türkiye’nin birçok yerinden baklava sektöründe çalışanların katılacağı ve 6 ton baklavayı vatandaşlara dağıtacağız. Kendisini \'Baklava festivaline\' davet ediyoruz. Azı zarar, çoğu zarar, ortası yarar. Gelsin, 2 dilim baklava yesin. Baklavanın nasıl yararlı olduğunu anlatsın ve bu kadar insanın emeğiyle oynamasınö dedi.

Sağlıklı beslenme önerileriyle kamuoyunun tanıdığı İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Canan Karatay’ın, ‘Baklavadan uzak durun. Bayram ziyaretlerine gidildiği zaman baklavaları tıka basa yemeyin. Ancak, bir dilim baklava yenebilir, oturup kıtlıktan çıkmış gibi yemeyinö açılaması baklava satışlarını etkilediği belirtildi. Bursa’da faaliyet gösteren Hacı Hasanoğulları Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu üyesi Yüksel Aktaş, Prof.Dr. Karatay’ın açıklamalarının satışlarda yüzde 30\'lara varan düşüşe neden olduğunu ve sektörü zor durumda bıraktığını bildirerek, baklava üretimi yapanların yüzlerce insan çalıştırdığını, kira verdiğini, sigorta ve vergi ödediğini anlattı. Aktaş, “Günahtır bu kadar insanın ekmeğiyle oynanmasın. Baklavamıza ve tüm ürünlerimize sahip çıkalımö dedi. Baklavadan bugün ölen bir insanın bulunmadığını dile getiren Yüksel Aktaş, baklavanın insanın bir ilacı olduğunu söyledi.

\"GELSİN, 2 DİLİM BAKLAVA YESİN\"

Hacı Hasanoğulları Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu üyesi Yüksel Aktaş, baklavanın Osmanlı’dan bu yana bu ülkenin damak tadı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

\"Bu tür açıklamalarla, Türk malı ürünlerini yerin dibine sokmayalım. İçimiz ağlıyor, malzeme yapmayalım. Ağzımızdan bir şey çıkarken düşünelim. Söylediğimiz bir sözün sektörlerde neler olabileceğini ve zarar getirebileceğini anlayarak söyleyelim. Eğer, Karatay’ın dediği gibiyse, bu müessesleri kapatalım oturalım. Ya da başka işler yapalım. Seyyar satıcılıktan, anlımızın teriyle bu yerlere geldik. Türkiye genelinde 25 milyona yakın esnafımız var. İthalat, ihracat yapıyor, bununla gurur duymamız lazım. Daha çok reklam yapmamız lazım, daha çok yurt dışında tanıtmamız lazım. Yunanistan’a baklava ihracı yapıyoruz, onlar bizim baklavamıza etiket vurarak, kendi baklavaları diyerek başka ülkelere pazarlıyor.\"

Baklavanın daha iyi tanıtılmasının sektörün ülke ekonomisine katkısını arttıracağını da vurgulayan Aktaş, bu tatlıyı televizyon ekranlarında anlatmak gerektiğini vurgularken, \"Bunun için Canan Karatay’lara ihtiyacımız var. Önümüzdeki ay Sultanahmet’teki baklava festivaline gelsin 2 tane baklava yesin, anlatsın. Birbirimize sarılalım, Karatay gibi insanlara ihtiyacımız var. Benim hayatım baklava, başka bir şey yapamam. Ürün ve mallarımızın değerlerini düşürmeyelim, başka ülkelere kaptırmayalım\" şeklinde konuştu.

9)CEMİL İPEKÇİ: TÜRKİYE\'DE HALA MODACI KİM, TERZİ KİM AYIRT EDİLMİYOR

ÜNLÜ Modacı Cemil İpekçi, yakın zamanda evlenen Neslihan Atagül ve Fahriye Evcen\'in birbirine benzer gelinlikler tercih ederek \'pişti\' olduklarını belirterek, \"Türkiye\'de hala modacı kim, tasarımcı kim, terzi kim maalesef ayırt etmiyorsunuz. Son diyorsunuz ki, \'özel diktirdim\'. Terzi dikmiş. Kim diktiyse modacı, tasarımcı değilmiş. Benim daha bir tane pişti olan gelinliğim olmadı\" dedi.

