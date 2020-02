DHA YURT BÜLTENİ 21

AYRILMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

KAYSERİ\'de, bir alışveriş merkezinin teras katında, uzaklaştırma kararı bulunan Levent A. (33) eşi Emine A\'yı (25) tabanca ile vurarak, ağır yaraladı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan bir alışveriş merkezinin teras katında, iddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Levent A. eşi Emine A\'ya kurşun yağdırdı. Tartışmalı oldukları ileri sürülen çiftin konuşmak üzere bir alışveriş merkezinde buluştukları, ancak bir süre sonra yine yüksek sesle tartışmaya başladıkları ifade edildi. Bu sırada Levent A. (33) üzerinde taşıdığı silahla eşi Emine A\'ya. (25) 7 el ateş ederek, ağır yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan talihsiz kadın, olay yerine gelen 112 acil müdahale ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine kaldırıldı. Eşi Emine\'yi silahla yaralayan şüpheli koca Levent A. ise, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, traktörün altında kalarak yaşamlarını kaybeden Hüseyin (53) ve Dilek Can (47) çifti toprağa verildi.

Dün, Hüseyin ve Dilek Can çifti bahçelerine çalışmaya gitti. Hüseyin ve Dilek Can\'a ulaşamayan yakınları polise haber verdi. Çevrede arama çalışması yapılırken, bir vatandaş Sivritepe mevkiindeki hafriyat alanında devrilen traktörü gördü. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi devrilen traktörün altında kalan Hüseyin ve Dilek Can çiftinin öldüğünü belirledi. Hüseyin ve Dilek Can\'ın cenazeleri aracın altından çıkarıldı. 2 çocuk babası Hüseyin Can ile eşi Dilek Can\'ın cenazeleri bugün İhsaniye Yeni Camii\'ne getirildi. Yakınları taziyeleri kabul ederken, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Can çifti İhsaniye Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

UKRAYNALI İRYNA\'NIN KATİLİ CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde cezaevi firarisi Fikret Karaman(46), Ukrayna uyruklu İryna Lymar\'ı(33) öldürdüğü iddiasıyla yakalandı.

26 Ekim\'de Meydan Mahallesi\'ndeki Aksoy apartmanına 20 gün önce taşınan İryna Lymar\'ın evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Çilingir yardımı ile eve giren polis, Ukrayna uyruklu İryna Lymar\'ı banyoda çıplak, boynundan asılı halde ölü buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin 3 gün önce öldüğünü değerlendirdiği kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtları ile kadının telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada İryna Lymar\'ın evine, yağma ve hırsızlık suçlarından aldığı 19 yıl hapis cezasını çekerken cezaevinden firar eden Fikret Karaman\'ın girdiğini tespit edildi. Polis, İskenderun\'dan kaçan Fikret Karaman\'ın ailesinin bulunduğu Antakya ilçesine gittiği, burada da çıkan bir tartışmada ayağından vurulduğunu belirledi. Antakya\'da bir hastanede tedavi görürken yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Fikret Karaman sorgusunda, İryna Lymar\'la tartıştığını daha sonra boğarak öldürdüğünü söyledi. İntihar süsü vermek için genç kadını soyup banyoya astığını itiraf eden Karaman, ifadesinin alınmasının ardından tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi.

27 YILDIR, HASRETİNDEN KANSER OLDUĞU KAYIP OĞLUNU ARIYOR

MALATYA\'da oturan Hüsne Almaz, 27 yıl önce 3 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Selçuk Almaz\'ın (30) bulunmasını istiyor. Oğlunun hasretinden akciğer kanserine yakalanan Hüsne Almaz, \"Yavrumu ölmeden gözümle bir göreyim istiyorum\" dedi.

Alaattin- Hüsne Almaz çiftinin 5 çocuğundan ortancası olan Selçuk, 1991\'de 3 yaşındayken Fuzuli Caddesi\'nde davulcunun peşinden gittiği sırada iddiaya göre kimliği belirsiz kişi tarafından kaçırıldı. O günden beri oğlundan haber alamayan Hüsme Almaz, geçen yıl akciğer kanserine yakalandı. Oğlundan kalan elbiseler, birkaç kare fotoğraf ve tek kırık oyuncağına bakarak ağlayan Almaz, ölmeden oğlundan bir haber almak istediğini söyledi. Şuan 30 yaşında olan oğlunun arkadaşlarıyla birlikte sokaktayken kaçırıldığını anlatan Hüsne Yılmaz, \"Yavrum diri diri gitti. Ne ölüsünü buldum, ne dirisini. Ciğerimi kopardılar\" dedi.

