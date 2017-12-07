DHA YURT BÜLTENİ-24

Eğitime kar engeli



AĞRI\'nın Diyadin ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kaymakamlık ilçe merkezi ile köylerdeki taşımalı sistemdeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verdi. Eğitim-öğretim 8 Aralık Cuma günü başlayacak.

Haber: Servet ARSLAN /AĞRI,(DHA)

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Ordu\'da iki ayrı yangında, 2 kişi öldü



ORDU\'nun Altınordu ilçesinde ahırda çıkan yangında hayvanları kurtarmak isteyen Güçlü Özata, dumandan etkilenerek öldü. Gürgentepe ilçesinde ise bahçedeki ateşi söndürmek isterken alevlerin arasında kalan Hıdır Akıncı yaşamını yitirdi.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde besicilik yapan Hayati Özata\'nın ahırında yangın çıktı. Özata\'nın oğlu 38 yaşındaki Güçlü Özata, içerideki hayvanları kurtarmak için ahıra daldı. Alevlerin arasında kalan, vüucudunda yanıklar oluşup, dumandan etkilenen Güçlü Özata, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun\'a sevk edilen Özata, yolda yaşamını yitirdi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10\'u büyükbaş, 13 hayvan telef oldu.

YAKTIĞI ATEŞİ SÖNDÜRÜRKEN ÖLDÜ

Gürgentepe ilçesi Işıktepe Mahallesi\'nde ise bahçede yaktığı ateşi söndürmek isteyen 65 yaşındaki Hıdır Akıncı, müdahale sırasında dumandan etkilenip yere düştü. Bir anda alevlerin arasında kalan Hıdır Akıncı, yanarak yaşamını yitirdi. Hıdır Akıncı\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-CUMHURİYET MAHALLESİ\'NDE AHIR YANGININDAN GÖRÜNTÜ (CEP TELEFONU)

(SÜRE: 1.48 Dk ) - (BOYUT: 103 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN /ORDU,(DHA)

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Ak Parti İzmir Teşkilatı\'ndan ABD\'nin Kudüs kararına tepki



AK Parti İzmir İl Başkanlığı, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasının ardından bir basın açıklaması yaptı. Kararı kınadıklarını belirten İl Başkanı Bülent Delican, \"İsrail\'in ben yaptım oldu mantığıyla, bir devşirme devlet olarak o topraklarda hak iddia etmesi bizim için kabul edilebilir bir durum değildir.\" dedi.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı, ilçe başkanlarının da katılımıyla Konak\'taki tarihi Saat Kulesi\'nin önünde bir araya gelerek, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması kararını kınadı. Ak Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, ABD Başkanı Trump\'ın yapmış olduğu açıklamayı talihsizlik olarak değerlendirdi. Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanınması kararını şiddetle kınamak toplandıklarını belirten Delican, şunları söyledi:

\"Genel Başkanımız, sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, asla kabul edilemez olan bu durumu şiddetle kınıyoruz. Kudüs, Harem-i Şerif olarak, bizim inancımızda ilk kıblemiz olarak büyük öneme sahiptir. Üç Semavi dinin yüzlerce yıl, binlerce yıl başkentliğini yapmış, bizim atalarımızın huzur içerisinde 700 yıl hüküm sürmüş olduğu dönemde hiçbir zaman ötekileştirme ve kan dökme görmemiştir. Batı\'nın o hain planlarıyla, Haçlı seferleriyle başlayan o zihniyetiyle, jandarmaları İsrail\'e teslim edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, 1947 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kesinlikle İsrail\'in işgalini kabul etmediği bu toprakları tanıyarak Birleşmiş Milletler\'in kararlarını ihlal etmiştir. 1967 yılında Doğu Kudüs\'ün işgaliyle başlayan süreçte, İsrail\'in ben yaptım oldu mantığıyla, bir devşirme devlet olarak o topraklarda hak iddia etmesi bizim için kabul edilebilir bir şey değildir.\"

Müslümanların, Hıristiyanların ve Yahudilerin huzur ve barış içerisinde yaşadığı topraklarda kan istemediklerini belirten Delican, \"ABD, 11 Eylül\'deki gibi bir şeyleri bahane edip Orta Doğu\'yu nasıl kan gölüne çevirdiyse, burada da Kudüs\'ü tanıyarak acaba hangi hain planı devreye sokmak istemektedir?\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Basın açıklamasından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

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ABD Büyükelçiliği önünde \'Kudüs\' eylemi