Ünlü Modacı Cemil İpekçi, eski dünya güzeli, model ve oyuncu Azra Akın ile Atakan Koru\'nun düğününe katılmak üzere Edirne\'nin Keşan İlçesi\'ne geldi. Azra Akın, düğünde Cemil İpekçi imzasını taşıyan gelinliği giydi. Cemil İpekçi, düğün öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Azra Akın\'ın kendisi için çok önemli biri olduğunu belirten İpekçi, şunları söyledi: \"Azra, hem dünya güzellik kraliçesi seçilmişti hem de o yıl elbisem en güzel elbise seçilmişti. Bende dünyanın en iyi tasarımcısı seçilerek kristal dünya ödülünü kazanmıştım. O günden sonra benim kızım gibi oldu. Gelinliğini de yapmak Allah bana nasip eyledi. Tabi çok zordu. Ne dikeceğime karar vermek için 1 hafta uyumadım. Azra belki Hollanda doğumlu ama ailesinden aldığı topraklarımızın terbiyesi ve güzelliği de var. Aklıma kardelen geldi. Kardelen çok zorluklarda açan bir çiçek. Bembeyaz, saf ve nadide bir çiçektir\"

GELİNLİK 2 AYDA DİKİLDİ

Azra Akın\'ın gelinliğini tamamlamasının 2 aynı aldığını ifade eden Cemil İpekçi, \"Bütün duvağının kenarı iğne oyası. Gelinliğinde 40 metreye yakın iğne oyası var. Üstünde hemen hemen bin tane hakiki istiridye kum incisi var. Duvağının başını yaparken hakiki küçük inciler kullanarak, kardeleni ters çevirmişiniz gibi bir hava yarattım. Ben çok beğendim. O da çok beğendi. Değdi kızıma\" dedi.

İKİNCİ BABA OLARAK FAİZİNİ BEKLİYORUZ

Cemil İpekçi, Azra Akın\'ın Trakya\'ya gelin gitmesini sevinçle karşıladığını belirterek, \"Trakya insanları şen şakrak olur. Her dakika göbek atılır, her dakika eğlenilir. Damadı gördüm, çok mutlu oldum. İnşallah evlilikleri bir ömür boyu devam eder. İkinci baba olarak faizini bekliyoruz. Trakya bereketli yerdir. Kız benden istenmedi ama damat çok terbiyeli. Tam Trakyalı, neşeli. Kabul gördü. Çok başka biriyle evlenseydi üzülebilirdim. Düğünü de çok mütevazi. Bir aile bahçesinde kutlayacağız\" diye konuştu.

BENİM DAHA BİR TANE PİŞTİ OLAN GELİNLİĞİM OLMADI

Yakın zamanda evlenen Neslihan Atagül ve Fahriye Evcen\'in gelinliklerinin birbirine benzetildiğinin sorulması üzerine konuşan Cemil İpekçi, \"Benzeyebilir. Maalesef hazır gelinlik aldığınız zaman pişti olabilirsiniz. Özel dikim ama bu sizlere bir ders olsun. Kim modacı, kim terzi. Siz terziye diktiriyorsanız ama o kendine \'modacı\' diyorsa işte burada meydana çıkıyor. Çünkü mecmuayı açıyor, mecmuadan seçiyor ve pişti de olabilirsiniz. Onun için Türkiye\'de hala modacı kim, tasarımcı kim, terzi kim maalesef ayırt etmiyorsunuz. Son diyorsunuz ki, \'özel diktirdim\'. Terzi dikmiş. Kim diktiyse modacı, tasarımcı değilmiş. Benim daha bir tane pişti olan gelinliğim olmadı\" dedi.

10)SILA, ÇORLU FESTİVALİNDE SAHNE ALDI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde bu yıl 8\'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali\'nde sahne alan Sıla, söylediği şarkılarla hayvanlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Çorlu Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalinin son gecesinde ünlü şarkıcı Sıla sahne aldı. Cumhuriyet Parkı\'nda düzenlenen konserde sanatçının hayranları konserin başlamasına saatler kala alanı doldurdu. Çorlu’ya ilk kez geldiğini belirten şarkıcı Sıla, \"Ben ve ekip arkadaşlarım ilk kez Çorlu’ya geldik. Bu kadar bir kalabalık bir kitle beni çok mutlu etti. Fazla da konuşmak istemiyorum. Fazla uzatınca söyleyeceğim şarkılardan çalıyoruzö dedi. Yaklaşık 2 saat süren konserde sanatçının hayranları unutulmaz bir konser yaşadı. Çorlu Belediye Başkanı CHP’li Ünal Baysan konserin sonunda Sıla\'ya çiçek verdi.

Basın mensuplarının ilk üç şarkıda görüntü almalarına izin verilirken, daha sonra gazeteciler alandan korumalar tarafından çıkarıldı.

11)KARACASU\'DA FESTİVAL COŞKUSU

AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen 30\'uncu Karacasu Afrodisias, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali kadın mehteran takımının gösterileri ve defilelerle başladı, Dedebağ Hayrı ile devam edecek.

