DHA YURT BÜLTENİ-22

BAŞBAKAN YILDIRIM, BUCA MİTİNGİNDEN ÖNCE GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir\'de Balkan derneklerinin temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu toplantıdan sonra Başbakan Yıldırım, ilk kez oy kullanacak olan gençlerle körfez turuna çıktı. Tur öncesinde gemiden kendisini karşılayanlara el sallayan Yıldırım, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. İnciraltı\'ndan Pasaport İskelesi\'ne kadar gençlerle yolculuk yapan Binali Yıldırım, Kordon\'da da kendisini bekleyen gençlerle buluştu. Kordon\'daki çim alanda \'Çay-çiğdem bizden, sohbet sizden\' konulu genç buluşmasına katılan Başbakan Yıldırım; bir yandan çay içip çiğdem yedi, bir yandan da gençlerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, gençlerden gelen hayvanlara yönelik şiddette gelecek cezalarla ilgili soruya, \"Hayvan da insan da can taşıyor. Bizim dinimiz nefes alan veren bütün yaratıkları kutsal görür. Onların en ufak zarar görmesine engel olur. Karıncaların, kuşların ihyası için vakıf kurmuş bir medeniyetin evlatlarız. Hal böyleyken Sakarya\'da yaşanan, insanlıkla izah edilecek bir şey değil. Cinayetin ötesinde tam bir vahşet. Bu olaydan sonra hayvanlarla ilgili kanunları tekrar gözden geçirdik. İki gün önce kararname imzaladım. Seçimlerden sonra en önce çıkacak kanun bu hayvanların korunmasına yönelik kanun olacak. Hayvanlara herhangi bir şekilde şiddet uygulayanlara, onları öldürenlere çok ağır cezalar getiriyoruz\" diye konuştu.

\'BU SORUYU BANA DEĞİL, MAHKEMELERE SORACAKSIN\'

Başbakan Yıldırım, bir gencin HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın kesinleşmiş cezası olmamasına karşın neden cezaevinde olduğuna ilişkin sorusuna, \"Onu bana sormayacaksın. Mahkemelere soracaksın. Ben mahkeme değilim. O kararı mahkemeler veriyor\" yanıtını verdi.

\'GENÇ İŞSİZLİĞİ ÖNLEMENİN YOLU BUGÜNDEN YARINA HALLOLACAK BİR İŞ DEĞİL\'

Gençlerin işsizlik sorunuyla ilgili de konuşan Başbakan Yıldırım, \"Türkiye\'de yaş ortalaması oldukça düşük. Genç nüfus bir fırsat ama iyi değerlenmezse bir tehdide de dönüşebilir. Nitekim Doğu ve Güneydoğu\'da gençlerimizin duygularını bölücü terör örgütü sömürüyor. Onları, eli kalem tutması gerekirken dağa gitmesine sebep oluyor. Genç işsizliği önlemenin yolu bugünden yarına hallolacak bir iş değil. Üniversite kapısına gelmeden önce gençlerimizi ilgi alanlarına göre yönlendirmemiz lazım. Uzmanlık alanlarını çeşitlendirerek Türkiye\'nin gelecek ihtiyaçlarını görerek planlama yapmamız lazım. Orta ve uzun vadede meslek alanlarını çeşitlendirmek üzere genç işsizliğe çözüm üretebileceğiz. Terörü Türkiye gündeminden çıkardıktan sonra yatırımlar daha da artacak ve özellikle Doğu ve Güneydoğu\'dan batıya göç olmayacak\" diye konuştu.

