DHA YURT BÜLTENİ 22

KUMLUCA\'DA EŞ ZAMANLI ÇALILIK VE ORMAN YANGINI

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde iki noktada eş zamanlı yangın çıktı. Ot ve çalılık alandaki yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülürken, ormanlık alandaki yangına ise havadan müdahale edildi.

Kumluca\'ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıh mevkiinde saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerinin içindeki ot ve çalılık alandaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı arazözler ve Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri karadan, 2 helikopter de havadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin etkili çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aynı saatlerde Mavikent Mahallesi Ertaş yolu üzerindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Kara ulaşımının olmadığı dağlık alandaki yangına sadece helikopterlerle müdahale edilerek söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

BURDUR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA

BURDUR\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç astsubay H.E. ile muvazzaf astsubay Y.A. tutuklandı. 2 astsubay ise adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Burdur merkezli Tokat, Hatay ve Kocaeli illeriyle KKTC\'de yapılan operasyon kapsamında, 3 muvazzaf astsubay ile görevden ihraç astsubay 22 Ekim tarihinde gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden görevden ihraç H.E. ile astsubay Y.A. tutuklandı. A.K. ve Y.Ö. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

\'KART KOPYALAYAN\' BULGARİSTAN UYRUKLU 5 KİŞİ YAKALANDI



BURSA ile birlikte 5 ilde, ATM\'lere kart kopyalama aparatı yerleştirip, kullanıcıların kart bilgilerini elde ederek hesaplarından para çektiği tespit edilen Bulgaristan uyruklu 5 kişi, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, deneme amaçlı kopyalama yaparken kullandıkları kartın, Bulgar bankasına ait olduğunun belirlenmesi üzerine yakayı ele veren çete üyeleri, adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte geçen 17 Şubat\'ta Setbaşı Caddesi ve Uluyol, 27 Eylül\'de de Osmangazi\'deki ATM\'lere yerleştirilen kart kopyalama aparatları ile hesaplardan para çekildiği ihbari üzerine çalışma başlattı. ATM\'lerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden birisinin, yerleştirdiği düzenekte deneme amaçlı kopyalama yaparken kullandığı kartın, Bulgaristan bankasına ait olduğunu saptadı. Çevrede araştırma yapan ekipler, kentteki otellerde birlikte konaklama yapan Bulgaristan uyruklu 5 kişinin kimliklerini tespit etti.

Polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliler Nıkolay Valentınov G., Ivan Dımov I., Ivan Slavov S., Mıroslav Atanasov G. ve Krastyu Valentıov K.\'yi, Eskişehir\'de konakladıkları otelde yakaladı. Şüphelilerin odalarında ve kullandıkları araçta yapılan aramada dizüstü bilgisayar, dijital kamera, kart kopyalama aparatı, bu aparatı yerleştirmeye yarayan aparat ve düzeneklerle kartlar ele geçirildi.

Bursa\'dan sonra Kocaeli, Sakarya, Çorum ve Eskişehir\'de de aynı yöntemle hesaplardan para çektiği saptanan şüpheliler, emniyetteki sorgularından sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, hesaplardan ne kadar para çektiği ise açıklanmadı.

VAHAPOĞLU: KIŞ AYLARINDA SEBZE MEYVE AĞIRLIKLI BESLENMELİYİZ

SUNUCU ve yazar Ece Vahapoğlu, \"Kış aylarında bitki çayları, zencefil kaynatarak, daha çok sebze ve meyve ağırlıklı beslenerek, bol su içelim. Aynı zamanda bol bol hareket etmeli, spor ve açık havada yürüyüş yapmalıyız\" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık işbirliğinde hazırlanan Sağlıklı Yaşam ve Spor Fuarı, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde açıldı. Açılış törenine Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mihrimah Kocabıyık, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Bursa Kent Konseyi Başkan Vekili Şuayip Toprak, Bursaspor Yönetim Kurulu üyeleri, Uludağ Üniversitesi Spor Fakültesi Dekan Yardımcısı Erkut Tutkun, çok sayıda ilgili sektör, akademisyen ve STK temsilcisi katıldı.

\'SAĞLIK İÇİN HER YERDE OLMAYI SEVİYORUM\'

Fuarda sahneye çıkarak katılımcılara yoga yaptıran sunucu, yazar, yoga koçu Ece Vahapoğlu, sağlıklı yaşam ve sporun olduğu her yerde olmayı ve toplum için, toplum sağlığını ilgilendiren konularda Türkiye’nin her yerinde olmayı çok sevdiğini söyledi. Vahapoğlu, “Yıllardır da bunu tutkuyla yapıyorum. Sağlıklı yaşamı ülkemize yaymak hem profesyonel işim oldu hem gönlümden kopan bir şey. Bunun için spor, dans, fitness, pilates ve yoga eğitmeni oldum. Bursa’ya da ilk kez düzenlenen bu fuara kendi markam ile geldim. Bugün sahnede ayrıca yoga dersi yaptık. İçerisinde nefes egzersizleri, esnetme hareketlerinin olduğu, hem enerji yükselten hem kasları esnetip rahatlatan bir ders yaptık. Bu tarz fuarlarda bu gibi hizmetler tanıtılıyor. İnsanlar motive oluyor, güzel bir şekilde spor ve sağlıklı yaşam bu ortamlarda gelişiyor ve büyüyor” dedi.

\'KIŞ AYLARINDA SAĞLIKLI BESLENMELİYİZ\'

Kış aylarının gelmesi ile birlikte sağlıklı beslenme konusunda da bilgiler veren Vahapoğlu, “Kilo almak ve vermek istikrarlı bir prosedür. 12 ay boyunca her mevsim bunu korumalıyız. Ani kilo almalar, ani kilo verme yerine istikrarlı olmalıyız. Çünkü istikrarlı olduğu zaman vücut buna çok daha iyi cevap verebiliyor. Fakat kış ayları havalar soğuduğu için vücutta yağlanma ve bunun yanında kapalı ve kalın şeyler giyilmesiyle birlikte, kimse görmüyor diye biraz rahat davrandığımız bir sezon. Bahar aylarında da diyetlere, detokslara hücum ediyoruz. Bunun yerine kış aylarında da bitki çayları, zencefil kaynatarak, C vitamini aldığımız mandalina, turunçgiller, greyfurt yiyerek daha sebze ve meyve ağırlıklı beslenerek, bol su içerek, sadece beslenme değil aynı zamanda hareket ederek, spor yaparak, açık havada yürüyüş yaparak devam etmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Fuar, 25-28 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık kalacak.

