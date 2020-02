DHA YURT BÜLTENİ -21

SOKAK KÖPEKLERİNE KEMERLE İŞKENCE UYGULADILAR

Batman\'da kimliği belirsiz 2 kişi, kemerle sokak köpeklerine dakikalarca şiddet uyguladı. Sosyal medyada paylaşılan kamera görüntülerini inceleyen polis, köpeklere şiddet uygulayan 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay, pazar günü, Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi\'nde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi, caddedeki refüjde oturan 2 sokak köpeğine dakikalarca şiddet uyguladı. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde, bir kişinin köpekleri tuttuğu, diğerinin ise belinden çıkardığı kemerle köpeklere vurduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki toplayan görüntüler üzerine Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Batman İl Temsilcisi Hazal Karaaslan da 2 kişi hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi. Polis, görüntülerdeki 2 kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

BATMAN-DHA

CADDE ORTASINDA SAÇINDAN ÇEKİP YERDE SÜRÜKLEDİLER

Diyarbakır\'da N.K. isimli kadın, hakkında dedikodu yaptıkları iddiasıyla tartıştığı akrabası olan 2\'si kadın, 3 kişi tarafından sokak ortasında dövülerek, yerde sürüklendi. Kadının dövülmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 2 gün önce Şehitlik mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, N.K., dedikodusunu yaptıkları iddiasıyla akrabası olan 2 kadınla sokakta tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimlikleri belirsiz kadınlar ile bir erkek, N.K.\'yı sokak ortasında saçından çekip, bir süre yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle N.K., 3 kişinin elinden kurtarıldı. Kadının dövülmesi cep telefonuyla görüntülenirken, N.K.\'nın, kendisini döven 2\'si kadın 3 kişiden şikayetçi olmadığı belirtildi.

DİYARBAKIR-DHA

MARMARA EREĞLİSİ\'NDE BALIKÇI TEKNESİ BATTI

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde karides avına çıkan balıkçı teknesi motor bölümünden su alması sonucu battı. Teknede bulunan iki balıkçı diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Askeri Kamp açıklarında meydana geldi. Umut G. ve Yusuf isimli iki balıkçı 12 metrelik tekneleri ile karides avlamak için Marmara Ereğlisi ilçesinden Marmara Denizi\'ne açıldı. Bir süre sonra teknenin motor bölümünden su aldığını fark eden iki balıkçı hemen durumu Sahil Güvenlik Komıtanlığı\'na bildirdi. Bu sırada bölgeden geçen diğer balıkçı tekneleri, batan tekneden iki balıkçıyı kurtardı. Tekne ise kısa sürede sulara gömülerek gözden kayboldu. Tekneden son anda kurtarılan iki balıkçınında sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)

İNEGÖL’DE ZİNCİRLEME 2 KAZA; 1\'İ BEBEK 4 YARALI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde aşırı yağış sebebiyle art arda iki ayrı zincirleme kaza meydana geldi. 6 araç kazaya karışırken, 1\'i bebek, 4 kişi yaralandı.

İlk kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde Kadir Doğan 43 RU 344 yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak Oğuzcan Durutan yönetimindeki 16 KCR 99 plakalı minibüse arkadan çarptı. kaza sırasında aynı yöne seyir halinde olan Daim Tosun yönetimindeki 16 PL 561 plakalı otomobil de kaza yapan 43 RU 344 plakalı özel otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucunda sürücü Kadir Doğan, eşi Ayşegül Doğan ile oğulları 2 yaşındaki Mustafa Yiğit Doğan yaralandı. 3 yaralı da ambulans gelene kadar yağıştan korunmak için mobilya mağazasına alındı. Biri çocuk 3 yaralı da kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

KAZA DAN BİR KAÇ DAKİKA SONRA

Kazadan birkaç dakika sonra ikinci kaza haberi geldi. İkinci kaza ise Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan Hüseyin İzgi yönetimindeki 16 KOA 76 otomobil, Efrahim Hallaç yönetimindeki 16 JJ 522 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucunda duran araçlara aynı yöne seyir halinde olan Erhan Tekin yönetimindeki 16 HJ 850 plakalı hafif araç arkadan çarparak durabildi. 3 aracın karıştığı kaza da 16 KOA 76 otomobil içerisinde bulunan Sıdıka İzgi (49) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kazalarla alakalı tahkikat sürüyor.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa) , (DHA)

ŞEHİDİN ADI OKULDAKİ KÜTÜPHANEDE YAŞATILACAK

Aydın\'ın Nazilli ilçesindeki Menderes Anadolu Lisesi bünyesinde 5 bin kitap ile oluşturan kütüphaneye Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim\'in ismi verildi.