\"AK PARTİ İKTİDARINI SONLANDIRMA YÖNÜNDE BİR GAYRET VAR\"

Gençlerden gelen ekonomi ile ilgili soruya da cevap veren Başbakan Yıldırım, \"Türkiye 2013\'e kadar kesintisiz büyüdü ama unutmayalım; 2017\'de de yüzde 7.4 büyüdü. Sadece 2016\'da darbe olduğu için büyüme 3.1\'de kaldı. 15 yılda ortalama yüzde 5.7 büyüdük. Bu sayede Türkiye ekonomisi 3 kat, ihracatta 4 kat büyüdü. Son yaşanan olayların bir kısmı küresel şartlardan, bir kısmı içerideki şartlardan kaynaklanıyor. Ekonomi üzerinden AK Parti iktidarını sonlandırma yönünde bir gayret var. Seçimlere son bir ay kala değerlendirme kuruluşları arka arkaya Türkiye ve bankaların notunu düşürdü. Verdikleri mesaj; \'Türkiye\'ye gitmeyin terör var, istikrarsızlık var, yatırım ortamı için iyi bir yer değil\' Bunun seçimlerden sonra tamamen biteceğini söyleyebilirim. İnşallah yine istikrar kazanacak, yine AK Parti kazanacak, Recep Tayyip Erdoğan kazanacak\" dedi.

Başbakan Yıldırım, gençlerle olan buluşmasının ardından Buca ilçesindeki mitinge katılmak üzere Kordon\'dan ayrıldı. Forbest Caddesi girişinde miting yapan Yıldırım, \"Birlik, bolluk, bereket için durmak yok. Vakit Türkiye vakti? Yaparsa AK Parti yapar. Türkiye AK Parti\'yle 16 yıldır kutlu yürüyüşüne devam ediyor. Aşımızı, ekmeğimizi, işimizi büyüttük. Türkiye\'yi 3.5 kat büyüttük. Son rakamları gördünüz. Vatandaşlarımız, sizler iyi bilin ki Türkiye\'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine, onunda ötesine geçirmek için çalışıyoruz. Ülkemizi dünyanın 10 büyük ülkesi arasına mutlaka sokacağız. Son 10 yılda dünyada 10 tane büyük proje yapıldı. 10 büyük projenin altı tanesini Türkiye yaptı\" dedi.

\"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR\"

İzmir\'e yaptıkları yatırımları anlatan Başbakan Binali Yıldırım , \"Yapacak çok işimiz var. AK gençler, artık Türkiye\'nin şahlanma vakti geldi. Vakit Türkiye\'yi 2023 hedeflerine taşıma vaktidir. AK Parti Türkiye\'ye yapılan 20 bin kilometre bölünmüş yolun mimarıdır. 284 bin yeni dersliği AK Parti iktidarı yaptı. 585 bin öğretmeni AK Parti iş başı yaptırdı. 131 yeni üniversiteyi Türkiye\'ye AK Parti kazandırdı. Şehir hastanelerini yapan AK Partidir. Bin 245 hastaneye yapan AK Partidir. Hızlı treni hayalden gerçeğe dönüştüren parti, dünyanın en büyük havalimanını yapan parti AK Parti\'dir. Türkiye\'nin her iline doğalgaz getiren parti AK Parti\'dir. AK Parti\'nin yaptığı

hizmetlere bunların hayalleri yetmez. Bu yatırımları İzmirli kardeşlerim çok iyi biliyor. Çiftçilerimize en büyük desteği 16 yıldır biz veriyoruz. İzmir\'in aldığı destek miktarı 45 milyon TL. Şimdi ne kadar? 395 milyon TL yıllık. 8 kat artış var. İşte AK Parti farkı bu. 3 Milyar 300 milyon lira destek sağladık. Stadyumları da yapıyoruz. Alsancak Göztepe stadyumları yapılıyor. Karşıyaka stadyumuna başladık. Onu da mahkeme kararıyla durdurdular. Onu da yapacağız\" diye konuştu.

\"MİLLETİN YOLUNA TAŞ KOYUYORLAR\"

