DHA YURT BÜLTENİ-23

Başkan Aktaş İnegöllülerden helallik aldı



CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterilen ve bugün yapılan oylamada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş, ilk ziyaretini eski başkanlık yaptığı İnegöl İlçesi\'ne yaptı. İnegöl Belediyesi önünde meşalelerle karşılan Başkan Aktaş, İnegöllülerden helallik aldı.

Recep Altepe\'nin istifası ile boşalan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçilen Alinur Aktaş, uzun yıllar hizmet verdiği İnegöl İlçesi\'nde coşkuyla karşılandı. İnegöl Belediyesi önünde vatandaşlarla bir araya gelen Aktaş, önce helallik aldı. Bugüne kadar verdikleri destekten dolayı İnegöllülere teşekkür eden Başkan Aktaş, \"Bundan tam 163 ay önce İnegöl Belediye Başkanlığı görevini, çok değerli hocamız, ağabeyimizin elinden mührü almıştım. Tam 4 bin 980 gün geçmiş. 13.5 yıl, Allah’a hamdolsun, bu süre zarfında İnegölümüze farklı farklı hizmetleri kazandırdık. Yarabbi bu siyaset gemisini limana en sağlıklı bir şekilde yanaştırmayı bizlere nasip et dedik. Biz de bu makam ve mevkiler bir imtihan yeridir, vakti geldiğinde onurumuz ile şerefimiz ile sahiplerine teslim etmeyi bize nasip et diye dua ediyoruz. Bu kapılar hizmet kapısı. Acıda da beraber olduk tatlıda da. Ne oldum demeyeceğim, ne olacağım diyeceksin. Cenab-ı Allah insanın karşısına neler neler çıkarıyor\" dedi.

Alinur Aktaş, sosyal medyada hakkında çıkan yorumlara da tepki göstererek, \"Biliyorsunuz sosyal medya diye bir bela ortaya çıktı. Benim Büyükşehir Belediyesi Başkanlığım ile ilgili bir beklentimden bahsettiler. Bugün de grup toplantısından sonra ifade ettim, İnegöl’ün Bursamıza, İnegöl Belediyesi’nde de tüm belediyeye başkanları ne hizmet ettiyse Allah razı olsun. Ölenlere rahmet olsun. Erenler camiinin orada 500 parçadan oluşan mükemmel bir park yapıyoruz. Adı ne Kemal Özkan. Kemal Özkan 95 yaşında hasta ve son günlerini yaşayan bu şehre belediye başkanlığı yapmış eski bir belediye başkanımız. Rabbim eserler bırakmayı nasip etsin. Bu şehrin derdi ile dertlendik. Bu bazen 2 küsün barıştırılması oldu. Bu bazen evliliği sıkıntıya girmiş ailelerin barıştırılması ile oldu. Ya bu bizim konumuza girmez demedikö diye konuştu.

\"GÖREVİ CUMHURBAŞKANI VERDİ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile değişimin olduğunu ifade eden Aktaş, üç aday iolarak gittikleri Ankara\'daki süreci paylaştı. Hakkını helal ettiğinis belirten ve İnegöllülerden de helallik isteyen Aktaş söyledi:

“Nedeni ile ilgili bir şey söyleyecek değiliz. İstifa sonrasında prosedür işlemeye başladı. Dün daha öncesinde yapılan araştırmalar neticesinde Ankara’ya davet edildim. AK Parti bu işi gerçekten kurumsal yapıyor. Bizim anketlerimiz var, bizi takip eden koordinatörler var. Nihayetinde temayül ve araştırmalardan sonra Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl Belediye Başkanları Ankara’ya davet edildi. Genel Başkan Yardımcımızla görüşmeden sonra Külliye\'ye geçtik. Değerli il başkanımız ve bölge koordinatörümüz Cumhurbaşkanımız ile görüştüler. Son olarak ben içeriye alındım. Bizi tekrar dışarıya çıkardılar ve yarım saatlik değerlendirmeden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan \'Yaptığımız istişareler neticesinde İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığın adaydır\' diyerek nasihatlerini bizlere açıkladı. Bunu şunun için anlatıyorum, Osmangazi ve Yıldırım Belediye Başkanları da bizim başımızın tacıdır. Son olarak Cumhurbaşkanımız tüm dostlarımıza selamlarını iletti. Sizlerden şunu istirham ediyorum, iyi niyetle hizmet etmeye çalışan kardeşinize haklarını helal ediyor musunuz. Benden yana da ananızın ak sütü gibi helal olsun.\"

Alinur Aktaş, konuşmasında 25 yıl boyunca yol arkadaşlığı yaptığını belirten eşine de teşekkür ettiğini belirterek, \"Tam 25 yıl kolay değil. Ben yetim büyüdüm. Babasızlık başka bir şeydi. 6 ay önce annesizliği de yaşadım. 47 yıl boyunca annem şunu fısıldadı, \'oğlum ne olursun oku ve iyi adam ol, namazını abdestini aksatma oğlum’ derdi. Kıymetli kardeşlerim hem annem, hem rahmetli Hikmet Şahin başkan için tüm kardeşlerimiz için ben konuşmamın bitiminde 3 ihlas 1 fatiha istiyorum\" dedi.