Bu yıl 30\'uncusu düzenlenen Karacasu Afrodisias, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali, eski belediye binası önünde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Açılış törenine MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Karacasu Vakfı Başkanı Ali Küpelioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi kadın mehteran ekibinin gösteriler yaptığı törende konuşan Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Karacasu\'nun Afrodisias\'ın Dünya Mirası Kalıcı Listesi\'ne alınmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi. Başkan Büyükyapıcı \"Afrodisias ören yerinin Dünya Mirası Kalıcı Listesi\'ne alınması ilçemize pek çok avantaj sağlayacak. Artık Ören yeri bölgesine çivi dahi çakılamayacak. Zaten çakılmıyordu. Dünyanın gözü de üstümüzde olacak. Sergilenmeyi bekleyen eserler için Karacasu Cuma Mahallesi veya Büyükdağlı Mahallesi\'nde yapmayı düşündüğümüz müze fikrini, bu gelişme hızlandıracak. Belediyemizin vereceği arsa, sponsorların desteği, hükümetimizin de onayı ile ilçe merkezinde kurulacak müze sayesinde, Karacasu çok şeye kavuşacak. Müze ve şu an halihazırdaki değerlerimizle, günlerce konaklayan misafirleri ağırlama imkanına kavuşacağız\" dedi. 735 yıldır kardeşçe, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen Dedebağ Hayrı\'nın, ülke için son derece önemli bir gelenek olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Büyükyapıcı, \"Atalarımız bunca yıldır kardeşliğin, sevginin, dayanışmanın en güzel örneği olan Dedebağ Hayrı\'mızı gerçekleştirmişler. Dedebağ Hayrı belediyemizin sadece çevre düzenlemesi ile katkı verdiği, yollarını yaptığı bir yer. Bu hayır olduğu gibi Karacasu ve Karacasulu sevdalılarının katkılarıyla yapılan bir hayır. Onlar sahip çıktıkça, biz bu hayrı yaşatacağız\" dedi.

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da Afrodisias\'ın dünyada çok nadir görülen güzellikteki antik şehirlerden birisi olduğuna dikkat çekerek \"İşte bu kadar kıymetli topraklar üzerinde yaşıyor olmak onur verici bir olay. İnşallah bizler de bu kenti daha fazla turistin ziyaret etmesi için çaba sarf edeceğiz. Afrodisias\'ın tanıtımı için yapılan bu festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Zöhre Otantik Defile Gösterisi yapıldı. Festival bugün 735\'nci Dedebağ Hayrı etkinlikleri ile devam edecek.

12)ÇANTADAN CÜZDANI BÖYLE ÇALDILAR

ANTALYA\'da polisin kendilerini izlediğinden habersiz, mağazada \'perdeleme\' yöntemiyle hırsızlık yapan 3 Bulgar operasyonla yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kepez, Muratpaşa ve Konyaaaltı ilçelerinde bulunan alışveriş merkezlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, AVM\'lerde önlem aldı. Polis, olayları gerçekleştiren şüphelilerin Bulgar vatandaşı G.A., V.A., ve E.S. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin Antalya\'da kaldıkları oteli belirleyen polis, izlemeye aldı. Ticari taksiye binen şüpheliler, izlendiklerinden habersiz Kepez\'deki bir AVM\'ye girdi. 2 şüpheli, mağaza içinde bir kadın müşterinin etrafını \'perdeleme\' yöntemi ile kapatırken diğer kadın, çanta içinde bulunan cüzdanı aldı. Şüpheliler, alışveriş merkezinden ayrılırken yakalandı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesine başvurulan 3 şüphelinin, 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

13)KARADENİZ\'İN LEZZETLERİ HAMSİLİ EKMEK VE LAZ BÖREĞİNİN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Artvin\'de Arhavi Kültür ve Sanat festivalinde yarım asıra yaklaşılırken Karadeniz\'in vazgeçilmez tadı olan Hamsili Ekmek ve Laz böreği için özel bir yarışma yapıldı. Karadeniz\'in vazgeçilmez lezzeti olan Laz böreği ve Hamsili ekmek yarışması bir de ödüllü olunca Doğu Karedeniz\'in marifetli kadınları tepsilerce börek ve hamsili ekmekleri jürinin önüne yığdılar. Arhavili laz kadınlarının yarıştığı organizasyon öncesinde yurt dışından gelen misafir ekiplerin dans gösterileri yarışmacılara adeta moral oldu. 45\'incisi düzenlenen Arhavi Kültür ve Sanat festivalindeki yemek yarışmasında börekler birbirinden lezzetli olunca juri bir hayli zorlandı. Yaklaşık 100 tepsi laz böreği ve hamsili ekmek birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Hamsili ekmeğin tarifini veren Arhavili bir yarışmacı bayan böreğin hamsiyle buluşmasının püf noktalarını ince ayrıntılarına kadar anlattı. Arhavi Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada vatandaşlara hamsili ekmek ve laz böreği dağıtıldı. Juri arasında tadımcı olarak görevli olan ünlü tiyatrocu ve sinema sanatçısı Hakan Bilgin de memleketi Arhavi\'deki organizasyonda yer aldı. Hamsili Ekmeğin birincisi Selda Kavaklı olurken Laz böreğinin birincisi ise Kevser Numanoğlu oldu. Yarışmada dereceye girenlere altın ödülü ile mükafatlandırıldı… Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu ise \'Arhavili kadınlar tarlada olduğu gibi mutfakta da ne kadar usta olduklarını bir kez daha gösterdiler\' diye konuştu

