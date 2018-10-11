DHA YURT BÜLTENİ 21

MUŞ\'TA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



MUŞ\'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerinin \'dur\' ihtarına uymayan otomobilden açılan ateş sonucu çatışma çıktı. Çatışma sonucu 2\'si kadın 5 terörist öldürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler yapılan yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Varto ilçesi Yılanlı köyünde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bilgisine ulaştı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, yol kontrolu sırasında şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. \'Dur\' ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açarak kaçmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin de ateş açmasıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmanın ardından 2\'si kadın 5 PKK\'lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Muş Valiliği\'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Yılanlı Köyü yolu üzerinde \'dur\' ihtarına uymayan şüpheli araçtan güvenlik güçlerimize aracın içinden uzun namlulu silahlarla ateş açılması üzerine güvenlik güçlerimizce anında karşılık verilmiştir. Aracı durdurarak çatışmaya devam eden 2’si kadın 3’ü erkek, 5 örgüt mensubunun tamamı ölü olarak ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.\"

Haber: Nejdet ARMAĞAN/ MUŞ, (DHA)-

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TIR\'A ARKADAN ÇARPAN ARAÇTA 2 KİŞİ ÖLDÜ



TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hafif ticari araç önünde seyreden TIR\'a arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

Kaza, Marmara Ereğlisi Işıklı Kavşak\'ta bu gece meydana geldi. Özgür İşgüzar yönetimindeki 59 EG 346 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Mustafa Ataş\'ın kullandığı 78 BU 700 plakalı demir yüklü TIR\'a arkadan hızla çarptı. Kazada araçta bulunan Özgür İşgüzar ile Gökhan Gürkan, olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Mustafa Ataş\'ın haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla İşgüzar ve Gürkan\'ın cansız bedenleri sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR sürücüs Mustafa Ataş, çarpmayı hissettiğini belirterek, \"Ancak lastik patladı zannettim. Sol aynadan baktığımda aracı görmedim. Lastik patladığını düşünerek ani fren yapamadım. Yavaşlamaya başladığımda bir sürtünme sesi duydum. Durduktan sonra araçtan indiğimde bu manzarayı gördüm. Ambulansa haber verdim\" dedi.

Polis, TIR sürücüsü Mustafa Ataş\'ı ifadesine başvurmak üzere gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden detaylar

-İtfaiye ekiplerini çalışması

-Araçlardan detaylar

-Vinç tarafından aracın kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera :Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)-

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CİNSEL İSTİSMAR İDDİASININ ARDINDAN, TEDBİR AMACIYLA İLÇEDEKİ SURİYELİ AİLELER TAHLİYE EDİLDİ (3)

** Denizli\'nin Kale ilçesinde; biri Türk, 6\'sı Suriye uyruklu 7 kişi tutuklandı

** İlçedeki yaklaşık 30 Suriye aile ilçe dışına götürüldü

14 yaşındaki kız çocuğu N.D.\'ye cinsel istismarda bulunulduğu iddiası, Denizli\'nin Kale ilçesinde gerginliğe yol açtı. Olayın duyulması üzerine adliye ile aynı binada hizmet veren Kaymakamlık binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi tepkilerini dile getirdi. Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen biri Türk, 6\'sı Suriye uyruklu 7 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı. İlçedeki yaklaşık 30 Suriye aile, güvenlik amacıyla tahliye edilerek, başka ilçelere götürüldü.

Denizli\'nin Kale ilçesinde dün yaşanan olayda gözaltına alınan şüphelilerin kendilerine verilmesini isteyen öfkeli kalabalığın kontrolden çıkma ihtimali üzerine, Kale\'ye, Denizli il merkezi ile çevre ilçelerden takviye olarak çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kale Kaymakamı Murat Güneş ve AK Partili Kale Belediye Mehmet Salih Sağınç, öfkeli kalabalıkla konuşup, sağduyulu davranmalarını istedi. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de olayların büyüme ihtimali üzerine güvenlik güçlerinin koordinasyonunu sağlamak için Kale\'ye geldi. Kaymakamlık binası çevresinde çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet güvelik önlemi aldı. İlçeye iki TOMA, bir zırhlı araç ile çevik kuvvet polisleri de gönderildi. Toplanan vatandaşların binaya yaklaşmasına izin verilmedi.

İKİ SURİYELİ, DAP EDİLMEK İSTENDİ

Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen biri Türk, 6\'sı Suriye uyruklu 7 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Tutuklanan 7 kişi geniş güvenlik önlemleri altında arka kapıdan çıkartılıp zırhlı araçlara bindirilerek cezaevine götürüldü. Adliye önünde toplanarak olaya tepki gösteren yaklaşık 500 kişi, bu sırada otomobille adliye önünden geçen Suriye uyruklu iki kişiyi darp etmek istedi. Ancak, iki Suriyeli, polis tarafından zırhlı araçla kalabalık arasından çıkarıldı. Kalabalık, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi. Ayrıca ilçede yaşayan yaklaşık 100 Suriye uyruklu kişi ise polis korumasında otobüslerle ilçe dışına nakledildi.

SURİYELİLERİN İLÇEDEN TAHLİYE EDİLDİĞİ ANONSLARI YAPILDI

Kale Kaymakamı Murat Güneş ve AK Partili Kale Belediye Mehmet Salih Sağınç öfkeli kalabalıktan sağduyulu davranmalarını istedi. Kaymakam Güneş kalabalığa ilçedeki bütün Suriyelilerin tahliye edildiğini söyledi. Kale Belediyesi tarafından ilçede hoparlörden kalabalığın öfkesini dindirmek amacıyla Suriyelilerin tahliye edildiği anonsları yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli üst düzey subaylar kalabalığa sağduyu çağrısında bulunarak evlerine dağılmalarını istedi.

Cumhuriyet Savcısı, kalabalığa 7 kişinin tutuklandığını ve cezaevine götürüldüklerini söylemesinin ardından vatandaşlar dağıldı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İlçede gerginliğe yol açan olayla ilgili Kale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliye çevresinde toplanan kalabalık ve bağırmaları

- Polislerin ikna etmeye çalışması

- Jandarma ve polisler

- Kalabalığın bir otomobile saldırması ve polisin müdahale etmesi

- Otomobil içindeki Suriyeler\'in zırhlı araca bindirilip götürülmesi

- Belediye hoparlöründen anons yapılması

- Genel ve detay

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / KALE (Denizli), (DHA)

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EŞİYLE TARTIŞMASINA KOMŞULARI TEPKİ GÖSTERİNCE SOKAKTA DEHŞET SAÇTI



MALATYA\'da eşi ile arasında çıkan tartışmaya tepki gösteren çevredekilere sinirlenen Rıza A., 2 tabancayla havaya rastgele ateş etti. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri Rıza A.\'yı etkisiz hale getirildi.

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi\'nde meydana geldi. Rıza A. ile eşi arasında evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Rıza A\'nın eşi sokağa çıkarak, çevredekilerden yardım istedi. Komşuların tepki göstermesi üzerine Rıza A. bulunduğu evden sokağa çıkarak, tabancayla rastgele havaya ateş açtı. Çevredekilerin korku dolu anlar yaşadığı olayda, ihbar üzerine gelen polis ekipleri Rıza A.\'yı etkisiz hale getirdi ve 2 tabancaya da el koydu. Ardından Rıza A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polisler

- Boş kovanlar

- Polislerin incelemeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

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