DHA YURT BÜLTENİ-24

Berat Albayrak: Tek vücut bir Türkiye var

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “25 Haziran’da başka bir Türkiye var. Daha sonuç odaklı büyüme endeksli, tek vücut bir Türkiye varö diye konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 53. İstişare Toplantısı’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nu Bursa iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu. Burada açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin büyürken Bursa’nın da büyüdüğünü vurgularken, “Türkiye yeni bir düzene yol alıyor. 24 Haziran’dan sonrasında yeni bir sisteme geçilecek. Ziyaret ettiğim iş dünyası temsilcilerine baktığımızda olumlu ve pozitif yorumlar alıyoruz. Daha hızlı karar mekanizmalarının hayata geçtiği, daha aktif siyaset ve icranın harekete geçtiği bir dönem başlayacak. İş dünyamızın temsilcileri bir an önce seçimlerin olup bitmesini bekliyor. 2018 yılı belirsizliklerin olduğu bir yıl olmasını istemiyoruz. Hükümet olarak alınan destekler noktasında seçime giderken yeni Türkiye üzerinde farklı bir iklim var. Bu istikrar ve güven ikliminin devam etmesi Türkiye’nin büyümesi noktasında çok büyük öneme sahip. Küresel manada şu süreci doğru okumalıyızö ifadelerini kullandı.

\"YENİ PAZARLARI GENİŞLETMEMİZ LAZIM\"

Küresel sermayede gücün batıdan doğuya doğru kaydığının altını çizen Albayrak, “Bu kayma düzeni içinde 21. yüzyılın kodlarıyla okumayacaksak yeni denge ve dinamikleri ne şekilde harekete geçirmek lazım? Bursa ihracat şehri. Dünyanın dört tarafına ihracat yapıyor. 2030’a kadar dünyadaki birçok ekosistem farklı bir düzene gidiyor. İki ülkenin toplamı 3 milyarı geçecek. Kur etkisi üretim ve pazar çeşitlenmesi içinde dünyanın yarısı olan iki ülkenin ihracatı payı ne kadar biliyor musunuz? Yüzde 2-3 kadar. Yok denecek kadar az. Biz AB ticaret ve ihracat anlamında gayet büyüyen bir ilişkide yol alıyoruz. Yeni pazarları genişletmemiz lazım. Dünyanın yarısını yok sayamayız\" dedi.

\"İLETİŞİM ALTYAPI VE ENERJİ ALANINDA İYİ OLMALIYIZ\"

Çin pazarının turizmine etkisinin 130-140 milyon nüfus olduğunu belirten Albayrak, \"Ticaret dengesi ve büyüyen ekonomi ile kaynak çeşitliliğinde bakarsak dünyanın 2 büyük ekonomik toplamı başka bir yere gidiyor. Türkiye bu küresel ekosistemde yeni kaymaların en kritik kuşağında yer alıyor. Bunu her ortamda söylüyorum. 500 yıllık ekosistem değişiyor. Ticaret ana yılları değişiyor. 10 yıllık içinde iletişim altyapı ve enerji alanında iyi olmalıyız. Köprüyü geçtik. Dünyanın en büyük havaalanını yapıyoruz. Özellikle büyüyen ekonomiyi destekleyenler noktasında üretim kapasitesi ile OECD‘de birinciyizö diye konuştu.

\"SONUÇ ODAKLI, BÜYÜME ENDEKSLİ TÜRKİYE VAR\"

Son olarak, son birkaç haftada algı operasyonları yapıldığını vurgulayan Albayrak, “25 Haziran’da başka bir Türkiye var. Daha sonuç odaklı büyüme endeksli, tek vücut bir Türkiye var. Ortada bir pasta var. İhracat piyasası ve pastası. Bizim bu pastadan payımız arttıkça doğal olarak diğer ülkelerin payı düşecektir. O ihracatı düşen ülkelerin firmaları ülkelerine şikayet edip en basit ticari ahlak söylemiyle kıskançlık duyuyordur. Bugünden sonra da 81 milyonu kucaklayan güçlü Türkiye vizyonuyla bu ideale hep birlikte taşın altına elimizi koyup yürüyeceksek büyük teminatı olan Cumhurbaşkanımızın dik ve kararlı duruşuyla bundan sonra emin adımlarla yürümeye devam edeceğizö açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından basına kapatılan programda Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak işadamlarının sorularını yanıtladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Albayrak\'ın konuşması,

salondan detay

Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)

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2.5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram\'ın kemikleri bulundu

TOKAT\'ın Reşadiye ilçesinde 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol\'un kemik parçaları HES göletinin mazgallarında bulundu. Reşadiye\'de 17 gün önce hafif ticari aracın Kelkit Çayına uçması sonucu suda kaybolan Muhtar Ayhan Cebe\'yi bulmak için çalışma sırasında kemiklere ulaşıldı. DNA testi için Ankara\'ya gönderilen örneklerde yapılan incelemede kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol\'a ait olduğu belirlendi.

