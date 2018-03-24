T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT BÜLTENİ-21 (Yeniden)

Naaşı bulunan uzman çavuş yarın toprağa verilecek   TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci gününde Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile birlikte şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratda

24 Mart 2018 00:01

Naaşı bulunan uzman çavuş yarın toprağa verilecek
 
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'de başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 2\'nci gününde Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile birlikte şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın naaşı bulundu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı şehit uzman çavuşun bulunan naaşının saat 23.00 sıralarında Kayseri\'ye getirileceğini ve yarın  Garnizon şehitliğinde toprağa verileceğini açıkladı.

Kayseri 1. Komando Tugayı\'ndan silah arkadaşlarıyla birlikte Afrin\'e giden ve Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Mehmet Muratdağı\'nın ve Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta naaşı teröristler tarafından gömülmüştü. Kayseri\'deki Muratdağı ailesinin günlerdir beklediği haber bu akşam geldi. Şehidin naşının bulunduğu kendilerine bildirildi. Vali Süleyman Kamçı, şehidin naaşının bulunarak Kayseri\'ye getirileceğini doğruladı. Vali Kamçı, \"Şehidimizin cenazesi bu gece 23.00 sıralarında kentimize getirilecek. Yarın da askeri ve dini törenle Garnizon şehitliğinde toprağa verilecek\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Kongresine Kayseri\'ye bir süre önce geldiğinde şehidin annesi Sibel Muratdağı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte görüşmüş, şehidin cenazesinin bulunması konusunda kendisine söz vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
---------------------------
- Fotoğraflar

Haber-Kamera: KAYSERİ, (DHA) 

===================================

ŞEHİT ÜSTEĞMEN USTA\'NIN CENAZESİ 2 AY SONRA ANKARA\'YA GETİRİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta\'nın (30) naaşı 2 ay sonra Ankara\'ya getirildi. Şehidin cenazesi yarın toprağa verilecek.

23 Ocak\'ta Afrin\'de şehit düşen ve Zeytin Dalı Harekatı\'nın 2\'nci şehidi olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta\'nın cenazesi 2 ay sonra teslim alındı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi bugün memleketi Ankara\'ya getirildi. Emekli astsubay Canpolat (54) ve Sevim Usta\'nın (50) oğlu şehit Oğuz Kağan Usta\'nın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak  

HABER: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

=================================

Konya merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 10 muvazzaf askere gözaltı

KONYA merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 9 astsubay ve 3 subay hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konya, Ankara, İzmir ve Yalova\'da düzenlenen eş zamlı operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına aldı. 2 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

(Görüntü dökümü:
- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi
- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

=================================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NaaşıSilahlı Kuvvetleri TSKAfrinDalı HarekatıPiyadeOğuz Kaan UstaPiyade UzmanMehmet MuratdağıKayseri Valisi Süleyman KamçıKayseriKomando TugayıZeytin Dalı HarekatıKayseri MuratdağıVali Süleyman KamçıVali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24