Başkan Aktaş, sözlerini \"Bursa bir aşktır. Bu beden bizde olduğu sürece ekibimiz ile hizmete devam edeceğizö ifadeleri ile tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Başkan Aktaş konuşması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kurak\'ın baba evine ateş düştü (3)



ŞEHİT ANNESİ: GARİP YAVRUM HOŞ GELDİN

Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nde, PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Gökhan Kurak\'ın cenazesi askeri uçakla Zonguldak\'a getirildi. Şehit Gökhan Kurak\'ın cenazesini Zonguldak Havalimanında Zonguldak Vali Yardımcısı Bedrettin Sağsöz, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, AK Parti Zonguldak Milletvekilli Özcan Ulupınar, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, İl Jandarma Alay Komutanı Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Dua edilmesinin ardından şehidin Türk Bayrağı\'na sarılı tabutu uçaktan indirilip askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Şehit Kurak\'ın cenaze aracındaki tabutuna sarılan acılı anne Bahriye Kurak ve yakınları gözyaşı döktü. Bahriye Kurak, \"Yavrum biz seni böylemi bekliyorduk. Garip yavrum hoş geldin\" diye ağıtlar yaktı.

Şehit Gökhan Kurak\'ın cenazesi daha sonra konvoy eşliğinde Çaycuma Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Kurak, yarın Karapınar Beldesi\'nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın inişi

-Şehidin uçaktan indirilişi

-Annesi ve yakınlarının ağlaması

-Dua edilmesi

-Şehidin cenaze aracına konulması

-Şehit yakınlarının tabuta sarılarak ağıt yakması

-Araçların konvoy halinde havaalanından ayrılışı

Süre: (6.09) Boyut: (376 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA)

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Adıyaman\'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı



ADIYAMAN\'da, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siteler Mahallesi\'nde meydana geldi. Fahri Baydar yönetimindeki 02 FF 806 plakalı ambulans ile Müslüm Çınar yönetimindeki 02 AE 218 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler Fahri Baydar ve Müslüm Çınar ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Tuba Gönder ve Hatice Kaymak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Haber: Mahir ALAN / ADIYAMAN, (DHA)

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Karaman\'da plastik fabrikasında yangın (2)

KARAMAN\'da saat 22.00 sıralarında bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangına yaklaşık 100 itfaiye eri ve 30 araçla müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale edebilmesi için fabrikanın bazı bölümleri iş makinalarıyla yıkıldı. Zaman zaman depodaki hammadde varillerinde patlama sesleri duyuldu. Yangın ve patlamalar sırasında can kaybı yaşanmazken, yangının çıktığı fabrikanın yanındaki bisküvi fabrikasında çalışan 300 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.



Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürü İsa Kayhan, yangını kontrol altına aldıklarını belirterek, şunları söyledi: \"Karaman Belediyesi İtfaiye Ekipleri başta olmak üzere, çevre ilçe ve beldeler ile Konya\'dan itfaiye ekipleri takviye olarak geldi. Yaklaşık 30 itfaiye aracı ve 100 itfaiye eriyle yangına müdahale ettik. İlk amacımız, LPG tanklarının bulunduğu bölgeydi. Bir itfaiye aracımızı sadece LPG tanklarını soğutması için görevlendirdik. Yangının çıkış sebebini söyleyebilmek için çok erken. Detaylı incelemeyi yapıp öğreneceğiz.\"

Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ak Partili Ertuğrul Çalışkan, Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayrak da olay yerinde gelip incelemelerde bulundu.



Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- İtfaiye araçlarından detay

- Fabrikadan detay

- İtfaiye Müdürü İsa Kayhan röp.

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

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BTK Treni Kars\'a geldi

DEMİR İpek yolu olarak adlandırılan ve \'Tarihi İpek Yolunu\' canlandırması hedeflenen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı\'ndaki ilk seferde Kazakistan\'dan Mersin Limanı\'na doğru yola çıkan tahıl yüklü tren gece saatlerinde Kars\'a ulaştı.

Bakü\'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı\'nda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili\'nin katılımıyla 30 Ekim\'de açılan hatta yola çıkan ilk tren gece saatlerinde Kars Garı\'na ulaştı.

