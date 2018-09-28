DHA YURT BÜLTENİ 22

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını yakarak öldürdü

BURSA\'da sevgililerin ayrılık kavgası vahşete dönüştü. Ümit V. (30), barışmak için buluştuğu Şengül Vatansever\'i (35) çıkan tartışmanın ardından otomobilde benzin dökerek ateşe verdi. Alev topuna dönen Vatansever\'i otomobilden indirirken kendisi de kısmen yanan Ümit V. otomobille kaçarken polis tarafından yakalandı. Vücutlarındaki yanıklar nedeniyle Kocaeli\'ne sevk edilen yaralılardan Vatansever yaşamını yitirirken, Ümit V.\'nin ise tedavisine yanık ünitesinde devam edildiği belirtildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi\'nde meydana geldi. Şengül Vatansever bir süredir birlikte olduğu, Kütayha Domaniç\'den gelen erkek arkadaşı Ümit V. ile buluştu. İddiaya göre ayrılık aşamasında olan gençler, Millet Mahallesi\'nde otomobilin içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Ümit V. otomobilde bulunan benzini direnmesine rağmen Vatansever\'in üzerine dökerek ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen Vatansever\'in otomobilden indirirken kendisi de kısmen yanan Ümit V., araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Yol kenarında bir kadının yandığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vücudunda ağır yanıklar olan Vatansever\'i Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ise şüpheli Ümit V.\'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Ancak, Ümit V. de vücudundaki yanıklar nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücutlarında ağır derece yanıklar meydana gelen Şengül Vatansever ile Ümit V., Uludağ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde bulunan Yanık Ünitesi\'nin tadilatta olması ve bu nedenle hasta kabul etmemesi nedeniyle Darıca Farabi Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Vatansever yaşamını yitirdi. Ümit V.\'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şengül Vatansever\'in fotoğrafları

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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Şanlıurfa\'da iki aile arasında çocuk kavgası: 1 ölü, 4 yaralı (2)

KAVGA GERGİNLİĞE YOL AÇTI, 9 GÖZALTI

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde çocuk kavgasında Suriyeli komşuları tarafından tüfekle açılan ateş sonucu ölen Mahmut Dağ’ın ardından toplanan bir grup, Osmanlı Mahallesi\'ndeki Suriyelilere ait işyerlerine saldırdı. İşyerlerine zarar veren grup için olay yerine çok sayıda zırhlı araçla polis ekipleri sevk edildi. Sosyal medyadan örgütlendikleri ileri sürülen grubun toplandığı Osmanlı ve Eyyübiye mahallelerinde uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Polis bölgede sık sık anons yaparak kimsenin dışarı çıkmaması yönünde uyarıda bulundu. Gerginliğin daha fazla büyümemesi için kent merkezinde Suriyelilerin yaşadığı mahallelerde güvenlik önlemleri artırıldı. Yaşanan olaylarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriyelilere ait işyeri tabelalarını sökenler

- Tabelayı yakmaya çalışanları polis zırhlı araçlara uzaklaştırması

- Polis uyarı anonslarında bulunması

- Sokaklarda toplanan gruplar dağıtılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 87-65MB

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CHP lideri Kılıçdaroğlu\'nu Bolu\'da partililer karşıladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP TBMM Grubu 27\'nci Dönem 1\'inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için Bolu Abant\'ta bulunan otele yerleşti. Kılıçdaroğlu\'nu Abant yolu üzerinde ve otel girişinde partililer karşıladı.

CHP TBMM Grubu 27\'nci Dönem 1\'inci Çalışma ve Değerlendirme toplantısı kapsamında CHP\'liler bugün öğle saatlerinden itibaren Abant Tabiat Parkı\'nda bulunan otele geldi. Akşam saatlerinde de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bolu\'ya geldi. Kılıçdaroğlu\'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu\'nu Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde partililer karşıladı. Burada partililerle selamlaşan Kılıçdaroğlu daha sonra otele gitti. Kılıçdaroğlu otel girişinde de partililerle selamlaştıktan sonra odasına çıktı.