Reşadiye\'de, 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan o dönem 5 yaşında olan Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Bölgede aylarca süren arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alınamadı. Bir ara kaçırılmış olabileceğinden şüphelenilen çocuklardan 2,5 yıl boyunca haber alınamadı.

MUHTARI ARARKEN KEMİKLERİ BULUNDU

Reşadiye\'de 17 gün önce hafif ticari aracın Kelkit Çayına uçması sonucu suda kaybolan Muhtar Ayhan Cebe\'yi bulmak için çalışma başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından başlatılan çalışma sırasında HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları bulundu. Bulunan parçalar DNA testi için Ankara\'ya gönderildi. Kemiklerin 2,5 yıl önce kaybolan çocuklara ait olma ihtimali üzerine çocukların ailelerinden kan örneği alındı. Anne Adile Erol\'un kan örneği ile yapılan testte kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol\'a ait olduğu belirlendi. DNA sonuçlarının ardından Reşadiye\'ye giden Tokat Valisi Ömer Toraman Bayram Erol’un ailesine acı haberi verdi. 2. yıldır umutla çocuklarından haber almayı bekleyen aile haberle yıkıldı. Dursun Kaan Taşçı\'nın da Kelkit Çayı\'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmalarının genişletilmesine karar verildi.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

- Yapılan arama anonsu

- Arama çalışmaları

- Parkta oynayan çocukların güvenlik kamera görüntüsü

- Detaylar

Görüntü Dökümü:

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- Çocuğun evi

- Evin önünde toplanan kalabalık

- Ambulans

- Detaylar

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(Fotoğraf)

- Kemikleri bulunan çocuğun fotoğrafını taşıyan anne

- Kaybolan iki çocuk

Haber: Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)

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2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram\'ın kemikleri bulundu (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

TOKAT\'ın Reşadiye ilçesinde 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol\'un kemik parçalarının bulunmasıyla ilgli olarak Tokat Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada 29 Aralık 2015\'te Reşadiye ilçesinde kaybolan 2011 doğumlu Dursun Kağan Taşçı ve 2008 doğumlu Bayram Erol isimli çocuklarla ilgili olarak, olayın duyulmasına müteakip devletin tüm imkanları seferber edilerek bölgede geniş çaplı arama-tarama faaliyetlerine başlanıldığını dikkat çekilerek şöyle denildi:

\"Devam eden arama-tarama faaliyetleri esnasında 8 Mayıs 2018 Salı günü kayıp çocuklara ait olduğu değerlendirilen bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına incelenmek üzere gönderilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular 2008 doğumlu Bayram Erol isimli çocukla uygunluk sağlamıştır. Kayıp olarak aranan 2011 doğumlu Dursun Kağan Taşçı isimli çocuğu bulmaya yönelik çalışmalar ve adli tahkikata devam edilmektedir.\"

Haber: Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)

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İskenderun\'da ani bastıran yağmur, zor anlar yaşattı

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde ani bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Caddelerdeki su baskınları nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde kent merkezinde ani bastıran ve yaklaşık 2 saat süren sağanak, caddelerde su birikintilerine neden oldu. Dumlupınar Mahallesi ve Pınarbaşı Caddesi gibi araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki su baskınları, sürücülere zor anlar yaşattı. Suda kalan bazı araçlar ise itfaiye yardımıyla çıkartıldı. Yağmurun şiddetini azaltmasının ardından hayat normale dönerken, ilk belirlemelere göre, su baskınlarında ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Yağmurun yağmasından görüntü

- Şimşek çakmasından görüntü

- Yağmurda ilerleyen araçlar

- Su birikintisinde ilerleyen araçlar

- İtfaiyenin suda kalan aracı çekmesi

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, Bahçeli\'nin erken seçim kararının perde arkasını anlattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin lideri Devlet Bahçeli\'nin erken seçim çağrısının perde arkasını anlatarak, \"MHP\'nin Genel Merkezi\'nde Genel Başkanlık Divanı her hafta pazartesi günleri toplantı yapar. O toplantılarda da sayın genel başkanımız ülkenin gündemiyle ilgili değerlendirmeler yapmaktaydı. Son divan toplantısında seçim tarihiyle ilgili teklifini de gündeme getirdi ve teklif etti, \'Seçimlerin öne alınmasını teklif edeceğim\' demişti. Ertesi gün de bildiğiniz gibi grup toplantısında seçim tarihinin öne alınmasını teklif etti\" dedi.

