DHA YURT BÜLTENİ-22

Nusaybin\'de polislerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı



Mardin\'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin kaldığı çadır kentte yangın çıktı. İtafaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.

Nusaybin\'e bağlı Akçatarla Mahallesi\'nde bulunan çadırkentte, akşam saat 20.00 sıralarında çıkan yangın bölgesine itfaiye ekipleri ve polis TOMA araçları sevkedildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili Mardin Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"15/01/2017 günü akşam saatlerinde Nusaybin İlçemizde bulunan güvenlik güçlerimizin de kaldığı Çadır Kent\'te, elektrik tesisatından çıkan yangına, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından herhangi bir sıkıntı olmadan müdahale edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur\" denildi.

Haber: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

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CHP\'li Karabıyık; İnegöl, neden 82 plakalı il olmasın



Bursa\'nın İnegöl ilçesinin il olması konusunda düzenlenen ve MHP ilçe örgütünün de destek verdiği toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık, \"İnegöl il olmayı çoktan hak etmiş durumda. Neden 82 plaka olmasın?\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bursa’nın İnegöl ilçesinin il olması yönünde TBMM’ye verdiği önergenin ardından İnegölde kamuoyu oluşturmak amacıyla çalışmalar başlatıldı. HP İnegöl İlçe Başkanlığı öncülüğünde Sani Konukoğlu Konferans Salonu\'nda gerçekleştirilen toplantıya, MHP İlçe Yönetimi, STK’lar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, bu konuda siyaset üstü düşünmek gerektiğini belirterek, \"Bu il siyasete malzeme olacak şekilde değil, kendisini ispat etmiş, başarılı, sanayide ön planda marka şehir olan bir yer. Yeni yapılan yerlerde bu kriterlerin çok altında olan iller var. İnegöl nüfusu, sanayisi, yarattığı katma değerle bunu kat kat hak eden bir yer. İnegöl’e marka şehir demek isterim. Bazı illerimizin bir tane markası yokken İnegöl’ün birçok markası var. Aynı zamanda sadece sporda veya belli alanlarda değil bütçeden her alanda daha farklı, büyük bir payın ayrılması gerekiyor. Bu payın ayrılması da ancak il olduğu zaman gerçekleşir. Bu kadar katma değere karşın, milli gelirde oluşturduğu iyileşmeye karşın, ihracat fazlası vererek cari açığı küçültmeye fayda sağlayan İnegöl bütçeden bunun karşılığı olan haklarını alamıyorlar. Bu önemli bir haksızlıktır. İnegöl il olmayı çoktan hak etmiş durumda. Neden 82 plaka olmasın\" diye konuştu. İnegöl\'ün il olması halinde bir üniversite yapılma ihtimalinin yüzde 100\'e ulaşacağını vurlayan Karabıyık, \"Burası il olsa istihdam artırıcı bazı çalışmalar olur, kadrolar artar. Güvenlik kadrolarından tutum tüm memur alanlarında istihdam artırılmış olur. Tüm ilçeler üniversite isterler ama bir gerçek var, ilçelerde Meslek Yüksekokulu olur, fakülte de olur ama üniversite çok nadir olur. YÖK, il olmadan pek sıcak bakmaz. Seçimlerde bazı vaatler verilir ama öncelik illerdedir. YÖK’ün yeni sürecinde böyle olduğuna emin olabilirsiniz. İnegöl’de bir üniversite olması ihtimali varsa bile il olursa yüzde 100’e ulaşır\" dedi. CHP\'li Karabayık, Ak Partili bölge vekillerine ve teşkilatına da çağrıda bulunarak İnegöl\'ün il olması için birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel görüntü

-Genel başkan yardımcısı lale Karabıyık açıklama

-Detaylar

Haber:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Şanlıurfa’da Suriyeli 3 kadın hırsız tutuklandı

Şanlıurfa\'da, alışveriş için çarşıya çıkan kadınların çanta ve ceplerinden para ve ziynet eşyası çalan Suriyeli 3 kadın hırsız ile internet üzerinden cep telefonu ilanı veren kişileri sahte parayla dolandıran 1 kişi tutuklandı.

Kentin simgesi olan Balıklıgöl’de vatandaşların yoğun olduğu bölgede alışveriş yapan kadınları hedef alan Suriyeli Ş.A., M.H., J.A. adlı kadınlar, polis ekiplerince yakalandı. Kadınların çantası ve ceplerinden para, altın ve cep telefonu çaldıkları tespit edilen Suriyeli 3 kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan internet üzerinden alışveriş amaçlı satılık cep telefonu ilanı veren vatandaşları arayarak, sahte para ile dolandırıcılık yapan M.E.K., polis ekiplerince yakalandı. Emniyette işlemi tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şubeden çıkartılan Suriyeli kadınlar

- Dolandırıcı şahsın şubeden çıkartılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 28 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Otomobil ile çarpışan motosiklet, minibüsün altına girdi: 1 yaralı

Adana\'da otomobil ile çarpıştıktan sonra karşı şeride geçip minibüsün altına giren motosiklet sürücüsü Sergen Aydın, ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Sergen Aydın kullandığı 01 CKM 78 plakalı motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkmakta olan Gökmen Hallaç yönetimindeki 01 DE 887 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada savrulan motosiklet karşı şeride geçip Mehmet Ali Çakmak\'ın kontrolündeki 01 M 0505 plakalı yolcu minibüsünün altına girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Aydın, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakında bir özel hastaneye kaldırıldı. Kazayı görünce ani fren yapıp aracını durduğunu söyleyen minibüs şoförü Çakmak, motosikletin önce havaya uçup, ardından da minibüsünün altına girdiğini anlattı. Hastanede tedavisi devam eden Aydın\'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü Gökmen Hallaç\'ı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Minibüsün altındaki motosikletten görüntü

- Motosikletle çarpışan otomobilden görüntü

- Motosiklet sürücüsü Sergen Aydın\'ın yola düşen ayakkabısı

- Polisler ve vatandaşların otomobili iterek kenara çekmesi

- Minibüs şoförü Mehmet Ali Çakmak ile röp.

- Motosikletin kamyonete taşınması

- Kamyonetteki motosikletten görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'59\" Boyut: 121 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)