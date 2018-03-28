DHA YURT BÜLTENİ-22

BBP Lideri Destici: İnanıyorum ki takipsizlik kararı kaldırılacak

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu\'nun ölümüyle ilgili yürütülen davaya verilen takipsizlik kararına, \"Bu karar 15 Temmuz FETÖ darbesinden 2 ay önce verilmişti ve biz de darbeden 3 gün önce bu kararın kalkması için itiraz etmiştik. İnşallah önümüzdeki günlerde inanıyorum ki en kısa zamanda bu takipsizlik kararı kaldırılacak\" dedi.

25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ta yaşanan helikopter kazasında yaşamını yitiren merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için Sivas’ta anma programı düzenlendi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi\'nde düzenlenen anma programına BBP Genel Başkanı Destici\'nin yanı sıra, Sivas Valisi Davut Gül, BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, Sivas Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın, Muhsin Yazıcıoğlu\'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda partili katıldı. Destici burada yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden yol arkadaşlarını rahmet ve şükranla andığını söyledi. Türkiye\'nin ve Mehmetçiklerin gerek içeride ve gerekse dışarıda terör örgütlerine karşı kahramanca, cesur ve kararlı operasyonlar yürüttüğünü belirten Destici, \"Afrin operasyonu şu anda süren bir harekat, ama biz inanıyoruz ki bu sonuncusu olmayacak. İnşallah Tel Rıfat\'ın da temizlenmesiyle birlikte Afrin bölgesi tamamen PKK\'lı unsurlardan temizlenmiş oldu. İnşallah peşinden Mümbiç, Kamışlı, Aynel Arap, Tel Abyad, Haseki, Sincar ve Kandil takip edecek. İnşallah teröristlerden tamamen bu bölgelerimiz ve ülkemiz temizlenecek\" dedi.

‘İNANIYORUM Kİ BU TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILACAK’

Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının vefatının ardından 9 yıl geçtiğini ve bu süre zarfında acılarının ilk günkü gibi yüreklerde olduğunu aktaran Destici şöyle konuştu:

\"Herkesin beklentisi bu 9 sene içerisinde bu süreç bugüne kadar çoktan aydınlatılmış olsun. Ama bugüne kadar bu gerçekleşmedi, inşallah bundan sonra gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum. Kahramanmaraş\'ta ana soruşturma dosyasına verilmiş bir takipsizlik kararı var. Bu karar 15 Temmuz FETÖ darbesinden 2 ay önce verilmişti ve bizde darbeden 3 gün önce bu kararın kalkması için itiraz etmiştik. İnşallah önümüzdeki günlerde inanıyorum ki en kısa zamanda bu takipsizlik kararı kaldırılacak ve 15 Temmuz\'dan sonra açılmış yeni soruşturma dosyasıyla ve yine Kahramanmaraş Adliyesi\'nde süren mahkeme, Göksun Adliyesi\'nde süren mahkeme, Ankara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında süren soruşturma dosyası, yine Ankara Cumhuriyet Savcılığı\'nda süren soruşturma dosyasıyla birlikte birleştirilecek. Hiç şüpheniz olmasın bütün bu dosyalar birleştirilip yeniden açıldıktan sonra, bilerek bu hadisede yanlışı olan, kusuru olan ve kastı olanlar mutlaka ama mutlaka yargı önüne çıkartılacak ve hesabını verecekler. Biz de sizlerle birlikte nasıl bugüne kadar bu işin takipçisi olmuşsak bundan sonrada sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bize düşen iki görev var; bunlardan birincisi Muhsin Yazıcıoğlu\'nun davasına sahip çıkmak, ikincisi de Muhsin Yazıcıoğlu\'nun ve arkadaşlarımızın şehadet sürecine ve davasına sahip çıkmak.\"

‘BİZ BUNA KAZA DEMEDİK, KAZA DEMEYECEĞİZ’

Yazıcıoğlu\'nun ölümüyle ilgili şüphelerin olduğunu söyleyen Destici, \"Bu şüpheler gerçek anlamda aydınlatılmadan, araştırılıp soruşturması tamamlanmadan biz buna kaza demedik, kaza demeyeceğiz ve dosyanın üstünün kapatılmasına da nasıl bugüne kadar müsaade etmediysek, bundan sonra da Allah\'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz. Devletimizle birlikte, devletimizi yönetenlerle birlikte, adalet sistemimizdekilerle birlikte inşallah bu olayı hep birlikte el birliğiyle aydınlatacağız. Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte şehit olan arkadaşlarımız için, yüreği yanan herkes için ve en önemlisi de adaletin, hakkın yerine gelmesi için bunun peşinden gideceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntüler

-Destici’nin konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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YAŞLI ADAM KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ



MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde, Hüseyin Demirbaş (93), bilinmeyen bir nedenle kendini asarak intihar etti.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Hıdırağa Mahallesi\'ndeki bir evde meydana geldi. Hüseyin Demirbaş bilinmeyen bir nedenle yalnız yaşadığı evinin tavanına kabloyla kendini asarak intihar etti. Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan yakınları Demirbaş\'ın evine geldiklerinde yaşlı adamın cesediyle karşılaşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Demirbaş\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Demirbaş\'ın evinden görüntü

- Cenaze aracından görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Yakınlarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)

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KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN TIR, OTOMOBİL VE MİNİBÜSE ÇARPTI: 4 YARALI



KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen TIR önce otomobile ardından da minibüse çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Şaban Durmuş idaresindeki 59 RE 861 plakalı TIR, kırmızı ışıkta geçerek Kıymet Bilen idaresindeki 54 HV 961 plakalı otomobile ardından da İhsan Nur Tekgür idaresindeki 54 E 5247 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Kıymet Bilen ile aynı araçta bulunan Uğur Bakan ve Kamile Balaban ile minibüste bulunan Yılmaz Soylu yaralandı. Otomobilde sıkışan Kıymet Bilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralılardan görüntüler

-Görgü tanığı ile röp

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)

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