Sefer Aycan, seçim bölgesi Kahramanmaraş\'ta partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı\'nı ziyaret etti. MHP İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, ziyareti aday adayları tanıtım toplantısına çevirerek Aycan ve beraberindekileri kurban kesip çiçekle karşıladı. Parti binası önünde gerçekleşen programda aday adayları sırasıyla söz alıp kendilerini tanıtarak, açıklanacak aday listelerinde isimleri geçmese dahi \'Cumhur İttifakı\'nın başarısı için çalışacaklarını söyledi.

Ardından söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, kendisinin de Kahramanmaraş\'tan milletvekili aday adayı olduğunu belirterek, yoğun bir seçim çalışması yaptıklarını söyledi. Seçim sürecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin öngörüsüyle ortaya çıktığını ifade eden Aycan, Bahçeli\'nin erken seçim kararını 16 Nisan\'da yapılan basına ve gruba kapalı olarak yapılan Genel Başkanlık Divanı\'nda aldığını söyledi. Sefer Aycan, Bahçeli\'nin erken seçim çıkışının perde arkasını şöyle anlattı:

\"Belki sürpriz oldu ama divanda bu tür analizleri genel başkanımız sürekli yapıyordu. MHP\'nin genel merkezinde Genel Başkanlık Divanı her hafta pazartesi günleri toplantı yapar. O toplantılarda da sayın genel başkanımız bize Türkiye gündemi ile ilgili siyasi değerlendirmeler yapar, tamamen basına ve gruba bile kapalı olmak üzere Türkiye\'nin gündemiyle veya kişilerle ilgili değerlendirmeler yapmaktadır. Ve her pazartesi aslında ülkenin gündemiyle ilgili değerlendirmeler yapmaktaydı. Son divan toplantısında seçim tarihiyle ilgili teklifini de gündeme getirdi ve teklif etti, \'Seçimlerin öne alınmasını teklif edeceğim\' demişti. Ertesi gün de bildiğiniz gibi grup toplantısında seçim tarihinin öne alınmasını teklif etti. Tabi bu, birden olan bir durum değil. Genel başkanımızın uzun süren analiz ve çalışmalarıyla ortaya çıkmış bir teklifti. İçinde bulunduğu durum nedeniyle 1.5 yıl varken genel seçimlere seçim tarihi deklare edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü Türkiye bir beklentiye girmiştir seçimlerin yapılmasıyla ilgili bir beklenti oluşmuş, muhalif partileri seçim tarihi deklare etmeye başlamışlar ve seçim istediklerini ifade etmişlerdi ve ülkede seçim ortamına girmişti. Bu sürecin 1.5 yıl sürmesi tabi ülkenin ekonomisi açısından, siyasi istikrarı açısından sıkıntılara sebep olabilirdi.\"

\'HER ZAMAN \'DEVLETİM VE MİLLETİM\' DİYEN BİRİSİDİR\'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin daha önce de bu tür çıkışlar yaptığını hatırlatan Aycan, \"Özellikle 15 Temmuz\'dan sonra genel başkanımız 3-4 defa ülkenin gündemini belirleyen ya da ülkenin siyasetine yön veren çıkışları olmuştur. Son çıkışı da genel seçimlerin öne alınmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu uygun buldu. Bu da, AK Parti ve MHP\'nin uyumlu çalışmalarının bir göstergesidir. Her iki lider, oluşturduğumuz Cumhur ittifakıyla da ülkenin kaderine etki etmektedir. Sayın Genel başkanımız, 21 yıldır genel başkanımızdır. Ben, genel başkanlığından önceki dönemi de bilirim, ülkücü camia bilir. MHP\'nin genel başkanı 80 öncesinde de o zaman bir akademisyenken de böyleydi, 21 yıldır genel başkan iken de böyledir. Her zaman \'Devletim, milletim\' demiştir ve devletin çıkarını, partinin çıkarından, kişisel çıkarından üstün tutmuş, öncelikli tutmuştur\" diye konuştu.

Programın sonunda MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, Sefer Aycan\'a hediye takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sefer Aycan partililerle birlikte

- Mustafa Akpınar\'ın Aycan\'a çiçek vermesi

- Sefer Aycan ve aday adayları

- Sefer Aycan

- Aycan\'ın konuşması

- Akpınar\'ın Aycan\'a hediye vermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

