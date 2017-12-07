DHA YURT BÜLTENİ-23

ÖZEL-Buzlu yolda midibüs yan yattı: 7 yaralı



Kayseri\'de, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, yan yatan midibüsteki 7 kişi yaralandı.

Osman Kavuncu Bulvarı\'na fabrika işçilerini taşıyan Saygı T. yönetimindeki 38 BF 997 plakalı midibüs, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Orta refüje çıkan midibüs, yan yattı. Kazada, araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Genel detay

1 Dakika 21 Saniye / 78 MB

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)

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Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

Zonguldak\'ta özel bir maden ocağında çalışan maden işçisi 49 yaşındaki Yakup Karataş\'ın sağ bacağı devrilen kömür vagonunun altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Karataş\'ın bacağı diz altından kesildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Üzülmez Mahallesi\'ndeki özel şirkete ait maden ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan maden işçisi Yakup Karataş\'ın sağ bacağı devrilen kömür vagonun altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından kaldırılan vagonun altından kurtarılan Karataş, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Karataş\'ın ezilen bacağı diz altından kesildi. Yoğun bakıma alınan Karataş\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane önünden detaylar

-Yaralının fotoğrafları

Süre: (28 MB) Boyut: (56 SN)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Yeşilçam\'ın usta isimlerine boş salon şoku

Hatay’da bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Antakya Film Festivali’nin Onur Ödülü sahipleri Nuri Alço, Selda Alkor ve Tuğrul Meteer, ödüllerini boş salonda aldı. Yeşilçam\'ın usta isimleri, ödüllerini alırken boş salondan ötürü duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Ansam Kültür Derneği-Fotofilm Sanat Merkezi\'nin birlikte organize ettiği 5‘inci Uluslar arası Antakya Film Festivali’nin açılışı, Hatay Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Festivalin açılış töreninde Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarından Nuri Alço, Selda Alkor ile Tuğrul Meteer’e onur ödülü verildi. Törene Hatay protokolünden Vali Yardımcısı Bilal Ölmez, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ile Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız katıldı.

BOŞ SALONU GÖRÜNCE ÜZÜLDÜLER

Yaklaşık 500 kişilik olan Hatay Kültür Merkezi’ndeki törene yaklaşık 50 kişinin katılması, Yeşilçam’ın usta isimlerini üzdü. Festivalde yaşam boyu onur ödülüne layık görülen usta oyuncu Selda Alkor, festivalin yeterince tanıtımının yapılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Törene gelmeyenlerin güzel bir geceyi kaçırdığını söyleyen Alkor, \"Sayın Valim ve yetkili olan herkesten önümüzdeki sene, bu güzel kentin festivalini memleketin en ücra köşesine kadar duyurulmasını istiyorum. Neden bu güzel olayın, bu sanatsal işin içinde olmasınlar, neden gelmesinler, niye gelip filmleri seyretmesinler? Belki bir defa kendileriyle karşılaşacağız. Niye burada olmasınlar? Ben şahsen çok üzüldüm. Keşke herkes duyabilseydi. Zaten duysalardı buralar tıklım tıklım olurdu. Bizim isimlerimizi duyanlar zaten koşarak gelirdi\" diye konuştu.

KADINLARI BAŞTACI YAPIN

Aldığı ödülü tüm kadınlara adayan Alkor, “Büyük Atam’ın çok değer verdiği bu kentte, ben bu ödülü tüm kadınlar adına almak istiyorum. Artık çocuk gelinler olmasın, artık kadınlar şiddet görmesin, artık kadınlar Atam\'ızın bize vermiş olduğu bütün hakları kullanma imkanına sahip olsunlar. Kadınlarımızın baş tacı olduğunu artık beyler anlasınlar\" dedi.

