DHA YURT BÜLTENİ-21

ANNESİNİN HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLMESİNE KARŞI ÇIKAN KARDEŞİNİ VURDU



BURSA\'da yatalak annesini huzurevine yerleştirmek isteyen Muharrem Y. (64), kendisine karşı çıkan kardeşi Ramadan Y.\'yi (57), sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatalak annesi Fatma Y.\'ye (83) evinde bakan Ramadan Y., cadde üzerindeki çay ocağında oturduğu sırada yanına ağabeyi Muharrem Y. geldi. Muharrem Y., annesini huzurevine yerleştirmek istidiğini söyleyince, kardeşi buna karşı çıktı. Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkaran Muharrem Y., kardeşi Ramadan Y.\'nin üzerine yürüdü. Muharrem Y. ardından tabancayla kardeşine ateş etti. Kolundan ve kaburgasından yaralanan Ramadan Y., yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ramadan Y.\'yi ambulansla Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Muharrem Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRE: 2 dk 43 sn - BOYUT: 288 MB

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaralının ambulansa alınması

-Olay yerinden detaylar

-Şüphelinin görüntüleri

-Kullanılan silahtan görüntü

-Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

Berktuğ ÖNCÜ/Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)-

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Kağızman\'da Sedanur\'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (3)

SEDANUR’U ARAMA ÇALIŞMALARI SAZLIKTA YOĞUNLAŞTI

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki Sedanur Güzel’in (9) bulunmasına yönelik çalışmalar, köye 4 kilometre mesafedeki sazlık alanda yoğunlaştı. AFAD ve UMKE ekipleri Kars-Kağızman karayolu kenarındaki sazlık alanda arama çalışması yaptı. Ekipler sazlık alana girmekte zorluk çekti. 4 metre yüksekliğindeki sazlıkta yapılan çalışmalarda da bir ize rastlanmadı. Çalışmalara yarın devam edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sazlıktaki aramalar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)

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HATAY’DA PAMUK TARLASINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU



Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik pamuk tarlasında düzenlenen operasyonda 4 ayrı poşet içerisinde 151 adet paketlenmiş halde 307 bin 418 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu T.S.A. isimli bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını önlemeye yönelik çalışmalar yürüten narkotik birimleri, Reyhanlı ilçesi Konuk Mahallesi yakınlarındaki bir pamuk tarlasına operasyon düzenledi. Yapılan aramalar sonucunda 4 ayrı poşet içerisinde 151 adet paketlenmiş halde 307 bin 418 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda kaçmaya çalışan T.S.A. isimli Suriye\'li vatandaş yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından T.S.A., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin narkotik madde dolu poşetleri açması

SÜRE:55\" BOYUT:101 MB

Haber:Hüseyin BOZOK -Kamera:HATAY,(DHA)

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ASİT YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI, TEM TRAFİĞE KAPANDI

DÜZCE\'de, TEM Otoyolu\'nda asit yüklü kamyona arkadan çarpan TIR sürücüsü yaralandı. Kamyonun kasasından dökülen asit nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza saat 18.00 sıralarında, TEM Otoyolu Düzce Doğanlı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Keskinoğlu idaresindeki 55 E 1234 plakalı, TIR kasasında tekstil fabrikalarında kot taşlamak için kullanılan asit, temizlik malzemelerinde kullanılan asit ve atık sülfürik asit taşıyan Recai Topcu idaresindeki 34 RZ 5680 plakalı kamyona arkadan çarptı. TIR sürücüsü Mehmet Keskinoğlu yaralanırken, kamyon kasasında bidonlar içerisinde bulunan asit ise yola döküldü. Kokuyu duyan vatandaşlar TIR sürücüsünü uzaklaştırarak yol kenarına aldı. Uyarı üzerine bölgeye maskeleri ile gelen 112 Acil ekipleri yaralı sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.

Kamyondan dökülen asit nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Yolun Karayolları ekiplerince yıkanmasının ardından trafik normale döndü.

Kazanın olduğu anda bölgede bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, \"Balıkesirspor\'la ilgili bir toplantı olacaktı. Ankara\'ya doğru yola çıktık. Dediklerine göre asit kamyonu ile başka bir TIR çarpışmış. Asit yerlere döküldüğü için zararlı olduğunu düşünerek araçların geçmesine izin vermiyorlar. Yıkanacak diye bekliyoruz. Bunların böyle bir kazada savrulmaması için önlem almak lazım. Buranın da fotoğrafını çektim. Bakalım bu asit taşıyanlar ne kadar kurallara uyuyor.\" dedi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralı şoförün asfalt üzerinde görüntüsü

Yola dökülen asit görüntüsü

Maskeli Karayolları ve güvenlik güçlerinin görüntüsü

Bekleyen araçların görüntüsü

Yaralı şoföre müdahale edilirken görüntü

CHP Milletvekili ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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BANDIRMA’DA FESTİVAL BAŞLADI

BALIKESİR\'İN Bandırma ilçesinde her yıl düzenlenen \"29. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali\" Korozman Kavşağı\'ndan başlayan ve sahil bandında sona eren festival yürüyüşü ile başladı.

