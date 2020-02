DHA YURT BÜLTENİ 25

SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞAN 6 GÖÇMEN, SELDE HAYATINI KAYBETTİ



SURİYE\'den Hatay\'a kaçak yollarla girmeye çalışan 6 göçmen, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Yayladağı ilçesinde meydana geldi. Bölgede aşırı yağış sonrası kırsal alanda sel oluştu. Suriye\'nin Bayırbucak bölgesinden kaçak yoldan Hatay\'a geçmek isteyen göçmen grup, Kızılçat Mahallesi yakınlarında sele kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Suriyeli oldukları değerlendirilen 6 kişinin cesedine ulaştı. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede çalışmalara devam ederken, sayının artmasından endişe ediliyor.

CESETLER MORGA GETİRİLDİ

Suriye\'den Hatay\'a yasa dışı yoldan geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Suriye uyruklu 6 erkeğin cesedi, Yayladağı Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Hayatını kalbedenlerin kimliklerinin belirlenmesi çalışma başlatıldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, Suriye sınırında bulunan Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi’nde Türkiye’ye kaçak yollarla girmek isteyen 6 kişinin sele kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Olayın saat 15.00 sıralarında gerçekleştiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"25 Ekim 2018 Perşembe günü saat 15.00 sularında İlimiz Yayladağı İlçesi Kızılçat Mahallesi civarında menfezin içinde cansız insan bedeni olduğu tespit edilmiştir. Bölgeye sevk edilen ilçe jandarma komutanlığı olay yeri inceleme birimi, sınırı yasadışı geçmek isterken sel sularına kapılarak boğulan 6 erkek cesedine ulaşmıştır. Hayatını kaybeden ve Suriye uyruklu olduğu değerlendirilen 6 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürdürülmektedir.\"

ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kocaeli\'de öğrenim hayatlarını devam ettiren yabancı öğrencilerle İzmit\'te bir restoranda bir araya geldi. Programa Bakan Çavuşoğlu\'nun yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, milletvekilleri ve yabancı öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, İkinci Dünya Savaşı\'nda dahi bugünkü kadar insanın evlerini terk etmediğini belirterek, \"Dünyamızda zorluklar var, sınamalar var, savaşlar var, terör var. Evini terk etmek zorunda kalan insanlar var, İslam düşmanlığı var, kendisinden olmayana hoşgörüsüzlük var. Bugün dünyada bir küresel savaş yok. Bir dünya savaşı yok. Ama dünya savaşı yokken neden ikinci dünya savaşında bile bu kadar insan evini terk etmek zorunda kalmamıştı? Neden bugün dünyada 70 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı? Bugün kendisinden olmayana yönelik nefret neden arttı? Hoşgörüsüzlük neden en üst düzeyde? Neden İslam düşmanlığı had safhaya geldi. Terör örgütleri değişik ülkelerde ve kıtalarda nasıl yer buluyor? Hangi şartlarda kendilerini geliştiriyorlar, silahlar ellerinde insanları öldürebiliyorlar? Kendilerine devşirecek insanlar için hangi ideolojileri kullanıyorlar? Hatta bizim dinimizi, barış dini İslam\'ı bile suistimal eden terör örgütleri var.\" dedi.

Çavuşoğlu barışı ve çatışmaları önlemesi için kurulan örgütlerin yetersiz kaldığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bugün dünyada çevre sorunları var, ekonomik krizler var, işsizlik var. Var olan zenginliğimizi kullanabilecek kapasitemizde eksiklik var. Savaşları nasıl durdurabileceğiz? Bugün, Birleşmiş Milletler dahil, barışı korusun, çatışmaları önlesin ve yine sorunlara barışçıl çözüm bulsun diye kurduğumuz uluslararası ve bölgesel örgütler yetersiz kalıyor. İkinci dünya savaşından sonraki dünyada yaşamıyoruz. Her an, her gün değişim ve gelişim gösteren veya farklı sınamalarla karşı karşıya kalan bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla hepimiz buna adapte olmak zorundayız.\"

\'TÜRKİYE OLARAK ÇOK TARAFLILIKTAN YANAYIZ\'

Dünyada dengelerin büyük bir hızla değiştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, \"Bugün sadece olumsuz anlamda değil, olumlu anlamda da dünya değişiyor, dengeler değişiyor veya siyaset değişiyor. Bugün bir tarafta tek başıma ben varım diyen bir Amerika Birleşik Devletleri var, diğer tarafta çok kutuplu bir dünya oluşturmak için çaba sarf edenler var. Çok taraflılığı savunan ülkeler var. Hangisi galip gelecek ve biz ne taraftayız? Türkiye olarak biz çok taraflılıktan yanayız. Ama etkin çok taraflılıklardan yanayız. Çifte standartlardan, iki yüzlülüklerden uzak bir çok taraflılıktan yanayız. Samimi birçok taraflılıktan yanayız.\" diye konuştu.

