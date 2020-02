DHA YURT BÜLTENİ-25

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN EVİ KÜLE ÇEVİRDİ: BABAANNE, GELİN VE TORUN YARALANDI



ADANA\'da elektrik kontağından çıkan yangın, evi küle çevirdi. Yangında ev sahibi Aslı Ç. ve 7 aylık oğlu Emir, dumandan etkilendi, kayınvalide Songül Ç. ise elinden ve yüzünden hafif şekilde yaralandı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20058 Sokak\'taki iki katlı müstakil binan üst katındaki evde çıktı. Evi saran alevleri fark eden Aslı Ç., oğlu Emir\'i da yanına alarak dışarı çıktı. Yan binada oturan kayınvalidesi Songül Ç., evin yandığını görüp, alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yangına müdahale ettiği sırada elinde ve yüzünde küçük yanıklar oluşan Songül Ç. ile dumandan etkilenen Aslı Ç. ile bebeği Emir, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kayınvalide, gelini ve torununun durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye erlerince söndürülen ve evi küle çeviren yangının, elektrik kontağından çıktığı saptandı.

Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Bursa Valisi Canbolat\'ın annesi hayatını kaybetti(2)

CENAZE ÇORUM\'A GÖNDERİLDİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat\'ın kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Nezaket Canboat\'ın cenazesi, Çorum\'da defnedilmek üzere Bursa\'dan yola çıktı. Vali Canbolat, cenaze aracının sürücüsüne yolda dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ\'TAN TAZİYE

Hastaneye giderek Bursa Valisi Yakup Canbolat\'a taziyede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne acısının zor bir acı olduğunu söyledi. Nezaket Canbolat\'ın üç haftadır Palyatif Bölümünde tedavi gördüğünü belirten Aktaş, \"Kaderi ilahi, Allah yattığı yerde utandırmasın. Valimizin başı sağ olsun. Şimdiden sabırlar diliyorum. Yarın öğle namazında Çorum\'da cenazesi defnedilecek, sabırlar diliyorum\" dedi.

DENİZLİ\'DE BORÇ-ALACAK TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 2 YARALI

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, iddiaya göre borç-alacak meselesi yüzünden evde çıkan tartışma, sokağa taşarak silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı olayda, M.Y. ile S.K. yaralanırken, İ.K. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Çakmak Mahallesi 134 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre M.Y., borçlu olduğu İ.K.\'nın yaşadığı eve gitti. İkili arasında borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada evde bulunan İ.K.\'nın kardeşi S.K., araya girerek kavgayı yatıştırmak istese de başarılı olamadı. Sokağa taşarak silahlı kavgaya dönüşen olayda, İ.K., pompalı tüfekle ateş açarken, M.Y. ise yanındaki tabancayla karşılık verdi. Olayda M.Y. karnından, kavgayı ayırmak isteyen S.K. ise bacağından yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Y. ile S.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, İ.K.\'yı gözaltına alındı. İ.K.\'nın yakınları da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kavgada kullanılan pompalı tüfek ise olay yerinin yaklaşık 20 metre ilerisindeki boş arazide bulundu. Soruşturma sürüyor.

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ, ARAÇTAKİ ETLERİNİ DÜŞÜNDÜ



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan Suriyeli sürücü Abdulaziz Hebbo (23), \"Araçta etlerim var, onları nasıl alacağım\" dedi.

Kaza, akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulaziz Hebbo yönetimindeki 16 MG 364 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Hebbo, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ARAÇTA BULUNAN ETLERİ DÜŞÜNDÜ

Sürücü Abdülaziz Hebbo’nun ambulansa gittiği sırada ise \"Araçta etlerim var, onları nasıl alacağım\" demesi dikkat çekti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