Gürcistan sınırından itibaren trenle birlikte Kars Gar\'ına gelen TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt, trenin 40 saatlik yolculuğun ardından Kars\'a geldiğini belirtti. Trenin Kazakistan\'dan yola çıktığını, Alat Limanı\'ndan devam ederek Kars\'a ulaştığını ifade eden Kurt, \"Azerbaycan\'dan buraya yaklaşık 856 kilometreyi 40 saate geldik. İnşallah bir aksaklık olmasa Kars\'tan Mersine bin 258 kilometrelik mesafeyi 40 saatte almayı planlıyoruz. Tren Kazakistan\'dan yola çıktı. Yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik bir mesafeyle seferi inşallah Mersin\'de son bulacak. 30 konteyner yola çıkmıştı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, böyle kıtaları birleştiren bir projeyi ülkemize kazandırdıkları için kendilerine müteşekkiriz. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyoruz\" dedi.

Projenin hem Türkiye için hem Asya ve Avrupa ülkeleri için önemli bir koridor olduğunu belirten Kurt, \"Şu anda bu bu projeyle ülkemize, hem Türk Cumhuriyetlerine, hem Çin\'e, hem Avrupa\'yı Çin\'e bağlayacak şekilde çok önemli bir koridor haline geldi. İnşallah sanayicimize ihracatçımıza çok önemli bir koridor, lojistik kapısı açılıyor. Umuyoruz bu günden sonra bu koridorda daha güzel imkanlarla, fırsatlarla insanlarımıza hizmet edeceğiz. Ülkemiz bu projeyle çok önemli bir fırsatı yakalamıştır. Hem bölgesel hem de dünya ölçeğinde inşallah barışa, kardeşliğe, dostluğa önemli katkıları olacaktır\" diye konuştu.

Yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik mesafeyi 180 saatlik gibi kısa bir mesafede gittiklerini de söyleyen Kurt, \"Türkiye parkurunda gümrük, tarım teşkilatlarımızın prosedürlerini minimum seviyelere indirdiler. İyi bir iş birliği içerisindeyiz. Bundan sonra bu koridorda çok yüksek miktarda taşımacılık yapmayı planlıyoruz. Müşterilerimizle görüştüğümüzde yük miktarları yaklaşık 3 milyon ton gibi gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi başlangıç itibarıyla yıllık şu anda 7 milyon ton yük bekliyoruz. Ama önümüzdeki süreçte 17 milyon ton ve üzerine çıkabileceğini rahatlıkla söyleyebileceğiz. Dolayısıyla hem Çin\'den ülkemize, Çin\'den Avrupa\'ya ve tersi yöne bugüne kadar kilometrelik desinasyon ile taşımacılık yapıyorduk. Artık 5 bin kilometrelere ve 12 bin kilometrelik desinasyonlarda yavaş yavaş müşterilerimize taşımacılık yapmayı konuşmaya başladık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu imkanları artırarak devam ettireceğiz\" dedi.

Trenin gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra sabah saatlerinde Mersin\'e doğru yola çıkağını da anlatan Kurt, daha sonra GAR çalışanlarıyla birlikte trenin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gar binası

- Trenin gelişi

- Karşılanması

- Genel Müdür Veysi Kurt\'un trenden inmesi ve açıklamaları

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Kaçan kamyoneti kapanla durdurdular

KARS Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığı yaptığı belirtilen bir kişinin kullandığı kamyoneti, yola kapan atarak durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemede, kamyonette 5 bin paket kaçak sigara olduğu belirlendi.



Edinilen bilgilere göre, olay gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Digor-Kars Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik önünde uygulama yapan polis ekiplerini gören U. S. idaresindeki kamyonet, Digor yolu istikametine doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri, durumundan şüphelendiği aracı takibe aldı. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometredeki Hanlar Mevkii\'ne doğru giden aracı takibe alan ekiplere, Dağpınar Jandarma ekipleri de destek verdi. Jandarma ekipleri, Hanlar Mevkii\'nde önlem aldı. Jandarma ekiplerini gören U. S, Hanlar mevkisinden geri dönerek hızla kent merkezine doğru yol aldı. Polis ekipleri kamyonetin durdurulması için Digor yolu TOKİ girişine bariyer kurdu. Kamyonet, polis tarafından atılan kapana takıldı. Kapanda ön 2 ve arka sol lastiği patlayan kamyonet yaklaşık 500 metre gittikten sonra hareket kabiliyetini kaybedince durdu. Sürücü, kamyonetten inerek kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Kamyonette yapılan incelemede, yaklaşık 5000 paket kaçak sigara ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis kovalamacası

- Polis ekipleri

- Aracın durdurulması

- Araçtaki kaçak sigaralar

- Patlayan lastik detayları

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)