Muhalefet adaylarını da eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, \"24 Haziran\'a 3 gün kaldı. Meydanlarda muhalefet adayları konuşuyor değil mi? Ne anlatıyorlar? Hikaye. Projeleri var mı? Ülke adına ümit vaat eden hayırlı bir söz çıkıyor mu ağızlarından? Bugüne kadar Türkiye\'ye hiçbir hizmetleri dokunmuş mu? Eserleri var mı? Ama yıkmaya gelince bunların üzerine yok. Ne diyorlar. \'Külliyeyi yıkacağız, yerli arabayı yapmayacağız, nükleer elektrik santralini yapmayacağız\' AK Parti ne yaptıysa bunları durduracağız. Durdurabilirler mi? Buca buna izin verir mi? Biz bu milletin yoluna baş koymuşuz baş\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konuşmadan görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Mehmet GÜNEY - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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BULDAN, HDP\'NİN DİYARBAKIR MİTİNGİNE KATILDI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Batman\'ın ardından partisinin Diyarbakır\'da düzenlediği mitinge katıldı. İstasyon Meydanı\'nda düzenlenen mitingde konuşan Buldan, 2015 seçimleri öncesi HDP\'nin Diyarbakır mitingine yapılan bombalı saldırıyı anımsatarak, \"3 yıl önce, bu meydanda, 5 Haziran tarihinde, bu kadar büyük bir kitlenin içine bomba attılar ve 5 insanımız yaşamını yitirdi. Ancak gördüler ki, o patlayan bombaların yerine insanlar sel oldu aktı. Çünkü bizler acılarımızı unutmayız, bizler tarihimizde yazılan ve bize reva görülen hiçbir acıyı unutmayız. Kürt halkı geçmişini unutmaz, Kürt halkı acısını unutmaz, Kürt halkı Sur’u unutmaz, Cizre’yi unutmaz, Suruç’u unutmaz.\"dedi.

\'AKP, YAPTIĞI PROVOKASYONUN ALTINDA KALMIŞTIR\'

Kürt halkının tarihi boyunca büyük zulümler gördüğünü ve acılar yaşadığını ifade eden Buldan, \"Sur unutamayacağımız acılar içindedir. Cizre, Silopi, Gever, unutmayacağımız acılar içindedir. Ama bayram arifesinde oruçları ile Suruç’ta insanları katleden zihniyet asla Kürtlerin unutmayacağı acılı tarihlerin içine girmiştir. Suruç halkı yalnız değildir. Diyarbakır, Ağrı, Hakkari halkı, Suruç halkıyla beraberdir. AKP Hükümeti bu sefer de yaptığı provokasyonun altında kalmıştır. Adli Tıp raporu göstermişti ki, Suruç’ta insanlarımız AKP’nin organize ettiği çetelerin saldırısına uğramıştı. O çeteler ki, insanlarımızı hastanede kafalarını keserek katletmiştir. İşte bugün Amed meydanında, burada, sizler bir kez daha Suruç’a sahip çıktınız, Sur’a, Gever’e, Demirtaş’a sahip çıktınız. Burada \'Bu ülkede Kürt vatandaşlarım var, ama Kürt sorunu yoktur\' diyen zihniyet bugün sizin yüzünüze nasıl bakacak? İstanbul’da kurdukları ittifakla, yanlarına aldıkları Tansu Çiller’le, Mehmet Ağar’la, Sedat Peker’le bir kez daha gösterdiler ki, Kürt halkına karşı düşmanlıkları devam ediyor. Kürt sorununu görmek istiyorlarsa yanlarına aldıkları Tansu Çiller’in yüzüne baksınlar. O Tansu Çiller ki, o Mehmet Ağar ki, 90’lı yıllarda asit kuyularında inslanlarımızı diri diri katledenlerdir. O kurdukları ittifakın içerisinde Susurluk ittifakı vardır. Bir kurtlar sofrası kurdular, kurtlar sofrasında Türkiye’yi 90’lı yıllara geri götürmenin kararını aldılar. Ancak biz buna izin vermeyeceğiz\" diye konuştu.

