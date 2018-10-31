DHA YURT BÜLTENİ 22

İKİ ARAÇ VE İKİ APARTMANIN MERDİVEN BOŞLUKLARI KUNDAKLANDI, ŞÜPHELİ DOKTOR ÇIKTI



UŞAK\'ta iki gün içinde iki araca ve iki apartmanın merdiven boşluklarına molotofkokteyli attığı ileri sürülen doktor B.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Kundaklama girişiminde bulunduğu apartmanlardan birinde bir süre yaşadığı ve 3 yıl önce taşındığı öğrenilen B.Y., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Halk Konutları\'nda yaşayan Servet Köse\'ye (52) ait park halindeki panelvan minibüs, geçen 29 Ekim\'de saat 05.00 sıralarında molotofkokteyli atılarak, kundaklandı. Bu olaydan 1 saat sonra, aynı şekilde bir alt sokaktaki Yalçın Yıldız\'a (38) ait otomobil ateşe verildi. İtfaiyenin müdahalesiyle iki araçtaki yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, iki aracın da kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Ertesi gün ise Servet Köse ve Yalçın Yıldız\'ın evlerinin bulunduğu Halk Konutları\'ndaki 45\'inci Blok ile 47\'nci Blok\'tan saat 05.30 sıralarında yangın ihbarı yapıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incemede, her iki apartmandaki merdiven boşluklarına molotofkokteyli atılarak yangın çıkartıldığı belirlendi. Polis ve itfaiye ekipleri, merdiven boşlukları ve araçlardaki kundaklamaların aynı kişi tarafından yapılmış olabileceği üzerinde dururken, bölgedeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

ŞÜPHELİ DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerden şüphelinin, dört olayın yaşandığı saatlerde sokaktan geçen Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'nde görevli doktor B.Y. olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, B.Y.\'yi evinde dün yakaladı. Gözaltına alınan B.Y.\'nin daha önce kundakladığı ileri sürülen 45\'inci Blok\'ta yaşadığı, 3 yıl kadar önce başka bir eve taşındığı öğrenildi. Polisteki ifadesinde araçları ve apartmanları kendisinin kundaklamadığını ileri süren B.Y., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

\'ŞÜPHELİNİN SERBEST BIKAKILMASI NEDENİYLE TEDİRGİNİZ\'

Panelvan minibüsü ve oturduğu apartmanın merdiven boşluğu kundaklanan Servet Köse, tedirgin olduklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Eşim, bebeğimizi emzirmek için erken saatte kalkıyor. Dışardan evin içine bir ışık geldiğini fark edip, dışarı bakınca minibüsümüzün yandığını gördü ve bana seslendi. Panikle dışarı fırlayıp, bağırarak komşulardan yardım istedim. Bir yandan da itfaiyeyi aradım. İtfaiye gelip, yanan minibüsümü söndürdü. Daha sonra bir komşumla polis merkezine gidip, ifade verdim. Döndüğümde bir komşumun otomobilinin de kullandığını öğrendim. Ertesi gün eşim, bu defa \'Dışarıda bir şey pat pat ediyor\' dedi. Kalktığımda kapının altından alevler içeri püskürüyordu. Hemen su ile müdahale ettim. Kapıyı açtığımda alevler ikinci kez yüzümüze doğru vurdu. Yukarıdan komşuların \'Yanıyoruz, yanıyoruz\' diye, bağırışları geldi. Polis arkadaşlar geldi, bir yandan itfaiye yangını söndürdü. 10 dairede toplam 30 kişi yaşıyor. Bizim can güvenliğimiz yok. Sabaha kadar uyuyamıyoruz. Şüphelinin serbest bırakılmış olması nedeniyle tedirginiz.\"

Polis, kundaklamalarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan apartman boşluğundan görüntü

-Yanan araçların bulunduğu noktadan görüntü

-Yanan apartman merdiveninden görüntü

-Panelvan minibüsü ve oturduğu bina kundaklanan Servet Köse ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

- Adliyeye sevk edılen B.Y. fotoğraf

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, DHA)

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Ordu\'daki esrarengiz zehirlenmede 1 kişi öldü, 3 kişi tedavide (2)

DEHŞETE DÜŞÜREN İDDİA

Ordu\'nun Akkuş ilçesinde zehirlenme şüphesiyle 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de tedaviye alındığı olayla ilgili dehşete düşüren bir iddia gündeme geldi.

Akkuş ilçesinde, 3 Eylül 2017\'de İbrahim Varlı arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusu Üzeyir Şahin (55) ve oğlu Mustafa Şahin\'i (22) tabanca ile öldürdü. İbrahim Varlı olaydan sonra tutuklandı. Zehirlenme olayı da İbrahim Varlı\'nın evindeki yemekte meydana geldi. İddiaya göre, yemekte, İbrahim Varlı\'nın eşi Şehri Varlı, oğlu Şinasi Varlı, kadının ağabeyi Şakir Şen ve yakınları Mesut Çamaoğlu, evin zehir bulaştırılan içme suyu şebekesinden su içince fenalaştı.

Ekipler, içme suyu ve yenilen yemeklerden numune aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

ORDU (DHA)

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NİĞDE\'DEKİ TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINDA

NİĞDE merkezinde geçen ay meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde meydana gelen 11 trafik kazasının mobese görüntüleri yayınlandı. Kazalarda, sürücülerin yanı sıra yayaların da dikkatsiz davrandığı görüldü. Kameralara yansıyan kazalardan birinde, kaldırıma çıkan hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü, ayakkabı dükkanının yanına düşüyor. Başka bir görüntüde ise kırmızı ışıkta durmayan otomobil yaya geçidinden geçmeye çalışan motosikletliye çarpıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- MOBESE’ye yansıyan 11 kazanın görüntüleri

SÜRE: 01’01’’ //// BOYUT: 44.2 MB

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)

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ALEVLERİN ARASINDA KALAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI



BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, sazlık alanda çıkan ve 10 dönümlük alanın kül olduğu yangında, alevler arasında kalan yavru köpeği son anda itfaiye kurtardı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Dalyan mevkiinde göçmen kuşların uçuş güzergahında bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. 10 dönümlük alanın kül olduğu yangında, alevler arasında kalan yavru sokak köpeği ise son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Korkudan titreyen yavru köpek, sağlık durumu kontrol edildikten sonra annesinin yanına bırakıldı.

Sazlıkların ot çıkması için çobanlar tarafından yakıldığını iddia eden çevredekiler ise yanan alanlarda birçok hayvanın telef olduğunu ve dumandan etkilendiğini ileri sürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından görüntüler

- Söndürme çalışmaları görüntüler

- Yavru köpeğin kurtarılması ve ağlaması

- Vatandaşların yangın açıklaması

Görüntü HD. 2 Dakika 27 Saniye. 454 MB.

Haber-Kamera: BALIKESİR, (DHA)

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