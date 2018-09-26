DHA YURT BÜLTENİ-23

Silahla vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu cinayettir (ek)

AĞABEYİ VE ANNESİ DE GÖZALTINDA

Kozan\'da bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı olayla ilgili cinayet şüphelisi Emrah Gürbüz\'ün ağabeyi Erkan Gürbüz ile annesi Durdu Gürbüz de yardım ve yataklıkta bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı. Oğluna yardım ettiği öne sürülen baba Erol Gürbüz\'ün ise evinde bulunamadığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan Emrah Gürbüz, Erken Gürbüz ve anneleri Durdu Gürbüz, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliye binasından görüntü

- Polis araçlarının adliyeye gelişi

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ /KOZAN(Adana),(DHA)

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2 gün sonra tarladaki çukurda bulundu



BOLU’da, 2 gündür haber alınamayan Yusuf Öznur (65), arama çalışmalarına katılan vatandaşlar tarafından tarlanın ortasına kazılmış çukurun içerisine düşen traktörün altında bulundu. 5 metre derinliğindeki çukurdan AFAD ve UMKE ekipleri tarafından çıkarılan Yusuf Öznur, hastaneye kaldırıldı.

Bolu merkeze bağlı Afşar Köyü’nde yaşayan Yusuf Öznur, geçen Pazar günü akşam saat 18.30 sıralarında 14 BE 683 plakalı traktörü ile Kırha Köyü’ndeki akrabasını ziyarete gitti. Gece saatlerinde ziyaret ettiği köyden ayrılan Öznur, bir daha evine dönmedi. Yusuf Öznur’dan haber alamayan yakınları durumu, jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyde arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara köylüler ve Yusuf Öznur’un yakınları da destek verdi.

Arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan köylüler Ayhan Türk ve İsmail Akdemir, Baltalı köyü yakınında bulunan boş bir arazide açılmış bir çukur gördü. Neden açıldığı bilinmeyen 5 metre derinliğindeki çukurun yanına giden İsmail Akdemir ve Ayhan Türk, ters dönmüş traktörün altında sıkışan Yusuf Öznur\'u buldu. Kendi imkanlarıyla Yusuf Öznur\'u çıkaramayan köylüler, durumu AFAD ve UMKE ekiplerine haber verdi. 2 gün boyunca sıkıştığı traktörün altında yağmurlu havada mahsur kalan Yusuf Öznur ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yusuf Öznur, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Babasının bulunmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Adil Öznur, “Çok şükür bulduk. Biz gece gündüz arıyoruz. Arkadaşlar tesadüfen çukura bakmışlar, görmüşler. Sağlık durumu şu anda iyi. Çukur ne amaçla kazıldı bilmiyoruz. Pazar günü akşamdan bu yana oradaymış.\" dedi.

Yaşlı adamı bulan Ayhan Türk, \"Arama çalışması için gelerek biz de yardımcı olmak istedik. Traktörün izlerini takip ettik. Baka baka gittik. Traktörün lastiklerini gördük. \'Yusuf dayı, sağ mısın?\' diye seslendik. O da cevap verdi. Biz de ekiplere haber verdik\" diye konuştu.

Jandarma çukurun ne amaçla açıldığının bulunması için çalışma başlattı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Traktörün görüntüsü

-Çukurdan görüntüler

-Ekiplerin görüntüleri

-Yaşlı adamı bulanlarla röportaj

-Oğluyla röportaj

-Detaylar

SÜRE: 02.49 - BOYUT: 317 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

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Ak Parti\'li Kandemir: Yerel seçimlerde iddialıyız



AK Parti Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kahramanmaraş AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. Kandemir, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Ak Parti önümüzdeki seçimlerde sadece Kahramanmaraş\'ta değil tüm Türkiye\'de iddialı\" dedi.

Kahramanmaraş Ak Parti İl Başkanlığı\'nda yapılan toplantıya AK Parti Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Kandemir, gelecek yerel seçimlerde teşkilat olarak çok çalışmaları gerektiğine değinerek, \"Şimdi önümüzde yerel seçimler var. İnşallah Türkiye\'nin heryerinde AK Parti çok iddialı. Türkiye\'nin her yeri teşkilat olarak geceli, gündüzlü çalışmayla heyecanını sahaya yansıtacaktır. Ve inşallah biz sadece Kahramanmaraş’ta değil, tüm Türkiye\'nin dört bir tarafından AK Parti hareketini gümbür gümbür sevinç seslerini duymak istiyoruz. Tabi burada iş bize teşkilattaki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza düşüyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Toplantıya katılanlar

- Erkan Kandemir\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI /KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Suriye rejiminden Halep ve Hama kırsalına topçu ateşi: 1 ölü, 7 yaralı



SURİYE rejim birliklerinin Halep ve Hama kırsalına yönelik düzenlediği top atışı ve havan saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İdlib’e yönelik hava saldırılarının durmasının ardından Halep’in Cemiyet\'ul Zahra bölgesinde konuşlu rejim birlikleri kentin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Kefer Hamra kasabasına yönelik top atışları düzenledi. Saldırılarda bir kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Hama kırsalındaki Masasine bölgesinde bulunan rejim güçlerinin ise Latamine kasabasına yönelik havan saldırısında iki kişi yaralandı.

Yaşananların ardından muhalifler ise rejim birliklerinin bulunduğu alanlara havan ve roketatarlarla karşılık verdi.

Haber: GAZİANTEP,(DHA)

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Uyuşturucu bağımlısını üzerine tiner döküp yaktıkları iddiası (ek)

2\'Sİ TUTUKLANDI

Eskişehir\'de uçucu madde bağımlısı Ahmet Çelik\'i üzerine tiner döküp yakarak öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden İbrahim İ. ile Tacettin D. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi. Diğer 2 şüpheli Sedat K. ile Murat Ç. ise savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Haber: ESKİŞEHİR,(DHA)

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AK Parti ile MHP\'nin yerel yönetim ittifak toplantısı 3 saat sürdü



AK Parti ile MHP’nin yerel seçimlerde yapmayı düşündükleri ittifakla ilgili ilk toplantı bugün Ankara’da AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz arasında gerçekleşti.

Ankara’da AK Parti ve MHP arasında bir açık hava toplantısı şeklinde gerçekleşen ilk resmi görüşmede İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki Cumhur İttifakı\'nın sürdürülmesi ile ilgili karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz arasında yaklaşık 3 saat baş başa süren bir toplantıda görüşülen konularla ilgili liderlerin bilgilendirileceği belirtildi. İkinci toplantının her iki parti arasında geniş katılımlı yapılması planlandı.

Toplantıya ilişkin DHA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Mehmet Özhaseki, “Verimli bir toplantı oldu. İkinci görüşme daha geniş katılımlı yapılacak. Ön görüşmede ortaya çıkan konular genel başkanlarımıza arz edilecek. Şimdilik bu kadarö demekle yetindi.

Haber: Oktay ENSARİ /KAYSERİ,(DHA)

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