BARIŞ GÜVERCİNLERİNİN UÇURULMASINI ÇOK AZ KALDI

Buldan, \"Onlar, savaştan başka bir şey vaat etmiyorlar. Kerkük’e, Afrin’e gittiler, şimdi Münbiç’e ve Kandil’e gitmek istiyorlar. Ama Türkiye halkları buna onay vermiyor, bu ülkede artık ölüm olsun istemiyor. Bizler bu ülkede sorunların savaşla değil, çözümle olacağına inanan bir parti olarak, Amed semalarında F-16\'ların değil, barış güvercinlerinin uçurulmasını istiyoruz. 24 Haziran’da AKP’nin gidişiyle, Demirtaş’ın gelişiyle buna kavuşacağız. Sevgili Demirtaş’la ilgili, HDP ile ilgili onlarca yalan, onlarca uydurma sözlerle, halkın kafasında farklı algılar yaratmaya çalışıyorlar. Birkaç gün önce Demirtaş’ın idamından bahsediyorlardı, şimdi Demirtaş’la ilgili “bu parti aday fukarası mı başka aday bulamadı zindandan aday gösterdi\" diyor. Sana mı soracağız? Elbette ki içimizde adam da vardı, kadın da vardı. Ama biz Selo’yu uygun gördük. Biz Selo’yu başkan yapmaya karar verdik. Bunu sana sorma gereği duymadık, buna halkımız karar verdi\" dedi.

OHAL\'İ KALDIRMANIN ZAMANIDIR

İktidarın, HDP’yi baraj altında bırakmak için her türlü oyunun oynadığını belirten Buldan, \"O kadar korkuyorlar ki, gözaltılar ve tutuklamalar yapıyorlar. Ama korksunlar ve bilsinler ki, bizler tutuklandıkça daha çok çoğalan bir halkız. Asla kimsenin önünde diz çökmeyiz, boyun eğmeyiz, biat etmeyiz. Recep Tayyip Erdoğan senin de önünde diz çökmeyiz. İnanın bu devran dönecek. 25 Haziran’da AKP’siz bir ülkeyi sizlere armağan edeceğiz. Böyle bir yaşama, Erdoğan’a asla mahkum değilsiniz. Bunun için kararınızı verin, bu son bir fırsattır. Bu fırsat bir daha kimsenin eline geçmeyebilir. AKP’siz bir ülkeyi yönetmenin zamanıdır. OHAL’i kaldırmanın zamanıdır. KHK’lerle işinden atılanların işlerine dönme zamanıdır. Acılarımızı tarihe gömme zamanıdır. 24 Haziran bunun tarihidir. Herkes elini vicdanına koysun yaşadığı acılar gördükleri zulmü asla unutmasın. Demirtaş’ı asla unutmasın. HDP’nin Parlamento’da güçlü bir temsiliyeti ve Demirtaşı’n Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye’yi düşünün. Böyle bir Türkiye’de yaşamak hepimizin hayaliydi. Ama bu hayal gerçek olacak. Kimsenin kaygısı olmasın. Sizleri AKP’den, Erdoğan’dan kurtaracağız.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mitingden görüntüler

- Pervin Buldan\'ın konuşması

Haber - Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR-Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN-DİYARBAKIR,(DHA) -

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BİTLİS’TE 15 TEMMUZ ŞEHİDİ AYABAK\'IN ANISINA MUAY THAİ TURNUVASI

BİTLİS Valiliği\'nin katkılarıyla kentte, 15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak\'ın anısına, Muay Thai Gala gecesi programı düzenlendi.

Bitlisli 15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak anısına, tarihi İhsaniye Medresesi önünde Muay Thai Gala gecesi düzenlendi. Yaklaşık 500 kişinin izlediği Muay Thai gecesine Türkiye, İran ve Azerbaycan’dan 24 sporcu katıldı.Türkçe çalınan şarkı eşliğinde sahneye çıkan sporcular, Valilik kupasını alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gösteriyi izlemeye gelen yüzlerce Bitlisli, sporculara tazahüratlarda bulunup destek verdi.

MEMNUNİYET VERİCİ

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Faruk Budak,15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak anısına düzenlenen uluslararası Muay Thai Gala gecesinin Bitlis’te yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Muay Thai gibi savunma sporları sadece vücudu formda tutmayıp, zihni ve fikri de terbiye ederek insan vücudunda erdemli olmanın anahtarlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Toplumumuzla birlikte, yaşama erdemimizin geleceğe aktarımı için ihtiyaç duyulan yeniliklerin harekete geçirilmesi adına önemli bir paya sahip olan bu faaliyetlere ev sahipliği yapmak, bizim için gururu vericidir. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporculara başarılar diliyorum\" dedi.

