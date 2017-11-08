DHA YURT BÜLTENİ-23

Toprak yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı



ADANA\'da toprak yükü kamyonun kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu, araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Menekşe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Bolat\'ın kullandığı 01 FBY 09 plakalı toprak yüklü kamyon, rampada ilerlediği sırada birden geri geri gitmeye başladı. Kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu, sürücü Bolat ve yolcu konumundaki Fatma Yılmaz ile Eren Canımanam, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan 3 kişi, araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne kaldırılan Bolat, Yılmaz ve Canımanam\'ın durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

- Kaza yerindeki itfaiye erlerinden görüntü

- Devrilen kamyondan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'18\" Boyut: 80 MB

Habe-Kamera: ADANA,(DHA)

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Traktör römorkuna çarpan otomobilde 2 ölü, 2 yaralı



AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı İlçesi’nde şeker pancarı yüklü traktör römorkuna çarpan otomobildedeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sandıklı-Hocalar karayolunun 22’nci kilometresindeki Emirhisar Köyü yakınlarında meydana geldi. Müjdat Selvi idaresindeki 32 LK 203 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan traktöre bağlı şeker pancarı yüklü 3 römorktan arkadakine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 22 yaşındaki İlyas Göl ile 44 yaşındaki Uğur Yiğit Doğan olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Müjdat Selvi ile Ahmet Kaya ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası traktör sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Müjdat Selvi ile Ahmet Kaya’yı ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ahmet Kaya buradan Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.Yaşamını yitiren Uğur Yiğit Doğan ve İlyas Göl’ün cansız bedenleri ise savcının incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma kaza sonrası traktörüyle kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kazaya karışan otomobilde bulunanların kalorifer tesisatçısı olduğu ve çalıştıkları Sandıklı\'ya bağlı Yavaşlar Köyü’nden memleketleri Isparta’ya dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden otomobilden

- Olay yerine otomobilden saçılan eşyalar

- Ambulansta bulunan cenaze ve ambulanstan cenaze aracına nakil edilirken

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI /SANDIKLI(Afyonkarahsar),(DHA)

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Eşiyle barışmak için intihara kalkıştı



KONYA\'da şiddet uyguladığı için evi terk eden eşi ile barışmak istediğini belirten Seyip P., inşaatın 5\'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Pişman olduğunu belirten Seyit P., olay yerine gelen eşi Raziye P. tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Keykubat Mahallesi Fetih Caddesi\'ndeki 7 katlı bir inşaatın 5\'inci katında meydana geldi. Kaynak ustası Seyit P., iddiaya göre 4 çocuğunun annesi eşi Raziye P.\'ye şiddet uyguladı. Evi terk eden Raziye P.\'nin şikayeti üzerine Seyit P.\'ye uzaklaştırma cezası verildi. Yakınların aracılığı ile eşine haber gönderdip pişman olduğunu ve barışmak istediğini ileten Seyip P., olumsuz yanıt alınca bugün bir inşaatın 5\'inci katındaki pencereye çıkarak intihara kalkıştı.

Durumu fark eden çevredekiler polis, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Seyit P., kendisini ikna etmek isteyen polislere, eşinin evi terk ettiğini ve kendisinin de uzaklaştırma cezası aldığını, çok sevdiğini ve barışmak istediğini söyledi. Eşi ve çocukları gelmeden de vazgeçmeyeceğini söyledi.

Polisin yaklaşık 1.5 saat süren ikna çabasına rağmen, Seyit P. kararından vazgeçmedi. Bunun üzerine polis telefonla ulaştığı eşi Raziye P.\'yi olay yerine çağırdı. Bu sırada çevrede toplanan kalabalıktan bazılarının olay anını cep telefonunun kamerasıyla kaydettiği görüldü. Olay yerine gelen Raziye P., inşaatın 5\'inci katına çıkıp eşinin ikna etti. İnşaattan indirilen Seyit P., burada bekleyen ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İnşaatın 5\'inci katında intihara kalkışan Seyit P.

- Çevrede alınan önlemler

- Çevredekilerin cep telefonu kamerasına kaydetmesi

- Eşinin olay yerine gelmesi

- Seyit P.\'nin ikna olup aşağı inmesi ve ambulansa alınması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK /KONYA,(DHA)

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Şehit astsubayın ismi okula verildi



MARDİN\'in Derik ilçesinde bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Ayna\'nın ismi, Muğla\'nın Ortaca ilçesindeki bir okula verildi.

Karaburun Mahallesi\'nde bulunan ve yeni ismi Şehit Mustafa Ayna Ortaokulu\'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende, 8-A sınıfı öğrencisi Selçuk Tamer Mercan, Kur\'an-ı Kerim tilaveti sundu. 5\'inci sınıf öğrencisi Cansu Ertuğrul İstiklal Marşı\'nı okudu. Şehit Astsubay Ayna\'nın özgeçmişinin okunmasının ardından okulun müzik öğretmeni ve ekibi tarafından \'Bayrak\' ve \'Türküler Dolusu\' isimli şiirler ile \'Eledim eledim\', \'Şu kışlanın kapısına\' ve \'Turnam selam götür Mardin\'e\' türküleri seslendirildi. Ardından, Ayna için okul içinde hazırlanan köşe törenle açıldı.

Törene Muğla Valisi Esengül Civelek, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Muğla İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Şehit Ayna\'nın Eşi Nazlı Ayna ile kızı Melek Naz Ayna ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Erdoğan yaptığı konuşmada, \"Şehidimizin ismi bu okulda yaşayacak. Bu okuldaki öğrencilerimiz de şehidimizin aziz hatırasıyla eğitim ve öğretimlerini sürdürecek. Bu vesile ile şehidimizi tekrar rahmetle anarken babasına da şükranlarımı sunuyorum. Allah\'tan sabır diliyorum\" dedi.

Muğla Valisi Esengül Civelek de, \"Öncelikle içerisinde bulunduğumuz araziyi bağışlayarak bu okulu ilçeye kazandıran hayırsever vatandaşımıza şükranlarımı sunarım.Vatanımız, istiklalimiz, milletimiz, ülkemiz, birlik ve beraberliğimiz için canını seve seve feda eden, gönüllerimizde ölümsüzleşen, bu cennet vatanı bizlere emanet eden şanlı tarihimizin sembolleri tüm şehitlerimizle birlikte, şehidimiz Mustafa Ayna\'yı rahmetle, minnetle anıyorum\" diye konuştu.

Şehit Astsubay Mustafa Ayna\'ın eşi Nazlı Ayna ise, \"Mutluyum hem de çok mutluyum, çünkü bunu ben kolay elde etmedim. Bir senedir uğraşıyorum eşimin isminin verilmesi için ve Vali Hanım\'ın sayesinde bunu başardım. Bu konuda benim yanımda olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben kocamla gurur duyuyorum, onu çok seviyorum. Emaneti emanetimdir\" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Törenden görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Şehit eşi Nazlı Ayna ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cihan KAYA /ORTACA(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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