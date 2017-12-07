DHA YURT BÜLTENİ-22

Mahmur kampında patlama: Ölü ve yaralılar var



Kuzey Irak\'taki Mahmur Kampı\'nda bu akşam henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda ölü ve yaralanının olduğu belirtildi.

Şırnak ve Hakkari\'de 1990\'lı yıllarda güvenlik güçlerinin operasyonlarını bahane ederek Irak\'a gidenlerin yerleştiği ve yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı Mahmur Kampı\'nda saat 20.00 sıralarında büyük bir patlama medana geldi. Terör örgütü PKK\'nın da üs olarak kullandığı kamptaki patlamada, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. Rudav Televizyonu\'na konuşan Mahmur Kaymakamı Rizgar Mistafa, \"Mahmur Kampı\'nda Türkiye\'den gelenlerin kaldığı bölgede patlama oldu. Kamp yönetiminden bize ulaşan bilgilere göre, patlamada çok sayıda kişi öldü ve çok sayıda da yaralı var\" dedi. Kaymakam Mistafa, patlamanın neden meydana geldiği konusunda kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını belirterek araştırmaların devam ettiğini ifade etti.

BOMBALI ARAÇLA İNTİHAR SALDIRISI İDDİASI

Öte yandan, patlamanın bomba yüklü otomobille düzenlenen intihar saldırısı olabileceği öne sürüldü. Ancak bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı.

Haber:DİYARBAKIR-ERBİL(Kuzey Irak), (DHA)

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İranlı çobanlar tipide ölümden döndü /EK

ÖLÜMDEN DÖNEN ÇOBAN O ANLARI ANLATTI

KARS merkez Yücelan köyünde yoğun kar yağışı, tipi ve sis altında yollarını kaybeden iki İranlı çobandan donmak üzereyken son anda kurtarılan Ahmad Rasegh, yaşadıklarını anlattı. Hayatını kurtaran UMKE ve AFAD ekiplerine teşekkür eden ve kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesinde tedavisi süren Rasegh, \"Soğukta 3 saat kaldım. Zor anlar yaşadım. Köylüler sağ olsunlar bana yardım ettiler. Ekiplerde beni kurtarıp hastaneye getirdi. Kabus dolu anlar yaşadım, çok korktumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane dış görüntüsü

-Ahmad Rasegh’ın konuşması

56 MB - 52 SN

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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ÖZEL- Yolcu otobüsünde intihara kalkıştı

DİYARBAKIR’dan bindiği otobüste ilaç içip intihar etmek isteyen kadın yolcu, Şanlıurfa’da hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Otobüs Terminali\'nde meydana geldi. İddiaya göre Diyarbakır’dan Ankara’ya gitmekte olan 38 yaşındaki adı açıklanmayan kadın, otobüs hareket ettikten sonra iddiaya göre ailesi olduğu kişilerle cep telefonuyla konuştuktan sonra yanında bulunan haplardan topluca yuttu. Kadın yolcunun bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden diğer yolcular durumu muavine bildirdi. Bunun üzerine 72 EF 333 plakalı otobüsün sürücüsü, Şanlıurfa Terminali\'ne girdi. Baygınlık geçiren geçen kadın için olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, otobüste ilk müdahalede bulunduğu kadını ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Ailevi nedenler yüzünden intihara kalkıştığı ileri sürülen kadın için polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sağlık görevlileri intihara kalkışan kadına müdahale etmesi

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- İntihara kalkışan kadının yolculuk yaptığı otobüs

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 121 MB

Haber:Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

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ATM dolandırıcıları yakalandı

ÇORUM’da bankaların ATM\'lerine kredi kartı kopyalama cihazı ve gizli kamera yerleştirip insanları dolandırdığı iddia edilen 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir ATM\'ye kart kopyalama cihazı takıldığı ve ATM\'yi kullanan vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşarak dolandırıldığı bilgisi aldı. Polis ekipleri aldığı bilgi üzerine ihbar edilen ATM üzerinde inceleme yaptı. İnceleme sonucunda ATM\'ye kart kopyalama cihazı ve gizli kamera düzeneğinin yerleştirildiğini tespit eden polis, cihazları izlemeye aldı. Bir süre sonra ATM\'ye gelen ve cihazları almaya çalışan O.T. ve F.T.\'yi takibe alan polis düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen O.T. ve F.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Dolandırıcıların adliyeye getirilişi

-Detaylar

(SÜRE: 1. Dk) (BOYUT: 37 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)