Muay Thai gala gecesini izlemeye gelen şehit Mahir Ayabak’ın ablası Gülbeyaz Ayabak ise,15 Temmuz gecesinde yaşananları aktarırken, şehit olan kardeşinin anısına böyle bir organizasyon düzenleyen yetkililere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit Mahir Ayabak resimleri

-Geceye katılanlar

-Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür Vekili Faruk Budak\'ın konuşması

-Mahir Ayabak\'ın Ablası Gülbeyaz Ayabak\'ın konuşması

-Sporcuların ringe çıkmaları

-Muay Thai gösterisinden detaylar

-Maçı kazananlara kupalarının verilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZALAN İLE MİLLETVEKİLİ HAMZA DAĞ, SOKAKTA MAÇ YAPTI



AK Parti İzmir milletvekili adayı, eski milli futbolcu Alpay Özalan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bornova ilçesindeki bir sokakta, çocuklarla futbol maçı yaptı. Özalan\'la maç yapmanın heyecanı ve mutluluğu, çocukların yüzlerine ve kahkahalarına yansıdı. Dağ ise, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kast ederek, asıl maçın 24 Haziran\'da olduğunu, asıl golü o gün atacaklarını söyledi.

Eski milli futbolcu ve İzmir milletvekili adayı Alpay Özalan, partisinin Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile birlikte, Çamdibi semtinde bulunan Derne Camii yakınlarındaki bir sokakta, mahalledeki çocuklarla futbol maçı yaptı. Özalan, yaptığı kafa vuruşları ve akrobatik hareketlerle formunu koruduğunu gösterdi. Özalan\'ın rakibi olan, maçtan önce çevredeki esnafa kısa bir ziyarette bulunan Dağ ise, takımının attığı gollerin ardından sık sık çocuklarla sevinç yumağı oluşturdu. İkili, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukları ve vatandaşları kırmadı. Maçtan sonra çocuklara top dağıtılırken, çocukların büyük ilgi gösterdiği Özalan tüm çocuklara Türkiye Milli Takımı forması gönderme sözü verdi.

Dağ, maçtan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Yorucu seçim temposunda, burada hem stres atmış olduk hem de çocuklarımızın mutluluğuna vesile olmuş olduk. Alpay, futbol sahalarındaki yeteneği ve duruşuyla, \'All Star\' kategorisine girmişti. Siyaset sahasında da bir seçim yapılsa, yine o kategoriye girer. Bizim asıl maçımız, 24 Haziran pazar günü yapılacak seçimler, inşallah asıl golü o gün atacağız\" dedi.

Özalan ise şöyle konuştu:

\"Kariyerimde birçok önemli maça çıktım, kritik Avrupa Kupası ve milli takım maçlarına çıktım. Ancak, sokakta oynadığım futbolun keyfini hiçbir maçta alamadım. Genel Başkan Yardımcımızın da dediği gibi, inşallah asıl galibiyeti önümüzdeki seçimlerde alacağız, kimsenin şüphesi olmasın.\"

Yapılan maçın ardından Dağ ve Özalan, mahalleden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Maçtan görüntü

- Alpay Özalan ve Hamza Dağ ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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GENÇ KIZIN İNTİHAR GİRİŞİMİNİ ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK İZLEDİLER



ESKİŞEHİR\'de psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Gülten U. (22) 4 katlı inşaatın çatısına çıkara intihara kalkıştı. Çatının uç kısmındaki tahta üzerinde duran genç kız, psikolog kadın tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi. bu sırada çevrede toplanan vatandaşlardan bazıları yaşanan olayı çekirdek çitleyerek izledi.

Olay akşam saatlerinde Erenköy Mahallesi Kırsal sokakta meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında Gülten U.\'yu görenler, durumu polisi bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri inşaatın önüne şişme branda açtı, polisler de çatıya çıkıp genç kızı ikna etmek istedi. Gülten U. polisleri yanına yaklaştırmayınca olay yerine psikolog getirildi. Psikolog kadın ile genç kızın yakınları çatıya çıkıp ikna çabalarına başladı. Zaman zaman çatının uç kısmındaki tahtanın üzerinde duran genç kızı görenlerin yüreği ağzına gelirken bazı vatandaşlar ise inşaatın karşısında yerde oturup çekirdek çitleyerek yaşananları izledi.

