DHA YURT BÜLTENİ 22

TRABZON\'DA SEL VE HEYELAN; YOLLAR KAPANDI, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (EKİYLE YENİDEN)



TRABZON’da, akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Of ve Sürmene ilçelerinde sel ve heyelan nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, taşkın sonucu evlerde mahsur kalan 5 kişi ise kurtarıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış, özellikle Of ve Sürmene ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İki ilçede aşırı yağış nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Of ilçesi Yazlık, Ağaçbaşı, İrfanlı ve Dumlusu mahallelerinde heyelan sonucu yollar ulaşıma kapandı. Yazlık ve İrfanlı mahallelerinde taşkın sonucu 5 kişi ise evlerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Kapalı köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması ile mahsur kalanlar, evlerinden alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

OF BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBIMIZ YOK

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, sağanak yağışların ilçede etkili olduğunu açıkladı. Sarıalioğlu, \"Yazlık ve İrfanlı Mahallesi\'nde mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. Onlara ulaştık. Can kaybımız yok. Ancak sel ve heyelanlar nedeniyle maddi hasarlarımız var. Bu hasarlar devletimizin altından kalkamayacağı büyüklükte değil. Şu anda bütün ekiplerimizle sahadayız\" dedi.

\'ŞU AN YAĞIŞ YOK, YENİ YAĞIŞ DA BEKLENMİYOR\'

Sarıalioğlu, selin ardından, ilçede yeni bir yağış beklenmediğini bildirdi. Sarıalioğlu, \"Çok ciddi bir yağış oldu. Şu anda bütün ekiplerimizle sahadayız. Yağmur Rize\'den sonra en çok bizim bölgemize yağmakta. Aslında biz bu durumlara alışkınız. Ama tedbiri elimizden bırakmıyoruz. Çok şükür bir can kaybımız yok. Tedbir amaçlı ilçeye elektrik verilemiyor. Önümüzdeki saatlerde elektrik yeniden verilebilir. Evleri su bastı. Su tahliyesi için ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Şuan yağış yok, yeni bir yağış da beklenmiyor. Ama her ne olursa olsun tedbirli olmamız gerekir\" dedi.

İLÇEDE SU TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Trabzon’da akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanağın Of ilçesinde sel ve heyelana neden olmasıyla, ilçede bazı evlerin giriş katlarına dolan suyun tahliyesi için iş makineleri ve vidanjörlerle çalışma başlatıldı. İlçede evlerini su basan vatandaşlar da suyu kendi imkânlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı apartman sakinleri de evlerinin girişine koydukları kum torbalarıyla set oluşturup su baskınlarına karşın önlem aldı.

TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİKLER KESİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 20 iş makinesi ve 20 vidanjörün sevk edildiği ilçede, evlerin bodrum ve giriş katlarına dolan suyun tahliyesi için başlattığı çalışmalar gece boyu sürdü. İlçede yağışın etkili olmasıyla, tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı. Yaklaşık 3 saattir elektrik kesintisinin yaşandığı ilçeye çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve AFAD ekibi de sevk edildi. Ekipler, olası bir ihbara karşın ilçede hazır bekletilirken, etkisini kaybeden yağışın doğu ilçelerine doğru kayabileceğini belirtti.





Haber: Fatih TURAN - Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA

Kapıkule\'de 6 kilometrelik araç kuyruğu (2)

KUYRUK GECE DE DEVAM ETTİ

Yaz tatillerini Türkiye\'de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan ve Kapıkule Sınır Kapısı\'nda çift sıra 6 kilometrelik kuyruk oluşturan gurbetçilerin çilesi gece de devam etti.

Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda sabah saatlerinde başlayan kuyruk kısa sürede 6 kilometreye kadar uzamıştı. Türk ve Bulgar gümrüklerinin 9\'ar peronla işlemleri sürdürdüğü sınır kapısında kuyruk gece de devam etti. Gündüz oluşan 6 kilometrelik kuyruk 5\'e düşürülürken, her yıl kuyruklarda perişan olduklarını ifade gurbetçiler, çözüm bulunmasını istedi. Almanya\'ya dönmek için yola çıkan Rafi Türker, \"40 senedir Almanya\'da yaşıyorum. İki sene önce yine böyle kuyruğa denk gelmiştim ve 14 saat beklemiştim. Ona rağmen yine araçla geldik ama çıkarken yine kuyrukta bekliyoruz. Çaresini yukarıdaki yöneticiler bulacak. İzindeyken saatlerin nasıl geçtiğini bile fark etmiyorsun\" dedi.

Gurbetçilerden Mehmet Ekinci de, iznin çok güzel geçtiğini ancak dönüşte kuyruklarda beklemek zorunda kaldıklarını ifade ederek, \"Yozgat\'tan yola çıktık, Almanya\'ya gidiyorum. Yaklaşık 4 kilometrelik kuyruğu 6 saatte tamamlayıp gümrüğe geldik. Bundan sonra iki bin kilometre daha var. Gurbetçiler olarak yakınlarımızdan ayrıldığımız içi üzgünüz. Onları gördüğümüz için mutlu olmuştuk ama iznimiz bitti. Kuyruklara da bir çözüm bulunmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Bulgaristan\'a açılan Kapıkule\'de gurbetçi kuyruğu 5 kilometre iken, Hamzabeyli\'de ise 2 kilometreyi aştı. Edirne Valiliği ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, gurbetçiler için ücretsiz seyyar tuvaletler kurarken, Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü de gümrük kapısında gurbetçilere ücretsiz ikramlarda bulundu.



Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

ZENGİNLER TRENİ \'ORİENT EKSPRES\', İSTANBUL TURUNUN ARDINDAN TÜRKİYE\'DEN AYRILDI



ÜNLÜ İngiliz yazar Agatha Christie\'nin, birçok romanına konu olan ve \'Doğu Ekspresi\'nde Cinayet’in esin kaynağı zenginler treni \'Orient Ekspres\' 100 yolcusuyla geldiği Türkiye\'de 2 günlük turun ardından dönüşe geçti. Edirne\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'nda mola veren tren gümrük işlemlerinin ardından Paris\'e doğru yola çıktı. Ünlü trende seyahat için yolcuların en az 8 bin Euro ödedikleri öğrenildi.

Zenginler treni olarak bilinen Orient Ekspres, 1883 yılından bu yana sürdürdüğü seyahat turunu bu yılda Paris’ten başlattı. Paris’ten dünyanın fark ülkelerinden gelen zengin 100 yolcusuyla önceki gün yola çıkan tren, Edirne\'deki Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan giriş yaptıktan sonra son durağı olan İstanbul\'a vardı. İki günlük şehir turunun ardından dönüş yolcuğuna geçen ünlü İngiliz yazar Agatha Christie\'nin \'Doğu Ekspresi\'nde Cinayet\'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü romanına konu olan Orient Ekspres, Edirne Kapıkule Garı\'nda mola verdi. Yolcuların birçoğu trenden inmezken, oldukça lüks dizayn edildiği ve personelinde Türk geleneksel kıyafetler giydiği görüldü. Tren yolcularının Türkiye\'de bulunduğu sürede Türk yemekleri yediği belirtildi.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, romanlara konu olan tarihi Orient Ekspres\'in İstanbul turunun ardından Edirne\'de mola vererek Paris\'e doğru yola çıktığını söyledi. Trenin çok önemli bir destinasyon olduğunu ifade eden Bacıoğlu, \"Bu konforlu ve lüks tren Paris-İstanbul hattında çeşitli şehirlerden geçerek Edirnemize de Kapıkule Garı\'ndan giriş yaparak son noktası olan İstanbul\'a gidiyor. İstanbul\'daki 2 günlük gezinin ardından aynı güzergah ile geri dönüyor. Trenin Edirne\'den geçiyor olması Edirne\'nin turistik bir rota olarak biliniyor olması açısından çok önemli. Trende Türk geleneksel kıyafetleri giyinmiş İtalyan çalışanlar var. Tren yolcularından Türkiye\'deki gezinin çok güzel geçtiği öğrendik ve memnun olduk. Trende çeşitli ülkelerden 100 turist 25 çalışan personel mevcut. Turistlerin tur için yaklaşık 8 bin Euro ödediğini biliyoruz. Belki ilerde İstanbul\'daki gibi Edirne\'de de bu tura bir gezi ya da konaklama hizmeti sağlanabilir. Bunun için çaba gösteriyoruz\" dedi.

TURUN ÜCRETİ 8 BİN EURO

Zenginler treninde yolcu olabilmek için dünyanın farklı yerlerinden gelenlerin en az 8 bin Euro ödeme yaptıkları kaydedildi. Belçikalı iş adamı Georges Nagelmackers\'in hizmete soktuğu Orient Ekspres, Paris\'ten ilk seferine, 4 Ekim 1883\'te çıkmıştı. Tren, Paris\'ten yola çıktıktan sonra Budapeşte, Bükreş, Varna ve İstanbul rotasını takip ediyor.



Haber-Kamera: Engin ÖZNEN/EDİRNE, (DHA)-

TEKİRDAĞLI BALIKÇILAR \'VİRA BİSMİLLAH\' DEDİ

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, av yasağının sona ermesiyle Kumbağ limanında program düzenlerken, balıkçılar da \'vira bismillah\' diyerek denize açıldı. Etkinliğe katılanlara, 5 bin uskumru balığı pişirilerek ücretsiz olarak dağıtıldı.

Denizlerde 1 Eylül\'de sona eren av yasağı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ limanında etkinlik düzenledi. Tekirdağlıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte havai fişek gösterisi yapıldı ve Karadenizli sanatçı Süreyya Davulcuoğlu da sahne aldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak\'ın yanı sıra etkinliğe CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağlı balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, göreve geldikleri günden itibaren kentte top yekün alt yapı çalışmaları başlattıklarını ifade ederek, \"İşte bu yapılan alt yapı çalışmaları denize salınan evsel atıkların Marmara Denizi\'ne zarar vermeyi engellemede de önemli. Bizler bu denizden balık tutuyoruz ve yiyoruz. Alt yapı ve biyolojik arıtma tesislerimiz ile daha sağlıklı bir Marmara denizimiz olacak\" dedi.

5 BİN BALIK KAPIŞILDI

Limandaki etkinliğe katılanlara ızgaralarda pişirilen 5 bin uskumru balığı ücretsiz olarak dağıtıldı. Bedava balık almak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, zaman zaman izdiham yaşandı. Av yasağının bitmesini heyecanla beklediğini ifade eden ve limandaki bir teknede tayfa olarak çalışan Hasan Özdal, \"Teknemizde 20 personel çalışıyor. Ve herkes ekmek parası için bugün denize açılacak. İnşallah balık bol olur ve yüzümüz güler\" diye konuştu. Etkinliklerin ardından balıkçılar denize açılırken, Süreyya Davulcuoğlu da bir konser verdi.



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-