Toplantı kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın basına açık sunuş konuşması yapacak. Kılıçdaroğlu, daha sonra basına kapalı olarak milletvekillerine hitap edecek. Aynı gün CHP Grup Başkanvekilleri, yasama faaliyetlerine ilişkin bilgi sunacak. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun\'un uzun süredir üzerinde çalıştığı Yerel Seçim Strateji Belgesi de kamptaki değerlendirmeler arasında yer alacak. CHP\'nin yerel seçim ilkelerinin belirleneceği belgeye son şekli verilecek. Belge, kamp sonrası kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz dış politik gelişmelere, Faik Öztrak ise ekonomik gelişmelere ilişkin sunum yapacak. Kampın cumartesi günü yapılacak oturumunda ise milletvekillerine yönelik etkili iletişim semineri düzenlenecek. Sunum, Prof. Dr. Can Bilgili ve Kamil Sönmez tarafından gerçekleştirilecek. Toplantı 30 Eylül Pazar günü basın sunumu ile sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karşılamadan görüntüler

-Selamlaşmalar

-Detaylar

Boyut: 342 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Tunceli\'de, Kılıçdaroğlu\'nun doğduğu ev yangında küle döndü (3)

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun doğduğu köyde çıkan yangında 3 evin küle dönüşmesinin ardından Nazımiye Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nun doğduğu evin de kül olduğu yangın soruşturmasında Savcılığın, Nazımiye İtfaiye Müdürlüğü\'nün raporu doğurltusunda, köyledeki bazı kişilerin ifadesine başvuracağı öğrenildi.

Bu arada yangına ilk andan itibaren müdahalede bulanan Nazımiye Belediye Başkanı CHP\'li Cafer Kırmızıçiçek, yaptığı açıklamada, yangına Nazımiye Belediyesi ile Tunceli Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait ekiplerin müdahale ettiğini söyledi. Kırmızıçicek, yangın söndürme çalışmalarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu\'na gerekli bilgiyi vereceğini dile getirdi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

TUNCELİ (DHA)

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Bolu\'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

BOLU, (DHA)- BOLU\'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 1\'i yabancı uyruklu 2 kadın ile fuhuşa aracılık ettiği ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi’nde bulunan evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan 2 kadın ile 1 erkek fuhuş yaptıkları sırada yakalandı. Fuhuş yaparken yakalanan erkek S.K. para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kadınlar ifadesinde fuhşa aracılık eden kişinin A.D., evi kiralayan kişinin ise B.K. olduğunu söyledi. Ekipler, E.A. ve Özbekistan uyruklu D.S. ile fuhşa aracılık ettiği iddia edilen A.D. ve B.K.’yı gözaltına aldı.

E.A.ve D.S. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirildi. D.S.\'nin sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Diğer kadına ise para cezası uygulandı. Fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen A.D. ve B.K.\'nin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu arada Özbek uyruklu D.S. sağlık kontrolü için hastaneye getirildiği sırada polise güçlük çıkardı. Polis, bağırıp çağıran D.S.\'yi sakinleştirmeye çalışarak hastanenin içine götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

-Kadının bağırmaları

-Polisin sakinleştirmeye çalışması

Süre: 01.27-Boyut: 164 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Marmaris\'te Preveze Deniz Zaferi\'nin 480\'inci yıldönümü kutlandı

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, Preveze Deniz Zaferi\'nin 480\'inci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'na bağlı askeri bando şehir merkezinde konser verdi. Hafif yağmura rağmen alanı dolduran yaklaşık bin kişi marşlara eşlik etti.

Preveze Deniz Zaferi\'nin 480\'inci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'na bağlı askeri bando, bugün saat 20.00\'da şehir merkezindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda konser verdi. Konseri, aralarında yerleşik yaşayan yabancılar ve turistlerin de olduğu yaklaşık bin kişi izledi. Konseri izlemeye gelenler askeri bandonun çaldığı, \'Vatan Marşı\', \'Biz Atatürk\'ün Gençleriyiz\', \'Yemen Türküsü\', \'Tuna Nehri\' ve \'Yörük Ali\" adlı marş ve türkülere yağan yağmura rağmen meydandan ayrılmayarak eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla öz çekim yaptı. Bir saat süren konser, askeri bandonun halkı selamlamasıyla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konserden görüntü

- Yağmura rağmen marşlara eşlik edenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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