Daha önce de bir kaç kez intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Gülten U., psikologun çabaları sonucunda intiharından vazgeçti. Çatıdan indirilen Gülten U., ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İnşaat çatısındaki genç kızı

-Çekirdek çitleyenleri

-Psikolog kadının çatıda genç kızı ikna çabaları

-Bir yakınının kucağında bebekle genç kızın yanına gelmesi

-İkna olan genç kızın çatıda polislerle birlikte görüntüsü

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR / DHA

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CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEZCAN: 24 ŞEKER FABRİKASINI SATIŞA SEN ÇIKARDIN



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Bandırma\'da yaptığı konuşmada, \"24 şeker fabrikasını satışa sen çıkardın, 14’ünü sattın gerisini de seçim geldi satamıyorsun ama satmaya siyasi ömrün yetmeyecek. Şimdi bizim için satacaklar diyor. Satacak ne bıraktın?\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran yaklaşık 2 bin kişiye seslendi. Konuşmasında Türkiye’nin her yerinde halkın \'Tamam\' dediğini söyleyen Tezcan, \"Genel Başkanımız \'CHP’liler değil, herkes için adalet istiyoruz\' dedi ve milyonların desteği ile Ankara’dan başladığı yürüyüşü Maltepe Meydanı\'nda bitirdi. İktidarı bırakmaktan ödleri kopan AK Parti yönetimi, demokrasinin önüne tuzak kurmaya kalktı. İYİ Parti’yi seçime sokmak istemediler. Bilmedikleri bir şey vardı Türkiye’de demokrasiyi sonuna kadar savunan bir CHP var. 15 milletvekili parti görevi ile İYİ Parti’ye geçti. Hatırlayın o günleri Erdoğan ve Bahçeli çıldırdı. Şaşırdılar. Çünkü suçüstü yakalandılar. Sonra ittifak yasası çıkartalım MHP kurtulsun nasılsa bunlar ittifak kuramazlar dediler. Partiler bir araya gelip millet ittifakını kurdu şaşırdılar. Sonra CHP dışarıdan bir aday bulur getirir dediler ama bilmedikleri bir şey vardı CHP’nin başında koltuk sevdalısı biri yoktu, millet sevdalısı bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı\" diye konuştu.

\'SEN 90 YILLIK CUMHURİYETİN YAPTIKLARINI SATA SATA BUGÜNE GETİRDİN\'

AK Parti iktidarının ülkede satacak bir şey bırakmadığını söyleyen Tezcan, \"24 Şeker fabrikasını satışa sen çıkardın, 14’ünü sattın gerisini de seçim geldi satamıyorsun ama satmaya siyasi ömrün yetmeyecek. 25 Haziran sabahı CHP iktidarı ve Muharrem İnce ile o sattığın fabrikaları geri alacağız. O ihaleyi iptal edeceğiz. Tekel\'i, Telekom\'u, kim sattı? Bunlar sattı. TMO’nun da gayrimenkullerini satışa çıkardılar. Sen 90 yıllık Cumhuriyetin yaptıklarını sata sata bugüne getirdin. Şimdi bizim için satacaklar diyor. Satacak ne bıraktın? 16 yıllık iktidarlarında 6 milyon işsiz, 16 milyon yoksul ortaya çıkardılar. Millet hesabını buna göre yapacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Bülent Tezcan otobüs üstünde konuşuyor

-Muharrem İnce’nin dev posteri

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

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HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ: ASGARİ ÜCRET 3 BİN LİRA OLACAK



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın da telekonferans yöntemiyle halka seslendiği Hatay mitinginde, asgari ücreti 3 bin lira yapacaklarını söyledi.