Festival yürüyüşüne Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, animasyon ekipleri ve yaklaşık 500 Bandırmalı katıldı. Festival yürüyüşü birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Makedonya halk ekibinin sahne aldığı gösterinin ardından konuşan Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırmalıların birbirinden farklı kültürel etkinliklerle buluşacağına işaret etti. Mirza, “Barışın, demokrasinin, hoşgörünün sevginin kenti Bandırmanın bu özel gününe tanıklık eden sevgili Bandırmalılar. Bandırma her alanda çok canlı yaşamıyla, her anı dolu dolu yaşayan bir kenttir. Son günlerde bu canlılık farklı bir boyut kazanmıştır. Sahil şenliği ile başlayan, 17 Eylül kurutuş günü coşkusunu yansıtan programlarla kentimizi sarmıştır. Bugünde 29. kez sizlerle buluşan Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali yeni güzelliklerle sizlere ‘merhaba’ diyor” dedi.

Başkan Mirza’nın konuşmasının ardından “Umut” resim, seramik, cam sergisi, “Bandırma’dan izlenimler” isimli fotoğraf sergisi, “Bandırma temalı hediyelik eşya tasarım yarışması sergisi ve “Sevgi Duvarı” isimli 150 seramik eserinden oluşan projenin açılışı gerçekleştirildi. 23 Eylül\'e kadar devam edecek olan festivalde 4 gün boyunca; Ece Seçkin 21 Eylül, Ceza 22 Eylül, Demet Akalın 23 Eylül akşamlarında Cumhuriyet Meydanı’nda halk konserleri verecek. Konserlerin yanı sıra festivalde tiyatro ve sergiler de Bandırmalı sanatseverler ile buluşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Festival kortej yürüyüşü

-Detaylar

-Makedonya halk oyunları

-Başkan Mirza\'nın konuşması

191 mb / 2:55 dk

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )-

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ÇOBANBEY’DE BÖLGE ADLİYESİ İLE SPOR TESİSİ AÇILDI

SURİYE’nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde Bölge Adliyesi ile Spor Kompleksi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Çobanbey ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Bölge Adliyesi ile Spor Kompleksi\'nin açılışı törenle yapıldı. Bölge Adliyesi\'nin açılışı Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Çobanbey Meclis Başkanı İsmet Abbas ile diğer yetkililer tarafından gerçekleştirildi. Vali Tekinarslan ve beraberindekiler, Bölge Adliyesi\'ni gezerek, Yargıtay, İstinat mahkemeleri ile diğer adliyenin bölümünü dolaştı. Vali Tekinarslan ve beraberindekiler daha sonra Spor Kompleksi\'nin açılışına geçti. Burada konuşan Çobanbey Meclis Başkanı İsmet Abbas, Bölge Adliyesi ile Spor Kompleksinin Türkiye Cumhuriyeti\'nin desteğiyle yapıldığını ifade ederek, “Bu tesislerin kazandıran Türkiye’ye sonsuz teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür ediyorum” dedi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ise, Türk milletinin gittiği yere adalet getirdiğini ifade ederek, “Bizde adalet getirmek için buraya geldik. Tüm kurumlarımızla birlikte, Türkiye’de adliyelerde ’Adalet mülkün temelidir’ ifadesi iyer alır. Hazreti Ömer’den, Mustafa Kemal Atatürk’e asıl amacı nedeniyle adalet devletin temelinin oluştuğu şeydir. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Önemli olan Türk Milleti olarak bizim adaleti sağlamayı, hukuk için mücadele etmektir” diye konuştu.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da Bölge Adliyesi ile Spor Kompleksi\'nin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Çok kısa zamanda başarılı bir projeyi hayata geçirdik. Çobanbey’de yapılan hizmetler sadece bunlar değildir. Fırat Kalkanı sahasında yapılanlarla Çobanbey’de yapılanlar aynıdır. Bize güvenin, umutlarını Türkiye Cumhuriyeti\'ne şefkatli, merhametli, kudretli kollarına uzatan bağlayan, bütün Suriyeli kardeşlerimize sağlıktan eğitime, güvenlikten, spora, Adaletten, bayındırlık hizmetlerine kadar pek çok alanda katkı vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı sahasında 85 bin öğrenci Türkiye Cumhuriyeti\'nin destekleri, koordinasyonu, himayesinde yeniden okulları ile buluştu. Tabi burası Kilis Valiliği\'nin sorumluluğunda sahadaki sayılarıdır. Aynı zamanda El bab ile Carabulus bunu dahil ettiğimizde 200 bine yakın öğrenci, öğretmen, okullarında eğitim öğretim hayatını başladı” diye konuştu.

Suriyeli çocukların sportif gösterilerinin ardından Spor Kompleksinin açılışı yapıldı. Açılış nedeniyle Kilisli gençler ile Çobanbeyli gençler futbol müsabakası yaptı. Kilis Valisi Tekinarslan ile protokol üyeleri sporculara madalya ve kupalarını takdim etti.

Spor Kompleksinin açılışı nedeniyle Suriyeli çocuklara çikolata ile top dağıtımı sırasında Suriyeli çocuklar izdiham oluşturdu. Vali Mehmet Tekinarslan Suriyeli çocukların yanına giderek onlar ile sohbet etti. Jandarma ile güvenlik birimleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye sarayının görüntüsü

- Adliye sarayının gezilmesi

- Çocuklara çikolata dağıtması

- Alının güvenlik önlemleri

- Valinin Çocuklar ile konuşması

- Çobanbey Meclis Başkanı İsmet Abbas’ın konuşması

- Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş’un konuşması

- Vali Mehmet Tekinarslan’nun konuşması

- Sporcuların gösterileri genel ve detaylar

- Spor tesisinin açılışı

- Futbol müsabası

- Sporculara madalya ve kupa takdimi

- Futbol topu dağıtımı sırasında yaşanan kısa süreli izdiham

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:504 MB

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