DHA YURT BÜLTENİ-22

Bursa\'da evin balkonunda uyuşturucu komasına giren genci itfaiye kurtardı

BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde inşaat halindeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde kullanan ve evin balkonunda komaya giren 24 yaşındaki Hakan C., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olan sıva ustası 24 yaşındaki Hakan C., inşaat halindeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede uyuşturucu madde kullandı. Evin balkonunda komaya giren ve balkonda yere serilen genci gören çevredeki apartman sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması sebebiyle eve giremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdivenli itfaiye aracı ile balkona ulaştı. Ekipler, kilitli olan kapıyı açarak sağlık ekiplerini içeriye çağırdı. Komaya giren Hakan C., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------

-Komaya giren gençten görüntüler

-Polis ve itfaiye ekipleriden görüntüler

-Komaya giren gencin ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

====================================

Çanakkale\'de yakalanan İranlı tırnakçılar tutuklandı

ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün kent merkezinde yakalanan İranlı tırnakçılar A.T. ile G.M. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Mersin, Edirne ve Balıkesir\'de tırnakçılık yöntemi ile kuyumcularda hırsızlık yaptığı belirlenen İran uyruklu A.T. ile G.M. isimli kadın bugün 34 HZ 6728 plakalı kiralık otomobil ile Çanakkale\'ye geldi. Kuyumcuların bulunduğu caddede dolaşmaya başlayan İranlı A.T. ile G.M.\'nin hareketlerinden şüphelenen polis kimlik sorgulaması yaptı. Sorgulamada A.T. ile G.M.\'nin 3 farklı şehirde tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık suçundan arandıkları belirlendi. Gözaltına alınan A.T. ile G.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

- Gözaltına alınan İranlı tırnakçılardan görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)