DHA YURT BÜLTENİ- 25

UZMAN ÇAVUŞ\'UN KULLANDIĞI OTOMOBİL TIR\'IN ALTINA GİRDİ: AYNI AİLEDEN 4 ÖLÜ, 2 YARALI



KONYA\'nın Karapınar ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki TIR\'ın altına girdi. Feci kazada sürücü Aydın İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık ile eşi, oğlu ve babası yaşamını yitirdi. Diğer oğlu ve baldızı da yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konya- Adana Karayolu\'nun Karapınar\'a 10 kilometre mesafade meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık (39) yönetimindeki 38 YV 979 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki Orhan Toğrulca\'nın (55) kullandığı 33 DES 53 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR\'ın dorsesinin altında kaldı.

Kazada otomobil sürücüsü Murtaza Kılçık ile yanında bulunan babası Mehmet Kılçık (67), eşi Naile Kılçık (36) ve oğlu Mert Kılçık (8) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer oğlu Emin Can Kılçık (14) ile baldızı Elif Dalkıran (21) yaralandı. Yaralı iki kişi ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Emin Can Kılçık, ambulansla Konya\'ya sevk edildi. Emin Can Kılçık\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre sağlanamadı.

TIR şoförü Orhan Toğrulcan\'ın yara almadan kurtulduğu kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

36 SAATLİK KAR ESARETİ SON ERDİ



ERZURUM-Bingöl Karayolu\'nda ulaşımı durduran kar fırtınası nedeniyle geçişlerine izin verilmeyerek Çat ilçesinde bekletilen 8\'i otobüs 130 araçta bulunan yaklaşık 600 kişi 36 saat süren kar esaretinin ardından AFAD ekiplerinin kontrolü altında kent Erzurum merkeze ulaştı.

Erzurum-Bingöl Karayolu, dün öğle saatlerinde Çirişli mevkiindeki çığ düşmesi nedeniyle kapandı. Tonlarca karın kapattığı yoldaki ulaşıma bir darbe de saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan kar fırtınasından geldi. Kar fırtınası sebebiyle çok sayıda araç içindeki yolcularla birlikte karayolunda mahsur kaldı. AFAD, 112, UMKE ve jandarma ekiplerinin yanısıra Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ile Karayolları ekiplerinın iş makineleri ve işçilerinin yoğun uğraşları sonucu 41 kişi Erzurum’a ulaştırılırken. Yaklaşık 600 kişi de yoldan alınarak Çat ilçesine götürüldü.

Geceyi Çat ilçesinde geçiren vatandaşlar karayolunda ulaşımın kontrollü olarak sağlanması üzerine AFAD ekiplerinin öncülüğünde Erzurum’a hareket etti. Çat’taki zorunlu misafirlikleri yaklaşık 36 saat süren vatandaşlar, yolun açılması sonucu akşam saatlerinde Çat’tan yola çıktı. AFAD ekiplerinin kontrolü altında 8’i otobüs 130 araçta bulunan 600’e yakın kişi 2 saat süren yolculuğun ardından Erzurum’a ulaştı.

Malatya’dan 45 yolcusuyla Erzurum’a gelmek üzere yola çıkan Yalçın Kaya yönetimindeki yolcu otobüsü geceyi Çat ilçesinde geçirdi. Kar fırtınası sebebiyle yolda kaldıkları 3 saatin ardından Çat’ta misafir edildiklerini belirten sürücü Yalçın Kaya, 36 saatlik bir beklemenin ardından Erzurum’a ulaştıklarını söyledi.

UŞAK\'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA



UŞAK\'taki tüm okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 17 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi.

Uşak\'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uşak Valisi Funda Kocabıyık, okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Vali Kocabıyık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

\"İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ile özel örgün, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurslarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş, okul öncesi eğitim kurumlarının 17 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir.\"

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.

Haber: Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)

MANAV DÜKKANINA GİREN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI

ADANA\'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki manav dükkanına çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada otomobil sürücüsü, aracını bırakıp, kaçtı.

Kaza saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 LJ 019 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolde çıkıp, yol kenarındaki manav dükkanına çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil ve dükkanda hasara yol açan kazada şans eseri kyaralanan olmadı.

Kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÜMÜŞHANE\'DE TÜP PATLADI, EVİN TAVANI ÇÖKTÜ: 1 YARALI



GÜMÜŞHANE\'de mutfak tüpünün patlaması sonucu kerpiç evin tavanı çöktü. Olayda, enkaz altında kalan ev sahibi Hatun Dağdeviren (72) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Tekke köyünde meydana geldi. Hatun Dağdeviren\'e ait evde mutfak tüpü patladı. Patlaman şiddetiyle kerpiç evin tavanı çöktü, Hatun Dağdeviren enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Komşuları tarafından enkaz altından çıkarılan Hatun Dağdeviren, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri patlama sonras çıkan yangını söndürdü. Patlama nedeniyle evin yakınında park halindeki bir kamyonette ise hasar oluştu.

ÇORUM\'DA BARDA SİLAHLI KAVGADA BABA DARP EDİLDİ, OĞLU VURULDU



ÇORUM’da barda çıkan silahlı kavgada Melih Oktay O. (26) vuruldu, baba Mustafa O. ise darp edildi. Baba ve oğlu tedaviye alınırken, olaya karışan 1 kişi polise teslim oldu, 2 şüpheli aranıyor.

Olay, saat 20.30 sıralarında Bahabey Caddesinde bulunan bir barda meydana geldi. İddiaya göre, müşteriler Kadir D., Özkan B. ile Mustafa O. ve oğlu Melih Oktay O. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Melih Oktay O., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı, babası Mustafa O. darp edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Baba ve oğlu ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karışan Kadir D. polise teslim olurken Özkan B. ve ismi öğrenilemeyen bir şüpheli aranıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA\'DA PARK HALİNDEKİ 300 BİN TL DEĞERİNDE İŞ MAKİNASI YANDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde park halindeki iş makinesi yandı.

İnegöl\'ün Akhisar mahallesi mevkiinde inşaat malzemeleri satış yerinin bahçesinde park halinde olan iş makinesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Alevleri gören çevredekiler durumu İnegöl İtfaiyesi\'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanfın söndürülürken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi. 300 bin TL değerindeki iş makinesindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ



AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre ailevi sorunları olan M.B., 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Nazilli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak, uzun süre konuştuğu M.B\'yi intihar etmekten vazgeçirdi.

Olay, akşam saatlerinde Yeşil Mahalle\'de bulunan 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısında meydana geldi. Ailevi sorunları olan M.B. binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. M.B.\'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri da inşaat önüne branda açtı. Bu sırada Nazilli ilçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak, anons üzerine olay yerine gelerek M.B.\'nın yanına çıktı. M.B. ile konuşan Koçak, intihar etmekten vazgeçirdi.

Polis ekipleri tarafından binadan indirilen evli ve bir çocuk babası M.B. Nazilli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: BU TEKERLEK BU TÜMSEKTE KALMAZ



TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan ziyaretinde ekonomiye yönelik, \"Bunun ki gibi sıkıntıların biz hepsini aştık. Allah\'ın izniyle bunu da aşacağız. Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz, tekerlek tümseğe çıkarken zorlanır, aşağı doğru inerken hızlanır. İnşallah bunun tepe noktasını bulup, hızla Türkiye\'yi tekrar büyütmeye, istihdam üzerine de büyütmeye devam edeceğiz\" dedi.

Gümüşhane ve Erzurum\'daki programları için akşam saatlerinde havayoluyla Erzincan\'a gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu\'nu ziyaret etti. Doğu Anadolu Bölgesi temasları ile ilgili bilgiler veren Hisarcıklıoğlu, yarın Gümüşhane\'nin Kelkit ilçesinde bir çalıştaya katılacağını ardından Erzurum\'da 13\'üncüsünü düzenleyecekleri reel ve finans sektörünün bir araya geldiği bir toplantı düzenleyeceklerini söyledi.

Özellikle bu sıkıntılı dönemde banka genel müdürlerini, genel müdür yardımcılarını özel sektör ile dertlerini ve sıkıntılarını çözmek için bir araya getirdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, \"Bugüne kadar yaptığımız toplantılar çok başarılı geçti. İnşallah Doğu Anadolu toplantımız da başarılı geçecek. Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum; Son 25 yıldır Türk özel sektörünün içinden biri olarak bunu söylüyorum. Bunun ki gibi sıkıntıların biz hepsini aştık. Allah\'ın izniyle bunu da aşacağız. Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz, tekerlek tümseğe çıkarken zorlanır, aşağı doğru inerken hızlanır. İnşallah bunun tepe noktasını bulup, hızla Türkiye\'yi tekrar büyütmeye, istihdam üzerine de büyütmeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu daha sonra karayolu ile Gümüşhane\'nin Kelkit ilçesine hareket etti.