Defne ilçesi Maksim Alanı’nda gerçekleştirilen mitingde konuşan Temelli, Türkiye’nin önünü asgari demokratik koşullarda yan yana gelmenin açacağını belitti. Selahattin Demirtaş ile beraber bir demokrasi ve ekonomi programı ortaya koyduklarını aktaran Temelli, \"Dedik ki, \'24 Haziran’dan sonra bir demokrasi zemini yaratalım, eşit yurttaşlık temelinde buluşalım\'. Bu ülke farklılıkların bir arada yaşandığı bir ülke. İşte Antakya. Bu bizim gücümüz. Bu bizim zenginliğimiz. Farklılıkları yok etmek için değil ondan güç alarak güçlü bir anayasayı hayata geçirebiliriz. Herkese çağrımızı yaptık. Bugün hepsi bu zemini konuşuyor. Ne mutlu, Türkiye’nin önünü bu açacak. Birlikte yapacağız bu anayasayı, herkes o anayasada kendini bulacak. Ancak o zaman yol açılacak. Ancak o zaman barış gelir, ancak o zaman Kürt sorunu, demokrasi sorunu, yoksulluk sorunu çözülür. Bunu başarabiliriz. Bu güç bizde var. Madem yan yana yaşıyoruz, o zaman sorunlarımıza da birlikte çözüm üretebiliriz\" dedi.

\'HESAP SORACAĞIZ\'

Kim suç işlediyse tarafsız yargı önünde hesap vereceğini dile getiren Temelli, güvenlik güçlerine seslenerek, \"Suç içeren talimatlara uymayın. Her türlü şiddet zulüm bunlarda. Bugün yine PM üyelerimizi, sandık kurulu üyelerimizi gözaltına aldılar. Sanıyorlar ki vazgeçeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bunca yıldır vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu uygulamalara son verin. Bir kez daha emniyet güçlerine sesleniyorum: Suç olan talimatlara uymayın. Onurlu bir halkın vergileriyle maaş alıyorsunuz. O maaşı almanızın nedeni kamu hizmeti yapmanız, halka hizmet etmeniz, iktidara değil. İktidarlar gelir gider. Seçimle gelen seçimle gider. Bu iktidar da gidecek. Bu iktidar gittikten sonra o suç dosyalarını açacağız. Kim suç işlediyse tarafsız yargı önünde hesap verecek. Suç içeren talimatlara uymayın. Sizden de hesap soracağız\" diye konuştu.

\'ENKAZI BİRLİKTE KALDIRACAĞIZ\'

Asgari ücreti 3 bin lira yapacaklarını söyleyen Temelli, şöyle devam etti:

\"Emekçiler, işçiler herkes hakkını alacak. Asgari ücret 3 bin lira olacak. Gelir dağılımı adaletsizliğini düzeltmeden bir ülkeye demokrasi de gelmez barış da gelmez. Dünyanın en adaletsiz ülkelerinden biri Türkiye. Bunu düzeltmek için yolsuzlukla yönetmek yerine, yoksullukla mücadele edeceğiz. Birlikte üretiyorsak birlikte paylaşacağız. Zenginden çok yoksuldan az vergi alacağız. Vergi adaleti sağlayacağız. İnsanlar gelirini harcayacak, borcunu değil. Borçsuz yaşam programını hayta geçireceğiz. IMF’ye muhtaç olmadan, kemer sıkmadan bunların bıraktığı enkazı birlikte kaldıracağız. Kaldırırken de zenginliğimizi hakça paylaşarak güzel günler göreceğiz. Bakın, Hatay’da işsizlik arttı. Gerçi, TÜİK Başkanı makinenin başına oturup her ay düzenli olarak işsizliği düşürüyor. Tıpkı Merkez Bankası Başkanı gibi. Gezi olduğunda faizler yüzde 6 idi. Bu başarılı Merkez Bankası Başkanı faizleri yüzde 18’e çıkardı. Faizler 3 katına çıktı. O hala Gezi\'de isyan etmiş, bozuk düzene isyan etmiş, barış istemiş insanları suçluyor. Diyanet Başkanı diyor ki \'faiz haram\'. Kime haram? Bunlar faizci, faizi 3 katına çıkarmış, harami olmuş hepsi. Onlara bir şey demiyor, \'yoksul halka faiz haram\' diyor. Bu yoksul halkın faizden kazanacak geliri mi var? Yastığı altında serveti mi var? Ama hep halkı suçlayan bir zihniyet bu.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Miting alanından görüntü

- Sezai Temelli\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)