DHA YURT BÜLTENİ-22

Nusaybin\'deki TOKİ inşaatında mühimmat bulundu

MARDİN\'in Nusaybin İlçesi Zeynel Abidin Mahallesi\'nde TOKİ\'nin yapımını üstlendiği konutların inşaat alanında son 10 gün içerisinde çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat bulundu.

Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının kısmen devam ettiği Zeynel Abidin Mahallesi Küme Sokak üzerinde TOKİ\'nin yapımını üstlendiği binaların inşaat alanında bugün saat 15.20 sıralarında patlayıcı madde bulundu. Hendeklerin kazıldığı ve o dönemde çatışmaların yaşandığı şu anki TOKİ inşaat alanında son 10 günde 14 adet launcher, 20 adet havan, 2 adet top, 1 adet tüfek bombası, 1 adet el bombası bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Mühimmatın imha edilmesi

-Genel ve detay



Haber: MARDİN, (DHA)

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İzmir\'de denize atlayan 2 kaçak kurtarıldı

İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde, dün yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kaçak yakalandı. Ekiplerin müdahalesi sırasında tekneden denize atlayan 2 göçmen ise sahil güvenlik botu tarafından denizden alındı.

Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir lastik botun denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, durdurdukları botta yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan 26\'si çocuk, 12\'si kadın, toplam 62 kaçağı gözaltına aldı. Ekiplerin müdahalesi sırasında tekneden denize atlayan 2 göçmen ise sahil güvenlik botu tarafından denizden alındı. 56\'sı Suriye, 4\'ü Kongo, 2\'si Güney Afrika uyruklu olan kaçaklar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.



Görüntü Dökümü:

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-kaçakların bulunduğu bottan görüntü

-2 göçmenin denize atlaması

-Sahil Güvenlik ekipleri\'nden görüntü

-genel ve detay

Haber: Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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\'Ayla\' filminin Anadolu galası Tokat\'ta yapıldı

TÜRKİYE\'nin Oscar adayı olan ve Kore Savaşında yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin başından geçen gerçek hikayeden esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan \"Ayla\" filmi, yapımcısı Mustafa Uslu\'nun memleketi Tokat\'ın Zile ilçesinde düzenlenen Anadolu Galasında izleyiciler ile buluştu.

\'Yabancı dilde en iyi film\' dalında Oscar adayı Ayla filmi için yapımcısı Mustafa Uslu\'nun memleketi Tokat\'ın Zile ilçesinde gala düzenlendi. Galaya Uslu\'nun yanı sıra filmin yönetmeni Can Ulkay, filmin başrol oyuncularından İsmail Hacıoğlu, Toygan Avanoğlu, Sinem Uslu ve İlber Gürtanca da geldi. Nene Hatun Sinema Salonunda düzenlen galaya Tokat Valisi Ömer Toraman, Zile Kaymakamı Adnan Tezcan Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Uçar, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ve sinemaseverler katıldı. Filmin sonunda sinemaseverler uzun süre oyuncuları alkışladı. Mustafa Uslu ve oyuncular sahne çıkarak, filmde konu olan Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin Ayla\'yı bavula koyarak kaçırmaya çalıştığı bavulu izleyenlere gösterdi.

\'BUGÜN ANNEM İÇİN BURADAYIM\'

Yapımcı Mustafa Uslu, \"Burası gerçekten Türkiye\'nin en güzel ilçesi. Söyleyecek kelimler bulamıyorum. 30 yıl önce ben arkanızdaki salonda annem Melek Usli ile beraber oturuyorduk. Kadir İnanır\'ın, Cüneyt Arkın\'ın filmlerini izlerdim. Ve annem rahmetli hep benim bir sinemacı olmamı isterdi. Bugün annem için buradayım. Annemi yad etmek için buradayım. Eminim şu anda annem bizi görüyordur. Şu an çok huzurluyum ve mutluyum. Bir hedefime daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum\" dedi. Filmde Astsubay Süleyman Dilbirliği\'ni canlandıran oyuncu İsmail Hacıoğlu da, Zile\'de filmi izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hacıoğlu, filmin ilk haftasında gişede liste başı olduğunu ifade ederek, `Böyle de devam eder, bizim beklentimiz daha fazlası. Filmde kocaman yürekli bir adamı oynamak bana nasip oldu\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan görüntüler

-Filmin izlenmesi

-Yapımcının ve İsmail Hacıoğlu\'nun konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ ZİLE,(Tokat) (DHA)