DHA YURT BÜLTENİ -23

Kontrolden çıkan servis otobüsü yayaları ezdi: 1 ölü, 3 yaralı (2)

YARALI SAYISI 3\'E ÇIKTI

İzmir\'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis otobüsünün, servis midibüsüne çarptıktan sonra yayaların arasında dtalmasıymla meydana gelen kazada yaralı sayısı 3\'e yükseldi. Kaza sonra yapılan araştırmada ölen kişinin de Feride Melike Kürecili (26) olduğu belirlendi. Yaralanan Merve Kürecili Uygun (29) ile S.M. ve Z.G.A. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, kaza sonrası polis merkezine sığındığı ileri sürülen otobüs şoförü A.S.\'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR, (DHA)

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Osmaniye Otogarı\'nda tabancayla vurulan 2 kardeş yaralandı

OSMANİYE Otogarı\'nda, esnaflık yapan F.Ö. ve kardeşi O.Ö., iddiaya göre kavga ettikleri İ.K.G. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olaydan sonra kaçan İ.K.G. aranıyor.

Olay, saat 21.00 sıralarında Osmaniye Otogarı\'nda meydana geldi. Otogarda esnaflık yapan F.Ö. ve O.Ö., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle İ.K.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken İ.K.G., belinden çıkarttığı tabancayla iki kardeşe ateş açıp kaçtı. F.Ö. ve O.Ö., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı iki kardeş, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan O.Ö.\'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli İ.K.G.\'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Otogarın dış görüntüsü

- Olay yerinden görüntü

- Yerdeki boş kovandan görüntü

- Polislerin olay yerindeki incelemesi

- Camdaki kurşun izinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 00\'49\" Boyut: 91,6 MB

Haber - Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Yılbaşı için piyasaya sürecekleri uyuşturucu ele geçirildi



BALIKESİR’in Edremit ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği ile yaptıkları aramada yaklaşık 3 kilo bonzai maddesi ile 9 bin 989 adet ecstasy hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yılbaşı için piyasaya sürülmek istendiği öğrenildi.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edremit Grup Amirliği görevlileri aldığı bir istihbaratı değerlendirerek, özel bir otomobili takibe aldı. Edremit Devlet Hastanesi kavşağında durdurulan araç narkotik köpeği tarafından incelendi. Narkotik köpeği aracın motor bölümü içinde saklanmış olarak bulunan 2 kilo 990 gram bonzai maddesi ile 9 bin 989 adet ecstasy hapı buldu. Araçta bulunan O.A. (34) gözaltına alındı.

Yapılan bu operasyonun Balıkesir\'de ele geçirilen en büyük ecstasy miktarı olduğu öğrenilirken, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yılbaşı için piyasaya sürülmek istendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramadan ve uyuşturucu maddelerin çıkarılmasından cep telefonu ile çekilen görüntü

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

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ATLARINI ARARKEN YOĞUN SİSTE KAYBOLDULAR, DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDULAR

KARS’ta Halefoğlu ile Yalınkaya köyü arasında atlarını aramaya çıkan 3 kişi yoğun siste yollarını şaşırınca kayboldu. AFAD ekipleri şahısları 4 saat sonra donmak üzereyken buldu. 12 ambulansında gerekli tetkikleri yapılan vatandaşlar evlerine götürüldü.

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Kars’a bağlı Halefoğlu köyünde meydana geldi. İsmail Kenç (59), Hakan Orhankazi (27) ve Deniz Karsak (40) kaybolan 3 atı bulmak için Halefoğlu köyünden yaya olarak yola çıktı. Arazide atlarını arayan 3 kişi bir süre sonra yoğun sis sebebiyle yollarını kaybetti. Cep telefonlarıyla yakınlarına ulaşan vatandaşlar, kaybolduklarını soğuk hava sebebiyle zor durumda olduklarını bildirdi. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine AFAD, UMKE ve 112 sağlık ekipleri jandarmanın da desteği ile aramaya çıktı.

Yoğun sis sebebiyle kaybolan vatandaşlar 5 araç ve 25 personelle yapılan arama sonucunda saat: 22.00 sıralarında Yalınkaya köyüne 1 saat mesafede bulundu. Donmak üzere olan vatandaşlar, 112 ambulansına alınarak ilk muayeneleri yapıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan vatandaşlar ekipler tarafından Halefoğlu köyüne götürülerek ailelerine teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bulunan vatandaşların köye götürülmesi ve ailelerine teslim edilmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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