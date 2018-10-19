DHA YURT BÜLTENİ 22

KÖPRÜDEN UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ 17 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, kullandığı otomobiliyle köprüden uçan Fevzi Hacıoğlu\'nun (51) kazadan 17 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza dün saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Çırpılar- Yeşilköy yolu üzerinde korkulukları bulunmayan köprü üzerinde meydana geldi. Çırpılar köyünden, Yeşilköy köyüne giden, evli ve 2 çocuk babası Fevzi Hacıoğlu yönetimindeki 17 TG 480 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden uçtu. Kazanın ardından otomobil dere yatağı üzerindeki bir ağaca çarparak ters döndü. Sabah evine dönmediği için ailesi ve yakınları tarafından her yerde aranan Fevzi Hacıoğlu\'na ulaşılamadı.

Çırpılar köyünden yaşayanlar bugün saat 16.00 sıralarında köprüden aşağı düşmüş otomobili görünce durumu hemen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinde sürücü Fevzi Hacıoğlu\'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Köprüden düşen otomobili çıkarmak için Bayramiç Belediyesi\'nden yardım istendi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hayatını kaybeden sürücü Fevzi Hacıoğlu\'nun cenazesinin Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Aracın düştüğü köprüden görüntü

-Düşen araçtan görüntü

-Ölen Fevzi Hacıoğlu\'nun sağlık resmi

-Düştüğü yoldan detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)

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BALKONDAN DÜŞEREK ÖLEN GENÇ KIZIN ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde 5\'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Meryem Altıntaş (13), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kızının ardından gözyaşı döken anne Medine Altıntaş, \"Güzel Meryem\'im, olmadı annem. Bu gidişinle içimizi yaktın\" diye feryat etti.

Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme sokak üzerinde oturan fabrika işçisi Ali ve ev hanımı Medine Altıntaş\'ın 4 çocuğundan biri olan ortaokul öğrencisi Meryem Altıntaş, dün akşam 5\'nci kattaki evlerinin balkonundan aşağı baktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Meryem, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ANNESİ \'MERYE\'MİM DİYE FERYAT ETTİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsisinin ardından Meryem Altıntaş\'ın cenazesi Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesine getirildi. Ortaokul öğrencisi Meryem için Merkez Garaj camiinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınırken, annesi Medine Altıntaş, \"Güzel Meryem\'im, olmadı annem. Bu gidişinle içimizi yaktın\" diye feryat ederek gözyaşı döktü. Meryem Altıntaş, Havuzlar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Cenaze Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu Milli Müdürü Ahmet Üzgün, ailenin yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze Namazı

-İmamın duası

-katılanlar ve annesinin feryadı

-Cenazenin taşınması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

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EBER GÖLÜ 2,5 KİLOMETRE ÇEKİLDİ

TÜRKİYE\'nin en büyük 12\'nci tatlı su kaynağı olan ve Afyonkarahisar\'da bulunan Eber Gölü, kuraklık nedeniyle yaklaşık 2,5 kilometre çekildi.

Bolvadin ve Çay ilçeleri arasında 150 kilometrekare alana yayılan Eber Gölü, Akarçay ve Sultan dağlarından gelen kaynak sularının kesilmesi ve yağış yetersizliği nedeniyle çekilirken, balıkçılık amacıyla kullanılan kayıklar da bataklığa saplandı.

Sazan, aynalı sazan, turna ve dere kaya balıklarının yaşadığı göl, aynı zamanda çevredeki 13 köyün geçim kaynağını oluşturuyor. Balıkçılığın yanı sıra gölden üretilen sazlardan ve kamışlardan geçimini sağlayan civar köy halkı, çekilme nedeniyle zor günler yaşıyor.

Eber Gölü Denetleme ve Gözetleme Kulesi\'nde görevli bekçi Şerafettin Kıyar (36), gölün Çay ve Akşehir arası yaklaşık 25 kilometre uzunluğa sahip olduğunu ve pek çok göçmen kuşa ev sahipliği yaptığını söyledi. Gözetleme kulesinin de bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin kuşları ve göl manzarasını izlemek için yapıldığını belirten Kıyar, \"Sular çekilince geriye büyük bir bataklık kaldı. İzlenecek manzara olmadığı için kimse gelmiyor\" dedi.

\'ACİLEN KAYNAK SULARIN GÖLE YÖNLENDİRİLMESİ GEREKİYOR\'

Geçimini balıkçılıktan sağlayan çevre köy halkının şimdi arayış içinde olduğunu vurgulayan Şerafettin Kıyar, \"Kaynak sular olmadığı için göl sadece yağmur ve kar sularıyla besleniyor. Yağış yetersizliği gölü tamamen kurumayla karşı karşıya getirdi. Acilen kaynak suların göle yönlendirilmesi gerekiyor. Aksi halde Eber Gölü haritadan silinecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gölden görüntü

- Kayıktan görüntü

- Dere görüntüsü

- Röpo: Şerafettin Kıyar

Haber- Kamera: Muzaffer NAL/ÇAY(Afyonkarahisar), (DHA)

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MARMARİS\'TE OKUL ÇEVRESİNDE DENETİM YAPILDI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri, okul çevresinde denetim yaptı. Lise çevresindeki işletmeler kontrol edildi, şüpheli kişilerin kimlikleri kontrol edildi, üzerleri arandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik, asayiş, trafik ve terör ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri için okul önleri ve çevresinde şok denetimler yaptı. Bugün öğledensonra, liselerin önüne gelen polis ekipleri, çevrede dolaşan şüphli kişilerin üzerleri ve çantalarını aradı, kimlik sorgulaması yaptı. Trafik ekipleri ise okul çevresindeki araçları denetledi. Okul çevresindeki internet kafeler ve kafeteryalar da denetlendi. Saat 17.00\'de sona eren şok denetimlerde, 9 motosiklet ve 3 otomobil kullanıcısına çeşitli suçlardan ceza kesildi. Öğrenciler, şüphelendikleri kişileri polise ihbar etmeleri konusunda uyarıldı. Denetimlerde, suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi. Bazı veliler uygulamayı memnuniyetle karşılayıp, teşekkür etti.

Emniyet yetkilileri, uygulamanın haftada 2 gün yapılacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Lise çevresinde denetim yapan polislerin genel-ayrıntılı görüntüsü

Okul çevresinde oturan ve dolaşanların sicil taraması genel-ayrıntılı

(Toplam: 3 dakika 55 saniye- 238 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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