\'ÖLMEDEN GÖZÜMLE BİR GÖREYİM\'

Oğlunun kaçırıldıktan 6 yıl sonra eve telefon açan bir kişinin, ismi \'Fatih\' olarak değiştirilen Selçuk\'un, Elazığ, Kahramanmaraş\'ın Elbistan ve Malatya\'nın Doğanşehir ilçelerinde parklarda çalıştırıldığını anlattığını ifade eden Hüsne Almaz, şunları söyledi:

\"Benim adımı çağırdılar. Geldim \'Hüsne hanım sen misin?\' dedi. Dedim \'Benim.\' \'Sizin çocuğunuz vardı kayboldu, sarışısın güzel bir çocuktu\' dedi. Dedim \'Evet öyle.\' Dedi \'Adını Fatih koydular, Elbistan, Elazığ, Doğanşehir\'de parklarda çalıştırıyorlar.\' Yalvardım ne istiyorsanız verelim? Dedi ki \'Benim başımı uçururlar, söyleyemem.\' Yavrumu kopardılar benden. Yavrumu elimden aldılar. Ciğerimi kopardılar. Allah rızası için kim götürdüyse yavrumu geri getirsinler, davacı olmayacağım. Yavrumu ölmeden gözümle bir göreyim istiyorum.\"

BALDIZINDAN GAZETE İLANIYLA ÖZÜR DİLEDİ

İZMİR\'in Menderes ilçesinde yaşayan Şükrü Çetinkaya, kendisini darp ettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunan baldızı 20 yaşındaki Kader Akbay\'dan, uzlaştırma görüşmeleri sonucunda gazeteye ilan vererek özür diledi.

Menderes ilçesinde yaşayan Kader Akbay, bir süre önce kendisini darp ettiğini belirttiği, bahçıvanlık yapan diyaliz hastası eniştesi Şükrü Çetinkaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay, Uzlaştırma Bürosu\'na devredildi. Buradaki görüşmeler sonucunda baldız Akbay, Çetinkaya\'yı, kendisinden bir gazeteye ilan vererek özür dilemesi halinde affedeceğini söyledi. Bunun üzerine Çetinkaya, bir gazeteye (Yeni Asır) verdiği ilanda, \"Eşimin kardeşi Kader Akbay\'a yaptığım kaba ve kırıcı davranışların yanlış olduğunu anlıyor ve kendisinden özür diliyorum\" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE\'DE İLK \'SAKLI DİŞ TELİ\' VAN\'DA ÜRETİLDİ

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Aydoğan tarafından, Türkiye\'nin ilk \'saklı diş teli\' üretildi. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, dişin iç tarafına yerleştirilen ve daha önce yurt dışından ithal edilen saklı diş tellerinin bir hastaya yaklaşık 16 bin liraya mal olduğunu belirterek, \"Bu çalışmayla birlikte, bu maliyeti 6 bin liraya düşürdük. Bu çalışmada ithal hiç bir parça yok ve tamamıyla Teknokent\'te üretiliyor\" diye konuştu.

Van YYÜ bünyesinde kurulan Teknokent\'te araştırma yapan Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Aydoğan, bilgisayar desteğiyle tasarlanan ve 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak kişiye özel geliştirilen dişin iç tarafına yerleştirilen diş telleri üretti. Üretilen \'saklı diş teli\' ile ilgili Teknokent\'te tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, daha önce yurt dışından ithal edilen saklı tellerin bir hastaya maliyetinin 16 bin lira olduğunu söyledi. Fakat yapılan bu çalışmayla birlikte \'saklı diş teli\'nin maliyetini ülkemizde 6 bin liraya düşürdüklerini söyledi.

YERLİ ÜRETİM

Rektör Prof. Dr. Battal, \"Bu çalışmada ithal hiçbir parça yok ve tamamıyla Teknokent\'te üretiliyor. Bu çalışma neticesinde ülkemizden dışarıya döviz çıkmayacak ve yerli üretimde daha etkin, estetik kullanılan gizli teller üretimine imza atıldı. Van YYÜ, ülkemizin dışarıya bağımlılığını azaltan, çok etkin çalışmalara imza atan önemli bir Teknokent haline geldi. Bundan sonra bu çalışmalarımız devam edecektir\" dedi.

\'TÜRKİYE\'DE İLK, DÜNYADA 6 ÜRETİCİ ARASINDAYIZ\'

Saklı diş tellerinin yapımını gerçekleştiren Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Aydoğan ise daha çok erişkin hastalar tarafından tercih edilen ve tel tedavisi görürken estetik problemlerinin yaşanmadığı diş tellerinin imalatına ve tasarımlarına başladıklarını söyledi. Öğretim Üyesi Dr. Aydoğan, \"Şu anda 8 hastayı bu yöntemle tedavi ediyoruz. Türkiye\'de bu konuda ilk teşebbüsü Van YYÜ olarak göstermiş bulunmaktayız. Bu çalışmayla dünyada 6 üretici arasına girmiş bulunmaktayız\" diye konuştu.