Van\'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Nazillili Teğmen Muhammet Can Sevim\'in ismi Nazilli Menderes Anadolu Lisesi\'nde yaşatılacak. Okulda 5 bin kitap ile oluşturulan kütüphaneye, Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim\'in adı verildi.

Kütüphane, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Doğanlı, Nazilli İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Özcan Yoldaş, Nazilli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale Keskin, şehidin eşi Özlem Sevim, babası Cahit Sevim, annesi Semra Sevim\'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış kurdelesini Kaymakam İbrahim Küçük, protokol üyeleri ve şehit Sevim\'in ailesi birlikte kesti.

Açılışın ardından konuşan Kaymakam Küçük, \"Şehidimizi bir daha rahmetle anıyorum. Kitapla birlikte anılmak güzel bir şey. Adının, okuldaki kütüphaneye verilmesi çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Rahmetli şehidimiz de okumayı çok seven bir kişiymiş. Menderes Anadolu Lisesi, kütüphaneye ismini vererek kadirşinaslık yapmış. Vefa borcunu ödemiş oluyor\" dedi.

Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Doğanlı, \"Sene başından bu yana Kütüphane Kulübü üyesi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle çalıştılar. Yaklaşık 5 bin kitabımız var. Ayrıca kütüphane programı aldık, barkod okuyucu sistemle kitap alışverişlerimizi yapacağız. Şehidimizin isminin burada bilginin kaynağında ışıldayacağını düşünüyoruz\" diye konuştu.

\'ACIMIZI DİNDİRDİRMEYE YÖNELİK BU ADIM BİZİ MUTLU ETTİ\'

Bu tür uygulamaların acılarını hafiflettiğini ifade eden şehidin babası Cahit Sevim de \"Acımız devam ediyor. Ama bunun yanında acılarımızı hafifletecek bu tür girişimler bizlere güç veriyor. Vatan sağ olsun demiştim. Vatanına milletine bu kadar bağlı bir evladın babası olmakla beraber, okulumuzun bizim acımızı dindirmeye yönelik attığı bu adım bizleri son derece mutlu etti\" dedi.

Duygusal anlar yaşayan ve konuşmakta zorlanan Piyade Teğmen Muhammet Can Sevim\'in eşi Özlem Sevim, \"Çok teşekkür ederim her şey için. Kitaplar zaten yeteri kadar duygulandırıyor\" dedi.

Öğrenciler kütüphaneye, ders saatleri dışında gelerek kitap okuyup, ders çalışabilecek.

Teğmen Muhammet Can Sevim, 22 Kasım 2018 tarihinde, Van\'ın Çaldıran İlçesinde görev yaparken içinde bulundukları askeri aracın kaza yapması sonucu beraberindeki 3 arkadaşı ile yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

CHP\'NİN ANTALYA ADAYLARI AÇIKLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında toplanan Parti Meclisi, Antalya belediye başkan adaylarını açıkladı.

CHP\'nin bugün yapılan MYK sonrası toplanan Parti Meclisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Muhittin Böcek\'i belirledi. CHP, Büyükşehir Belediyesi dışında 6 ilçede daha belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre Muratpaşa\'da mevcut başkan Ümit Uysal, Konyaaltı\'nda eski il başkanı Semih Esen, İbradı\'da mevcut başkan Serkan Küçükkuru, Döşemealtı\'nda mevcut başkan Turgay Genç, Aksu\'da İsa Yıldırım ve Finike\'de Mustafa Geyikçi belediye başkan adayı olarak açıklandı.

ANTALYA, (DHA)