GORUNTU GEÇILIYOR

Haber - Kamera : ARTVİN (DHA)

====================================================

14)ENGELLİLERİN SU KAYAĞI GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

ŞANLIURFA’da sıcak havadan etkilenen engellilere yönelik GAP Sukay\'da düzenlenen etkinlikte engellilerin su kayağıyla yaptıkları gösterileri nefes esti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Dağeteği Mahallesi\'nde bulunan 35 bin metrekarelik gölet üzerinde inşa edilen GAP Sukay’da Şanlıurfa Engeliler Koordinasyon Merkezi\'nde eğitim gören engellilere yönelik etkinlik düzenlendi. Sıcak havada etkilenen engeliler, aileleriyle birlikte geldikleri tesiste şarkı söyleyip dans ederek, gönüllerince eğlendi. Ardından serinlemek için göletteki su kayağı, deniz bisikletleri ve kanoya binerek eğlenen engeliler, gösteri yaptı. Usta öğreticilerin desteğiyle gölette su kayağı yaparak, engelleri tek tek aşan engellilerin bu başarısını izleyen aileleri oldukça heyecanlandı.

Engellilerin nefes kesen gösterisini izleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, belediye olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, \"Merkezimizde eğitim gören engellilerimiz burada serinleyip su kayağında kayıp oldukça neşeli dakikalar yaşadı. Onların mutlu olması bizleri de oldukça mutlu etti. Çünkü onlarında bu tür aktiviteleri yapmaları hakkı vardır. Onlarında yaşama tutunmaları, yaşamdan lezzet almaları gerekiyor. İnsanlarımızın mutlu olması, bizim temel hedefimizdir. Biz hepimiz birer engelli adayıyız. Bizler engellilere her zaman destek verdik. Vermeye de devam edeceğiz\" dedi.

15)\'ANTALYA YÜZÜYOR\' START ALDI

ANTALYASPOR Kulübü Derneği ile Muratpaşa Belediyesi işbirliğiyle \'Antalya Yüzüyor\' sloganıyla düzenlenen Antalyaspor Yaz Kupası Haluk Yelten Açık Su Yüzme Yarışı, 3 bin 500 metrelik ilk parkurla start aldı.

Antalyaspor Yaz Kupası Haluk Yelten Açık Su Yüzme Yarışı\'nda sporcular 3 farklı parkurdan yarışa başlayacak. Muratpaşa Belediyesi Erdal İnönü Parkı Plajı\'nda sona erecek yarışın 3 bin 500 metrelik ilk ayağı Mermerli Plajı\'nda saat 07.45\'te başladı. Sabah erken saatlerde tarihi Kaleiçi Yat Limanı yanındaki Mermerli Plajı\'nda bir araya gelen yaklaşık 400 sporcuya hakemler tarafından yarışma kuralları hatırlatıldı. Numaralandırılmış bonelerin verildiği sporcular daha sonra yüzük, kolye, saat gibi aksesuar takmadığı kontrol edilip vücutlarına bone numaraları yazıldı. Sporcular arasında el ve ayak tırnakları uzun olanlardan tırnaklarını kesmeleri istendi. Herhangi bir yaralanmanın önüne geçmek için uzun tırnağın ve aksesuarın yasaklandığı belirtildi. Sporcuların yoğun ilgi duyduğu yarışmada en yaşlı sporcu 69 yaşındaki Ömer Faruk Turan ve en geç sporcu 14 yaşındaki Batuhan Özcan dikkati çekti.

Son kontrollerin ardından sporcular belirlenen start çizgisinde yerlerini aldı. Falezler kıyısında deniz polisi ve sahil güvenlik başta olmak üzere 11 tekne de herhangi bir durumda acil yardımda bulunmak üzere hazır tutuldu. Startın ardından yarış başladı. Sporcular 3 bin 500 metre yüzerek Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafa Plajı\'nda tamamlayacak.

Yarış sonunda Erdal İnönü Parkı\'nda düzenlenecek ödül töreninde genel klasmanda ilk üç sırada yer alan sporculara kupa, yaş gruplarına giren sporculara madalya ve bütün katılımcılara anı madalyası verilecek.