\'BİZ AFRİKA\'YA SÖMÜRGECİLER GİBİ GİTMİYORUZ\'

Türkiye\'nin Afrika kıtasına büyük önem verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, \"Afrika\'da kıtlıktan, açlıktan ve diğer sorunlardan dolayı, terörden dolayı, salgın hastalıklardan dolayı zor şartlarda yaşayan kardeşlerimize yardım elimizi nasıl uzatacağız? Biz Afrika\'ya sömürgeciler gibi gitmiyoruz. Afrika\'nın eşit bir ortağı gibi, bir kardeşi gibi gidiyoruz. İşte o yüzden Türkiye tüm Afrika kıtasında sevilen, sayılan bir ülke. Başkaları ticaret için gider ama TİKA\'nın bugün Afrika\'da 21 tane bölgesel ofisi var. Tüm Afrika kıtasındaki kalkınma projelerini, istihdam yaratıcı projeleri hayata geçirmemiz lazım. Oradaki kardeşlerimize destek vermemiz lazım. Bugün 54 Afrika ülkesi içerisinde 41 tane büyükelçiliğimiz oldu. Hedefimiz en az 50 Afrika ülkesine büyükelçilik açmaktır\" ifadelerini kullandı.

SİVAS\'TA KAR YAĞIŞI VE TİPİ ULAŞIMI ETKİLEDİ

SİVAS\'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Tokat karayolunda araçlar mahsur kaldı.

Sivas\'ta sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kente mevsimin ilk karı düşerken Sivas-Tokat Karayolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ise ulaşımı olumsuz etkilledi. Bölgedeki kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı yüksek tonajlı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan TIR\'ların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kar lastiği bulunan araçların kontrollü şekilde geçişine izin verilirken, karayolu ekipleri ise tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Bölge Trafik ekipleri ağır tonajlı ve kış lastiği olmayan araçları Yıldızeli ilçesinde bekletmeye başlattı. Yolda kalan bazı sürücüler ise lastiklerine zincir takmaya çalıştı. Kar yağışı ve tipi bölgedeki etkisini sürdürüyor.

KAR NEDENİYLE AKSEKİ- KONYA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ANTALYA’nın Akseki ilçesine bağlı Alacabel’de yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede araçlarıyla mahsur kalanların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

Antalya’nın Akseki ilçesi ile Konya’nın Seydişehir ilçesi arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Yer yer tipi şeklinde etkisini sürdüren yoğun yağış sonrası Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapandı.

Bölgede araçlarıyla mahsur kalanların kurtarılması için polis, jandarma ve karayolları ekipleri çalışma başlattı. Antalya- Konya yönüne gitmek isteyenler Cevizli- Beyşehir karayolu istikametine yönlendiriliyor.

BODRUM\'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında, 5 hektarlık makilik alan kül olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yalıkavak Küdür mevkiindeki makilik alanda, bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

İÇKİ İÇERKEN TARTIŞTIĞI KUZENİ VE ARKADAŞINI BIÇAKLADI



BURSA’nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre birlikte alkol alan kişiler arasında çıkan kavgada Recep Ö. (38), kuzeni Mahir Ö. (45) ve kavgayı ayırmaya çalışan Hüseyin Y.\'yi (36), bıçakla yaraladı. Olaydan sonra kaçan Recep Ö., yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesinde Mahir Ö\'ye ait iş makineleri kiralayan firmanın ofisinde meydana geldi. Mahir Ö. ofisinde amcasının oğlu Recep Ö. ve arkadaşı Hüseyin Y. ile birlikte alkol almak için bir araya geldi. İddiaya göre alkolün etkisindeki Mahir Ö. ve Recep Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Ö. üzerinde bulunan bıçakla Mahir Ö.’yü karnından ve bacağından yaraladı. O esnada kavgayı ayırmaya çalışan Hüseyin Y. de sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Recep Ö. olaydan sonra yaya olarak kaçarken, Mahir Ö. ve Hüseyin Y. ise iş yerinden çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Hüseyin Y. yapılan müdahalenin ardından taburcu olurken, Mahir Ö.\'nün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi hakkında arama çalışması başlatan polis ekipleri Recep Ö.\'yü olay yeri yakınlarında yakalayarak gözaltı aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