ANKARA\'da yaklaşık 50 kişilik bir grup ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma planını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın \'Kudüs\' açıklaması üzerine Amerikan Büyükelçiliği önünde toplanan 50 kişilik grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak Kuran-ı Kerim okudu. Grup adına basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul Mileltvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, ABD Başkanı Trump\'ın açıklamasını tanımadıklarını ifade ederek, \"İslam dünyası ayakta. Bu karar bütün İslam dünyasını incitimiştir, ayağa kaldırmıştır. Kabul edilemez bulunmuştur. Kudüs insanlığın ortak mirasıdır. Bütün dinler açısından kutsal olan bir beldedir. Biz Müslümanlar açısından da Miracın ayak basamaklarıdır. İlk kıblemizidir. Burayı oldu bittiye getirerek İsrail\'in başkenti ilan etmek, 2 milyarlık İslam alemine açıkça bir saldırıdır. Dolayısıyla bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Hristiyanlar açısından da bu böyledir. Onlarda bu kararı şaşkınlıkla karşıladılar. Amerika\'nın bu politikayla neye hizmet ettiği anlaşılamamıştır. Bu kararı verenler mutlaka bu kararın altında kalacaktır.\" dedi. Bu arada polis ekipleri tarafından ABD Büyükelçiliği önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, büyükelçilik önü otobüsle kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eylemden görüntü

-AK Parti Milletvekili Hasan Turan açıklama

-Güvenlik önlemleri

-Genel detay

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN /ANKARA,(DHA)

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Biri oyaladı, diğeri çantadaki ve kasadaki paraları çaldı

KONYA\'da iki şüpheli, market sahibini adres sorma bahanesiyle oyalayarak çanta ve kasadan yaklaşık 5 bin 600 lira çaldı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, 4 Aralık günü saat 15.35 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi\'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre market sahibi Murat Zavrak dışarda oturduğu sırada yanına Suriyeli olduğunu ve kaybolduğunu söyleyen bir kişi geldi. Zavrak, Suriyeli gence yol tarifi yaptığı sırada diğer şüpheli markete girdi. Etrafı kolaçan eden şüpheli daha sonra kasanın olduğu bölüme gitti. Şüpheli, Murat Zavrak\'ın çantasındaki 5 bin lira ile kasada bulunan yaklaşık 600 lirayı alıp, montunun cebine ve çorabının içine koyarak hızla dışarı çıktı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Markete giren Murat Zavrak kasanın ve çantasının açık olduğunu gördü. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ve soyulduğunu anlayan Zavrak polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Birinin kendisini oyaladığını diğerinin de paraları aldığını söyleyen Murat Zavrak,\" Ben kapının önünde kahve içiyordum. Suriyeli bir vatandaş arka taraftan dolaşıp yanıma geldi. Kaybolduğunu, çarşıda arkadaşlarının olduğunu ve kendisini beklediklerini söyledi. Biz ona iyilik yapmak istedik. Yol tarif ettik. Diğer iş ortağı bu sırada işyerimizi soyuyormuş. Çantamda 5 bin lira param vardı. Kasadan da 500-600 lira gibi bir para vardı. Sadece paraları almış\" dedi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Murat Zavrak röportaj

- Güvenlik kamera görüntüleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)

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Evinin avlusunda öldürüldü



ADANA\'da 33 yaşındaki İbrahim Taşkıran, evinin avlusunda cezaevinden yeni çıkan komsusu Mert S. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1131 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan İbrahim Taşkıran ile cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Mert S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yanına aldığı av tüfeğiyle Taşkıran\'ın evine gelen Mert S., 4 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, evinin avlusunda bulunan Taşkıran\'ın göğsüne isabet etti. Taşkıran, kanlar içinde yere yığılırken, Mert S. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybeden Taşkıran\'ın öldüğü belirlendi. Olayın ardından Taşkıran\'ın ölüm haberini alıp eve gelen yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Katil zanlısı Mert S.\'yi yakalamak için harekete geçin polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerindeki ambulanstan görüntü

- Olay yerindeki polis araçlarından görüntü

- Polisin olay yerinde inceleme yapması

- Evin önündeki kalabalıktan görüntü

- Taşkıran\'ın ağlayan bir yakınından görüntü

- Cenaze aracının gelişinden görüntü

- Cenazenin evden çıkartılıp araca konulması

- Cenaze aracının gidişi

- Vatandaş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02\'32\" Boyuk: 154 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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