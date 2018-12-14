DHA YURT BÜLTENİ -21

KAMYON, YOL KENARINDAKİ 2 POLİS ARACINA ÇARPTI: 1 POLİS ŞEHİT, 2\'Sİ POLİS 8 YARALI (2)- YENİDEN

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, narenciye yüklü kamyonun kontrolden çıkarak 2 polis aracına çarpması sonucu 3\'ü polis 9 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Başpolis Turan Kara, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda Mersin\'den Erdemli istikametine giden 33 EAD 36 plakalı sivil polis aracı, akşam saatlerinde Mezitli Kuyuluk mevkiinde arıza yaptı. Arızalı araca yardım etmesi için bölgeye yakın bir noktada bulunan sivil radar aracı, diğer polislerin yanına gönderildi. İki sivil polis aracının durduğunu gören kişiler de yardım etmek için araçlarından indi. Bu sırada 33 VC 600 plakalı narenciye yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu polis araçlarına çarptı. Kamyonun altında kalan radar aracı metrelerce sürüklenirken, 3 polis ile onlara yardım etmek isteyen toplam 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 1\'i ağır 3 yaralı polis memuru Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne, hafif yaralı 6 kişi ise Mersin Şehir Hastanesi\'e kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralı Başpolis Turan Kara, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Acı haberin duyulmasının ardından çok sayıda polis hastaneye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit polisin fotoğrafı

Hastanenin genel görüntüsü

Acil girişinden görüntü

Bir polis aracı ve ambulansın görüntüsü

Hastane önünde bekleyen polislerin görüntüsü

(BOYUT: 67.7 MB) (SÜRE: 00.45 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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BARAJDAKİ KAPAĞI YAĞIŞ NEDENİYLE KIRILDI, VATANDAŞLAR UYARILDI (1)

DİYARBAKIR\'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı\'nın kapaklarından biri, sağanak yağış nedeniyle kırılıp yerinden söküldü. Görevliler, Dicle Nehri\'nde su seviyesinin yükselme ihtimaline karşı bölgede yaşayanları tedbir amaçlı uyardı.

DİYARBAKIR,(DHA)-

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BARAJ KAPAĞI KOPTU, 5 İLÇE UYARILDI (2)

DİYARBAKIR\'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı\'nda, son günlerde etkili olan yağış nedeniyle fazla suyun Dicle Nehri\'ne tahliyesi amacıyla dolusavak 3 radyal kapaktan açılmaya çalışılan biri kazaen koptu. Su seviyesinin yükselme ihtimali bulunan Dicle Nehri kıyısına yakın Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde yaşayanlar uyarıldı.

Bölgede son günlerde etkili olan yağış nedeniyle Dicle Barajı\'ndaki fazla suyun Dicle Nehri\'ne tahliyesi amacıyla dolusavak 3 radyal kapaktan biri, açılmaya çalışıldığı sırada, saat 18.30 sıralarında kazara yerinden koptu. Devlet Su İşleri Müdürlüğü\'nce verilen bilgi üzerine bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde de belediye ve cami hoparlörleri aracılığıyla Dicle Nehri kıyısındaki yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlar uyarılarak nehir yatağından uzak durmaları istendi.

VALİLİK: AÇILMAYA ÇALIŞILAN KAPAK KAZAEN KOPTU

Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan açıklamada ise mevsim normallerinin üzerinde yağan yağış nedeniyle rezervuardaki su seviyesinin hızla yükseldiği ve bunun tahliyesi için açılmaya çalışılan 1 kapağın kazaen yerinden koptuğu belirtilerek, şöyle denildi:

\"Dicle Nehri üzerinde sulama, içme suyu ve enerji amaçlı inşa edilen ve 2000 yılından beri işletmede olan Dicle Barajında son günlerde aralıksız ve mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlar nedeniyle rezervuarda su seviyesi hızla yükselmiştir. Seviye yükselmesini kontrol altına almak gayesiyle üç adet olan baraj dolusavak kapaklarından bir adetinin açılması çalışması esnasında 13.12.2018 tarihinde saat 18:30 sularında radyal kapak kazaen yerinden kopmuştur. Bunun neticesinde barajdan yaklaşık 1600 m3/sn su, bu kapaktan doğal Nehir yatağına doğru boşalmaktadır. Bu durum Dicle nehri yatağında mevcut seviyenin üzerinde üç veya dört metre daha fazla su yükselmesine ve Nehir yatağındaki suyun genişleyerek akmasına sebep olacağından ve il merkezine yaklaşık 4 saat içerisinde ulaşması beklendiğinden, nehir yatağı kenarında can, mal ve hayati tehlikeye meydan vermemek için Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerimizin sınırları içerisinde ve il merkezinde Dicle Nehri yatağına komşu ve yakın olan yerleşim yerlerinde yaşayan ve bu güzergahları kullanan tüm vatandaşlarımızın nehir yatağından uzak durmaları ve daha dikkatli olmaları hususu kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mücahit YOLCU-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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ADİL ÖKSÜZ\'ÜN BALDIZINA \'HAPİS\' CEZASI



FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz\'ün baldızı Belkıs Nur Tetik, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adil Öksüz\'ün baldızı Belkıs Nur Tetik hakkında açılan dava, Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Belkıs Nur Tetik ile avukatı ve yakınları katıldı. Görüş bildiren Cumhuriyet Savcısı, sanığın \'anayasayı ihlal\' suçundan beraat, \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan ise 7 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tetik\'i \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, \'anayasayı ihlal\' suçundan ise beraat kararına hükmetti.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)

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