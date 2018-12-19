DHA YURT BÜLTENİ -21

Aynı mahallede 2 evde çıkan yangın korkuttu

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde aynı mahallenin 2 ayrı sokağında aynı anda çıkan ev yangını korku yaşanmasına neden oldu. Çıkan yangınlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi’nde akşam saatlerinde Ören Sokak ve Banka Sokak’ta aynı anda 2 evde yangın çıktı. Ören Sokak’ta tek katlı boş ev henüz bilinmeyen bir şekilde alevler kapladı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada Banka Sokakta da 2 katlı binanın üst katında kiracı olarak oturan Murat Kaya’ya ait evde iddialara göre sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alevler yükselmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

Tek katlı evdeki alevli yangın

tek katlı evde söndürme çalışmaları

Yoğun duman görüntüsü

Tek katlı evdeki yanfına itfaiyenin müdahalesi

Bir üst sokakta yangının çıktığı ev

Bir üst sokata çıkan yangına itfaiyenin müdhelesi

İtfaiyecinin yangın sepetiyle çatıya çıkıp kontrol etmesi

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Kahramanmaraş\'ta sahte ve kaçak içkiye 8 gözaltı

Kahramanmaraş\'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 şişe sahte ve 31 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Elbistan ilçesinde sahte ve kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Elbistan\'daki operasyonda; 17 şişe sahte içki ve 9 kilo tütün ele geçirildi. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda ise 31 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaçak içkilerden detay

- Sahte rakı fotosu

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kızı ile damadının tartışmaması için sokakta kaldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, parkta battaniyeye sarılarak ısınmaya çalışan evsiz Kazım Polat\'a (55) polis sahip çıktı. Kızı ile damadının arasının bozulmaması için sokakta kaldığını belirten Polat, Emniyet müdürlüğü\'ne götürüldü.

İlçe merkezindeki Bağlar Mahallesi\'nde bulunan parkta battaniyeye sarılı adamı görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polisin araştırmasında Kazım Polat\'ın anlattıkları yürek burktu. Polat\'ın ilçede yaşayan kızının yanına geldiği ve kızı ile damadının arasının bozulmaması için evi terk ettiği öğrenildi. Evi olmadığı için küçük 2 oğlunu da akrabalarına bıraktığını söyleyen Polat, \"Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ikamet etmekteyim. 1 kızım ve iki oğlum var. Oğullarım küçük olduğu için biri halasında biri de ablasında kalıyor. Ev kiramı ödeyemediğim için dışarda kaldım. Siverek’te oturan kızıma sığındım ancak onun da durumu iyi değil. Kocası ile huzuru bozulmasın diye evinde daha fazla kalamadım. Kaç gecedir bu parkta sabahlıyorum, hava çok soğuk” dedi.

Soğukta titreyen polat, polis aracına bindirilerek İlçe Eminyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Parkta yatan adam

- Yaşlı adamın konuşması

- Mahalle sakinlerinin konuşması

- Polis ekiplerinin gelmesi

- Ekip arabasına alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Yalova’da yağışlardan dolan barajın tahliyesi sürüyor

YALOVA’da dün geceden itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle Yalova’ya içme suyu temin eden Gökçedere Barajı’nda biriken su tahliye ediliyor.

Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan ve metrekareye 65 kilogram yağışın düştüğü Yalova’da birçok yerde taşkınlar meydana geldi. Akşam saatlerine doğru ise yağışlar etkisini azalttı ancak Yalova’ya içme suyu temin eden Gökçedere Barajı’nda tahliye işlemleri başlatıldı. Aşırı yağışlar nedeniyle açılan barajın tahliye kapakları, buradan geçen Sellimandıra Deresi’nde taşkınlara neden oldu. Gökçedere Barajı’nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla tahliye kapağı tedbir amaçlı açıldı. Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Ömer Nergiz, barajda tahliye işlemlerinin gece de devam ettiğini söyledi. Nergiz, “Çevredeki derelerden barajımıza normalde saniyede bin metreküp su geliyordu. Etkili olan yağışlar nedeniyle saniyede 30 bin metreküp su geliyor. Barajımıza gelen suyun tahliyesini gerçekleştiriyoruz” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-baraj tahliyesinden görüntüler

-taşkın görüntüsü

-vatandaşlarla röportaj

HABER-KAMERA: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA)-

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Gaziantep’te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Nizip-Şanlıurfa karayolu Karkamış kavşağı yakınlarında meydana geldi. İdidaya göre; Gaziantep yönünde ilerleyen Mehmet Ali Yılmaz kontrolündeki 27 BON 36 plakalı hafif ticari araç, kontrol çıkarak aynı istikamette ilerleyen 4 araca çarptı. Kazada Mehmet Ali Yılmaz ve diğer araçlarda bulunan Mehmet Kılıç, Emine Kılıç, Sevgi İlyas ve Nermin Seyip yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araçlar

- Polislerin çalışması

- Hastaneye getirilen yaralılar

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Metin İLİKSOY- NİZİP- GAZİANTEP-DHA)

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Ustalar, yemin edip belge aldı: \"Kendi yemediğimi başkasına yedirmeyeceğim.\"

KAYSERİ’de kebap, pide ve pasta sektöründe çalışanlara yönelik ustalık sınavı yapıldı. Hünerlerini sergileyerek sınavdan geçmeyi başaranlar, meslek yemini edip, ustalık belgelerini aldı.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından kalfa ve usta olmak isteyenlere yönelik yazılı ve uygulamalı sınav yapıldı. Oda tarafından bir süre önce gerçekleştirilen yazılı sınavlarda başarılı olan 48 kişi, bu kez de bir restorantın mutfağında uygulama sınavına girdi. Sınavda usta adayları hünerlerini sergiledi. Kimi kebap yaptı kimi ise hamur açtı. Uygulamalı sınavı başarıyla geçenler ustalık belgelerini aldı. Belgelerini alan ustalar daha sonra meslek yeminini etti. Oda Başkanı Altan Aydemir, yemin metnini okudu, çiçeği burnunda ustalarda yemini tekrar etti. Meslek yemininde şu ifadeler yer aldı; “Kendi yemediğimi başkasına yedirmeyeceğime, halkın sağlığını önde tutacağıma, mesleğime saygı göstereceğime, bozuk gıda satmayacağıma, gramajlara uyacağıma, şerefim, namusum ve tüm değerlerim üzerine yemin ederim” Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de, Oda tarafından 12 Aralık’ta kalfalık, 18 Aralık’ta da ustalık sınavı yaptıklarını belirterek, “Belge almaya hak kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah onlar da mesleklerini yapıp, ekonomiye ve istihdama katkı sunacaklardır” dedi. Uygulama sınavı ile yemin törenine, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk de katıldı.

Görüntü dökümü:

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-Ustalara uygulamalı sınav yapılması

-Oda Başkanı Altan Aydemir’in açıklamaları

-Ustalık yemini, belgelerinin verilmesi

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

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