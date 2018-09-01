DHA YURT BÜLTENİ 21

Oğlu kanalda kaybolan annenin feryadı yürek burktu (2)

CANSIZ BEDENİ, 10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Ayaklarını suya sokmak istediği sırada dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen Atakan Karatosun\'un (14) cansız bedeni, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Alihocalı Mahallesi\'nde bulundu.

Akşam saatlerinde kanal içeresinde ceset olduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine Sualtı Grup Amirliği\'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Polisler tarafından sudan çıkarılan cesedin, öğlen saatlerin sulama kanalında kaybolan Atakan Karatosun\'a ait olduğu saptandı. Karatosun\'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

ADANA (DHA)

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Yenişehir\'de gerginlik (3)

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa\'nın Yenişehir ilçesinde bugün, doğu illerinden geleniki ayrı grup arasında bu akşam çıkan kavgada 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Kavga anında tarafları ayırmak isteyen sivil giyen İlçe emniyet Müdürü Ümit Güner\'i tanımayan kalabalığın kendisine karşı gelmesi sonucu polis havaya ateş etti. Her iki gruptan yaralıların hastaneye gelmesi sonucu burada toplanan kalabalık hastaneden uzaklaştırıldı. Kaymakam Suat Seyitoğlu Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Yenişehir Cumhuriyet Başsavcısı Veysi Oktay ve Yenişehir Jandarma İlçe Komutanı Albay Hakan Cirit hastanenin bahçesine gelerek gelişmeleri buradan takip etti.

BURSA (DHA)

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ÖĞRENCİ YURDUNDA ÖLÜME; 3 TUTUKLAMA



ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, kaldığı öğrenci yurdunda çıkan kavga sonrası İsmail Kerem Topal (14), adlı öğrencinin merdivenlerden düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 yurt görevlisi tutuklandı.

Lise 1\'inci sınıf öğrencisi İsmail Kerem Topal, Konaklı Mahallesi\'nde kaldığı özel öğrenci yurdunda, geçtiğimiz 4 Ağustos günü merdivenlerden yuvarlanarak, ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde (ALKÜ) yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Topal, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Ağustos\'ta hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yurdun güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmail Kerem Topal\'ın merdivenden düşmeden önce tartıştığı arkadaşı M.E.U.\'yu (14) gözaltına aldı. M.E.U., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İsmail Kerem Topal\'ın ölümüyle ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan yurt yöneticisi Hilmi Uysal ile yurt görevlileri Hamza Kaya ve Süleyman Arıkan, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uysal, Kaya ve Arıkan, ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- Olay anı güvenlik kamera görüntüleri

-Anne Emine İnce\'nin açıklamaları

- İsmail Kerem Topal\'ın fotoğrafları

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA, (DHA)

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GÖYNÜK\'TE 2 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

BOLU’nun Göynük ilçesinde çıkan yangında, 2 hektar ormanlık alan yanarak zarar gördü.

Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Çamlıca köyü yakınında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormandan yükselen dumanları gören köylüler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına müdahale etmek için bölgeye Göynük, Mudurnu, Seben, Kıbrıscık, Yeniçağa ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Nallıhan, Çayırhan, Beypazarı, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Geyve, Taraklı Orman İşletme Şefliklerine ait çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına ayrıca, İstanbul’dan gelen yangın söndürme helikopteri de müdahale etti. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ormanlık alanda ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 2 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.

Yangın ve söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, ^\"Yangının ikindi saatlerinde Çamlıca köyünün üst mevkiinde ziraat arazisinde çıktığından şüpheleniyoruz. Fakat failini henüz tespit edemedik. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormana doğru yayılmış. Daha sonra ekiplerimiz yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak İstanbul’dan gelen helikopterin de desteği ile kısa sürede söndürüldü. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın 2 hektarlık bir alanda örtü ve tepe yangını şeklinde etkili oldu. Ekiplerimiz gece boyunca bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarına devam edecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Soğutma çalışmalarından görüntüler

-Detaylar

-Orman Bölge Müdürü ile röportaj

Süre: 02.17-Boyut: 256.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu),(DHA

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