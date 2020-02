DHA YURT BÜLTENİ 21

MOTOSİKLET, PANELVAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ADANA\'da kontrolden çıkan iki motosikletten biri park halindeki panelvana arkadan çarptı, diğer, ise devrildi. Panelvana çarpan motosiklet sürücüsü Ersin Yıldırım\'ın hayatını kaybettiği kazada, iki kişi yaraladı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Yolu\'nda meydana geldi. Ersin Yıldırım\'ın kullandığı 01 EZM 58 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 DTR 16 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Motosikletlerden biri devrilirken, Yıldırım\'ın kullandığı motosiklet ise hızla park halindeki 01 BZM 56 plakalı panelvana arkadan çarptı. Çevredekilerin kazayı fark edip, ihbar etmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ersin Yıldırım\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım\'ın kullandığı motosiklette bulunan ismi henüz öğrenilemeyen kişi ile diğer motosiklet sürücüsü, kazada yaralandı. Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ölüm haberini alıp, kaza yerine gelen Yıldırım\'ın yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Düzce\'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı



DÜZCE\'de, 4 kişi arasında yaşanan kavga sırasımnda belinden tabancasını çıkaran kişi ardı ardına tetiğe bastı. Kurşunlara hedef olan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Olay gece saatlerinde, Çamköy Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Suat Demircan, Tamer Demircan, Harun Koca ve Onur Demircan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur Demircan belinde bulunan ve ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancasını çıkararak ateş etmeye başladı. Olayda Suat Demircan ve Tamer Demircan yaralanırken, Harun Koca ise olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Harun Koca’nın cesedi ise otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Onur Demircan olay yerinden kaçmaya çalışırken, polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ\'DE 2 PKK\'LI TERÖRİST TESLİM OLDU



HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından ikna edilen 2 PKK\'lı terörist, silahsız ve techizatsız olarak teslim oldu.

Hakkari Valiliği \'nden yapılan açıklamada 4 yıl önce terör örgütü PKK\'nın dağ kadrosuna katılan ve Şemdinli ilçesi ile çevresinde silahlı eylemlere katıldığı belirtilen 2 teröristin, güvenlik güçlerinin ikna etmesiyle teslim olduğu bildirildi. Derecik beldesinin kırsal alanında silahsız ve techizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"PKK/KCK bölücü terör örgütüne 2014 yılında katılan 2 bölücü terör örgütü mensubu yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 01.10.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi kırsal alanında teslim olmuşlardır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

BURSA’DA OTOMOBİLLE TIR ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI (3)



NOT: Kazada ölen üçüncü kişinin Ceren Kılıç olarak belirtilen ismi, kaynağından yapılan düzeltme ile Avni Kılıç olarak açıklanmıştır.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA

Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yaşamını yitiren üçüncü kişinin adı Avni Kılınç olduğu düzeltildi. Avni Kılınç\'ın, Nevşehir\'de görevli uzman çavuş olduğu, ailesi ve yakınlarıyla İstanbul\'da katıldıkları bir düğünün ardından İzmir\'e gitmek üzere yola çıktıktıkları öğrenildi.

CEREN TEDAVİ ALTINDA

Bu arada daha önce hastanede yaşamını yitirdiği belirtilen Ceren Kılınç\'ın ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Hayettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)