ALÇO: BELEDİYE BAŞKANININ DAHİ HABERİ YOK

Yaşam boyu onur ödülü alan bir başka usta isim Nuri Alço ise, törene katılımın az olmasının yeterince tanıtım yapılamamasından kaynaklandığını söyledi. Hatay’ın sinema ve sinema sanatçısını çok seven bir halkının olduğunu aktaran Alço, şöyle devam etti: \"Ama ne yazık ki reklamların yapılmaması, afişlerin görünmemesi. Kimsenin böyle bir festivalden haberi yok. Belediye başkanının dahi haberi yok. Olsa kendisi de muhakkak burada olurdu. Sadece ön sıra var, zaten bizim İstanbul’dan gelen grup. Onun dışında çok az kişi var. Çok üzücü bir olay. Türk Sineması\'na verilen değer böyle değildi. Burada seneye çok görkemli, böyle Antalya, Adana gibi çok büyük bir festivali halka hediye edeceğimizin şimdiden sözünü aldık yetkililerden. Böyle sinema sanatçılarına böyle bir halk yakışmıyor, dolduramadık tek sırayı bile. Ama gelmiş olduk, böyle olsun bu seferlik, inşallah devamı olmaz. Diğer gelecek arkadaşlar buradan mutlu ve memnun ayrılırlar. Çünkü bu kadar yol geliyorsak biz sanatçılara verilen değer daha başka olmalı diye düşünüyorum. Böyle konuştuğum için de özür diliyorum. Hepinize de bu olaydan dolayı teşekkür ediyorum.\" Konuşmaların ardından ödüllerini alan usta oyuncular, sahneden kendilerini izlemeye gelen az sayıdaki sinemaseveri selamladı. Festival 12 Aralık’a kadar ilçelerde gerçekleştirilecek film gösterimleri ve atölye çalışmalarıyla devam edecek. 95 film gösteriminin yapılacağı festivalde, Uluslararası Uzun Metrajlı Film, Uluslararası Kısa Metrajlı Film ve Uluslararası Belgesel Film kategorilerinde finale kalan 10 eser dereceye girmek için yarışacak.

Görüntü Dökümü

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- Boş salondan görüntü

-Dans gösterisinden görüntü

- Selda Alkor, Nuri Alço ve Tuğrul Meteer\'e ödüllerinin verilmesi

- Selda Alkor ve Nuri Alço\'nun konuşması

- Ödül alan üçlünün ödüllerini havaya kaldırıp seyircileri selamlaması

SÜRE: 05\' 56\" BOYUT: 193 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Zeki Müren\'in şarkılarına hayat verdi



Bursa\'da konser veren Limak Filarmoni Orkestrası, bugün doğum günü olan Zeki Müren\'in sevilen şarkılarını farklı bir yorumla müzikseverlerle buluşturdu.

LİMAK Filarmoni Orkestrası, Türkiye turnesi kapsamında Zeki Müren\'in doğduğu Bursa\'da konser verdi. Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konserde orkestra, bugün doğum günü olan Zeki Müren\'in sevilen şarkılarını farklı bir yorumla sanatseverlerle buluşturdu. Yoğun ilgi gören konseri, Bursa Milletvekili Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Zeki Müren\'in ailesi de izledi. Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğinde düzenlenen konserde, orkestranın şefliğini Rengim Gökmen üstlendi. Orkestra, Zeki Müren’in \'Şimdi Uzaklardasın\', \'Elbet Bir Gün Buluşacağız\' ve \'Yaralı Gönül\' gibi eserleri seslendirildi. İlk konserlerini 4 Ekim\'de Ankara\'da verdiklerini ve İstanbul\'un ardından sonraki duraklarının Bursa olduğunu dile getiren tenor Murat Karahan, \"Sanat güneşimizin doğduğu şehirde ve doğum gününde Bursa\'da sevenleriyle birlikte kendisini anıyoruz\" dedi. Şef Rengim Gökmen de Zeki Müren\'in eserlerini seslendirmenin ayrı bir özellik olduğunu belirtti. Geceye şiirleriyle renk katan Zeki Müren\'in yeğeni Özlem Olgaç Güner ise, \"Bu gece onur duyuyorum, burada olmaktan çok mutluyum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Nihat Özdemir açıklamalar,

-Murat Karahan açıklamalar,

-Rengim Gökmen açıklamalar,

-Özlem Olgaç Güner açıklamalar,

-konserden detaylar

5 dakika 33 saniye,338 MB

Haber: Recai GÜLER/BURSA, (DHA)



